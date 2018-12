Kněžínek:Svěřenský fond je dostatečná záruka, střet zájmů není

Obecná analýza nové legislativy EU týkající se evropských dotací podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) ukazuje, že svěřenský fond jako záruka nestrannosti premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše dostačuje a předseda vlády postupoval podle českého práva. Ministryně Alena Schillerová (za ANO) po schůzce s Babišem, Kněžínkem a ministryní pro místní rozvoj Alenou Dostálovou (za ANO) uvedla, že vracení dotací Agrofertu nyní nehrozí. Text právní služby Evropské komise, o kterém o víkendu informoval tisk, není oficiální, zdůraznila. To, že Česko nebude vracet Bruselu peníze, uvedl i premiér Babiš. Europoslanec ČSSD, Miroslav Poche se ale domnívá, že zpráva evropské komise je závažná a dotace ohroženy jsou.

Podle uniklé zprávy má Babiš zájem na ekonomickém úspěchu Agrofertu, který vložil do svěřenského fondu, a jako premiér má možnost ovlivňovat rozhodování spojené s využíváním fondů přicházejících z evropského rozpočtu. Podle zprávy hrozí, že Česko bude muset uhradit přinejmenším část z 82 milionů eur (2,1 miliardy Kč), které byly Agrofertu vyplaceny letos.

BIS varuje před skrytým vstupem ruského kapitálu do českých firem

Bezpečnostní informační služba varuje před skrytým vstupem ruského kapitálu do českých soukromých firem. Ruští investoři se totiž podle tajné služby dostávají přes nastrčené bílé koně nebo vlastnické struktury v daňových rájích k citlivým státním zakázkám. Česká kontrarozvědka to konstatuje ve výroční zprávě, kterou zveřejnila v pondělí. Česko by tak mělo lépe zkoumat konečné vlastníky firem hlásících se do státních tendrů, říká k tomu mluvčí BIS Ladislav Šticha. „Často za nimi stojí bývalí příslušníci ruských zpravodajských služeb, kteří se schovávají za nastrčené české občany či v zahraničí ukryté společnosti. Takové firmy získávají i státní zakázky včetně silových resortů. V tomto prostředí se totiž objevují i lidé spojení s korupčními kauzami a právě oni se můžou stát snadno vydíratelnými."

Skrytý ruský kapitál za českými firmami podle tajné služby zapadá do dlouhodobé hybridní strategie ruských zpravodajských služeb. Jejich příslušníci se podle výroční zprávy na českém území loni oproti minulosti soustředili více na aktivní pronikání do českého prostředí.

Čínští zpravodajci s diplomatickým krytím zvýšili loni aktivitu

V Česku loni výrazně vzrostla intenzita činnosti čínských zpravodajců působících pod diplomatickým krytím. Uvedla to Bezpečnostní informační služba ve své výroční zprávě. Čína se podle BIS snaží i prostřednictvím "českých entit" narušit jednotnou politiku Evropské unie a soustředí se také na české silové resorty a vědecko-technickou špionáž, říká mluvčí BIS Ladislav Šticha: "Čínských špionů sice nebylo více než v předchozích letech, ale přesto intenzita jejich činnosti výrazně vzrostla. Vedle klasických zpravodajských důstojníků zde aktivně prosazují čínské zájmy také diplomaté a byznysmeni. BIS v roce 2017 upozorňovala, že riziko vystavení českých občanů čínskému špionážnímu zájmu je extrémně vysoké."

V Česku podle BIS nepůsobí nepřátelsky jen čínské zpravodajské služby, ale k nátlakovému prosazování čínských zájmů se uchylovali i kariérní diplomaté. "V tomto kontextu je nutné konstatovat, že čínský přístup je de facto stejně hybridní jako ruský, hrozbu může představovat zpravodajský důstojník stejně jako kariérní diplomat či byznysmen," konstatuje tajná služba. Čínští diplomaté podle ní také provedli opatření, díky kterým mohou lépe ovládat a kontrolovat čínskou krajanskou komunitu v Česku.

Závěry BIS nejsou pro MZV překvapivé, bude je řešit i vláda

Závěry zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) o pronikání ruského a čínského vlivu do Česka nejsou pro ministerstvo zahraničí překvapivé. Úřad se tomu snaží čelit, řekla ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Podle opoziční ODS nesmějí politici zprávy tajných služeb o cizím vlivu podceňovat. TOP 09 vyzvala vládu, aby věc neprodleně řešila. Kabinet probere informace v lednu na svém speciálním zasedání.

V reakci na informace tajných služeb mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček uvedl, že sebevědomý a silný demokratický stát nemusí podléhat obavám a zájmem České republiky je co nejširší ekonomická spolupráce.

Státní rozpočet se v listopadu dostal do schodku 21,6 miliardy korun

Státní rozpočet se v listopadu dostal do schodku 21 miliard a 600 milionů korun. V předchozím měsíci byl přitom v přebytku téměř 6 miliard. Informovalo o tom ministerstvo financí. Podle něj je důvodem zhoršení růst výdajů na projekty spolufinancované z fondů Evropské unie.

Nadále platí, že výsledek hospodaření na konci roku bude výrazně lepší než plánovaný deficit, řekla ČTK ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). "Vzhledem k vlivům, jako je zejména přísun evropských peněz, standardně rekordnímu prosincovému výběru DPH nebo skutečnosti, že v letošním roce se daří čerpání investičních výdajů alokovat do celého roku a jejich nárůst v prosinci by tak neměl být natolik výrazný, předpokládáme, že výsledek bude blízko vyrovnané bilanci," doplnila.

Nový policejní prezident se ujal úřadu

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl do úřadu nového policejního prezidenta Jana Švejdara. Od nového šéfa policie očekává, že v blízké době představí svou koncepci vedení sboru. Novinářům ministr řekl, že Švejdar je podle jeho názoru garancí toho, že policie bude při vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, kde je obviněn premiér Andrej Babiš (ANO), postupovat nezávisle. Dodal, že na policejním prezidiu neočekává žádné zásadní personální změny.

Švejdar, který dosud působil jako ředitel pardubické krajské policie, je ve funkci od soboty. Nahradil Tomáše Tuhého, který se minulý týden stal velvyslancem na Slovensku. Za své hlavní priority označil v pátek nový šéf českých policistů boj proti drogové kriminalitě a zlepšení bezpečnosti na silnicích.

Příčina otravy pacientů z Frýdlantu stále není známá

Sedm z devíti pacientů, kteří minulý týden podstoupili operační zákroky v soukromé nemocnici ve Frýdlantu, zůstává na jednotách ARO a JIP v krajské nemocnici v Liberci. U dvou nastaly komplikace. Příčina otravy není stále známá. ČTK to řekl primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) v Liberci Dušan Morman. Podle mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci Zuzany Balašové nebyly příčinou otravy krve inhalační anestetikum ani chemické přípravky, které se používají k dezinfekci operovaného místa.

Příznaky otravy mělo devět z 16 pacientů, mužů a žen různého věku, kteří v minulém týdnu od pondělí do středy podstoupili operaci v soukromé nemocnici ve Frýdlantu. Šlo o různé operace - kolene, žlučníku či gynekologické. Operace dělaly různé týmy chirurgického a gynekologického oddělení, různí anesteziologové i různé sestry.

Ministerstvo bude udělovat medaile za zásluhy o diplomacii

České ministerstvo zahraničí začne udělovat medaile ministra za zásluhy o diplomacii. Cena bude určena pro osobnosti, které významně přispěly k rozvoji vztahů mezi Českem a jinými státy. O zavedení nového vyznamenání dnes rozhodla vláda. Dosud diplomacie udělovala pouze ceny Gratias agit za propagaci dobrého jména Česka v zahraničí.

Ministerstvo zahraničí navrhovalo zavedení nového ocenění z toho důvodu, že ceny Gratias agit nepokrývají všechny osobnosti, které by si z pohledu české diplomacie vyznamenání zasloužily. "Do tohoto okruhu osob spadají například emeritní velvyslanci České republiky, velvyslanci cizích zemí a jiné politické či veřejné osobnosti nebo organizace, které významně přispěly k rozvoji vztahů s Českou republikou," uvedlo ministerstvo v předkládací zprávě k zavedení nového ocenění. Ceny Gratias agit zůstanou i po zavedení nové medaile zachovány.

Minisčítání: Nejoblíbenější věcí žáků je mobilní telefon

Nejoblíbenější věcí dětí v základních školách je mobilní telefon. Na webových stránkách nebo aplikacích v něm stráví většina z nich denně několik hodin. Ukázaly to výsledky letošního minisčítání mezi zhruba 25.000 dětmi. Z dotazníků také vyplynulo, že přibližně pětina žáků se nechá do školy vozit autem a mezi nejméně oblíbené předměty patří zpěv a čeština. Výsledky zveřejnil Český statistický úřad na svém webu.

Výsledky průzkumu naznačují, že internet děti neomezuje v navazování blízkých přátelství. Přibližně třetina školáků má dle odpovědí čtyři i více blízkých kamarádů. Asi čtvrtina má dva a pětina tři kamarády. Zhruba 6,4 procent dětí sdělilo, že žádné blízké kamarády nemá.

Počasí v úterý

Zataženo až oblačno, místy déšť nebo přeháňky, nad 800 m postupně srážky smíšené nebo sněhové. K večeru od západu ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C.