Česko po útoku ve Francii nebude zvyšovat bezpečnostní opatření

Po útoku ve Štrasburku nebude Česko zvyšovat bezpečnostní opatření v zemi. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD to není potřeba. Dodal, že policie opatření preventivně posílila na začátku prosince v souvislosti s vánočními svátky. Hamáček na twitterovém účtu napsal, že bezpečnostní složky veškeré hrozby v Česku i v zahraničí monitorují. Rodinám obětí útoku vyjádřil soustrast.

Účast rodinám i pozůstalým vyjádřil na twitteru také ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). "Nikdo nemá právo své požadavky, své názory nebo své náboženství vnucovat ostatním lidem násilím. Doufám, že pachatel bude brzy dopaden a potrestán," uvedl ministr, který ve Štrasburku několik let pracoval.

V blízkosti střelby ve Štrasburku byl i jeden Čech, podle ministerstva zahraničí je v pořádku

V bezprostřední blízkosti střelby v centru Štrasburku, při níž ozbrojený útočník v úterý večer zastřelil tři lidi a dalších 12 osob zranil, se nacházel český občan. Nebyl zraněn ani neutrpěl žádnou jinou újmu a je v kontaktu s českým konzulátem, řekl ČTK Robert Řehák z tiskového odboru českého ministerstva zahraničí. Čeští diplomaté nemají dosud žádné informace, že by některý z dalších českých občanů byl v souvislosti s útokem zraněn či v ohrožení.

Ministerstvo zahraničí vyzývá české občany k obezřetnosti a dodržování pokynů policie a místních úřadů. Obracet se mohou také na nouzovou linku +33607764394.

MF a ČNB opět vládě nedoporučily nyní přijmout euro

Ministerstvo financí a Česká národní banka opět doporučily vládě prozatím nestanovovat cílové datum vstupu do eurozóny, tedy přijetí eura. Vyplývá to z každoročního materiálu MF a ČNB o vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Dokument schválila vláda, informovala na twitteru ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Vláda Andreje Babiše (ANO) již ve svém programovém prohlášení uvedla, že nebude o vstup do eurozóny usilovat.

Česká republika se zavázala podnikat kroky k tomu, aby byla na přistoupení k eurozóně co nejdříve připravena. Stanovení termínu vstupu je v kompetenci členského státu a závisí na míře jeho připravenosti. Případné neplnění kritérií konvergence nemá pro ČR žádné přímé důsledky. Výjimkou je kritérium udržitelnosti veřejných financí.

Příslušníkům bezpečnostních sborů porostou platy

O stokoruny si polepší policisté, hasiči a příslušníci vězeňské služby po Novém roce. Vláda schválila nařízení o růstu jejich tarifů. Policisté, hasiči, celníci nebo dozorci v první tarifní třídě, kteří jsou ve sboru méně než tři roky, budou nově dostávat necelých 18 tisíc korun. Vzrůst mají i platy vojáků.

Podle ministerstva vnitra se zvýší tarify příslušníků bezpečnostních sborů o dvě procenta. Zároveň se poroste zvláštní příplatek o šest procent. Ministerstvo chce vyššími platy motivovat lidi, aby se k bezpečnostním sborům přidali.

Policie žádá Sněmovnu o vydání Roznera k stíhání kvůli výrokům o Letech

Imunitní výbor poslanecké sněmovny bude rozhodovat o vydání Miloslava Roznera z SPD k trestnímu stíhání. Jeho předseda Stanislav Grospič z KSČM potvrdil, že žádost od policie dostali. Řekl, že výbor bude o vydání jednat zřejmě příští úterý. Rozner je členem imunitního výboru. Podle Grospiče bude muset být z jednání vyloučen pro podjatost.

Trestní stíhání se týká Roznerova výroku o bývalém pracovním a sběrném táboře v Letech u Písku. Poslanec jej na neveřejném jednání hnutí SPD označil jako pseodokoncentrák. Nahrávku jeho výroku odvysílal pořad České televize 168 hodin.

Počet obyvatel Česka za tři čtvrtletí vzrostl

Počet obyvatel České republiky se za prvních devět měsíců letošního roku zvýšil zhruba o 27.700 na 10,637.794 lidí. Většinu přírůstku opět zajistila zahraniční migrace, především z Ukrajiny a Slovenska. Více lidí se také narodilo, než zemřelo. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Statistici upozorňují, že podíl dětí narozených mimo manželství za tři čtvrtletí meziročně klesl o dvě desetiny procentního bodu na 48,5 procenta. Až do letošního prvního čtvrtletí přitom tento podíl stoupal, od ledna do března byl 49,6 procenta. Klesl až v pololetí. "Údaje za třetí čtvrtletí zastavení dlouhodobého trendu potvrzují," uvedl ČSÚ.

Listopad byl druhý nejsušší v historii měření

Letošní listopad byl druhý nejsušší v historii meteorologického měření. Za měsíc spadlo v Česku v průměru 18 milimetrů srážek, neboli 18 litrů vody na metr čtvereční. Horší byl pouze listopad roku 2011, kdy téměř nepršelo a průměrný úhrn činil pouze jeden milimetr. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Nejchudší na deště a sníh byl letošní listopad pro Zlínský a Liberecký kraj.

Podle expertů z týmu Intersucho zasáhlo letošní sucho 95 procent území Česka. Nejhůře jsou na tom oblasti v okolí řek Labe a Lužnice, Plzeňsko nebo jihovýchod Moravy. Po srážkách na začátku prosince začalo sucho ustupovat.

V dvorské zoo se narodilo mládě vzácného nosorožce dvourohého

V ZOO Dvůr Králové nad Labem se v neděli narodilo mládě nosorožce dvourohého, druhu, který je ohrožen vyhynutím. Nové mládě je sameček a je 46. nosorožcem dvourohým, který se ve dvorské zoo narodil. Z toho od roku 2015 se narodilo sedm nosorožců. Zároveň zoo získala z Francie na podporu chovu samici jižního bílého nosorožce. Zvíře rozšíří stávající tříčlennou skupinu dvorských jižních bílých nosorožců.

Dvorská zoo patří k největším a nejúspěšnějším chovatelům nosorožců na světě. Jako jediná v Česku chová nosorožce dvourohé takzvaného východního poddruhu.

Počasí ve čtvrtek

Většinou oblačno, ojediněle sněhové přeháňky. Nejvyšší teploty -3 až +1 °C.