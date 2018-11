Petříček uvítal dohodu EU o britské výstupní smlouvě

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvítal dohodu 27 zemí Evropské unie na podobě smlouvy o vystoupení Británie z bloku. Dohoda podle něj zabrání chaosu tvrdého brexitu, pro Česko je výhodná. Upozornil na to, že ještě bude třeba dojednat budoucí vztahy s Londýnem, podle něj nečlen EU nemůže mít na evropském trhu stejné výhody jako členské země. Petříček to řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Pokud britský parlament odmítne potvrdit dojednaný text dohody o brexitu, očekává český premiér Andrej Babiš okamžité svolání mimořádného summitu ostatních 27 zemí Evropské unie. Sedmadvacítka, která na vrcholné schůzce v Bruselu text dohody o 585 stranách podpořila, by se podle něj poradila a v každém případě nadále postupovala jednotně. Přes nejistou britskou vnitropolitickou situaci ale český premiér nyní očekává, že britští poslanci dohodu, se kterou už souhlasila vláda premiérky Theresy Mayové, v prosinci schválí.Text podle něj ochrání práva českých občanů, kteří v Británií nyní jsou či se do konce přechodného období do země přistěhují. Přechodné období také dává čas na vyjednání smluv týkajících se budoucí podoby vzájemných vztahů.

Fischer vyzval vládu, ať stáhne nominaci Tomšíka na velvyslance

Předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer (nestraník) vyzval vládu, aby stáhla nominaci končícího viceguvernéra České národní banky Vladimíra Tomšíka na velvyslance v Číně. Tomšík nemá pro tak významný diplomatický post dost zkušeností, řekl Fischer v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) nechtěl jmenování velvyslance rozebírat, protože Čína dosud nepotvrdila, že Tomšíka jako velvyslance přijme. Ministerstvo ale podle něj při nominaci postupovalo korektně.

O tom, že by se Tomšík měl stát velvyslancem v Číně, mluvil tento týden prezident Miloš Zeman. Podle něj jmenování prošlo vládou a čeká se na udělení takzvaného agrément, kterým hostitelská země stvrzuje svůj souhlas s velvyslancem. "Nemám důvod předpokládat, že by z čínské strany agrément nedostal, a protože už pan Tomšík byl se mnou na jedné návštěvě Číny a byl tam velice užitečný svými odbornými znalostmi, tak předpokládám, že všechno dopadne dobře," řekl Zeman deníku Mladá fronta Dnes. "Za celou svoji diplomatickou kariéru jsem nezažil, že by někomu pro kvalifikaci na velvyslance stačilo, aby jel jednou s prezidentem na návštěvu. Do Číny, tam se jmenují ti nejmazanější, ti nejzkušenější, ti nejrafinovanější diplomaté v závěru své kariéry," řekl Fischer, který byl v minulosti kariérním diplomatem. Zkušenost s vedením ČNB je podle něj odlišná, než jakou vyžaduje práce velvyslance. Vyzval proto vládu, aby nominaci Tomšíka stáhla.

Prezident Zeman zahájí návštěvu Izraele, pokloní se Herzlovi

Prezident Miloš Zeman dnes zahájí státní návštěvu Izraele. Během čtyřdenního pobytu se setká s vedoucími politickými představiteli země a jako první český státník promluví na schůzi izraelského parlamentu (Knesetu). Důležitým bodem programu bude otevření Českého domu v Jeruzalémě. Sídlit v něm bude České centrum, CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism. Zemana doprovázejí předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), několik ministrů a desítky zástupců českých firem.

MF: Ekonomická úroveň ČR se nadále bude blížit zemím eurozóny

Ekonomická úroveň Česka příští rok stoupne na 85 procent průměru 19 zemí eurozóny. Loni byl český hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele v poměru k eurozóně na 83 procentech a letos by měl stoupnout na 84 procent. Česko by tak na tom bylo lépe než Polsko, Maďarsko, Slovensko nebo Portugalsko. Vyplývá to z údajů v makroekonomické prognóze ministerstva financí.

Cenová hladina v ČR loni podle odhadů MF stoupla na 66 procent průměru eurozóny z 64 procent v roce 2016. "V následujících letech by se měla komparativní cenová hladina HDP postupně zvýšit až na úroveň 71 procent v roce 2019. Tento nárůst by však neměl ohrozit konkurenceschopnost české ekonomiky," uvedlo MF.

Průzkum: Premiérovi Babišovi nedůvěřuje většina lidí

Premiérovi Andreji Babišovi (ANO) nedůvěřuje šest z deseti lidí. Naopak důvěru má Babiš u 37 procent Čechů. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi (ČT). Z průzkumu také vyplývá, že většina občanů by nesouhlasila s tím, aby prezident Miloš Zeman jmenoval Babiše znovu premiérem, pokud by jeho vládě parlament vyslovil nedůvěru.

Největší důvěře se Babiš těší u voličů hnutí ANO, jehož je předsedou. V této skupině mu důvěru vyjádřilo 93 procent dotázaných. Odlišný postoj je patrný u voličů středopravicových stran, u kterých se důvěra premiérovi pohybuje do deseti procent. "Někde uprostřed se nacházejí voliči KSČM se zhruba dvoutřetinovou důvěrou a voliči SPD a ČSSD s asi třetinovou důvěrou," řekl ČT analytik společnosti Kantar CZ Pavel Ranocha.

Průzkum: Pro 90 pct zaměstnanců je průměrná stravenka nedostatečná

Přestože nominální hodnota stravenek poskytovaná zaměstnavateli každoročně roste, pro 90 procent zaměstnanců je současná průměrná hodnota tradiční papírové stravenky 78 Kč nedostatečná. Nejvíce zaměstnanců by si přálo dostávat od zaměstnavatele stokorunovou stravenku. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up ČR, která se specializuje na zaměstnanecké benefity, mezi 525 respondenty.

"Češi se ve využívání stravenek výrazně odlišují i od okolních států. Zatímco v Německu, Rakousku nebo třeba v Polsku nejsou rozhodně tolik využívány, u nás jsou považovány za téměř nezbytný servis ze strany zaměstnavatele," upozornila ředitelka prodeje Up ČR Petra Gubíková. Pomalu přibývá firem, které reagují na rostoucí ceny obědů i potřeby zaměstnanců a reflektují i daňový aspekt.

Zaplněný kostel na náměstí Jiřího z Poděbrad se dočkal nového oltáře

Farníci zcela zaplnili pražský kostel Nejsvětějšího srdce Páně, kde biskup Zdenek Wasserbauer posvětil nový oltář. Dílo symbolicky předali věřícím autoři návrhu, architekti Josef Pleskot a Norbert Schmidt. Stolec vytesal z bílého carrarského mramoru sochař Petr Váňa. Dílo v kostele na náměstí Jiřího z Poděbrad nahradilo provizorní oltář z roku 1992. Kostel, pozoruhodná Plečnikova stavba, je jednou z nepřehlédnutelných dominant Vinohrad.

Objekt má tvar mísy a spočívá na podstavci ze stejného materiálu. Ačkoliv šedě žíhaný kámen váží čtyři tuny, ve své konečné podobě působí odlehčeně, jako by se ani nedotýkal země. Architek Pleskot je autorem například ostravské Bolt Tower nebo průchodu valem Prašného mostu v Jelením příkopu u Pražského hradu.

Stovky lidí zaplnily sál hotelu Hitlon na vánočním festivalu

Stovky lidí přilákal do pražského hotelu Hilton Mezinárodní vánoční festival, který pořádá Asociace partnerů diplomatického sboru (DSA). Stánky ve velkém sále hotelu umístilo více než čtyřicet zemí z celého světa a návštěvníci mohou nakoupit dárky či dobroty a podpořit tím české charitativní organizace. Akce se koná pod záštitou manželky prezidenta Ivany Zemanové. Již před otevřením sálu stály před jeho dveřmi dlouhé fronty. Návštěvníkům se představily nejen evropské země, jako Francie, Řecko či Portugalsko, ale i z Asie, Afriky či Ameriky. Lidé si tak mohli zakoupit výrobky z Ázerbájdžánu, Malajsie, Mexika, Jihoafrické republiky nebo Kazachstánu. U stánků byli prodejci v tradičních oděvech té které země.

V Rynolticích na Liberecku pokáceli vánoční strom pro Prahu

V Rynolticích na Liberecku pokáceli strom pro pražské vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Smrk ztepilý vyrostl na zahradě u rodinného domu za 61 let do výšky 23 metrů a už začínal být nebezpečný pro své okolí. Na Staroměstském náměstí bude vztyčen v noci z pondělí na úterý, slavnostní rozsvícení je plánované na sobotu 1. prosince, řekla novinářům Hana Tietze, mluvčí společnosti Taiko, která trhy pořádá. Poražení stromu si v obci se 750 obyvateli nenechaly ujít desítky lidí. "Pro nás je to velký zážitek. Myslím, že i v kronice to bude zapsáno velkými písmeny, protože je to i na 100 let naší republiky," řekl starosta obce Jan Vacek. Uvedl, že na Staroměstské náměstí vypraví i zájezd.

Trhy v centru metropole potrvají do 6. ledna. Novinkou bude kompostovatelné nádobí, na němž se budou servírovat pokrmy prodávané na trzích. Většina měst i mnoho malých obcí už považuje za samozřejmost společné rozsvěcení vánočního stromu a zpěv koled. Kromě tradičních typicky českých vánočních akcí letos na západ Čech pronikla i ukázka tradice ze zahraničí. Na několika místech se totiž představí hroziví čerti krampus, původně z Rakouska. Na největší průvod čertů na severu Čech láká letos například Žatec. V Havlíčkově Brodě bude 1. prosince adventní jarmark spojený s ukázkami řemesel. V zahradě a podkroví kavárny U Notáře bude možné vidět výrobu cínových šperku, papírových a paličkovaných krajek nebo práci kovářů a řezbářů. Vánoční akce se konají i na mnoha zámcích.

Ve sportovnějším duchu se ponese konec roku na Šumavě. Kromě tradičních trhů či společného zpívání koled se uskuteční například Železný pašerák - večerní skialpinistický závod na Pancíř, sjezd Pancíře na historických lyžích či silvestrovský sjezd s pochodněmi, kdy se s koncem roku rozloučí členové šumavské horské služby na nejprudší sjezdovce Šance.

Sport

Rychlobruslařka Martina Sáblíková byla na Světovém poháru v japonském Tomakomai druhá v závodu na 3000 metrů a posunula se do čela seriálu. Česká reprezentantka nestačila jen na Kanaďanku Isabelle Weidemannovou, která si připsala premiérový triumf. Sáblíkovou dělilo na otevřené dráze, na které se závodilo poprvé od roku 2008, od vítězství 2,82 sekundy.

Judista Lukáš Krpálek ve finále Grand Slamu v Ósace podlehl svému velkému rivalovi Henku Grolovi z Nizozemska a získal stříbrnou medaili ve váze nad 100 kilogramů. Jde o jeho už šestý cenný kov v tomto roce. Dosud bylo jeho maximem v jednom kalendářním roce pět medailí ze seniorských mezinárodních turnajů. Pro olympijského vítěze z Ria Krpálka šlo o předposlední turnaj před plánovanou delší pauzou, navíc v oblíbeném Japonsku. Letos čeká Krpálka ještě turnaj Masters pro 16 nejlepších judistů světa v každé kategorii, který se koná 15. a 16. prosince v čínském Kantonu.

Krasobruslař Michal Březina postoupil do finále Grand Prix ze čtvrtého místa. Český reprezentant skončil na Americké brusli i v Helsinkách druhý, získal 26 bodů a v celkovém hodnocení ho předstihli jen Japonci Juzuru Hanju, Šoma Uno a Američan Nathan Chen. Bronzový medailista z mistrovství Evropy 2013 Březina dosud startoval ve finále Grand Prix pouze jednou, v roce 2011 skončil šestý. Letošní ročník vyvrcholí od 6. do 9. prosince ve Vancouveru. Do postupující šestice se vešli ještě ruský krasobruslař Sergej Voronov a Korejec Čcha Čun-hwan.

Čeští sdruženáři obsadili v úvodním závodu družstev Světového poháru v severské kombinaci páté místo. Kvarteto Jan Vytrval, Tomáš Portyk, Lukáš Daněk a Ondřej Pažout figurovalo ve finském zimním středisku Ruka po skoku na čtvrtém místě, ve štafetě na 4x5 km si reprezentanti o jednu příčku pohoršili. Z vítězství se radovali Němci, kteří podle očekávání v běžecké části předstihli po skoku vedoucí Japonsko.

Počasí

Oblačno až zataženo, jen ojediněle polojasno. Nejvyšší teploty 4 až 8 °C, v 1000 m na horách kolem 3 °C.

Od pondělí do úterního rána může na jihu Čech a na Českomoravské vrchovině napadnout pět až 30 centimetrů sněhu. V noci na úterý se bude v jihovýchodní polovině země tvořit místy náledí a zmrazky, upozornil Český hydrometeorologický ústav.