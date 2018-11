Ve státní správě ubude od začátku ledna 860 míst, opozice změny kritizuje

Počet míst ve státní správě se od počátku příštího roku sníží přibližně o 860. Obsazena je v současnosti zhruba jedna třetina z těchto míst. Na zasedání to v rámci tzv. systemizace pracovních míst schválila vláda, řekl náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký. Jde podle něj o největší redukci od doby, co platí zákon o státní službě. Naopak kvůli blížícímu se sčítání lidu posílí Český statistický úřad.

Opozice kritizují škrty ve státní správě kritizuje. Piráti v tiskové zprávě upozorňují, že se stovky míst ruší, aby byla znovu zřízena. Změny podle nich vyvolávají pochybnosti o účelových čistkách. Na sociálních sítích krok kabinetu kritizovaly i ODS či TOP 09.

Sucho zasáhlo už 95 procent území ČR, potvrdil ministr Toman

Letošní sucho zasáhlo už 95 procent území České republiky. Novinářům to ve Zlíně řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Nejhůře jsou na tom oblasti v okolí řek Labe a Lužnice, Plzeňsko nebo jihovýchod Moravy. Ministerstvo proto připravuje opatření, která mají zadržet vodu v krajině. K výstavbě malých vodních ploch by podle Tomana měla přispět připravovaná změna stavebního zákona, na jejímž základě by rybníky s plochou do dvou hektarů a s výškou hráze do 1,5 metru mohly začít vznikat pouze na základě ohlášení.

Letošní sucho způsobilo zemědělcům a pěstitelům stromů v České republice podle odhadů škody zhruba za 11 miliard korun. Vláda v říjnu schválila, že mezi ně jako kompenzaci rozdělí 2 miliardy korun. Aby byly řádně odškodněny nejvíce postižené podniky, kterým tržby klesly o více než 30 procent, bylo by však zapotřebí 3,7 až 4,2 miliardy korun.

Česká policie zatím není v přímém kontaktu s Andrejem Babišem mladším

Policisté, kteří vyšetřují údajný únos syna premiéra Andreje Babiše (ANO), udělali vše, co si předsevzali. Řekl to náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Připomněl, že jak prověřování údajného zavlečení Babiše mladšího na Krym, tak vyšetřování kauzy kolem farmy Čapí hnízdo, kde jsou Babiš se synem obviněni, jsou neveřejná a vyjadřovat se k nim může jen dozorující žalobce. Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala v reakci na Vondráškovo vystoupení uvedl, že čeští policisté, kteří vyšetřují údajný únos Andreje Babiše mladšího, s ním dosud nebyli v přímém kontaktu.

Andrej Babiš mladší ve skrytě natočené reportáži obvinil spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem.Premiér to popírá, syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem.

Devět pacientů má po zákrocích ve frýdlantské nemocnici otravu krve

Pravděpodobnou příčinou otravy krve pacientů v nemocnici ve Frýdlantu na Liberecku je podle ministerstva zdravotnictví kontaminace či závadné složení anestetika. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí ministerstva Gabriela Štepanyová. Zdravotní stav po operaci se náhle zhoršil u devíti pacientů, převezeni byli v posledních 24 hodinách na ARO do nemocnice v Liberci.

Podle mluvčí ministerstva pracovníci krajské hygienické stanice a zdravotního ústavu v Nemocnici Frýdlant provedli a provádějí epidemiologické šetření, včetně stěrů, odběrů vzorků léčiv i dezinfekčních prostředků, sterilního materiálu. Frýdlantská nemocnice a odborná firma zjistily, že byly v pořádku všechny přístroje a šetření vyloučila i chybu zdravotníků. Nemocnice podala také trestní oznámení na neznámého pachatele.

Obrana nakoupí od USA průzkumné drony

Ministerstvo obrany nakoupí od USA součásti kompletu průzkumných dronů ScanEagle. Zakázku projednala vláda. Ministerstvo obrany za ni zaplatí asi 200 milionů korun. Prodej musí ještě odsouhlasit americké úřady. Ministři také dostali informaci o modernizaci vrtulníků Mi-171Š za 74,5 milionu korun a o nákupu munice za 446,5 milionu korun. ČTK to sdělil Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) vládě předložil informace celkem o čtyřech zakázkách. Od vlády USA plánuje ministerstvo koupit součásti kompletu malého bezpilotního prostředku ScanEagle. Tyto stroje jsou určeny především pro vzdušný průzkum a podporu pozemních sil v Afghánistánu. Vojáci je v této misi používají při ostraze spojenecké základny Bagrám. K dispozici nyní mají drony, které české armáda dostala v roce 2015 darem od USA.

Podle tří čtvrtin Čechů by plastové lahve měly být zálohované

Téměř tři čtvrtiny Čechů si myslí, že plastové lahve by měly být zálohované. Šest z deseti Čechů by při nákupu upřednostnilo potravinu bez obalu, vlastní obaly si do obchodu alespoň občas nosí čtvrtina respondentů. Plastové lahve třídí téměř 90 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti KPMG o nákupních zvyklostech v ČR.

Více než polovina respondentů při nákupu nápojů ve skle přihlíží k tomu, zda je lahev vratná. Zatímco v obchodech většina Čechů o obalech přemýšlí, mimo obchody jen pětina lidí vůbec nekupuje do jednorázových kelímků kávu, čaj, pivo či limonády. "Nejnižší podíl nákupu jednorázových kelímků je ve věkové skupině 55 až 64 let, zde se jedná o 7 z 10 dotázaných," uvádí tisková zpráva KPMG. Nejčastěji z nich Češi pijí na venkovních akcích a festivalech.

Dita Krausová v Praze představila knihu Odložený život

Svědkyně zlomových dějinných událostí 20. století Dita Krausová v pražském Paláci knih Luxor představila svoji knihu Odložený život. Otevřeně líčí hrůzy, kterými prošla za války, včetně setkání s Josefem Mengelem, i řadu bolestných událostí, jimž musela čelit v dospělosti v osvobozeném Československu a později v Izraeli. Nechybí však ani humorné zážitky. Publikaci provází množství fotografií, které jsou většinou knižně publikovány poprvé. Unikátní je autorčino líčení života českých emigrantů v prostředí izraelského kibucu, které je v české memoárové literatuře výjimečné a z hlediska ženského pohledu průkopnické.

Dita Krausová je jediná dcera právníka Hanse Polacha a vnučka významného prvorepublikového politika, senátora Johanna Polacha. V listopadu 1942 byla celá rodina deportována do Terezína a odtud dále na východ. Dita Krausová se dočkala osvobození a vrátila se zpět do rodné Prahy, kde se provdala za českého spisovatele Otu B. Krause, s nímž v květnu roku 1949 emigrovala do Izraele.

V 91 letech zemřel herec Lubomír Kostelka

V 91 letech zemřel herec Lubomír Kostelka. Uvedl to server Blesk.cz. Hrál u Jana Wericha v Divadle ABC, v pražské Laterně magice či v Hudebním divadle v Karlíně. Naposledy se v televizi objevoval jako děda Lubin v Kouzelné školce a hrál i v komedii Babovřesky 2 Zdeňka Trošky z roku 2014. Přestože hrál spíše menší a epizodní role, patřil Kostelka k nejobsazovanějším českým hercům posledních desítek let.

Během války se Lubomír Kostelka vyučil elektrikářem a rozhodující pro jeho další osudy bylo setkání s Vladimírem Menšíkem na brněnské průmyslovce. Stali se nerozlučnými kamarády. Díky němu se také dostal z Brna do Prahy a seznámil se s Janem Werichem, který v té době šéfoval dnešnímu Divadlu ABC. Krátce také Kostelka pobyl v Laterně magice a od 60. let se začal věnoval filmu a televizi. Až do pozdního věku se objevoval rok co rok v několika filmech a seriálech. V roce 1999 byl nominován na Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve snímku Kuře Melancholik. V roce 2001 ho Vladimír Michálek obsadil do snímku Babí léto s Vlastimilem Brodským a Stellou Zázvorkovou. Kostelka hrál také v televizních seriálech Bylo nás pět, Život na zámku nebo Ranč U Zelené sedmy.

Na několika místech v Česku byly rekordní mrazy

Na několika místech v Česku byly v noci na čtvrtek rekordní mrazy, třeba v Karlově Studánce na Bruntálsku minus 11,7 stupně. Největší mráz z celého Česka byl v Rokytské slati na Šumavě, kde bylo minus 22,6 stupně, ale rekord tam nepadl. ČTK to řekla Martina Součková z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Silně mrzlo již ve středu, kdy bylo na šumavském Březníku 22,7 stupně.

Rekordní mrazy zaznamenala asi desítka ze 147 meteorologických stanic v Česku, které měří 30 a více let. V Karlově Studánce, která je s polohou v 800 metrech nadmořské výšky nejvýše položenou obcí Bruntálska, rekord pro 29. listopad dosud činil rovných minus 11 stupňů Celsia. Mrznout bude podle předpovědi ČHMÚ asi i v pátek. V noci klesnou teploty v Česku na minus tři až minus sedm stupňů a přes den se budou podle meteorologů pohybovat kolem minus tří až plus jednoho stupně. Ojediněle se může objevit slabé sněžení či mrznoucí mrholení.

Počasí v pátek

Zataženo až oblačno, ojediněle slabé sněžení nebo mrznoucí mrholení. Na východě místy skoro jasno. Nejvyšší teploty -3 až +1 °C.