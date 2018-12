NCOZ vnímá nekontrolovatelný vstup muslimů do ČR jako nebezpečný

Nekontrolovatelný vstup lidí praktikujících islám do Česka označila Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) z hlediska terorismu za nebezpečný. Podle její výroční zprávy existují signály, že v ČR funguje větší množství firem a agentur s majiteli z arabských zemí, které muslimům zprostředkovávají veškerá povolení k pobytu na českém území. Zmíněné agentury povolení často kamuflují doprovodem nemocných lidí a účastí v lázeňském zařízení. Česká policie doposud nemusela řešit žádný otevřený projev mezinárodního terorismu. Centrála připomněla, že s ohledem na končící válečný konflikt na Středním východě lze předpokládat přesun bojovníků Islámského státu či jejich příbuzných do Evropy, což s sebou může nést bezpečnostní riziko z pohledu jejich možné radikalizace nebo přípravy teroristického útoku.

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zaznamenala v prvních dvou letech své činnosti nový trend: sjednávání účelových sňatků Češek zejména s občany Turecka. Na sjednávání se podílejí organizované skupiny. Mladé dívky a ženy z Česka pak uzavírají za finanční odměnu buď v tuzemsku, nebo v zahraničí manželství, což jejich mužům umožní vstoupit na území EU a žádat tam o vydání dokladu k trvalému pobytu.

Ve výroční zprávě útvar varoval také před vzrůstajícím vlivem Číny nebo před "neobvykle vstřícnou" imigrační politikou ve vztahu k Vietnamu. Povšiml si rovněž snah ruskojazyčných kriminálních autorit o získání kontroly nad českým územím. V oblasti organizovaného zločinu na území Česka dlouhodobě převládají ruskojazyčné, asijské a balkánské kriminální organizace. "Všechny mají společný prvek vysoké míry korupčního průniku do státní správy a veřejné samosprávy," podotkla NCOZ. I ze strany ruskojazyčných kriminálních autorit údajně zesílil tlak na získání státních občanství různých států EU včetně českého. Status občana EU jim totiž nejen napomáhá ve volném pohybu v rámci unie, ale také brání jejich vydání do země původu. Do budoucna NCOZ i nadále očekává vzrůstající vliv Číny.

NATO došlo k závěru, že Rusko porušuje dohodu o raketách

Severoatlantická aliance došla k závěru, že Rusko vývojem a rozmístěním rakového systému 9M729 porušuje smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF). Systém podle NATO představuje výrazné riziko euroatlantické bezpečnosti. V prohlášení to po svém jednání uvedli ministři zahraničí členských zemí aliance.

Česká republika sdílí s USA a dalšími spojenci závěr, že Rusko smlouvu porušilo. Ministerstvo zahraničí v prohlášení zaslaném ČTK vyzvalo Rusko, aby se vrátilo k dodržování smlouvy. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo oznámil, že USA se za 60 dní přestanou řídit podmínkami smlouvy, pokud do té doby Rusko nezačne její podmínky plnit také. Česká republika se shoduje se svými spojenci v tom, že Rusko smlouvu porušilo vývojem a rozmístěním raketového systému označovaného jako Novator 9M729.

ČS: Tvrdá varianta Brexitu může snížit český HDP o 1,1 procenta

Brexit může snížit hrubý domácí produkt ČR až o 55 miliard korun, tedy 1,1 procenta. Rovněž bude mít vliv na propouštění zaměstnanců, o práci by jich v ČR mohlo přijít až 40.000. Brexit nejvíce dopadne na automobilový průmysl, výrobu elektroniky a strojů. Vyplývá to z analýzy, kterou představila Česká spořitelna. Česká ekonomika vyváží přímo do Velké Británie zboží v hodnotě 210 miliard Kč ročně, což je přibližně pět procent českého exportu, respektive čtyři procenta HDP. Přes další hlavní české obchodní partnery se vyváží do Británie zboží za 120 miliard korun. Celkové vývozy do Británie tak představují ročně přibližně 330 miliard korun. To je osm procent celkového vývozu ČR a sedm procent HDP. Velká Británie je pro ČR pátým největším obchodním partnerem za Německem, Slovenskem, Polskem a Francií. Nejvíce se z Česka přímo vyváží výrobky z automobilového průmyslu (ročně za 66 miliard Kč) a kancelářské stroje a počítače (ročně za 20 miliard Kč).

"Z hlediska rizika pro dané odvětví je zajímavé sledovat i koncentraci vývozů. Například přímý vývoz fotografických přístrojů do Británie představuje 62 procent vývozu fotografických přístrojů z ČR. V případě niklu to je 54 procent, cukrovinek 25 procent, hudebních nástrojů 13 procent a obuvi 12 procent," uvedl hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Ve výrobě podle něj přímé vývozy do Británie přesahují desetinu celkového exportu, což je 83 miliard korun. Je to díky vývozům hotových osobních aut, které jsou v Británii populární, a jež dosahují 49 miliard korun. Celkový dopad brexitu na ČR by pozitivně mohla ovlivnit schopnost najít jiné odbytiště, ale naopak negativně opatrnost při investicích a pokles důvěry. Celkový dopad této velmi tvrdé varianty brexitu by tak pro HDP znamenal pokles o 1,1 procenta.

Poslanci schválili nová pravidla ochrany soukromí

Sněmovna schválila nová pravidla ochrany soukromí, která navazují na evropské nařízení GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Nový zákon má především zavést přípustné výjimky z evropských pravidel. Maximální sankci za porušení zákona norma ponechává na deseti milionech korun, horní sazbu pokut pro malé obce poslanci omezili na 15.000 korun. Poslanci ve vládní předloze upravili výjimky z pravidel pro média nebo vědecké, výzkumné a statistické účely. Média budou moci působit jako dosud. Novináři nebudou muset žádat každého účastníka shromáždění či demonstrace o souhlas se zveřejněním jeho záběrů. Nebudou muset ani žádat řečníka o souhlas se zveřejněním jeho postojů či politické příslušnosti. Ani používání skryté kamery by v důvodných případech nemělo být sankcionováno. Poslanci naopak odmítli snížit pod 15 let navrhovanou věkovou hranici, po jejímž dosažení by děti mohly samy naplno využívat sociální sítě.

Premiér Babiš v Maroku zahájí fórum podnikatelů

Premiér Andrej Babiš (ANO) ukončí dvoudenní návštěvu Maroka, kde jedná hlavně o hospodářské spolupráci. V Casablance by měl odpoledne zahájit česko-marocké podnikatelské fórum. Předsedu vlády na cestě doprovázejí zástupci čtyř desítek českých firem. Už v první den návštěvy podepsala česká strana s marockou dohodu o hospodářské spolupráci. Premiér po podpisu řekl, že obě země budou spolupracovat třeba v automobilovém průmyslu a české firmy by se mohly stát subdodavateli automobilek v Maroku. Marocké království je největším výrobcem automobilů v Africe, uvedl Babiš.Česko podle něj do Maroka ročně vyváží 2400 škodovek. "S novými typy je ambice dostat se brzy na 4000," řekl Babiš.

Dalším tématem dnešních jednání byla také migrace. Podle Babiše by EU měla mít podobné dohody o spolupráci jako s Tureckem také se zeměmi severní Afriky. Pomohlo by to zastavit příchod běženců, míní český premiér. Dodal, že by Maroko a další státy měly bránit svou jižní hranici před tlakem migrantů ze Sahelu. Babiš také zmínil, že v Maroku od druhé poloviny 80. let do roku 1991 žil a pracoval v zahraničním obchodu.

Sněmovna schválila možnost využít peníze z tzv. Fondu privatizace v rozpočtu

Vláda bude smět využívat peníze z takzvaného Fondu privatizace ve státním rozpočtu, a to bez určení konkrétního účelu. Počítá s tím vládní novela zákona o zrušení Fondu národního majetku (FNM), kterou Sněmovna opakovaně schválila a přehlasovala veto Senátu, který ji zamítl. Předloha nyní zamíří k podpisu prezidenta. Pro přehlasování senátního veta bylo zapotřebí nejméně 101 poslanců, pro předlohu jich hlasovalo 102. Vyslovili se pro ni poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve uvedla, že změna zákona má posílit roli Parlamentu při nakládání s veřejnými prostředky v řádu miliard korun ročně. Vláda podle ní chce, aby pravomoc k nakládání s penězi po zrušeném FNM přešla na Sněmovnu v rámci procesu schvalování státního rozpočtu. V nynější debatě ve Sněmovně mimo jiné odmítla, že by šlo o účetní trik pro vylepšení bilance státu. Uvedla také, že v případě nedostatku peněz na privatizačním účtu umožní novela naopak přesunout do něj peníze ze státního rozpočtu.

Opozice návrh kritizovala. Mikuláš Ferjenčík (Piráti) řekl, že ministerstva peníze spotřebují, a až přijde krize, nebude mít stát z čeho stavět dálnice nebo financovat důchodový účet. Fond privatizace fakticky tvoří zvláštní účty, na kterých jsou peníze převedené v roce 2006 ze zrušeného Fondu národního majetku na ministerstvo financí. Zároveň na účty plynou peníze z privatizace a dividendy hlavně od společností ČEZ nebo Českého aeroholdingu.

Sněmovna schválila návrh STAN na nižší DPH u jízdenek

Jízdné ve vlacích, autobusech nebo přívozech a lanovkách by mělo nově spadat do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty místo nynějších 15 procent. Počítá s tím novela zákona o DPH z pera poslanců STAN, kterou schválila Sněmovna. Ve třetím čtení odolala návrhu na zamítnutí, který vznesla poslankyně ANO Jana Mračková Vildumetzová. Předlohu nyní dostane k projednání Senát. Vláda již dříve s návrhem vyslovila nesouhlas, sněmovní rozpočtový výbor ho naopak doporučil schválit. Pro schválení novely zákona nakonec hlasovalo 94 poslanců, zapotřebí jich bylo 92. Přeřazení jízdenek do nižší sazby by mělo podle předkladatelů nechat ve veřejné dopravě víc peněz.

Nynější sazba DPH na jízdné je podle autorů novely v ČR osmá nejvyšší v Evropě. Přesun do nižší sazby by podle předkladatelů mohl jízdenky zlevnit, případně přinést dopravcům víc peněz na rozvoj veřejné dopravy. V rozpravě však často zaznívalo, že jízdenky kvůli nižší DPH nezlevní.

Požár skladu v pražské Písnici způsobil škodu za 10 mil. Kč

Na deset milionů korun hasiči předběžně vyčíslili škodu, kterou v úterý způsobil požár skladu obuvi a oblečení v pražské Písnici. Požár se podařilo uhasit po zhruba 23 hodinách. Vypukl v plechové hale na ploše zhruba padesát krát sto metrů a černý kouř z hořících oděvů a obuvi lidé zaznamenali i v centru hlavního města. Na místě se od úterý vystřídalo devět profesionálních a osm dobrovolných hasičských jednotek, vyhlášen byl třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Na místo dorazila i chemická jednotka, aby změřila koncentrace škodlivin, nebyly ale zvýšené.

Zakladatel Pouti smíření dostal německou medaili za zásluhy

Německou medaili za zásluhy v Berlíně obdržel Jaroslav Ostrčilík. Je zakladatelem Pouti smíření, při níž se připomíná poválečné vyhnání sudetských Němců z Brna. Ocenění mu předal německý prezident Frank-Walter Steinmeier, který na slavnosti vyznamenal celkem 28 lidí za jejich přínos vzpomínkové kultuře. Prezident také připomněl, že pětatřicetiletý Čech organizuje i další projekty, které se zabývají někdejším soužitím českých, německých a židovských obyvatel Brna. Z pochodu, kterého se v roce 2007 účastnilo jen pár lidí, se v roce 2015 stala Pouť smíření, na níž letos bylo už asi 250 lidí.

K Česku má vztah i jedna z dalších osobností, kterou německý prezident vyznamenal. Alexander Fried vyrostl v Československu a během nacistické vlády byl nuceně nasazený, prošel třemi koncentračními tábory a jedním pochodem smrti. Většinu jeho židovské rodiny Němci zavraždili. Po válce Fried působil jako historik, aby se na tehdejší události nezapomnělo.

Fotografie Antonína Kratochvíla se vydražily za 575.000 Kč

Fotografie Antonína Kratochvíla se v pražské Leica Gallery vydražily za 575.000 korun. Peníze budou použity na vznik filmu s názvem Můj otec Antonín Kratochvíl, který s fotografem a jeho synem Michaelem v současnosti připravuje režisérka Andrea Sedláčková. Nejdražší fotografií večera se stal portrét Davida Bowieho, který Kratochvíl pořídil v roce 1997 v New Yorku. Nový majitel ho získal za 67.000 korun. Z patnácti kusů nebyly vydraženy pouze dva snímky, které budou k dispozici pro další zájemce. Bowie měl podle Kratochvíla fotografie uložené ve svých složkách až do své smrti v roce 2016. K dalšímu společnému setkání již ale nikdy nedošlo. V nedávných dnech se režisérka Sedláčková společně z Kratochvílem i jeho synem Michaelem, který se věnuje stejnému povolání jako jeho otec, vrátila z Černobylu, kde se natáčely první části připravovaného filmu. "Antonína jsem chtěla točit, jak fotí, a když jsem se ho zeptala, kam chce jet fotit, tak řekl, že do Černobylu. Nejdříve jsem si myslela, že je to vtip," sdělila Sedláčková.

Kromě Ukrajiny mají tvůrci v plánu točit také ve Spojených státech a po českých lokacích, které jsou s Kratochvílem spojeny. Antonín Kratochvíl patří k nejzásadnějším českých fotografům. V osmnácti letech emigroval z Československa. Mládí v zahraničí zprvu strávil například v rakouském uprchlickém táboře, švédském kriminále či v Čadu jako bojovník v barvách francouzské cizinecké legie. V Amsterdamu vystudoval fotografii na prestižní Gerrit Rietveld Academie. Úspěch na něj čekal nakonec v Americe, odkud se vydal fotografovat válečné konflikty. Po téměř 20 letech se vrátil do vlasti, kde se poprvé setkal se synem Michaelem. Antonín Kratochvíl pracoval jako fotograf například pro The New York Times, Newsweek, Vogue či Rolling Stone.

Počasí - středa

Polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C, v 1000 m na horách kolem -1 °C.

Meteorologové varovali před ledovkou, která se začne při mrznoucím dešti tvořit ve čtvrtek ráno. Nejdříve zasáhne jihozápadní polovinu Čech, postupně se rozšíří na většinu republiky. Na Moravě a ve Slezsku se ledovka objeví později, může ovšem vydržet až do pátečního dopoledne.