Šéfové Sněmovny a Senátu jsou pro pokračování sankcí vůči Rusku

Předsedové obou parlamentních komor - šéfové Sněmovny Radek Vondráček (ANO) a Senátu Jaroslav Kubera (ODS) - jsou pro pokračování ekonomických sankcí vůči Rusku. Od ledna by je ale nezpřísňovali. Oba politici to řekli v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Podle Vondráčka a Kubery je nyní po událostech v Azovském moři hlavně nutné napětí mezi Ruskem a Ukrajinou uklidnit a obě strany dostat k jednacímu stolu. Ministerstvo zahraničí odsoudilo Rusko za postup v Azovském moři.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na twitteru uvedl, že ruská anexe vod Azovského moře je pro Česko stejně nepřijatelná jako anexe ukrajinského Krymu. Petříčka kritizuje prezident Miloš Zeman, a to třeba za přístup k ambasádám. Před nedávnem uvedl, že nebude premiérovi Andreji Babišovi (ANO) bránit v odvolání jakéhokoliv ministra. "Myslím, že odvolání ministra není na stole. Jestliže jsou tam věci ke kritice, je na místě se o ní bavit a třeba ji i přijmout," řekl Vondráček. Kubera si nemyslí, že by za návrhy na Petříčkovo odvolání byl postup vůči ruské ambasádě.

Kantar CZ: ANO si v průzkumech polepšilo, stejně tak Piráti a ODS

Volby do Sněmovny by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 32,5 procenta hlasů. Navzdory kauze údajného únosu syna premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše hnutí od října posílilo o 5,5 procentního bodu. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Druzí Piráti si polepšili o tři procentní body na 19 procent, ODS pak o dva procentní body na 16 procent. Do Sněmovny by se dostalo celkem sedm stran, vládní ČSSD jen těsně, stejně jako STAN, SPD a KSČM. Mimo dolní komoru by zůstaly KDU-ČSL a TOP 09. Zatímco první tři strany v listopadu posilovaly, všech šest ostatních současných sněmovních stran ztrácelo.

"Velký mediální humbuk kolem osoby premiéra a jeho syna má možná přesně opačný efekt, než někteří očekávali," uvedl analytik Kantar CZ Pavel Ranocha. Agentura se ptala lidí, kteří by nově volili ANO, na jejich důvody. "Téměř unisono nám říkali, že je to, dle jejich slov, až nechutná štvanice na premiéra a jeho rodinu. Tak trošku i na truc by proto v tuhle chvíli podpořili hnutí ANO a Andreje Babiše osobně," řekl Ranocha. Značná část přelivu hlasů se podle něj uskutečnila v týdnu, kdy "probíhala největší přestřelka". Průzkum Kantar CZ se uskutečnil od 3. do 25. listopadu a zúčastnilo se ho 885 lidí.

Ministerstvo zemědělství chce chce v investičním plánu peníze na vodovody

Ministerstvo zemědělství navrhlo do národního investičního plánu 26 projektů za 48,6 miliardy korun. Jedním z největších je podpora výstavby vodovodů za 29 miliard korun,. Dalším velkým projektem je program prevence před povodněmi na období do roku 2025, kde úřad počítá s 5,5 miliardami korun. Za ně by se měly budovat například liniové stavby a poldry. Ministerstvo chce také 1,9 miliardy korun na stavbu vodního díla Heřminovy na řece Opavě. Nádrž má obec částečně zatopit. O její výstavbě se mluví desítky let. Aktuální se znovu stala po katastrofálních povodních na Moravě a ve Slezsku v roce 1997. Zahájení stavby se stále odkládá. Do loňska se podařilo majetkově vypořádat 98 procent pozemků. U dalších připadá v úvahu vyvlastnění.

Obrana koupí nákladní automobily Tatra až za 720 milionů

Ministerstvo obrany koupí od společnosti Tatra Trucks do tří let dalších 71 nákladních automobilů. Za vozy zaplatí 467,5 milionu korun. Informaci o zakázce předloží v pondělí vládě ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). V dalších letech bude moct ministerstvo obrany na základě smlouvy dokoupit 30 vozidel T-815 za dalších 252,6 milionu korun. Ministři dostanou informace i k dalším zakázkám celkem za více než čtyři miliardy korun. Nejdražší se bude týkat výcviku pilotů a leteckého personálu do roku 2025 státním podnikem LOM Praha. Obrana za něj zaplatí asi 3,5 miliardy korun.

Ceny nájmů v Praze rostou v porovnání s Brnem dvakrát rychleji

Ceny nájmů na bydlení v Praze v posledních třech letech vzrostly proti Brnu zhruba dvakrát rychleji. V Praze se medián neboli střední hodnota zvýšil o 39 procent na 16.704 korun za měsíc, v Brně stoupl o 21 procent na 11.985 korun. Vyplývá to z údajů portálu Ideální nájemce.cz.

"Hlavním důvodem růstu je nedostatek bytů k pronájmu a pomalá výstavba. Ceny tak táhne nahoru poptávka, kdy lidé aktuální ceny akceptují a na byty se vedou pořadníky," uvedl spoluzakladatel portálu Martin Březina. Růst cen podle něj zvyšují také spekulanti, kteří kupují byty jako investici. "Výnosnost v tomto směru se totiž pohybuje dlouhodobě mezi třemi až čtyřmi procenty. Ve většině evropských zemí je sotva poloviční. Investovat do nájemního bytu je tak stále nejlepší konzervativní investicí," doplnil Březina.

Nová kniha sleduje vzestup politických podnikatelů v Česku

Vzestup politických podnikatelů a jejich stran v Česku sleduje nová kniha "Já platím, já rozhoduji!". Podle autorů, čtveřice brněnských politologů, jde o první podobně rozsáhlou studii. Na titulní straně knihy jsou Andrej Babiš, Vít Bárta a Tomio Okamura. Politologové ukazují podobnosti, ale i rozdíly v jejich projektech, sledují úspěchy i pády politických podnikatelů a rizika jejich působení na politický systém. Česko není se svými politickými podnikateli žádný unikát. Kniha zmiňuje zahraniční příklady, například Silvia Berlusconiho nebo Geerta Wilderse.

Průzkum: 60 procent Čechů peče cukroví, oblíbené je linecké

Skoro 60 procent Čechů peče před Vánocemi cukroví, dvě třetiny z nich si připravují těsto doma, nejčastěji ve volném čase v pracovním týdnu. Uvádí to listopadový průzkum agentury Ipsos pro společnost Ahold, která provozuje řetězec Albert. Nákupy surovin, jako jsou mouka, cukr, tuky, vejce nebo ořechy, stoupají před Vánocemi několikanásobně. Nejoblíbenějším cukrovím je podle průzkumu, ve kterém odpovídalo 525 lidí, linecké a vanilkové rohlíčky. Vzrůstá zájem o nákupy cukroví přes internet. "Například strouhaného kokosu se od listopadu prodá téměř polovina celoročního objemu, u mouky pak čtvrtina," uvedla mluvčí Aholdu Barbora Vanko. Podobný trend se dá podle ní pozorovat i u vanilkového cukru a skořice.

Dnes je první adventní neděle, začíná očekávání vánočního času

Dnes je první adventní neděle, kterou začíná očekávání vánočního času. Pro křesťany připomíná příchod Ježíše Krista, mnozí lidé si doma zapalují první svíčku na adventním věnci. Čtyřtýdenní adventní doba skončí se západem slunce o Štědrém večeru. První svíčka na adventním věnci je nazývána svíci proroků, neboť je památkou na proroky, kteří podle bible předpověděli narození Ježíše Krista. Symbolem adventu je adventní věnec, jeho historie sahá do 19. století, kdy ho poprvé v Hamburku vytvořil protestantský teolog Johannes Wichern. Kruhový tvar představuje boží věčnost, jednotu, vzkříšení a věčný život a společenství.

Židovský svátek chanuka v Praze začne rozsvícením velkého svícnu

Při příležitosti začátku osmidenního židovského svátku chanuka se dnes v centru Prahy rozsvítí velká menora, tradiční svícen symbolizující judaismus. Ozdobí ho česká státní vlajka, jako připomínka letošního 100. výročí vzniku Československa. Akci pořádá pravidelně pražské Chabad Maharal Centre. Menora bude rozsvícena v 17:30 před Rudolfinem na náměstí Jana Palacha.

Běžná menora má sedm ramen, která odkazují na sedm dní, během nichž byl podle bible stvořen svět. Menora, která se zapaluje během chanuky, má však ramen devět. Chanuka totiž připomíná legendu o zázraku, při němž po vyrabování jeruzalémského chrámu zbylo pro chrámovou menoru posvátného oleje jen na jeden den, ale olej vydržel hořet osm dní. Tyto dny připomíná osm ramen chanukové menory a deváté rameno je pro svíčku, kterou se zapalují ostatní svíce.

Sport

Čeští fotbalisté se v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2020 utkají v pětičlenné skupině A s Anglií, semifinalistou posledního mistrovství světa a světovým šampionem z roku 1966. Dalšími soupeři jsou Bulharsko, Černá Hora a Kosovo. Rozhodl o tom los v Dublinu. Na šampionát postoupí dva nejlepší celky z každé z deseti skupin. O zbylá čtyři místa se utká 16 nepostupujících celků podle umístění v Lize národů.

Čeští biatlonisté Eva Puskarčíková a Michal Šlesingr skončili na úvod Světového poháru desátí v závodě smíšených dvojic. Ve slovinské Pokljuce zvítězili Norové Thekla Brun-Lieová a Lars Helge Birkeland, na které české duo ztratilo minutu a půl. Čeští reprezentanti stříleli ve srovnání s konkurenty o něco pomaleji, ale po šesti položkách měli na kontě jen tři dobíjení a atakovali šestou příčku, která je českým maximem v této disciplíně. Výkon Gabriely Koukalové a Ondřeje Moravce z března 2017 ale nakonec nezopakovali. Šlesingr na svém druhém úseku při střelbě vleže třikrát minul, a i když úspěšně dobil, propadl se na desáté místo s velkým odstupem na závodníky před sebou.

Počasí - neděle

Zataženo až oblačno, zpočátku ojediněle déšť i mrznoucí. Nejvyšší denní teploty 3 až 8 °C, na Moravě a na severovýchodě Čech -2 až +2 °C.

Meteorologové zvýšili stupeň nebezpečí výstrahy před ledovkou ve východní části země na extrémní. Týká se to části krajů Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého a Vysočiny. Lidé by neměli vycházet ani vyjíždět autem. Ledovka se může tvořit i v jiných částech ČR, stupeň nebezpečí je tam ale nižší. ČTK o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).