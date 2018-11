Metnar odmítl podíl českých vojáků na úmrtí Afghánce z vazby

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) odmítl, že by se čeští vojáci v Afghánistánu podíleli na smrti zbitého afghánského vojáka Vahidulláha Chána, který byl ve vazbě pro podezření ze zabití českého vojenského psovoda Tomáše Procházky z minulého měsíce. O údajném vyšetřování českých a amerických vojáků informoval list New York Times. Metnar novinářům řekl, že čeští vojáci na misích striktně dodržují humanitární mezinárodní právo. Všechny události související s Procházkovým úmrtím se šetří, jak je to obvyklé, zdůraznili Metnar i náčelník generálního štábu armády Aleš Opata. "Nepochybuji, že naši vojáci postupovali v souladu s platnými zákony a regulemi," konstatoval Opata. Stejně se vyjádřil i premiér Andrej Babiš, který v souvislosti se zprávou NYT hovořil o skandální dezinformaci. Dodal, že viděl i důkazy, po kterých nemá žádné pochybnosti.

Velvyslanec USA ocenil české vojáky, kteří padli v Afghánistánu

Americký velvyslanec v Praze Stephen King ocenil in memoriam tři české vojáky, kteří letos v srpnu padli při útoku sebevražedného atentátníka při hlídkování v okolí základny Bagrám v Afghánistánu. Rotný Martin Marcin a desátníci Kamil Beneš a Patrik Štěpánek, kteří byli v srpnu in memoriam povýšeni do hodnosti štábních praporčíků, obdrželi americkou medaili Bronze Star Medal a odznak Combat Infantry Badge při slavnostním nástupu příslušníků jejich jednotky na pražském Vítkově. Dnešního nástupu ve Slavnostní síni Národního památníku se účastnili příslušníci desáté strážní roty BAF (Bagram Air Field), kteří hlídali spojeneckou základnu Bagrám v provincii Parván, a sedmého týmu Scan Eagle, který se věnuje vzdušnému průzkumu a podpoře jednotek během patrolování.

Průzkum Medianu: během vládní krize nejlépe obstál prezident Zeman, středopravá opozice a média

Nejlépe se během dvoutýdenní vládní krize spojené s eskalací kauzy Čapí hnízdo zachoval prezident Miloš Zeman. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, ve kterém takto odpovědělo 41 % dotazovaných. Na druhé místo zařadili respondenti středopravou opozici (40 %) a na třetí média (39 %). Nejhůř obstála sociální demokracie, kterou kladně ohodnotilo 22 % dotazovaných. Z průzkumu vyplývá, že eskalace kauzy Čapí hnízdo nemá jednoznačné vítěze, spíše poražené. Přístup premiéra Andreje Babiše v kauze schvaluje 34 % lidí, zatímco podle 57 % nebyl správný. Ve výzkumu tak vyšel jako ten, který nejvíce polarizuje. Do průzkumu se v pondělí a úterý zapojila tisícovka respondentů.

Modrotisk byl přidán na seznam nehmotného dědictví UNESCO

Textilní tiskařská technika modrotisk je na seznamu nehmotného kulturního dědictví Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO). Při zasedání na Mauriciu o tom rozhodl mezivládní výbor této instituce a UNESCO to oznámilo na svém twitterovém účtu. O zápis společně žádaly Česko, Slovensko, Německo, Rakousko a Maďarsko. Za českou stranu se na přípravě podílely nejen obě modrotiskové dílny Modrotisk Danzinger a Arimo, ale i Národní ústav lidové kultury, ministerstvo kultury a další. Modrotisk se k dekoraci látek používá od 18. století a některé matrice na tisk v převážně rodinných dílnách jsou až 300 let staré a užívá je někde až sedmá generace tiskařů, zdůraznila pětice zemí ve své přihlášce. Matricemi se na látky tiskne chemická směs, která později zabrání jejímu obarvení, takže vytištěné vzory zůstávají bílé. Pro ČR jde o šestou položku na světovém seznamu nehmotného kulturního dědictví.

Mezivládní komise nepřijala na seznam UNESCO tradiční krkonošskou výrobu vánočních ozdob ze skleněných perliček. Ty se už více než sto let vyrábějí v Poniklé na Semilsku. Tamní sklárna nabízí přes 20.000 vzorů ozdob z foukaných perlí a trubiček, některé pocházejí až z počátku minulého století. Manufaktura, která zaměstnává padesátku lidí, funguje na stejném místě od roku 1902.

Exministr zemědělství Jurečka bude kandidovat na předsedu KDU-ČSL

První místopředseda lidovců a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka bude na březnovém sjezdu strany kandidovat na předsedu. Svůj úmysl oznámil v dopise, který poslal e-mailem všem členům KDU-ČSL, napsal server Aktuálně.cz. Současný předseda lidovců Pavel Bělobrádek na sjezdu funkci obhajovat nebude. Jurečka patří ke kritikům premiéra Andreje Babiše (ANO) a prezidenta Miloše Zemana. Kandidaturu na předsedu strany už oznámil místopředseda lidovců Jan Bartošek a poslanec Marek Výborný.

ČSÚ: V 21. století bude ČR stárnout, lidí jí díky migraci neubude

Česko bude v tomto století dál stárnout. Od 60. let by měl být každý třetí člověk v zemi senior. Lidí v aktivním věku naopak do roku 2100 milion ubude, počet může klesnout na 5,9 milionu. Země bude vymírat, obyvatel by ale výrazně ubýt nemělo díky příchodu cizinců. Život v ČR se bude dál prodlužovat. Na konci století by muži měli mít naději žít téměř do 88 let, tedy zhruba o 11 let déle než dnes. Ženy by se mohly dožívat 91 let, což je o téměř deset let víc. Výsledky nové projekce do roku 2100 představil Český statistický úřad. Podle statistiků je jisté, že podíl seniorů dál poroste. Zatímco nyní tvoří necelou pětinu obyvatel, na počátku 40. let by to měla být zhruba čtvrtina a od 60. let pak kolem 29 procent. Podíl dětí se naopak bude dál snižovat. Z nynějších skoro 16 procent klesne postupně na 14 procent na konci století. Poměr lidí v aktivním věku a těch, kteří jsou na jejich práci závislí, by se měl tak téměř vyrovnat.

Česko mělo na začátku letoška 10,61 milionu obyvatel. Do deseti let by se počet mohl podle střední varianty zhruba o 170.000 zvýšit na 10,78 milionu. Poté by mělo lidí v zemi postupně ubývat. V 80. letech by jich mělo v ČR žít asi 10,41 milionu, do konce století by se měl počet dostat podle statistiků na 10,53 milionu. Česko postupně vymírá. Největší úbytek očekávají demografové v polovině 60. let s odchodem takzvaných Husákových dětí, tedy početných ročníků ze 70. let minulého století. Zemřelých by mohlo být ročně až o 45.000 víc než narozených. O to, že počet obyvatel i přes úbytky výrazně neklesne, by se měla postarat migrace. Střední varianta počítá s tím, že se do Česka ročně přistěhuje 26.000 cizinců.

Online kalkulačka dlužníkům spočítá, za kolik se vyplatí pracovat

Lidé, kteří musí splácet dluhy, si mohou na internetu vypočíst, za kolik peněz se jim při srážkách z výdělku vyplatí pracovat. Umožní jim to kalkulačka výhodnosti práce, kterou novinářům představila Lucie Trlifajová z Centra pro společenské otázky - SPOT. Kalkulačka má podle ní také rozpoutat debatu o tom, že takzvané nezabavitelné minimum při exekuci je v současnosti příliš nízké a odrazuje lidi od práce. Nyní je v testovacím režimu, naplno by se měla spustit zřejmě na začátku příštího roku. Podle mapy exekucí, kterou sestavila nezisková organizace Otevřená společnost, mělo loni nějakou exekuci 863.000 Čechů a Češek nad 15 let. Kolem 151.000 osob mělo přes deset exekucí najednou. Vedení úřadu práce už dřív uvedlo, že dluhy a exekuce představují překážku při zaměstnávání. Řada lidí totiž do práce raději nenastoupí a pracuje načerno. Z oficiálního výdělku by jim při splácení závazků zbylo jen minimum. Zvýšení nezabavitelné částky doporučují zástupci organizací, které se zaměřují na pomoc dlužníkům.

Propočty z kalkulačky totiž potvrzují, že při zvýšení příjmu z 19.000 korun na 20.000 korun začíná být pro lidi práce nevýhodná. U vyššího příjmu ztrácí nárok na dávky v hmotné nouzi, jako je třeba příspěvek na bydlení. I když jim tedy vzroste plat, tak mají nakonec po srážkách z výdělku míň peněz. Možnou změnou hranice čistého příjmu, nad kterou se při exekuci sráží z příjmu bez omezení, se už zabývají ministerstva práce a spravedlnosti. Podle pracovního návrhu by se mohla zvýšit z nynějších zhruba 15.500 na 24.900 korun.

Čech bude po odpykání trestu na Novém Zélandu čelit deportaci

Český občan Karel Šroubek, který si na Novém Zélandu odpykává trest za pašování drog, bude po skončení výkonu trestu čelit deportaci. Na tiskové konferenci to oznámil novozélandský ministr pro přistěhovalectví Iain Lees-Galloway, informovala rozhlasová stanice RNZ. Ministr před časem Šroubkovi udělil povolení k pobytu a vysloužil si za to kritiku. Na jejím základě se rozhodl případ přezkoumat a nyní své dřívější rozhodnutí zrušil.

Šroubek přijel na Nový Zéland v roce 2003 jako 22letý se zfalšovaným cestovním pasem svého kamaráda. Úřadům řekl, že byl v Praze svědkem zastřelení člověka. Tvrdil, že jako svědkovi vraždy jemu i jeho rodině vyhrožovala dvojice policistů. Jako Ján Antolík se Šroubek posléze stal na Novém Zélandu úspěšným podnikatelem a také kickboxerem světové třídy. Že Šroubek žije pod falešnou identitou, zjistily české úřady v roce 2009. Místo vyhoštění ho ale soudce v roce 2012 vzhledem k úspěšnému začlenění do novozélandské společnosti osvobodil. V červnu 2016 byl Šroubek na Novém Zélandu odsouzen k pěti letům a devíti měsícům vězení za dovoz drog.

Červená středa připomene ty, kdo jsou pronásledováni pro víru

Češi se poprvé připojili k celosvětové iniciativě Červená středa, která připomíná lidi pronásledované pro jejich víru. Vizuálním symbolem akce je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. V zahraničí bývá symbolickou součástí této připomínky nasvícení významných památek ve městě červenou barvou - odtud se také bere název projektu. V Praze bude červeně nasvícen kostel sv. Havla, staroměstský kostel sv. Mikuláše nebo Staronová synagoga.

Hlavní část programu se uskuteční odpoledne v Praze, připojí se ale i organizátoři v Olomouci, Liberci, Koclířově či na Velehradě. V pražském Karolinu se uskuteční dvouhodinová konference Úloha náboženství a církví ve společnosti.

Vánoční trhy budou v duchu pohádky o Popelce

Vánoční trhy na pražském Staroměstském náměstí se ponesou v duchu pohádky o Popelce. Výjevy z pohádky o Popelce i dalších klasických pohádek budou zdobit štíty stánků i vánoční strom, který rozsvítí herec Pavel Trávníček, představitel prince z pohádky Tři oříšky pro Popelku, v sobotu v 16:30. Pražané a návštěvníci metropole si však mohou užít rozsvícení stromu každý den po dobu konání trhů, kdy se strom rozzáří tisíci světel znovu každou hodinu mezi 16:30 a 21:30. Vánoční trhy v centru města se konají od 1. prosince od 6. ledna, tedy do Tří králů. Novinkou letošních trhů je snaha o snížení ekologické zátěže. Kelímky, tácky, tašky i další věci budou z kompostovatelného materiálu.

Místo lyžování na horách Češi více preferují na Vánoce moře

Češi stále více preferují na Vánoce a Silvestra místo lyžování na horách pobyty u moře. Nejpopulárnější je kvůli nižším cenám Egypt. Roste ale poptávka po vzdálenějších exotických destinacích. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci zájezdů. Podle údajů CK Neckermann během Vánoc a Silvestra počet prodaných zájezdů za poslední roky prudce vzrostl. "Již nyní evidujeme ve srovnání s loňským rokem nárůst přes 170 procent. Počítáme, že se ještě navýší díky last minute rezervacím těsně před Vánoci," uvedl šéf marketingu Jan Šrámek.

Nejvíce lidí odjíždí do Egypta, který je nejdostupnější destinací, kde je možno se v tomto období koupat v moři. Následují Kapverdské ostrovy a Senegal, dále je potom oblíbený Zanzibar a Keňa," dodal marketingový ředitel Exim tours Stanislav Zíma. Nejpopulárnější Egypt ale postupně nahrazují vzdálenější destinace.

Počasí

Jasno až polojasno, postupně ojediněle oblačno, slabé sněžení. Nejvyšší teploty -1 až +3 °C, v 1000 m na horách kolem -5 °C.

Teploty se ráno dostaly na několika místech pod minus 20 stupňů, největší mráz, minus 22,7 stupně, byl v Březníku na Šumavě. Rekord tam ale nepadl. Sever a východ Čech zasáhne ve čtvrtek a pátek silný vítr, který může na hřebenech severočeských hor dosáhnout v nárazech síly vichřice.