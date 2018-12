EP schválil usnesení požadující pozastavit finance pro Agrofert

Evropský parlament přijal usnesení, které vyzývá komisi k bezodkladnému zahájení kroků ve spojitosti s možným střetem zájmů českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Mezi požadovanými opatřeními je i pozastavení veškerého unijního financování koncernu Agrofert, dokud nebude střet zájmů plně vyšetřený a vyřešený. Právní oddělení Evropské komise dospělo ve své analýze k závěru, že Babiš stále profituje z činnosti Agrofertu, který vložil do svěřenského fondu. Státní zemědělský intervenční fond už potvrdil, že od 2. srpna neproplatil koncernu Agrofert žádný nový projekt z evropského Programu rozvoje venkova. Ministerstvo financí zároveň oznámilo, že nebude Evropské komisi zasílat k proplacení žádosti o platby spojené s Agrofertem. Rozhodnutí se týká všech výdajů souvisejících s koncernem bez ohledu na datum. Zároveň to neznamená, že dotace pro tuto skupinu budou hrazeny ze státního rozpočtu.

Andrej Babiš opakovaně tvrdí, že kvůli evropským dotacím pro firmy koncernu Agrofert není ve střetu zájmů, protože Agrofert, který dříve vlastnil, vložil do svěřenského fondu a nemá na něj žádný vliv. Podle Babiše je problém ve výkladu nového unijního práva. Česká ministerstva kvůli tomu komunikují s EU, aby si jej vyjasnila, uvedl. Jednání EP považuje za kampaň před květnovými evropskými volbami.

Evropská komise se chystá začátkem příštího roku poslat do Česka auditory, kteří prověří, zda při čerpání dotací v několika programech nedošlo k porušování pravidel. Audity by měly zkoumat jak předchozí víceleté finanční období let 2007 až 2013, tak dobu od roku 2014 do letošního srpna, tedy do chvíle, než začala platit nová úprava v posuzování střetu zájmů. Podle eurokomisaře pro rozpočet Günthera Oettingera by se měly prověřovat české dotace čerpané v rámci programů rozvoje venkova, politiky soudržnosti a sociální politiky.

Plaga nesouhlasí se plošným zavedením obědů zdarma ve školách

Ministr školství Robert Plaga (ANO) nesouhlasí s tím, aby děti ve školách dostávaly plošně bezplatné obědy. S návrhem přišli sociální demokraté a záměr podporuje premiér Andrej Babiš (ANO). Podle Plagy jde o dobrý úmysl podpořit děti z chudých rodin, ale mělo by se k němu najít jiné řešení. Nelíbí se mu návrh poslankyně Kateřiny Valachové (ČSSD) zavést bezplatné obědy pro mateřské školy a na prvním stupni základních škol, ani varianta bezplatného poledního jídla pro celé základní školy, o které mluvil Babiš. Domnívá se, že na zaplacení stravy ve škole ale chybí peníze jen některým rodinám. Uvítal by proto spíše cílenou podporu pro ty, kteří to opravdu potřebují. Plaga připomněl, že ministerstvo školství má dotační program, kterým podporuje neziskové organizace, jež zajišťují placení školních obědů žákům základních škol z chudých rodin. Podobný dotační program má ministerstvo práce a sociálních věcí.

Škoda Auto dodala v listopadu o 3,9 procenta méně aut

Automobilka Škoda Auto dodala v listopadu svým zákazníkům 110.100 vozů, což znamená meziroční pokles o 3,9 procenta. Silně klesly dodávky vozů v Číně, meziročně o 24,3 procenta. Pokles prodejů zaznamenaly také všechny modely s výjimkou vozů Kodiaq, Karoq a Citigo, uvedla dnes firma v tiskové zprávě. Dodávky klesly také na domácím českém trhu. Nejprodávanějším modelem byla v listopadu Octavia, kterých firma dodala 31.100, meziročně o 24,2 procenta méně. Vzrostly naopak dodávky u vozů SUV, Kodiaq zaznamenal nárůst o 13,6 procenta na 15.000 aut a Karoq o více než 300 procent na 12.300 kusů.

Škoda provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery.

MŽP spustilo první verzi on-line předpovědního systému o suchu

Ministerstvo životního prostředí dnes spustilo první verzi internetového předpovědního systému HAMR, který obsahuje informace o suchu. Veřejnost se tak dozví, kde je na českém území sucho a jak závažné je. Pravidelně každou středu v poledne se v systému budou objevovat také videokomentáře s výhledem počasí na další týden. HAMR nabízí i údaje o aktuálním stavu řek, půd i hladin podzemních vod či informace o možném nedostatku vody v určité oblasti.

Pinkasův palác na Kampě čeká nedobrovolná dražba, největší v ČR

Pinkasův palác na pražské Kampě čeká nedobrovolná dražba. Vyvolávací cena je 470 milionů korun a podle realitní společnosti Gaute, která má prodej na starosti, je to největší nedobrovolná dražba v Česku. Dražba se koná 20. prosince v Praze a je veřejná. Navrhovatelem dražby je PPF Banka, majitelem nemovitosti a zástavcem je firma Artemis Property. V současné době je objekt v rekonstrukci. V budově jsou navrženy nové byty s upravenými dispozicemi a rovněž nebytové prostory, mimo jiné muzeum Juditina mostu.

Dům, který byl nazýván též Prachovnou, stojí mezi Čertovkou a Karlovým mostem. Byl vybudován na místě starší zástavby jako raně barokní stavba ve druhé polovině 17. století. První zmínka o objektu pochází z roku 1516. Před několika lety našli archeologové v jeho sklepích dva pilíře románského Juditina mostu. Majitel paláce proto v dokumentech k dražbě upozorňuje, že v objektu se nacházejí prvky podléhající památkové ochraně.

Pohonné hmoty dál zlevňují

Řidiči v Česku natankují oproti minulému týdnu levněji. Nafta dál zůstává dražší než benzin. Její cena klesla o 25 haléřů na průměrných 32,97 koruny za litr. Benzin pak řidiči natankují v průměru za 32,49 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejdražší pohonné hmoty zůstávají v Praze. Naopak nejlevněji řidiči natankují v Jihočeském kraji. Analytici předpokládají, že ceny pohonných hmot budou klesat i v následujícím týdnu.

Analýza: Češi víc spoří, stranou odkládají přes desetinu příjmů

Češi začali víc spořit - během první poloviny tohoto roku totiž rostla míra úspor domácností. Podle analýzy České spořitelny domácnosti odloží stranou průměrně 12 procent svých příjmů. Zvyšuje se taky zájem o investice do podílových fondů. Češi do nich pravidelně ukládají v průměru o pětinu víc peněz než v předchozím roce. Přesto většinu svých úspor mají Češi stále v hotovosti, nebo na bankovních účtech.

Průzkum: Za zboží či služby nezaplatil včas každý šestý Čech

Za zboží či služby letos nezaplatil včas nebo vůbec každý šestý Čech. Více než dvě třetiny českých dlužníků neměly v době pořízení na danou věc peníze. Polovina z nich je v platební neschopnosti, vyplývá z výsledků celoevropského průzkumu platební morálky pro inkasní společnost EOS KSI. K zadluženosti české spotřebitele nejčastěji vede krátkodobý nedostatek peněz (69 procent). Opožděné platby chodí v ČR v průměru 16 dní po splatnosti, tedy 40. den.

O české krasobruslařské tituly budou bojovat jen jednotlivci

O české krasobruslařské tituly se bude na společném mistrovství ČR, Slovenska, Maďarska a Polska bojovat jen v sólových kategoriích. Žádný taneční pár ani sportovní dvojice se šampionátu, který začne v pátek v Budapešti, nezúčastní. V těchto kategoriích nebude mít Česká republika zastoupení ani na lednovém mistrovství Evropy. Momentálně totiž v tuzemsku není žádný seniorský taneční pár. Nové sportovní dvojice, které vznikly po rozpadu nadějného páru Anna Dušková, Martin Bidař, zase trápí zdravotní problémy.

Petr Jákl dotočil svůj historický film Jan Žižka

Po necelých třech měsících natáčení míří do střižny historický film Petra Jákla Jan Žižka, který je s půlmiliardovým rozpočtem nejdražším filmem české kinematografie. Do kin by měl snímek přijít v roce 2020. Název filmu pro zahraniční distribuci bude Medieval. Při natáčení filmu s velkým tématem českých dějin se potkali známí herci jako například Ben Foster coby Jan Žižka, Michael Caine jako Boreš, Til Schweiger jako Rožmberk či Matthew Goode coby Zikmund. ČTK o konci natáčení filmu informovala Jana Šafářová. Historický velkofilm Jan Žižka vznikal na mnoha lokacích ve středních a jižních Čechách, točilo se však i v Praze na Karlově mostě.

Ledecká skončila na úvod SP snowboardistek druhá

Olympijská vítězka Ester Ledecká skončila na úvod Světového poháru snowboardistek v italské Carezze druhá. Šampionku z únorových her v Pchjongčchangu připravila o šestnáctý seriálový triumf domácí Nadya Ochnerová, která Češku porazila ve finále. Trojnásobná celková vítězka SP v paralelních disciplín Ledecká se znovu dokázala rychle přeorientovat z lyží na prkno. Ještě v sobotu bodovala v superobřím slalomu Světového poháru v alpském lyžování ve Svatém Mořici. Příští týden se Ledecká znovu postaví na sjezdovky, ve Val Gardeně by měla jet sjezdy a super-G.

Počasí v pátek

Zataženo až oblačno, místy přechodně polojasno. Na horách místy,jinde jen ojediněle slabé sněžení. Ráno a dopoledne také mrznoucí mlhy. Nejvyšší teploty -4 stupně až nula, na horách kolem -6 °C.