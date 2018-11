EU vyzvala Rusko, aby pustilo ukrajinské lodě i námořníky

Evropská unie vyzvala Rusko, aby se v Azovském moři zdrželo dalších provokací a propustilo zadržovaná ukrajinská plavidla i námořníky. Na twitteru to uvedl předseda Evropské rady Donald Tusk. Vývoj v Kerčském průlivu se znepokojením sleduje i Česká republika, která by dala přednost společné evropské reakci, řekl v Bruselu na okraj jednání se svými kolegy z unie ministr zahraničí Tomáš Petříček. Česko by se podle něj připojilo k případným sankcím, pokud by se je EU v návaznosti na nynější incidenty rozhodla uvalit. Petříček doplnil, že se poradí s premiérem Andrejem Babišem, zda debatu o rychle se dramatizujícím napětí mezi Ukrajinou a Ruskem ve vodách okolo okupovaného Krymu nezařadit na program čtvrtečního jednání české vlády.

Prezident Zeman: Hamás je teroristická organizace

Prezident Miloš Zeman nevidí Pásmo Gazy jako nezávislý stát, protože tamější vládní hnutí Hamás vnímá jako teroristickou organizaci. Řekl to izraelskému prezidentovi Reuvenu Rivlinovi. Zároveň ho pozval na další návštěvu České republiky. Odpoledne český prezident jako první český politik promluví v izraelském parlamentu Kneset. Podle Rivlina je česko-izraelské přátelství velmi silné, ocenil spolupráci například v technologiích nebo investicích. Zeman do Izraele přiletěl v neděli. Položil květiny u hrobu významného sionisty Theodora Herzla, večer se pak setkal s podnikateli. V úterý poobědvá s premiérem Benjaminem Netanjahuem a odpoledne otevře Český dům.

Vládní ANO a ČSSD budou jednat o sociálních tématech

Zástupci ANO a ČSSD se dnes sejdou k několikrát odloženému koaličnímu jednání o sociálních tématech. Chtějí jednat o výši existenčního a životního minima, o zřízení důchodové komise nebo o státním rozpočtu. Zvýšení životního minima od příštího roku chce prosazovat ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), nesouhlasí s ním ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Životní minimum se zvedlo naposledy v lednu 2012. Pro samotného dospělého činí 3410 korun, pro děti a další dospělé v rodině je nižší. Částka se využívá při stanovení dávek. Maláčová dříve řekla, že minimum by se mohlo zvýšit na 3800 korun.

Babiš byl vypovídat na policii kvůli údajnému únosu syna

Premiér Andrej Babiš (ANO) byl vypovídat na policii kvůli údajnému únosu svého syna na Ukrajinu a Ruskem anektovaný Krym. Na Obvodní ředitelství policie Praha 1 dorazil krátce před osmou ranní a zdržel se necelé dvě hodiny, píše server iRozhlas.cz. Kriminalisté případ vyšetřují pro podezření z trestného činu zavlečení. Policie prověřovala možný únos Babišova syna už v minulosti, podezření se nepotvrdilo. Případ policisté znovu otevřeli po reportáži Seznam Zprávy, která byla odvysílána před dvěma týdny. Premiérův syn v reportáži obvinil spolupracovníky svého otce z toho, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na Krymu. Premiér prý chtěl, aby kvůli případu, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu, opustil Česko. Babiš synova vyjádření odmítl, trpí podle něj schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to uvedl, že jeho otec lže. Reportáž s Babišem mladším odstartovala politickou krizi, opozice vyvolala hlasování Sněmovny o nedůvěře vládě, kterou vláda ustála.

Soud zahájil proces k Mostecké uhelné, všichni obžalovaní přišli

Pražský městský soud zahájil hlavní líčení v rozsáhlé kauze údajného vytunelování Mostecké uhelné společnosti (MUS). Přišli všichni obžalovaní - pětice bývalých manažerů MUS i exnáměstek ministra průmyslu Robert Sýkora. Manažeři vinu odmítají a poukazují na to, že za totožné skutky už byli odsouzeni ve Švýcarsku. Obžalovaný Koláček, který si změnil jméno na Antonio, uvedl na dotaz soudkyně, že by měl v květnu nastoupit do švýcarského vězení.

Transformace MUS se uskutečnila před 20 lety. Obžaloba viní bývalé manažery Koláčka, Jiřího Diviše, Petra Krause, Oldřicha Klimeckého a Marka Čmejlu z toho, že ovládli MUS jejími vlastními penězi a podvedli stát jakožto menšinového akcionáře. Česku údajně způsobili podvodem a zneužitím obchodních informací škodu nejméně 3,2 miliardy korun. Soud by skutečně musel zastavit trestní řízení vůči obviněnému, který by nastoupil pro totožný skutek do vězení v jiném státě. Předsedkyně senátu Silvie Slepičková si dnes s obžalovanými vyjasňovala situaci ohledně švýcarských trestů ještě předtím, než dala pokyn k přečtení obžaloby. Kraus si má odpykat 36 měsíců, podle svých slov však prozatím nedostal žádnou výzvu ani informaci ohledně nástupu do výkonu trestu. Koláček dostal trest 52 měsíců. Uvedl, že se s švýcarskými úřady dohodl na odkladu nástupu do vězení do 2. května 2019, aby se mohl zúčastnit českého hlavního líčení. Exmanažerům hrozí v Česku až desetileté vězení

Veterináři zrušili zákaz vstupu do lesů a polí v okolí Zlína

Veterináři zrušili zákaz vstupu do lesů, polí a na polní cesty v okolí Zlína, který vyhlásili loni kvůli nebezpečí rozšíření nákazy afrického moru prasat. Zároveň skončilo vymezení takzvané vysoce rizikové oblasti o rozloze necelých 90 kilometrů čtverečních východně od krajského města, kde zmiňovaný zákaz platil. Změny podle veterinářů reagují na zlepšující se situaci u afrického moru prasat v České republice. Od posledních nálezů uhynulých nakažených prasat totiž uplynulo více než sedm měsíců. Všechny pocházely z dříve vymezené vysoce rizikové oblasti, kterou nadále z podstatné části lemují pachové ohradníky. V nejbližších týdnech hodlají veterináři představit časový harmonogram postupného zmírňování dalších veterinárních opatření zavedených v souvislosti s výskytem afrického moru prasat na Zlínsku.

UNESCO rozhodne, zda na seznam připíše modrotisk a vánoční ozdoby

Na seznam světového nehmotného dědictví UNESCO možná tento týden přibudou dva nové české zápisy, modrotisk a tradiční krkonošská výroba vánočních ozdob. Na zasedání výboru na Mauriciu budou do soboty jeho členové rozhodovat o padesátce nominací na zápis do prestižního seznamu. Mezi uchazeči je například hudební styl reggae z Jamajky, velbloudí a koňské dostihy v Ománu, irská hra hurling, slovinská krajka nebo výzdoba rikš v Bangladéši.

Česko dosud u UNESCO uspělo s pěti nominacemi na zápis do seznamu nehmotného dědictví - naposledy v roce 2016 byla přijata společná nominace se Slovenskem na zápis loutkářství. Také letos je jedna z nominací mezinárodní: o zápis textilní tiskařské techniky modrotisk se Česko uchází spolu se čtyřmi dalšími zeměmi - Rakouskem, Německem, Slovenskem a Maďarskem. Modrotisk se k dekoraci látek používá od 18. století a některé matrice na tisk v převážně rodinných dílnách jsou až 300 let staré a užívá je někde až sedmá generace tiskařů. Výhradně českou nominací na zápis do seznamu UNESCO jsou naproti tomu vánoční ozdoby z dutých skleněných perliček, které se už více než sto let vyrábějí v Poniklé na Semilsku. Tamní sklárna nabízí přes 20.000 vzorů ozdob z foukaných perlí a trubiček, některé pocházejí až z počátku minulého století. Manufaktura, která zaměstnává padesátku lidí, funguje na stejném místě od roku 1902.

V hotelu v Brně lze strávit noc jako James Bond

Na brněnském Zelném trhu se po rekonstrukci za 100 milionů korun slavnostně otevřel barokní Palác opata žďárského kláštera. Lidé v něm mohou navštívit například netradiční bar, gurmánské bistro nebo přespat v originálním hotelu, jehož pokoje jsou inspirované filmy. V objektu jsou však i byty a kanceláře k pronajmutí.

Hotel Anybody v jednom z pater budovy postupně nabídne deset pokojů, každý stylizovaný podle jednoho slavného filmu ze 60. let. Pět zatím dokončených pokojů vychází z filmů Zvětšenina, Goldfinger, Snídaně u Tiffanyho, Bláznivý Petříček a Poslední tango v Paříži. Návštěvník se tak může proměnit například v Jamese Bonda, bohémského fotografa nebo se vykoupat ve vaně, jakou měla ve filmu Audrey Hepburnová. Hotel je kompletně bezobslužný. Návštěvníkovi po zaplacení dorazí do e-mailu speciální kód, který umožňuje vstup do hotelu i do pokoje. "V pokoji najde host tablet a pomocí tlačítka může pokoj oživit - nastaví se světla a ozvou se dialogy z odpovídajícího filmu namluvené herci z Národního divadla Brno," uvedl Vodička.

Počasí

Zataženo, během dne postupně sněžení. Na jihu Čech očekáváme místy kolem 15 cm nového sněhu. Nejvyšší teploty 2 až 6 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C.