Zeman v ruské televizi: Protiruské sankce jsou zbytečné

Český prezident Miloš Zeman v rozhovoru poskytnutém tento týden ruské televizi NTV znovu označil protiruské sankce za zbytečné. Podle něj poškozují obě strany z ekonomického i z politického hlediska. O jejich ukončení by se podle Zemana mohla v EU zasloužit například Itálie, nebo visegrádská skupina. V interview, které bylo zveřejněno v neděli, zároveň řekl, že Evropská unie nemá v současné době silného vůdce, jací jsou v Rusku, v Číně nebo v USA. Poukázal přitom na to, že odchází německá kancléřka Angela Merkelová a že pozice francouzského prezidenta Emmanuela Macrona už není kvůli nynějším protivládním demonstracím v zemi tak silná, jak se zdálo před půl rokem. Pokud jde o napjaté vztahy Ruska se Severoatlantickou aliancí, Zeman nevěří v možnost vojenského konfliktu mezi NATO a Ruskem.

ODS chce po vládě, aby Zemanovi opět navrhla vyznamenat šéfa BIS

Vláda by měla podle předsedy poslanců opoziční ODS Zbyňka Stanjury opět navrhnout prezidentu Miloši Zemanovi povýšení ředitele Bezpečnostní informací služby (BIS) Michala Koudelky do generálské hodnosti. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) soudí, že kabinet návrh zopakuje. Stanjura a Maláčová to řekli v Otázkách Václava Moravce v České televizi. Prezident Miloš Zeman nevyslyšel návrh vlády na Koudelkovo povýšení z hodnosti plukovníka letos v květnu ani v říjnu. Výroční zprávu BIS za loňský rok označil tento týden za plácání. Maláčová se v ČT zpravodajské služby zastala. Uvedla, že se spolupráci s BIS byla spokojená a považuje ji za profesionální. Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura si vysvětluje názor prezidenta tím, že není spokojen se zněním zprávy.

Na železnici platí nový jízdní řád, přibyly přímé spoje

V Česku platí nový železniční jízdní řád. České dráhy s jeho zavedením přidaly přímé spoje mezi Prahou a Opavou a z jižní Moravy a Ostravy do Berlína a místo některých vlaků EuroCity a InterCity znovu zařadily Pendolino. Změnou je i zrychlení dopravy mezi Prahou a západními Čechami díky otevření Ejpovických tunelů. Konkurenční Leo Express avizoval zrychlení svého spoje mezi Prahou a Košicemi o 17 minut vlivem snížení počtu zastávek, RegioJet přidal vlaky na trati Praha-České Budějovice a nově zastavuje ve Skalici nad Svitavou.

ČD od neděle zároveň zdražily jízdenky, a to o 2,5 procenta kvůli letošnímu růstu inflace. Rozšířily také nabídku traťových jízdenek pro denní dojíždění, jejíž vzdálenost byla dosud ohraničená na 120 kilometrů, nově je až na 150 kilometrů. Traťové jízdenky mohu využívat i senioři nad 65 let a na vybraných tratích dopravce dává slevu 25 procent i bez prokazování nároku na státní slevy.

Na hlavním nádraží v Brně začala velká vlaková výluka

Na hlavním nádraží v Brně začala největší vlaková výluka v jeho historii. Dotkne se asi 350 z 500 vlaků denně. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení a oprava dvou mostů za víc než dvě miliardy korun. Práce potrvají nejméně jeden rok. Na hlavní nádraží pojedou jen některé regionální vlaky. Dálkové se mu vyhnou a zastaví na Dolním nádraží a v Židenicích. Ve všední dny se výluka dotkne dvou třetin ze 60 tisíc lidí, kteří za normálních okolností využívají hlavní nádraží.

Česká policie zadržela v Praze hledaného synovce arménského exprezidenta

Synovec bývalého arménského prezidenta a expremiéra Serže Sargsjana je ve vazbě v Praze. Uvedla to agentura Armenpress s odkazem na šéfa arménské policie. Podle něj zadrželi Nareka Sargsjana čeští policisté na základě mezinárodního pátrání. Příbuzný bývalého státníka je v Arménii stíhán za nelegální držení zbraní a výbušnin a obchodování s drogami. Kvůli podezření, že je ozbrojený, ho zatýkala zásahová jednotka. Arménská prokuratura už prý připravuje potřebné dokumenty k žádosti o jeho vydání zpět do vlasti.

Vláda možná odmítne zákaz zahalování obličeje na veřejnosti

Navrhovaný zákaz zahalování obličeje nebo jeho části na veřejnosti, jak jej prosazují poslanci SPD Tomia Okamury, budou zákonodárci projednávat možná se záporným stanoviskem vlády. Kabinet ANO a ČSSD by měl na středeční schůzi označit restrikci podle podkladů za významný zásah do základních práv lidí. Podle vládních legislativců není zavedení zákazu zahalování obličeje v Česku nezbytné ani potřebné. Domácí muslimská komunita podle nich zakrytí celého obličeje prakticky nepoužívá a důsledky navrhované úpravy by tak dopadly především na zahraniční turisty. Předlohu odmítlo v připomínkovém řízení ministerstvo vnitra vedené zástupcem ČSSD i ministerstvo spravedlnosti v čele s nominantem hnutí ANO.

HK: Zdravotní benefity poskytuje 9 z 10 větších podniků

Z bleskového šetření Hospodářské komory zaměřeného na větší podniky vyplývá, že o dobré zdraví zaměstnanců formou zdravotních benefitů pečuje už 9 z 10 zaměstnavatelů v České republice. U většiny z nich (83 %) mohou čerpat zdravotní výhody plošně všichni zaměstnanci. Zaměstnanci v současnosti mohou vybírat z cílených rehabilitačních, rekondičních a preventivních zdravotních programů. Zaměstnavatelé poskytují příspěvky na sportovní aktivity zaměstnanců, vitaminy a vakcíny, sick days či delší než zákonem ukotvenou dovolenou, ale i nadstandardní zdravotní prohlídky, saunu nebo masáže. Hospodářská komora také zjistila, že zdraví zaměstnanců považují zaměstnavatelé za natolik důležité, že 43 % firem v současnosti uvažuje o zavedení nějakého dalšího zdravotního benefitu i v roce 2019.

Randstad: Čtvrtina Čechů se začíná obávat o svou práci

Roste počet Čechů, kteří se domnívají, že by mohli přijít o práci. Své obavy vyjádřilo 24 procent respondentů průzkumu společnosti Randstad, šest procent tvrdí, že je to velmi pravděpodobné. V uplynulých šesti měsících změnilo zaměstnání 18 procent Čechů a zhruba pětina lidí si aktuálně novou práci buď aktivně hledá, nebo se po zajímavých pracovních příležitostech poohlíží. Největší obavy o ztrátu práce mají lidé pracující ve výrobě potravinářských výrobků (20 procent), distribuce a obchodu (15 procent) a v sektoru těžebního průmyslu a energetických firem (14 procent).

ČSOP chrání vzácnou louku v Bílých Karpatech

Český svaz ochránců přírody vytvořil ochranný pás u chráněné louky v lokalitě Volavec u obce Louka na Hodonínsku. Dvaadvacet metrů široký pás v Bílých Karpatech navíc ochránci přírody zatravnili směsí z tamních luk, aby do místa vrátili rostliny i drobné živočichy typické pro oblast. Snaží se tak zachránit vzácné druhy rostlin jako kosatec trávovitý nebo hrachor chlumní.

Bílé Karpaty jsou už 22 let na mezinárodním prestižním seznamu biosférických rezervací UNESCO. Patří totiž k nejvýznačnějším přírodním a kulturním krajinám Evropy.

Nejoblíbenější destinace Čechů v závěru roku: Paříž, Londýn a Dubaj

Nejoblíbenějšími destinacemi na období Vánoc a Nového roku jsou mezi českými turisty Paříž, Londýn a Dubaj. Z exotických destinací vede Bangkok. Vyplývá to z prodejů letenek portálu Letuška.cz. Za první trojkou jsou evropské destinace Frankfurt, Vídeň a Amsterdam. Podle údajů cestovní agentury Invia.cz vyrazí letos na Štědrý den či na Silvestra do zahraničí o pětinu více lidí než vloni. Zájem mají cestovatelé především o zájezdy do teplých krajin, například ve Spojených arabských emirátech oslaví Štědrý den téměř šestkrát více osob než vloni. Nejvíce Čechů pak volí dovolenou v Egyptě. Postupně ale objevují také další země. Zájem mají například o pobyty na Kapverdách, Kanárských ostrovech, Maledivách nebo na Kubě.

Lyžařské areály v Česku postupně zahajují sezonu

Skiareály v Česku postupně zahajují sezonu, nicméně počasí jim nepřeje. Přírodní sníh chybí, lyžuje se tedy na technickém, na jehož další výrobu provozovatelé středisek potřebují mráz. Teploty jsou zatím ale spíš nad nulou, a pokud o víkendu někde sněžilo, byl sníh mokrý nebo se střídal s deštěm. I přes nepříznivé počasí si nicméně našly cestu na otevřené sjezdovky stovky lidí. V provozu jich je desítka, z toho čtyři v Krkonoších.

Počasí v pondělí

Proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území sněhové přeháňky, pod 400 m smíšené nebo dešťové. Nejvyšší teploty 2 až 6 °C, na horách kolem -3 stupňů Celsia.