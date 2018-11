Vláda si udržela důvěru, podle opozice Babišovy problémy trvají

Menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD ustála ve Sněmovně pokus opozice o vyslovení nedůvěry. Po sedmihodinové debatě kabinet podle očekávání podpořili komunisté, koaliční sociální demokraté před hlasováním opustili sál. Šest opozičních stran chtělo vládu svrhnout kvůli posledním informacím v kauze Čapí hnízdo včetně údajného únosu syna premiéra Andreje Babiše (ANO) na Krym. Opoziční lídři po hlasování upozornili na to, že problémy kolem trestně stíhaného premiéra se nevyřešily. Babiš nevidí důvod pro změny ve vládě. V tomto volebním období šlo o první hlasování dolní komory o vyslovení nedůvěry kabinetu. Konalo se necelých pět měsíců potom, co kabinet ANO a ČSSD získal díky podpoře KSČM ve Sněmovně důvěru.

Pro vyslovení nedůvěry se vyslovilo všech 92 poslanců ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Aby kabinet padl, opozice by musela pro návrh získat nejméně 101 hlasů. Opoziční lídři při jednání Sněmovny Babiše kritizovali, zatěžuje podle nich vládu i zemi. Premiér se mimo jiné opřel do novinářů a zopakoval, že odstoupit nehodlá. Kritikům vzkázal, ať se ho pokusí porazit ve volbách. "Předseda vlády si udržel funkci, ale neudržel si důvěru většiny Poslanecké sněmovny," řekl po hlasování předseda ODS Petr Fiala. Vzhledem k odchodu ČSSD ze sálu si neumí představit, že by vláda mohla vydržet celé volební období. Předseda ČSSD Jan Hamáček zopakoval, že strana vládnímu projektu nadále věří, takže nemohla hlasovat proti němu. Odchodem ze sálu chtěli sociální demokraté vyjádřit to, že kabinet zatěžují problémy kolem Babiše.

Zeman v neděli odletí do Izraele, promluví v Knesetu

Prezident Miloš Zeman v neděli odletí na státní návštěvu Izraele. Do středy se v židovském státě setká s hlavními politickými představiteli a jako první český státník promluví na schůzi izraelského parlamentu Kneset. Důležitým bodem programu bude v Jeruzalémě otevření Českého domu, ve kterém budou sídlit České centrum, CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism. Vyplývá to z informací, které novinářům poskytli ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák a mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Zeman v prezidentské funkci zavítá do Izraele podruhé, poprvé byl v zemi v říjnu 2013. Český prezident se netají svým příklonem ke Státu Izrael, opakovaně se ho zastal v palčivých otázkách blízkovýchodního konfliktu. Podle Jindráka je cesta koncipována jako bilaterální návštěva, palestinská území tak prezident nenavštíví. Součástí delegace bude 70 zástupců českých firem nebo vědeckých pracovišť.

Česko chce v digitalizaci dosáhnout úrovně Estonska

Česko chce do budoucna v oblasti digitalizace zajistit pro občany stejný komfort, jaký je v Estonsku. Na tiskové konferenci po jednání s estonským premiérem Jürim Ratasem to řekl předseda české vlády Andrej Babiš (ANO). Český vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla podle něj v této věci úzce spolupracuje s estonskými kolegy. Ratas uvedl, že v Estonsku je běžné volit nebo podávat daňové přiznání přes internet.

"Děláme konkrétní kroky, abychom se dostali na úroveň Estonska. To je náš vzor, kdy lidé nechodí na úřady, všechno si vyřizují digitálním způsobem, a to je náš cíl. Je to i součástí boje proti byrokracii, zlepšení komfortu našich občanů, firem, živnostníků," řekl Babiš. Prvním krokem podle něj bylo letošní zavedení nových občanských průkazů s čipem, které se propojují s portálem občana a umožňují on-line komunikovat se státní správou. Kdy by Česko mělo dosáhnout estonské úrovně v digitalizaci, Babiš neupřesnil.

Obchody lákají na "Černý pátek"

V obchodech vrcholí slevové akce na tzv. černý pátek, kterým začíná hlavní sezóna předvánočních nákupů. Prodeje obchodníků rostou o desítky procent proti běžnému dni. Loni dosáhl obrat tuzemských e-shopů v posledním listopadovém týdnu během slevových akcí na černý pátek téměř čtyř miliard korun.

Tuzemští prodejci si ale Černý pátek upravili a slevy na vybrané zboží nabízejí klidně i o měsíc dřív. Podle České obchodní inspekce by ale lidé měli být při nákupech obezřetní. Pozor by se měli dávat třeba na to, zda při placení skutečně dostanou avizovanou slevu.

Cenu Česká hlava získali čtyři vědci a jedna firma

Ocenění Česká hlava dostali kromě laureáta hlavní Národní ceny vlády, rostlinného genetika Jaroslava Doležela další tři vědci a jedna firma, například za přírodní vědy obdržela cenu Ivana Mejdrová z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Ceny převezmou jejich laureáti v neděli večer v Praze. Letos v České hlavě uspěly např. algoritmus pro rozpoznání písmen počítačem v obraze, prostředky proti virům způsobujícím vážná onemocnění nebo počítačový program pro výpočet stavebních konstrukcí.

Ceny Česká hlava se letos udělují posedmnácté, laureáti získali částku téměř 1,5 milionu korun. "Porota složená ze zástupců Akademie věd ČR, podnikatelů i vysokých škol, neoceňuje citační indexy a jiná pomocná kritéria, ale konkrétní vědecký projekt," řekl Marek. Nedělního galavečera se má zúčastnit premiér Andrej Babiš (ANO), ministři, poslanci, senátoři, rektoři, vědci a další osobnosti.

Letos v létě byl rekordní zájem o přelety nad Českem

Letečtí dopravci měli v létě rekordní zájem o přelety nad Českem. Letoví dispečeři zaznamenali od května do října přes 530 tisíc přeletů, vzletů a přistání. Podle Řízení letového provozu je to v letní sezóně meziroční nárůst o 9 procent. Nejvíc letů bylo v červenci - v průměru přes 3 tisíce za den.

K jejich vyššímu počtu přispěl celkový nárůst letecké dopravy a přesměrování části provozu z jihovýchodního Německa. Čeští dispečeři tím vyhověli žádosti Evropské agentury pro bezpečnost letového provozu, která tak chtěla zamezit většímu zpoždění letů ve střední a západní Evropě.

Čeští vědci budou v Amazonii zkoumat halucinogenní nápoj

Čeští vědci vedení neurovědcem a předním výzkumníkem psychoaktivních látek z Národního ústavu duševního zdraví Tomášem Páleníčkem se chystají na výzkumnou výpravu do Amazonského pralesa. Zkoumat chtějí jihoamerický halucinogenní nápoje ayahuasca. V tiskové zprávě o tom informovala Eva Césarová z Nadačního fondu pro psychedelický výzkum.

"Ayahuascu užívají domorodí lidé z Amazonie za účelem léčení a duchovních rituálů. Nedávno byly v klinických podmínkách prokázány terapeutické účinky ayahuascy u depresivních pacientů odolných vůči zavedeným léčebným postupům. K dnešnímu dni však nebyly hlášeny žádné vědecké informace o akutních a dlouhodobých účincích ayahuascy podané v tradičním kontextu rituálu," vysvětlil Páleníček, proč se tým do jižní Ameriky vydá.Analyzovat chce neuropsychologické a neurobiologické efekty ayahuascy, konkrétně akutní účinky na lidský mozek a dlouhodobý vliv na náladu, vztah k přírodě či mezilidské vztahy. Vědci budou účinky vyhodnocovat pomocí psychometrických stupnic a EEG. Ayahuascu bude zdravým dobrovolníkům podávat domorodý šaman. Dalším cílem expedice je umožnit vznik populárně-vědeckého dokumentu.

Průzkum: Češi upřednostňují čtení z papíru před displejem

Klasickou knihu před čtením z obrazovky upřednostňuje 80 procent Čechů. K nejoblíbenějším knižním žánrům patří beletrie a romány, detektivky, thrillery nebo fantasy. Ačkoliv má 73 procent lidí nějakou oblíbenou knihu, kterou si klidně přečtou vícekrát, upřednostňují nově vydané knihy s novými příběhy. Do knihkupectví chodí 69 procent Čechů i "jen tak", krátí si čas nebo získávají přehled o nových knižních titulech. Vyplývá to z průzkumu knihkupectví Luxor, který zpracovala agentura Rondo Data.

Knihkupectví Luxor je jednou z největších knihkupeckých sítí v ČR. Průzkum se uskutečnil mezi 2500 respondenty ve věku 14 až 65 let. Z jeho výsledků dále vyplývá, že většina českých čtenářů preferuje nově vydané knihy s novými příběhy (61 procent) před knižními klasikami, které jsou staré i desítky let. Co se týče místa, lidé nejčastěji čtou doma (75 procent), v hromadné dopravě, v práci a venku v parku či na zahradě. Deset procent dotazovaných knihy nečte.

Počasí v sobotu

Většinou zataženo, místy mlhy a mrholení. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C.