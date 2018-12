Platy politiků vzrostou o devět pct, novelu podepsal prezident

Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona o růstu platů vrcholných politiků. Informoval o tom prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Platy vzrostou o devět procent. Základní měsíční plat poslance nebo senátora by se tak měl zvýšit na 82.400 korun. Senát se sněmovní novelou zabýval ve středu a na sněmovní verzi nic nezměnil.

Zákon se týká platů představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a europoslanců. Průměrná hrubá mzda v Česku ve třetím čtvrtletí dosáhla 31.516 Kč.

ČNB: zátěžové testy opět prokázaly odolnost bank a pojišťoven

Dohledové zátěžové testy České národní banky letos opět prokázaly odolnost tuzemských bank a pojišťoven. Testování, které zahrnovalo vybrané bankovní skupiny a pojišťovny a bylo provedeno na datech ke konci roku 2017, prokázalo, že oba sektory jsou dále připraveny odolávat zhoršeným podmínkám ekonomiky. ČTK o tom informovala ČNB.

Kapitálová vybavenost testované části bankovního sektoru by zůstala podle analýzy ČNB, zveřejněné dnes v publikaci "Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory - prosinec 2018," výrazně nad osmiprocentním regulatorním minimem i v případě naplnění zátěžového scénáře, který předpokládal silný pokles ekonomické aktivity v ČR i zahraničí. Testovány byly největší domácí bankovní skupiny, tvořící 76 procent aktiv bankovního sektoru v České republice.

Ministerstvo zemědělství dá příští rok na obnovu lesů zasažených kůrovcem víc než miliardu korun

Víc než miliardu korun dá v příštím roce ministerstvo zemědělství na obnovu lesů postižených kůrovcem. Řekl to šéf resortu Miroslav Toman (za ČSSD ). Je to dvakrát víc než kolik se vyplatilo na dotacích letos.

Ministerstvo chystá taky novelu lesního zákona a připravuje nové podmínky pro využití kalamitního dřeva jako paliva. Kvůli kůrovci se letos muselo podle odhadů resortu zemědělství vytěžit až 14 milionů kubíků dřeva. Pro příští rok předkládá, že se vytěží až 20 kubíků. Nejhůře postižených bylo letos sedm krajů. Mezi nimi Moravskoslezský, Zlínský nebo Olomoucký kraj.

Vojáci převzali na Vítkově ocenění za účast zahraničních misích

Třiatřicet vojáků převzalo ocenění na pražském Vítkově za účast v zahraničních operacích. Vojáci působili na území Afghánistánu a Bosny a Hercegoviny. Ocenění jim předal ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a další představitelé armády a ministerstva obrany.

"Většina z vás má za sebou službu v zemích, které se poslední dobou potýkají se zhoršenou bezpečnostní situací spojenou s dnešním výskytem terorismu. Není pochyb o tom, že vaše služba v Afghánistánu je nebezpečná. To ostatně dokazují tragické incidenty, během kterých padli čtyři naši vojáci a ostatní byli zraněni," řekl Metnar. "O tom, že máte podporu ministerstva obrany, nemusíte pochybovat. To platí i pro operaci ALTHEA v Bosně a Hercegovině. Tento region má naštěstí své nejhorší chvíle za sebou," dodal.

GIBS: Policista a další 2 muži chtěli prodat roh nosorožce

Generální inspekce bezpečnostních sborů obvinila policistu a další dva muže kvůli podezření, že chtěli prodat roh nosorožce tuponosého, který je kriticky ohroženým druhem. Podle GIBS chtěli muži prodat roh na asijský trh v přepočtu asi za dva a čtvrt milionu korun.

Trojice čelí obvinění z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Za to mužům hrozí až 5 let vězení. O rohy nosorožců je zájem hlavně v zemích východní Asie, kde se používají v tradiční medicíně. Jejich prodej a nákup je přitom v celém světě zakázaný od roku 1977.

Erasmus v Británii se pro české studenty po brexitu nezmění

Čeští studenti v rámci programu Erasmus+ budou i po brexitu vyjíždět do Velké Británie za stejných podmínek jako dosud. Na vyplácení stipendií se pro studenty do roku 2020 nic nemění. ČTK to řekla tisková mluvčí Domu zahraniční spolupráce Lucie Durcová."V tuto chvíli se postupuje stále stejně a nic se nemění. Stipendia budou českým studentům dále hrazena z Erasmus zdrojů tak, jak to probíhalo doposud. Nepředpokládá se, že by se na tom do konce programového období Erasmu+ v roce 2020 cokoliv měnilo. Pro britskou vládu je oblast mezinárodního vzdělávání jednou z priorit a velmi stojí o to, aby byli zapojení dál do programu Erasmus+ a dalších evropských vzdělávacích programů," uvedla Durcová.

Podle Durcové je Británie u českých studentů dlouhodobě čtvrtou nejoblíbenější zemí pro výjezdy v rámci programu Erasmus. Ročně tam v programu odjede více než 600 vysokoškolských studentů a další účastníci z ostatních sektorů programu. Univerzita Karlova v akademickém roce 2017/2018 vyslala 143 studentů a přijala 104 studentů z Velké Británie.

Film Toman zahájí nový rok premiérou ve Spojených státech

Premiérové uvedení filmu Toman režiséra Ondřeje Trojana ve Spojených státech se uskuteční 9. až 12. ledna na festivalech v New Yorku a Palm Springs. Premiéra v New Yorku je součástí programu 28. ročníku New York Jewish Film Festivalu, jednoho z nejstarších a nejvlivnější židovských filmových festivalů. Další uvedení snímku bude následovat na filmovém festivalu v Palm Springs, kde se Toman představí mezi zhruba 180 filmy z celého světa. ČTK o tom za tvůrce informovala Barbara Trojanová.

V českých kinech vidělo Trojanovo drama o před koncem roku na 90.000 diváků. Režisér a producent Trojan se ve filmu pokusil o co nejvěrnější rekonstrukci skutečných událostí opírající se o dokumenty a svědectví. Na filmu o vzestupu a pádu člověka, který kšeftoval s osudy lidí, pracoval sedm let. Hlavní roli tajemného šéfa československé poválečné zahraniční rozvědky hraje Jiří Macháček.

Prague Lions vypadli na parkuru v Praze ve čtvrtfinále

Domácí tým Prague Lions s Annou Kellnerovou vypadl hned ve čtvrtfinále Global Champions Prague PlayOffs. Sedmnáct trestných bodů znamenalo průběžné šesté místo, ale na startu byly ještě čtyři lépe postavené týmy z dlouhodobé soutěže. Domácí tým potřeboval porazit alespoň dva z nich, ale skončil na nepostupové deváté příčce. O týmovou trofej se bude v Praze v pátek a v neděli bojovat bez českých zástupců.

Počasí v sobotu

Oblačno až zataženo, ojediněle, na horách místy sněžení. Nejvyšší denní teploty -4 až 0 °C.