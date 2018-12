Opoziční ODS vyzývá ministryni pro místní rozvoj k rezignaci

Opoziční ODS vyzývá ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou za ANO, aby odstoupila. Důvodem je podezření z dotačního podvodu v souvislosti s agenturou CzechTourism. Dostálová odmítá, že by se před lety na ministerstvu jako náměstkyně, kdy měla agenturu na starosti, chovala nehospodárně. Ministryně se zastal i premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj Dostálová kauzu dostatečně vysvětlila.

Případ, který policie zkoumá od listopadu, souvisí s nákupem reklamy. Například při hokejových mistrovstvích či motocyklových závodech. Podezřelé jsou smlouvy agentury CzechTourism za 38 milionů korun.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí zprávu o extremismu v původním znění

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí výroční zprávu o extremismu v Česku za rok 2017 v původním znění, které připravilo ministerstvo vnitra. ČTK to sdělil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Zprávu nyní může projednat vláda. Média dříve informovala, že projednávání materiálu zdržovaly výhrady Pražského hradu, kterému měly vadit zmínky o hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury.

"Bezpečnostní rada státu dnes vzala na vědomí zprávu o extremismu v původním znění tak, jak byla předložena ministerstvem vnitra. Materiál bude následně projednán na vládě," napsal poté Hamáček na twitteru. Rada se naposledy zprávou zabývala na svém minulém zasedání 18. září, kvůli nedostatku času ji ale nestačila projednat.

MMR obdrželo dopis eurokomisaře k možnému střetu zájmů premiéra Babiše

Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo dopis, kterým se evropský komisař pro rozpočet Günther Oettinger obrátil na českou vládu kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). "Dopis k nám dorazil, já jsem se s ním ještě neseznámila," řekla novinářům ministryně Klára Dostálová (za ANO) po zahájení konference Svazu měst a obcí ČR. Ministerstvo teď bude připravovat odpověď Evropské komisi. Jak dlouho to bude trvat, neuvedla.

Nadace knížete z Lichtenštejna rozesílá českým úřadům kvůli vrácení majetku předžalobní výzvy

Na 200 českých úřadů, institucí a organizací obdrží předžalobní výzvu od Nadace knížete Lichtenštejna. Rod požaduje navrácení majetku zabaveného v roce 1945 po vydání Benešových dekretů. Státu na to nadace dala 7 dní. Pak podá žalobu.

Česká republika vrácení pozemků Lichtenštejnům v minulosti odmítala. Hodnota majetku, o jehož vydání Lichtejnštejnové žádají, není vyčíslena, podle Hospodářských novin jde o zhruba 60.000 hektarů převážně lesů. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vede s knížecím rodem nyní dva spory, a to o majetek u Říčan a u Plumova na Prostějovsku. Předžalobní výzvy Lichtenštejnů se týkají jen pozemků, které vlastní stát. O majetek krajů, obcí, univerzit, neziskových organizací a soukromých osob rod usilovat nebude.

HK: Výplatu 13. platu plánuje letos poprvé většina firem v zemi

Takzvaný 13. plat nebo odměnu za letošní rok vyplatí více firem než loni. Zatímco loni poskytlo svým zaměstnancům tento benefit 47 procent a předloni 39 procent zaměstnavatelů, letos plánuje vyplatit odměny 56 procent společností. Odměny se tak dočká šest z deseti zaměstnanců soukromého sektoru. Vyplynulo to z aktuálního šetření Hospodářské komory mezi podnikateli. Platí, že čím větší firma, tím spíše zaměstnancům bonus vyplatí. Ze šetření totiž vyplývá, že 13. plat plánují na přelomu roku vyplatit tři čtvrtiny (74 procent) velkých firem, tedy firem s více než 250 zaměstnanci. Hospodářská komora odhaduje, že odměny v průměru přesáhnou 30.000 korun. Nejčastěji budou letos vyplácet odměny ve výši jednoho platu firmy ve stavebnictví, které v letošním roce zažívá výrazné oživení. Po sezonních odměnách a tzv. 13. platech vzroste podle odhadu komory letos průměrná nominální mzda o 8,6 procenta.

Hospodářská komora nedávno uvedla, že firmy budou muset v roce 2019 čelit tomu, jak se vyrovnat s rychlým růstem mezd. Poprvé po třech letech to zaměstnavatelé označují za větší překážku jejich rozvoje než nedostatek pracovní síly. Zaměstnavatelé přitom reálně postrádají 440.000 lidí, firmám bude už v červnu příštího roku podle HK chybět 500.000 pracovníků.

Do roku 2026 bude 1463 poboček Pošta Partner

Česká pošta chce do konce prosince převést na partnerské provozovatele dalších skoro 600 poboček. Do konce roku 2025 by mělo být provozoven nazvaných Pošta Partner skoro 1500. Informoval o tom generální ředitel České pošty Roman Knap. Pošty Partner nabízejí základní poštovní služby jako běžné pobočky pošty, provozuje je ale třetí osoba - třeba obecní úřady nebo obchody.

Na konci letošního roku by měla mít pošta 3238 poboček a na konci roku 2025 celkem 3200. Pošty Partner nabízejí základní poštovní služby jako běžné pobočky pošty, tedy příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, vybrané bankovní služby, výplatu důchodů, SIPO, prodej poštovních cenin a zboží, prodej kolkových známek a další služby. Provozuje je třetí osoba - například provozovatel místních obchodů nebo obecní úřady.

Výzkum: Češi, Dánové a Estonci jsou nejméně religiózní v Evropě

Češi, Dánové a Estonci jsou nejméně nábožensky založenými národy Evropy. V České republice a Dánsku se označuje za silně religiózní osm procent lidí, v Estonsku jen sedm procent. V čele žebříčku 34 zkoumaných zemí stojí Rumunsko, kde se za silně nábožensky založené považuje 55 procent obyvatel. Vyplývá to z aktuální studie amerického institutu Pew Research Center.

V České republice chodí jednou za měsíc do kostela pouze 11 procent lidí. Devět procent Čechů tvrdí, že se každý den modlí. Třináct procent Čechů si je "absolutně jistých", že existuje Bůh, což je více než například v Německu (deset procent), Francii či Švýcarsku (po 11 procentech).

Skauti letos přivezou betlémské světlo z Lince do Č. Budějovic

Tradiční betlémské světlo, jeden z novodobých symbolů Vánoc, letos už potřicáté dovezou do republiky čeští skauti. Tentokrát nepovezou plamínek z Vídně do Brna jako v předchozích letech, ale světlo vyzvednou 15. prosince v katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie v Linci a odtud odvezou vlakem do Českých Budějovic. Následující den rozvezou po železnici betlémské světlo do dalších měst, informovala ČTK mluvčí skautů Barbora Trojak.

Do Vánoc si pro něj lidé mohou přijít do mnoha kostelů, skautských kluboven, obecních úřadů a dalších míst. Betlémské světlo se stalo symbolem klidu, míru a přátelství. Myšlenka vznikla v roce 1986 právě v Linci v rámci vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem.

Počasí v pátek

Zataženo až oblačno, na většině území občas déšť, na Moravě zpočátku místy mrznoucí s tvorbou ledovky. Nejvyšší teploty 6 až 11 °C, na Moravě a ve Slezsku 3 až 8 °C.