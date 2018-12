Babiš odmítá, že je kvůli dotacím pro Agrofert ve střetu zájmu

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš odmítl, že může být kvůli dotacím pro konglomerát svých někdejších firem Agrofert ve střetu zájmů, jak o tom s odkazem na právníky Evropské komise informují britský deník The Guardian a francouzský list Le Monde. ČTK sdělil, že analýzu pro Evropskou komisi neviděl a jeho právníci ji okomentují až po oficiálním vyjádření EK. "V žádném střetu zájmu nejsem, chovám se přesně podle zákona, tak jak jej přijal parlament a po mně český právní systém na základě lex Babiš vyžadoval. Svěřenské fondy neřídím ani neovládám," uvedl současně. Dodal, že ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) před měsícem požádala ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) o právní analýzu. "Je připravená a v pondělí ji projedná vláda," uvedl. Poznamenal také, že analýzu právníků Evropské komise zatím neviděl, dozvěděl se o ní z médií, kam unikla dřív, než měl možnost se s ní seznámit. Vychází tedy jen z publikovaných úryvků zprávy.

Právníci Evropské komise (EK) podezírají podle deníku The Guardian a listu Le Monde českého premiéra ze střetu zájmů a z porušení unijních pravidel. S odvoláním na uniklou zprávu právní služby komise píší, že předmětem vyšetřování jsou dotace udělené firmám holdingu Agrofert letos i v uplynulých letech. Podle Guardianu čeští daňoví poplatníci čelí hrozbě, že budou muset uhradit alespoň část z 82 milionů eur (2,1 miliardy Kč), které byly Agrofertu vyplaceny v tomto roce. Konečný účet by údajně mohl být mnohem vyšší. Úředníci Evropské komise údajně vyšetřují i desítky milionů dalších dotací udělených Agrofertu od roku 2013. Komise, která dohlíží na udělování dotací zemědělcům a chudším regionům, začala vyšetřovat Agrofert po tvrzení protikorupčních aktivistů, že mají důkazy o tom, že Babiš je nadále vlastníkem Agrofertu a příjemcem souvisejících výhod, což je v rozporu s českým i unijním právem, podotýká The Guardian.

Vondra k úmrtí Bushe: Odešel velký muž, pomohl Česku na Západ

Ačkoli americký prezident George Bush starší v Bílém domě působil pouze jedno volební období, výrazně pomohl České republice v cestě za samostatností a demokracií, míní někdejší velvyslanec v USA Alexandr Vondra. ČTK po oznámení Bushovy smrti řekl, že se tento politik postavil na konci 80. let proti návrhům svého ruského protějšku Michaila Gorbačova, které by svázaly možnost zemí střední a východní Evropy se svobodně rozhodnout o svém bezpečnostní uspořádání. Odešel podle něj velký muž, aristokrat politiky."Chápal, o co všechno se hraje, a můžeme mu být vděčni, že později naše cesta do Severoatlantické aliance byla schůdná a relativně hladká," konstatoval.

Jako přítel prezidenta Václava Havla Vondra připomněl i vztah těchto dvou osobností. "On navázal hluboké přátelství s Václavem Havlem, stýkali se, i když už on potom prezidentem nebyl. Havel za ním jezdíval do jeho letní rezidence na břehu Atlantiku a až do konce Havlova života se vzájemně ctili," uvedl Vondra. Připomenul také, že Bush od Havla po zásluze dostal nejvyšší české státní vyznamenání. Bývalý americký prezident George Bush starší umřel ve věku 94 let. V úřadu byl v letech 1989 až 1993, kdy se v Evropě hroutily komunistické režimy.

Vondrův předchůdce na postu velvyslance v USA Michael Žantovský označil Bushe za jednoho z posledních opravdových džentlmanů světové politiky. Připomněl první návštěvu Havla v USA v únoru 1990, kdy Bush někdejšího československého prezidenta přijal v Bílém domě. "Demonstrovala, že vztahy s USA se dostávají na zcela jinou úroveň a otevírají se zcela jiné perspektivy," podotkl. Bush si Havla podle Žantovského nesmírně vážil a Havel amerického prezidenta oceňoval za roli, kterou sehrál na konci studené války. "Byl to velmi pevný a hezký vztah," dodal Žantovský.

Na silnicích zemřelo v listopadu 56 lidí, o 14 více než loni

V listopadu zemřelo při nehodách na českých silnicích zatím 56 lidí. Je to o 14 obětí více než ve stejném měsíci loni. Od začátku roku si nehody v Česku vyžádaly 520 obětí, což je meziročně o 62 více. ČTK to řekl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Celkový počet listopadových nehod bude podle něj přibližně stejný jako loni, nárůst obětí je ale způsoben několika nehodami, při kterých zemřelo více lidí. Nejčastější příčinou listopadových nehod bylo nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky a nepozornost. "Vzhledem k tomu, že se mění klimatické podmínky, tam významnou roli hrála rychlost. Řidiči podcenili přicházející zimní období," dodal Lerch. V listopadu se v Česku staly dvě tragické nehody, při kterých zemřeli čtyři lidé.

V Praze se v podvečer slavnostně rozsvítí vánoční strom

V Praze se v podvečer slavnostně rozsvítí vánoční strom na Staroměstském náměstí, podobně se rozzáří i náměstí v dalších městech v zemi. Strom a stánky vánočního trhu na Staroměstském náměstí budou zdobit motivy z klasických pohádek. Pohádku o Popelce a její slavné filmové zpracování připomene hudba Karla Svobody a účast herce Pavla Trávníčka, představitele Popelčina prince. Strom se poprvé rozsvítí v 16:30, znovu se tisíce světel rozzáří každou hodinu od 16:30 do 21:30 od soboty až do konce vánočních trhů. Třiadvacetimetrový smrk, který byl na náměstí dopravený na začátku týdne, pochází z Rynoltic v Libereckém kraji. Na zahradě tamního rodinného domu rostl 61 let.

Počasí na sobotu

Zataženo až oblačno, místy sněžení, zejména na Moravě. Ojediněle i mrznoucí déšť s tvorbou ledovky. Nejvyšší teploty -3 až +1 °C, v 1000 m na horách kolem -1 °C, na Šumavě a v Krušných horách kolem +2 °C.

V některých částech Plzeňského kraje je i v sobotu ráno nebezpečná ledovka. Během noci řešili policisté v kraji více než 20 dopravních nehod, většinou lehkých.