BIS odmítá vyjádření prezidenta Zemana, že selhává. Zastala se jí vláda i opozice

Bezpečnostní informační služba (BIS) odmítá vyjádření prezidenta Miloše Zemana, že selhává. Naopak uvedla, že má za sebou úspěšné období. Vláda i kontrolní orgány jí nedávno poděkovaly za službu pro Českou republiku, napsala BIS na twitteru. BIS se zastal premiér Andrej Babiš (ANO), v reakci pro ČTK uvedl, že služba odvádí profesionální práci, k níž neměly v posledním období výhrady vláda ani sněmovní výbory. Se Zemanovým hodnocením nesouhlasí ani opozice. Chápavě se k jeho prohlášení ale postavil předseda KSČM Vojtěch Filip. Ředitel BIS Michal Koudelka v reakci na Zemanova slova sdělil, že službě se podařilo rozbít zpravodajskou síť jedné z ruských zpravodajských služeb působící na území České republiky a ochromit její činnost. O akci informovala BIS zákonné adresáty počátkem letošního roku.

BIS tento týden zveřejnila zprávu, v níž varuje před ruskými a čínskými špiony, kteří mimo jiné působí na ruském a čínském velvyslanectví. Čína podle rozvědky využívala ke zpravodajské činnosti i členy delegací. BIS upozornila na lehkovážný přístup českých politiků a státních zaměstnanců, z něhož cizí zpravodajci těží. Podle Zemana ale ve výročních zprávách ale nejsou žádné důkazy o konkrétních ruských nebo čínských špionech v Česku. Ve čtvrtek v TV Barrandov označil výroční zprávu za "plácání" a zpravodajce za "čučkaře". Podle něj BIS naopak selhává v odhalování islámských teroristů na českém území.

V čele asociace krajů zůstává Vildumetzová

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO) bude dál v čele asociace krajů. V Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku ji ve čtvrtek zvolila rada asociace. Hejtmanka Karlovarského kraje vede asociaci od prosince 2016, kdy nahradila Michala Haška ze sociální demokracie.

Vildumetzová je zároveň od roku 2017 poslankyní. V minulosti přitom kritizovala kumulaci vysokých funkcí. Dříve avizovala, že si jednu z funkcí vybere, to se ale nestalo. Asociace krajů České republiky je organizací, která sdružuje 13 hejtmanů a pražského primátora.

Sněmovna zvýšila příspěvky na péči o těžce a nejvíce postižené

Příspěvek na péči o lidi s nejtěžším hendikepem se asi zvýší na 19 200 měsíčně. Podobně se má zvýšit příspěvek na péči pro méně postižené. Změny podpořila i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Obdobně se má zvýšit příspěvek na péči o těžce postižené o 4000 korun na 12.800 až 13.900 korun měsíčně podle věku. Schválila to Sněmovna v senátní novele o sociálních službách.

Na navýšení by měl státní rozpočet dát navíc o 4,7 miliardy korun ročně, celkové náklady při současné výši příspěvků jsou zhruba 24,3 miliardy korun.

17. listopad bude možná i Mezinárodním dnem studentstva

Svátek 17. listopadu, tedy Den boje za svobodu a demokracii, by se mohl připomínat i jako Mezinárodní den studentstva. Sněmovna doplnění jeho názvu navzdory odporu pravice v poslanecké novele schválila. Předloha odolala snaze ODS na zamítnutí a zamíří k posouzení do Senátu.

Kritici namítali, že současný název svátku by se neměl rozmělňovat. "Nemazejme 17. listopad 1989 z naší historie," nabádal poslance Pavel Žáček (ODS). Naopak podporovatelé doplnění názvu argumentovali zejména zájmem Studentské komory Rady vysokých škol. Karel Rais (ANO) za předkladatele odkazoval na další dva dopisy z komory s apelem, aby dolní komora novelu podpořila. Mezinárodním dnem studentstva se 17. listopad stal na památku represí nacistů vůči studentům a uzavření českých vysokých škol.

V Česku se loni odhalilo přes 300 pěstíren konopí

Policisté a celníci odhalili loni 305 uzavřených pěstíren konopí s umělým světlem. Je to o šest víc než v roce 2016. Přibývá menších domácích pěstíren, naopak se snižuje podíl velkopěstíren s více než 500 rostlinami. Policie našla také 264 varen pervitinu. Většinou to byly menší domácí výrobny. Na velkoprodukci drogy i velkopěstování konopí se významně podílejí vietnamské organizované skupiny. Uvádí to zpráva o užívání drog v Česku v roce 2017, kterou zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Čerpá z dat Národní protidrogové centrály a Celní protidrogové jednotky.

Na drogové scéně také pokračoval trend přesunu výroby do Polska, ale i do Německa a Nizozemska. Produkce se tak přemisťuje k surovinám a uživatelům. Jako kurýři při pašování surovin slouží hlavně najatí Češi, Slováci a Němci. Droga se pak vyvážela do Německa, Rakouska, Francie, Norska a Švédska, ale i do Austrálie či Japonska. "Pro převoz bývají najímáni kurýři, často sociálně marginalizované osoby," uvádí zpráva.

Zpráva o drogách: Čtvrtina lidí nad 15 let kouří, většina denně

Čtvrtina Čechů nad 15 let kouří tabák, většina z nich denně. Vysoce rizikově pije alkohol asi 900.000 Čechů, kolem 600.000 pije denně a odhadem 100.000 pije pět a více dávek denně. Kolem devíti až deseti procent lidí mezi 15 a 64 lety za poslední rok užilo konopí. Vyplývá to z výroční zprávy o drogách za rok 2017, kterou vydává Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Ze srovnání výročních zpráv za roky 2016 a 2017 vyplývá, že ubylo denních kuřáků. Zatímco před dvěma lety jich bylo 2,4 milionu, loni si denně cigaretu zapálily dva miliony. "Trendy v posledních šesti letech naznačují postupný pokles kuřáctví v dospělé populaci. Mezi dětmi ve věku 13 až 15 let je nejnověji odhadovaný podíl denních kuřáků 11,3 procenta, od roku 2011 podíl kuřáků mezi žáky základních škol významně klesl," uvádí zpráva.

Průmysl v říjnu po zářijovém poklesu vzrostl o 6,7 pct

Průmyslová výroba v Česku v říjnu po zářijovém poklesu vzrostla meziročně o 6,7 procenta. Je to druhý nejlepší výsledek v letošním roce. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Na růst měla největší vliv výroba motorových vozidel, kovových konstrukcí a elektrických zařízení. Po očištění o vliv počtu pracovních dnů průmyslová produkce meziročně vzrostla o 3,3 procenta.

Přebytek zahraničního obchodu v Česku v říjnu meziročně klesl o 3 miliardy a 400 milionů korun na 5 miliardy a 700 milionů korun. Bilanci negativně ovlivnil obchod s ropou a zemním plynem a s chemickými prostředky.

MF: Jednat s Lichtenštejnskem je možné po výroku Ústavního soudu

V souvislosti s požadavkem Lichtenštejnska na vydání nemovitostí zabavených na základě Benešových dekretů po roce 1945 je třeba podle ministerstva financí vyčkat na rozhodnutí Ústavního soudu. ČTK to na dotaz sdělilo ministerstvo financí. Soudy nižší instance rozhodly, že lichtenštejnská strana na ně nárok nemá, upozornil úřad.

Právní zástupci Nadace knížete z Lichtenštejna začali ve čtvrtek rozesílat českým státním institucím a státním podnikům předžalobní výzvy požadující vydání nemovitostí, které stát podle knížecí rodiny nezákonně zabavil na základě Benešových dekretů po roce 1945. Nadace podle svého prohlášení vyčerpala všechny "možnosti dobré vůle", jak přimět český stát k jednání o dosud neuzavřené minulosti. Pokud stát majetek do sedmi dnů nevydá, podá nadace spravující majetek rodu na český stát žaloby, uvedly ve čtvrtek Hospodářské noviny. Čas má už jen do konce roku, protože občanský zákoník nově zkrátil lhůty pro vznesení nároku.

Farmy.cz: Cena půdy letos vzroste na 24,1 Kč za metr čtvereční

Zemědělská půda v ČR za celý letošní rok zdraží meziročně o 2,5 procenta na zhruba 24,1 Kč za metr čtvereční. Vyplývá to z odhadu poradenské a realitní společnost Farmy.cz. V samotném čtvrtém čtvrtletí cena klesne o 0,4 procenta, dodala firma. Podle Jiřího Jaklína ze společnosti Agro21 stojí metr čtvereční zemědělské půdy nyní v průměru 20 až 25 Kč, ceny závisí na lokalitě. Do budoucna Jaklín očekává stagnaci nebo mírný pokles cen.

Zemědělci mimo jiné dostávají dotace podle počtu hektarů, na kterých hospodaří. ČR dlouhodobě odmítá avizované maximální limity přímých dotací pro jednu farmu. Česko ale připouští možnost zavedení platby na tzv. první hektary. Na výměru například do 89 hektarů by tak mohli získávat všichni zemědělci větší peníze, následně by se platba na další hektary snížila. Tím by byli více podpořeni nejmenší zemědělci, kteří by právě dostávali v průměru více peněz na hektar než velké podniky.

Počasí v sobotu

Většinou oblačno, místy přeháňky, nad 700 m sněhové. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku zataženo s občasným deštěm, nad 1000 m se sněžením. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C.