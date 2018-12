Na nákup vánočních dárků si letos chce půjčit desetina Čechů

Každý desátý Čech se plánuje kvůli nákupům vánočních dárků zadlužit. Uvádí to průzkum společnosti STEM/MARK pro Air Bank. Nejčastěji si na vánoční dárky půjčují podle dat Poradny při finanční tísni a Českého sdružení spotřebitelů částky do 10 tisíc korun. Úplnou výjimkou ale nejsou ani půjčky nad 100 tisíc korun.

Z průzkumu dál vyplývá, že víc než třetina Čechů letos plánuje za vánoční dárky utratit přes 5 tisíc korun.

V neděli začínají platit nové jízdní řády na železnici

Vlaky se budou od neděle 9. prosince 2018 řídit podle nových jízdních řádů. Některé spoje pojedou rychleji. Třeba z Prahy do Plzně se cestující dostanou nově o 19 minut dřív. Expresy zkrátí taky cestování do Domažlic, Mariánských Lázní nebo Chebu. Lepší bude i spojení na Slovensko a do Polska. Posílí taky vytížené spoje mezi Prahou a Moravou.

České dráhy s nový řádem mírně zvýší cenu jízdenek. Z jízdního řádu zmizí taky označení jejich rychlíků vyšší kvality Rx a dálkové vlaky už nebudou pojmenované podle osobností.

Nejdelším tunelem v ČR už jezdí vlaky s pasažéry oběma tubusy

Od sobotního dopoledne začaly jezdit vlaky s cestujícími i severním tubusem nejdelšího tunelu v ČR u Ejpovic u Plzně. Od nedělní půlnoci, kdy začne platit v celé republice nový jízdní řád, bude více než čtyřkilometrový tunel v plném provozu pode grafikonu, řekla ČTK mluvčí Správy železniční dopravní cesty Radka Pistoriusová. Jižním tunelem začaly vlaky s cestujícími jezdit už v polovině listopadu. Zkušební provoz severním tunelem povolil Drážní úřad v pátek odpoledne. Nejdřív jím v podvečer projel manipulační vlak.

Pražský hrad a lánský zámek čekají opravy za 300 milionů

Správa Pražského hradu plánuje v příštím roce opravit fasády a střechu jižního křídla Nového královského paláce, budovy ve Vikářské ulici nebo kostel v Lánech. Pokračovat také bude rekonstrukce Nejvyššího purkrabství a rezidence v Královské zahradě. ČTK to řekl mluvčí SPH David Šebek. Na opravy organizace vynaloží přes 300 milionů korun. Kvůli opravám Nového královského paláce budou uzavřeny Jižní zahrady. Nejvíce peněz investuje SPH do pokračující rekonstrukce rezidence v Královské zahradě, ve které v minulosti bydleli českoslovenští prezidenti. Na příští rok na ni vyčlenila 75 milionů korun. Cílem jsou především vnitřní úpravy.

O poukazy na nocleh pro lidi bez domova je opět velký zájem, prodalo se jich už 11 tisíc

Armáda Spásy nabízí i tuto zimní sezonu možnost zaplatit lidem bez domova nocleh v teple. Zájemci můžou za 100 korun koupit poukázku, takzvanou Nocleženku, kterou pak rozdávají sociální pracovníci přímo v terénu. Lidé žijící na ulici za ni v zařízeních Armády Spásy můžou přespat, dostanou teplou polévku, nápoj, mají možnost se umýt a můžou svojí životní situaci probrat s odborníky. Za posledních několik týdnů prodala Armáda Spásy Nocleženek už jedenáct tisíc. Do projektu je aktuálně zapojených devět nocleháren Armády Spásy v různých českých městech. Podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí z roku 2016 nemá v Česku bydlení přes 68 tisíc lidí.

Projekt obvykle funguje od konce listopadu do konce dubna - tedy v chladném počasí. Nocleženku je ale možné zakoupit kdykoli. Armáda Spásy rozděluje zakoupené Nocleženky podle kapacity jednotlivých sociálních center.

Do Prahy míří před Vánoci především Němci nebo Rusové

Do Prahy přijedou advent, Vánoce a konec roku slavit především turisté z Evropy. Odhaduje to agentura Prague City Tourism. Očekává, že by v prosinci mohlo metropoli navštívit až 700 000 lidí. Nejčastěji to podle mluvčí agentury Barbory Hrubé budou zřejmě Němci, Rusové a Britové. Metropole je ale stále oblíbenější i u Ukrajinců.

Zemřel významný folklorista a etnograf Karel Pavlištík

Ve věku 87 let zemřel významný folklorista a etnograf Karel Pavlištík. O jeho úmrtí informovalo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Pavlištík byl jednou z nejvýraznějších osobností folklorního a kulturního života ve zlínském regionu. V roce 1962 nastoupil do Oblastního muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, odkud byl v době normalizace vyhozen. Etnograf se v srpnu 1968 podílel i na vysílání studia Gottwaldov Československého rozhlasu. Během normalizace pracoval jako betonář nebo skladový dělník. Do zlínského muzea se vrátil až v devadesátých letech, kde následn vybudoval například expozici o cestovatelích Jiřím Hanzelkovi a Miroslavu Zikmunodvi, se kterými se osobně přátelil.

Ester Ledecká skončila v superobřím slalomu na 29. místě

Olympijská vítězka Ester Ledecká skončila v superobřím slalomu Světového poháru ve Svatém Mořici na 29. místě. Do cíle projela s více než 2,5 sekundovou ztrátou na první Američanku Michaelu Shiffrinovou. Ledecká se nyní přeorientuje na snowboard a příští týden vstoupí do Světového poháru paralelních disciplín.

V následujících čtyřech týdnech se počasí nebude vymykat průměru

Počasí se během následujícího měsíce nebude podle meteorologů vymykat průměru. Měsíční předpověď zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší teploty budou v průměru kolem dvou stupňů Celsia a v noci kolem minus dvou až minus čtyř stupňů. Nadprůměrnější množství srážek by mohlo spadnout ve dvou týdnech před Vánoci.

Počasí v neděli

Oblačno až zataženo, na většině území občas déšť nebo přeháňky, na horách srážky trvalejší. Na horách postupně sněžení, večer může sněžit i v nižších polohách. Nejvyšší teploty 5 až 9 °C, na horách kolem 1 stupně Celsia.