Náčelník generálního štábu Opata navštívil vojáky v Mali a Iráku

Náčelník generálního štábu Aleš Opata od středy do pátku navštívil české vojáky v Iráku a v Mali. Na iráckých základnách Camp Dublin a Balad se potkal s výcvikovými jednotkami chemického vojska, Vojenské policie a Policie ČR a leteckými instruktory, kteří školí irácké piloty a personál českých bitevníků L-159. V Mali v hlavním městě Bamaku se setkal s vojáky, kteří mají na starosti ochranu výcvikové mise Evropské unie. Jak uvedla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková, Opata vojákům také přivezl vánoční dárky a pozdravy z domova.

Vojenští policisté cvičí společně se státními policisty a příslušníky Útvaru rychlého nasazení (URNA) irácké policisty ve zvládání davu, první pomoci a pokročilé policejní taktice. "Je nás tu sedm a spolu s kolegy z Finska, Kanady, Itálie a Švédska cvičíme jak začátečníky, tak pokročilé i budoucí instruktory," řekl rotmistr R. D. Jeho kolega praporčík M. P. poznamenal, že schopnosti jejich studentů jsou různé, někteří jsou i negramotní. Čeští chemičtí instruktoři působí na základně Al-Taji. Podle velitele jednotky nadporučíka Františka Chutěje Češi učí Iráčany dekontaminaci, výstraze a varování nebo sbírání vzorků.

Slevy na jízdném v září vyšly státní pokladnu na 463 milionů Kč

Slevy na jízdném studentů a důchodců za září vyšly státní pokladnu na 462,5 milionu korun. Nejvíce na slevách vyfakturovaly České dráhy, a to více než 219 milionů korun. V tiskové zprávě to oznámilo ministerstvo dopravy. Podle ministerstva by náklady na slevy měly stát celkem šest miliard korun ročně. Podle dopravců se však dopady slev v září ještě neprojevily naplno, protože školní rok na univerzitách začal až v závěru měsíce. Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od 1. září využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného, kterou na jaře schválila vláda.

Stát dopravcům kompenzuje částku do výše komerčního jízdného. Dopravci tyto částky vyčíslují z ceny jízdného, kterou platí cestující bez nároku na slevu.

Zhruba každé sedmé vykázání kvůli domácímu násilí je opakované

V průměru zhruba každé sedmé vykázání kvůli domácímu násilí v Česku je opakované. Násilníci či násilnice tak museli domov kvůli ubližování blízkým opustit po zásahu policie už poněkolikáté. Je to kolem 180 případů každý rok. Vyplývá to ze statistik Bílého kruhu bezpečí (BKB). Tato organizace pomáhá obětem trestných činů a jejich blízkým. Vykázání, které má chránit členy domácnosti před dalšími výpady, se v Česku používá od ledna 2007. Do konce letošního října k němu policie přikročila ve 13.985 případech. Na 25. listopadu připadá mezinárodní den proti násilí na ženách.

Policie může agresivní lidi vykázat na deset dní z domova, a to i bez souhlasu ohrožených osob. Dodržování opatření musí také na místě několikrát zkontrolovat. Soud může desetidenní dobu prodloužit a vykázaným zakázat přibližovat se k obětem. Ty o to už ale musejí požádat. Domů se může za desetidenní lhůtu dostat jen jednou, aby si případně vzal to, co potřebuje ke své práci. Musí ho doprovázet policista. Do boje proti domácímu násilí se v Česku zapojila Liga otevřených mužů (LOM). Pět let pořádá kurzy zvládání vzteku pro muže a připravuje na práci s násilníky i lidi z neziskových organizací a úřadů.

V Č. Budějovicích divoké prase vběhlo do obchodu a zranilo ženu

Divoké prase se zatoulalo do centra Českých Budějovic. Vběhlo do prodejny v Panské ulici, kde poškodilo interiér. Pak se střetlo se ženou na ulici a zranilo ji. Záchranáři ženu převezli do nemocnice. Při útěku divočák přeplaval řeku. Zjevně dezorientované prase nebylo podle mluvčí městské policie Věry Školkové možné odchytit, proto se ho strážníci snažili zahnat za hranice města.

Průzkum: Polovina lidí za dárky utratí víc než loni, průměrně 7500

Češi letos za vánoční dárky utratí v průměru 7500 korun, třetinu z toho za nákupy přes internet. Polovina lidí plánuje za dárky vyšší výdaje než loni. Vyplývá to z průzkumu společnosti ppm factum research. Dotázaní průměrně obdarují pět lidí, ženy jsou v tomto ohledu štědřejší než muži. "Nejvíce se chystají utrácet lidé ve věku mezi 30 až 59 lety, a to okolo 9000 korun," uvedli statistici. Více než deset tisíc korun plánuje za dárky utratit 14 procent Čechů.

Po internetu nakupují především mladí lidé. Věková skupina do 29 let chce v e-shopech utratit více než polovinu výdajů. V případě lidí starších 60 let je to pouze devět procent z celkové útraty. Téměř třetina rodin stráví Štědrý večer v pěti nebo více lidech. Večer v užším rodinném kruhu tří až čtyř lidí plánuje téměř 40 procent Čechů, večeři ve dvou okolo 18 procent lidí. Tři procenta lidí zůstanou během svátků o samotě.

Přerov vystavuje tvorbu Václava Baláta žijícího v Mnichově

Zátiší, krajiny i přerovské motivy nebo olejomalby s tematikou pravěku dominují nové výstavě v Galerii města Přerova, která představuje tvorbu výtvarníka Václava Baláta. Rodák z Přerova posledních 30 let žije a tvoří v Mnichově. Autor strávil mládí v Přerově, kde vyrůstal a chodil do školy. Poté odešel z tehdejšího Československa, ale stále se podle svých slov považuje duší za Přerováka. "Proto jsem toužil v Přerově vystavovat. Mám tu spoustu životních přátel a známých, jednou se pravděpodobně vrátím natrvalo," doplnil Balát.

Ústředním tématem knihy Mága je osobnost Ivana Martina Jirouse

Neobvyklou kombinaci deníkových zápisků dcery Ivana Martina Jirouse Františky a její kamarádky Jany Bauerové nabízí publikace s názvem Mága. Knižní podobu jejich autentických deníků, které přinášejí syrový pohled na legendu českého undergroundu, veřejně pokřtí za účasti autorek 26. listopadu v pražské Knihovně Václava Havla. Deníky nebyly psány s úmyslem je publikovat, k tomu se autorky odhodlaly až nyní.

V Praze jsou do neděle k vidění jedny z nejdražších panenek na světě

Obrazy, zlaté cihly, známky nebo historická auta. Do těchto věcí se investuje, protože jejich hodnota může s časem růst. Na seznam možných investic můžeme přidat i umělecké panenky, které jsou do neděle k vidění na unikátní mezinárodní výstavě Doll Prague 2018 ve Slovanském domě v Praze. Nejhodnotnější kus má hodnotu půl milionu korun. Na výrobu některých sběratelských panenek, loutek nebo medvídků jsou dokonce pořadníky - stejně jako na luxusní vozy nebo kabelky.

Zemřela olympijská vítězka v gymnastice z Londýna 1948 Věra Růžičková

Po kratší nemoci zemřela Věra Růžičková, olympijská vítězka v soutěži družstev ve sportovní gymnastice z Londýna 1948. Letos v srpnu oslavila devadesátiny. Růžičková byla v Londýně v 19 letech nejmladší členkou týmu. Na olympiádu cestovala jako náhradnice, její osud však změnila tragédie o tři roky starší Elišky Misákové, u které cestou do Londýna propuklo onemocnění obrnou. Místo ní pak v základní sestavě zaskočila právě Růžičková. Na zlato gymnastek ale padla pachuť smutku, neboť deset hodin po skončení soutěže Misáková zemřela. Radost i bolest z olympiády si Růžičková oživila v roce 2012, kdy se po 64 letech do olympijského Londýna vrátila jako divačka.

Růžičková byla všestrannou sportovkyní, vedle gymnastiky se věnovala plavání a skokům do vody. Po roce 1989 se podílela na obnově sokolského hnutí. Stála také u založení Českého klubu olympioniků. V roce 2016 byla oceněna Medailí Za zásluhy.

Sport

Rychlobruslařka Martina Sáblíková obsadila 11. místo v závodu na 1500 metrů na Světovém poháru v japonském Tomakomai a o dvě pozice tak vylepšila svůj výsledek z minulého týdne v Obihiru. Na otevřené dráze, na které se SP jede poprvé od roku 2008, se z vítězství radovala Ireen Wüstová z Nizozemska. Dlouholetá rivalka Sáblíkové vytvořila časem 1:58,74 nový rekord oválu.

Počasí - sobota

Většinou zataženo, místy mlhy a mrholení. Nejvyšší teploty 4 až 8 °C, v 1000 m na horách kolem 2 °C.

Příští týden přinese do Česka sníh. Sněžit bude hlavně na horách, přechodně se ale vloček dočkají i lidé v nížinách. Průměrná teplota přes den se bude příští týden pohybovat jen mírně nad nulou, v noci kolem minus tří stupňů.