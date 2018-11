Zeman přeje Merkelové úspěch při smiřování Ruska a Ukrajiny

Prezident Miloš Zeman ve sporu Ukrajiny s Ruskem sdílí stanovisko německé kancléřky Angely Merkelové, která se konflikt snaží zmírnit. Řekl to českým novinářům během své návštěvy v Izraeli. "Chraň bůh, abych tím říkal, že chci být také zprostředkovatelem, to mi nepřísluší. Ale myslím si, že Angela Merkelová může být dobrou zprostředkovatelkou a budu přát její misi plný úspěch," řekl.

Zeman připomněl, že obě strany se vzájemně obviňují z provokací. Zároveň poznamenal, že na Ukrajině se na jaře příštího roku uskuteční prezidentské volby. "A při vší úctě k prezidentovi (Petru) Porošenkovi je otázka, kdo bude zvolen novým ukrajinským prezidentem a jakou on bude dělat politiku," dodal. Vývoj okolo incidentu v Kerčském průlivu se znepokojením sleduje i Česká republika, která by dala přednost společné evropské reakci, řekl v pondělí ministr zahraničí Tomáš Petříček. Česko by se podle něj připojilo k případným sankcím, pokud by se je EU rozhodla uvalit.

České vojáky vyšetřují kvůli smrti afghánského vězně

České a americké vojáky v Afghánistánu vyšetřují kvůli smrti zbitého afghánského vojáka Vahidulláha Chána. Píše o tom americký deník The New York Times. Devatenáctiletý Afghánec v říjnu zastřelil na vojenské základně v provincii Herát psovoda Tomáše Procházku a další dva české vojáky zranil. Podle New York Times pak vzali západní vojáci Chána do vazby a afghánské straně jej pak vrátili už v bezvědomí.

Mluvčí českého ministerstva obrany Jan Pejšek jakákoliv podobná obvinění důrazně odmítl. Mluvčí mise vedené Američany v Afghánistánu listu vyšetřování potvrdil, detaily ale nesdělil. Americká armáda podle něj má zjistit, zda nedošlo ke zneužití pravomocí a případně povede dotyčné jednotlivce k zodpovědnosti.

Ministerstvo nabídne k výročí vzniku republiky dluhopisy

Ministerstvo financí v pondělí zahájí u příležitosti 100. výročí vzniku Československa prodej státních dluhopisů určených pro občany. Emise s názvem Dluhopis Republiky bude vydán se splatností šest let. Jeho výnos nebude pravidelně vyplácen, ale bude reinvestován jednou ročně do stejné emise dluhopisů. Na tiskové konferenci o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO). U první emise ministryně rozhodla, že průměrný roční výnos bude 2,07 procenta. To podle ní odpovídá zhruba úroku, za který si stát půjčuje na finančních trzích.

Dluhopisy si mohou koupit pouze fyzické osoby. V rámci jednotlivých upisovacích období, která na sebe navazují, si mohou zájemci pořídit dluhopisy v minimální hodnotě 1000 Kč a maximální hodnotě jeden milion korun.

Radní v Praze odvolali členy dozorčích rad TSK a Výstaviště

Noví pražští radní kompletně obměnili dozorčí rady Technické správy komunikací a Výstaviště Praha. Radní zároveň zvolili nové zástupce v orgánech firem. Informoval o tom primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Podle primátora se dopravní podnik a další městské firmy budou řešit později. "Další vlny změn v dozorčích radách jsou ještě v jednání, na všechny městské podniky se dostane," uvedl. Dodal, že koalice chce dodržet zásadu, aby v orgánech seděli jenom lidé odborně zdatní v dané oblasti. "Je proto nutné hledat ty lidi, kteří jsou skutečně odborníci, a to zabere nějaký čas," vysvětlil. Do konce roku chce podle něho rada výměny dokončit. Mezi odvolanými je i bývalá primátorka Adriana Krnáčová (ANO), která působila v radě Výstaviště. V sms zprávě, kterou zaslala Českému rozhlasu, uvedla, že jí rozhodnutí radních nevadí. Považuje totiž za obvyklé, že se po volbách obměňují i lidé v orgánech městských firem.

Růst počtu nových případů HIV pozitivních se v Česku zastavil

V Česku se poprvé za posledních 15 let zastavil nárůst lidí nakažených virem HIV. Podle dat Státního zdravotního ústavu je letos nových případů zatím 178, loni jich bylo přes 250. Epidemiologové to přičítají hlavně změnám v léčbě. S tou dřív lékaři u pacientů začínali až ve chvíli, kdy se jim snížila imunita, teď léčbu nasazují hned po pozitivním testu na HIV. To pak přispívá i k tomu, že se virus míň šíří, řekl vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV a AIDS Vratislav Němeček.

Pokles nových případů odborníci zaznamenali zejména ve skupině mužů majících sex s muži, která tvoří dvě třetiny nových případů. Naopak na více než čtvrtinu vzrostl podíl heterosexuálních přenosů. Nakažených virem HIV je teď v Česku přes 3300, víc než šest stovek z nich se potýká i s nemocí AIDS.

Ochránci odvezli z Beskyd klec, medvěd se do ní nechytil

Ochránci přírody odvezli z terénu odchytovou klec na medvěda, která byla na jednom z hřebenů Vsetínských Beskyd. Klec tam instalovali na začátku listopadu, přilákala však pouze jiná zvířata. Medvěd neudělal už více než tři týdny žádnou škodu. Je možné, že utekl na Slovensko, nebo se konečně chová jako slušný medvěd, řekl ČTK Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí.

Odchytová klec, kterou si ochránci přírody půjčili od kolegů ze Slovenska, je uložena na Správě CHKO Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm. Mladý, asi čtyřletý medvěd, se na Vsetínsku pohyboval od září, choval se netypicky, chodil do blízkosti lidských obydlí a ztrácel plachost. Zabil asi čtyři desítky ovcí a další domácí zvířata, ničil včelíny. "Monitoring pohybu medvěda však pokračuje. Blíží se sněžení, snáz najdeme stopy. Rozmístíme fotopasti do většího prostoru, měli jsme je hlavně kolem klece," uvedl Orálek, podle kterého se kolem pohybu medvěda objevilo hodně falešných zpráv. Zvíře však ještě nešlo spát, v přírodě je ještě stále dost potravy a není dost sněhu, dodal.

Studenti ČVUT obhájili druhé místo v soutěži Amazonu

Studenti pražského ČVUT uspěli v prestižní americké soutěži v Las Vegas. Jejich projekt konverzačního robota s názvem Alquist skončil na druhém místě v mezinárodní soutěži amerického gigantu Amazon. Tým studentů pod vedením doktoranda Jana Pichla obhájil loňské druhé místo v soutěži Alexa Prize. Úspěšnější než studenti ČVUT byli jen jejich kolegové z Kalifornské univerzity v Davisu s chatbotem Gunrock.

Cílem soutěžících bylo vyvinout konverzačního aplikaci, takzvaného chatbota, který je schopen jako součást digitální asistentky Alexa v přístrojích Amazonu co nejdéle a nejzábavněji povídat o určitých tématech, například filmových novinkách nebo sportu. Uživatelé Alexy pak na základě komunikace s botem konverzace hodnotili, ve finále pak rozhodovali porotci z médií. Pro letošní ročník studenti z ČVUT svého bota zcela přepracovali. Používá nejnovější neurální síťovou technologii. Podle tvůrců je schopen se zapojit do většiny konverzací, navíc však vyniká v 26 vybraných tématech.

Na Staroměstském náměstí už stojí vánoční strom, rozsvítí se v sobotu

Na Staroměstském náměstí v centru Prahy už stojí vánoční strom. Dvaadvacet metrů vysoký smrk ztepilý byl na náměstí vztyčen v noci na úterý. Strom letos pochází ze zahrady rodinného domu v Rynolticích na Liberecku, kde rostl 61 let. Smrk bude dominantou tradičních vánočních trhů, které budou slavnostně zahájeny rozsvícením vánočního stromu v sobotu 1. prosince a potrvají do 6. ledna.

Stromy určené pro pražské vánoční trhy se v posledních letech nekácejí v lesích, ale na pozemcích a v zahradách soukromníků nebo institucí. Letos organizátoři trhů vybírali ze tří desítek tipů od veřejnosti. "Tento vyhrál jednoznačně, protože splnil základní podmínky. To znamená, že je krásný, rovnoměrně zavětvený, dobře dostupný pro těžkou techniku. A dendrologové nám potvrdili, že je zdravý, tedy vhodný k postavení na Staroměstském náměstí," řekla Hana Tietze, mluvčí společnosti Taiko, která trhy pořádá.

Počasí ve středu

Oblačno až polojasno. Zpočátku na jihozápadě a severovýchodě až zataženo a ojediněle slabé sněžení. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C.