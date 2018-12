Opozice chce sněmovní komisi, co by hodnotila cizí vliv na ČR

ODS, Piráti, lidovci, TOP 09 a STAN chtějí vytvořit sněmovní vyšetřovací komisi, která by hodnotila vliv cizích autoritativních režimů na Česko a hledala způsoby, jak tomuto vlivu lépe čelit. Oznámili to na společné tiskové konferenci. Opoziční strany takto reagují na výroční zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) a Vojenského zpravodajství, které upozorňovaly na sílící špionážní aktivity Číny a Ruska. Vyšetřovací komise by se měla zabývat informacemi o hrozbách pro Česko ze strany cizích států, mohla by také hledat inspiraci pro zlepšení situace v ČR u zemí, které už se podobnou problematikou zabývají déle.

Průměrná mzda v ČR stoupla ve třetím čtvrtletí na 31.516 korun

Průměrná hrubá mzda v České republice se ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila o 2458 korun na 31.516 Kč. Nominální nárůst tak činil 8,5 procenta. Reálně po zahrnutí růstu spotřebitelských cen byla mzda vyšší o šest procent. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ). Medián mezd, který představuje mzdu přesně uprostřed rozdělení hodnot mezd, vzrostl o 9,8 procenta na 27.719 korun.

Nejvyšší průměrná mzda je tradičně v Praze - lidé si tam v průměru vydělají přes 39 tisíc korun. Naopak nejnižší je v Karlovarském kraji, kde se pohybuje okolo necelých 28 tisíc korun.

Správa železničních tratí vypsala tendry za více než 13 miliard

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) schválila vypsání šesti soutěží na stavby, jejichž celkové investiční náklady přesáhnou 13 miliard korun. Už za pár měsíců by tak měla začít například modernizace koridorových úseků z pražského Smíchova do Černošic nebo ze Soběslavi do Doubí u Tábora. V tiskové zprávě o tom informoval tiskový mluvčí SŽDC Pavel Tesař. Ve všech šesti případech jde o stavby s náklady přesahujícími jednu miliardu korun, uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. "Potěšitelný je především fakt, že se budou modernizovat také páteřní tratě," dodal.

Silničáři zahajují stavbu východočeské části dálnice D35

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu druhé páteřní dálnice z Čech na Moravu. Konkrétně 15 kilometrový úsek D35 Časy - Ostrov na Pardubicku. Stát za něj zaplatí skoro čtyři miliardy korun, zprovoznění plánují silničáři v roce 2022.

Zakázku na stavbu alternativní trasy k D1 získalo konsorcium firem v čele s Eurovií, podle ŘSD má na zhotovení díla 44 měsíců. Stavba dalšího, navazujícího úseku D35 Opatovice nad Labem - Časy by měla začít po ukončení tendru, nejspíš tedy příští rok na jaře.

VZP platí za ostravské sídlo nájem předražený o desítky miliónů, zjistil Český rozhlas

Všeobecná zdravotní pojišťovna platí za prostory pro svou ostravskou pobočku nájem předražený až o desítky milionů korun. Podle zjištění Českého rozhlasu za patnáctiletý podnájem zaplatí skoro čtvrt miliardy korun. V přepočtu na metr čtvereční tak VZP zaplatí 280 korun měsíčně, tržní cena je ale podle realitních makléřů mnohem nižší - až o 100 miliónů. Smlovu bez možnosti výpovědi podepsal v roce 2014 šéf ostravské pobočky Aleš Zbožínek. VZP odmítla vysvětlit, jak byla cena za podnájem určená.

CRIF: Letos vznikne přes 32.000 nových firem, nejvíce v historii

V říjnu v Česku přibylo 1691 společností a 2849 podnikatelů. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF. Podle jejího odhadu letos vznikne více než 32.000 nových společností, co bude o něco více než v roce 2017 a nejvíce v historii ČR. Počet nových podnikatelů se má přiblížit hranici 60.000. V říjnu vzniklo v ČR 2948 obchodních společností a bylo zapsáno 5767 fyzických osob podnikatelů. Zároveň zaniklo 1257 společností, nejvíce od začátku roku, a 2918 podnikatelských oprávnění pro fyzické osoby.

Bohemia Sekt chce rozšířit plochy vinic na 620 hektarů

Do roku 2020 chce skupina Bohemia Sekt rozšířit vlastní plochy vinic na 620 hektarů. Příští rok by mělo být vysázeno asi 20 hektarů. Nyní má značka 540 hektarů vinné révy. Problémy jsou ale s nedostatkem vhodných pozemků. Sází se hlavně tradiční odrůdy bílých vín, do výsadby by ale v budoucnu mohl jít i Merlot. Na tiskové konferenci to uvedl ředitel firmy Ondřej Beránek. "Vysazování vinic je na Moravě čím dál komplikovanější. Ne proto, že by nám bránily limity EU, ale největším problémem je dostat se k nějakým uceleným pozemkům, které jsou pro pěstování révy vhodné," uvedl ředitel.

Pěstitelé vína v Česku letos zažádali o možnost nově vysadit vinnou révu na 226 hektarech, překročili tak roční kvótu o 48 hektarů. Naprostá většina ze 194 žadatelů je z Moravy, pouze deset z Čech

Středočeský kraj uvažuje o zavedení vlakotramvají

Středočeský kraj uvažuje o zavedení takzvaných vlakotramvají, které mohou jezdit po tratích pro tramvaje i vlaky. Hejtmanství dá prověřit, zda by jejich pořízení bylo pro veřejnou dopravu přínosné. V tiskové zprávě to oznámil krajský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO). Výhodou podobných vozidel je podle něj efektivnější využití tratí v úsecích, kde by jinak vedly dvě dráhy souběžně, a méně časté přestupování cestujících.

Horníci z Česka a Slovenska si v Praze připomněli svátek sv. Barbory

Den svaté Barbory (4. prosince), patronky horníků, si do Prahy přijeli připomenout zástupci desítek havířských spolků z Česka a Slovenska. Asi dvě stovky horníků v krojích s prapory a za doprovodu kapely prošly od Mariánského náměstí po Karlově mostu ke Šternberskému paláci na Malostranském náměstí, kde jejich část přijali zástupci parlamentu. Průvod, kterého se zúčastnili členové zhruba třicítky hornických spolků, odstartovala a ukončila čestná salva. Před začátkem obdržel každý účastník šerpu, kromě praporů jednotlivých spolků byli horníci vybaveni buď kahanem nebo vycházkovou holí, která je jedním ze symbolů havířského stavu.

Češi loni snědli nejvíc drůbežího masa od roku 1948

Spotřeba masa v Česku se loni meziročně nezměnila, když zůstala na 80,3 kilogramu na osobu. O půl kilogramu, na 27,3 kg, se však zvýšila spotřeba drůbežího masa a byla nejvyšší od počátku měření, které začalo v roce 1948, informovala na tiskové konferenci Renata Vodičková z oddělení statistiky zemědělství Českého statistického úřadu. Naopak lidé snědli méně vepřového a hovězího. Konzumace vepřového masa klesla loni o půl kilogramu na osobu, hovězího masa o 0,1 kilogramu. Celkem každý obyvatel ČR loni spotřeboval 783,3 kilogramu potravin, což bylo meziročně o 2,3 kilogramu méně.

Počasí v úterý

Zataženo až oblačno, místy deštivo, od severozápadu postupné ochlazování, večer místy tvorba náledí, nad 800 metrů sněžení. Teploty 6 až 10 stupňů, na horách kolem 4 stupňů Celsia.