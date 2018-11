Babišova vláda bude čelit hlasování o nedůvěře, měla by ho ustát

Necelých pět měsíců po jmenování bude vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) v Poslanecké sněmovně čelit poprvé hlasování o nedůvěře. Páteční schůzi vyvolalo šest opozičních stran v reakci na vyjádření syna premiéra Andreje Babiše (ANO), že byl kvůli kauze Čapí hnízdo nedobrovolně odvezen na Krym. Babiš i jeho syn Andrej v případu čelí obvinění z dotačního podvodu. Kabinet by hlasování měl ustát, protože opozice nedá dohromady potřebných 101 hlasů. Iniciátoři schůze, ODS, Piráti, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, mají ve Sněmovně 92 mandátů. Vládní ANO a ČSSD a KSČM, která kabinet toleruje, avizovaly, že vládu podrží. Premiér Babiš na jednání Směmovny bude. "Zúčastním se určitě, bohužel to koliduje s návštěvou estonského premiéra," uvedl Babiš s tím, že mu jeho protějšek vyšel vstříc a jednání se uskuteční neobvykle už v 7:30. Ve Sněmovně chce Babiš aktivně vystupovat.

Jako poslední svůj postup oznámila ve středu ČSSD, jejíž poslanci mají v plánu absolvovat debatu, ale při hlasování odejít ze sálu. Kabinetu tím sociální demokraté v hlasování neuškodí, symbolicky ale vyjádří své přesvědčení, že Babiš by měl do vyšetření kauzy Čapího hnízda vládu opustit. Babiš a ANO nicméně podobnou variantu odmítají a mají při tom podporu prezidenta Miloše Zemana, který oznámil, že v případě pádu vlády by znovu pověřil jejím skládáním Babiše. ČSSD i přes Babišovo setrvání nechce koalici opustit, protože podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka by kvůli Zemanovu postoji byl jedinou alternativou Babišův kabinet opřený o KSČM a SPD. Za řešení by sociální demokraté považovali předčasné volby a přislíbili, že pokud se ve Sněmovně najde 105 hlasů pro její rozpuštění, přispějí k tomu hlasy svých 15 poslanců. Dolní komora se může rozpustit hlasy 120 svých členů. Opozice zatím s variantou rozpuštění Sněmovny nepracuje, její představitelé v posledních dnech připouštěli, že by mohla pod jiným premiérem pokračovat současná koalice ANO a ČSSD.

Vládní krizi minulý týden odstartovala skrytě natočená reportáž s Andrejem Babišem mladším. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér prý chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro Čapí hnízdo, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu. Zavlečení syna mimo republiku, které začala prověřovat policie, premiér popírá. Syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil svého otce ze lži.

Babiš: Advokát mé exmanželky dal trestní oznámení na Seznam Zprávy

Advokát bývalé manželky a syna premiéra Andreje Babiše (ANO) podal trestní oznámení na redaktory serveru Seznam Zprávy Jiřího Kubíka a Sabinu Slonkovou. Premiér to řekl v rozhovoru pro server Blesk.cz. Důvodem je rozhovor, který redaktoři vedli s premiérovým synem Andrejem Babišem mladším a natáčeli ho skrytou kamerou. Ředitel zpravodajství portálu Seznam.cz Jakub Unger sdělil ČTK, že si za prací obou reportérů plně stojí. Server už dříve uvedl, že si nechal vypracovat právní analýzu, podle níž zákon neporušil.

Premiér také v rozhovoru řekl, že příští týden půjde vypovídat na policii v kauze Čapí hnízdo. Obsílku již dostal. Premiérův syn je podle Babiše občan Slovenska a Švýcarska. Babiš mladší s matkou žije ve Švýcarsku, kde s ním také redaktoři Seznam Zprávy natočili rozhovor. Oznámením se tak budou zabývat švýcarské úřady. Ředitel divize zpravodajství serveru Jakub Unger uvedl, že Babiše mladšího považuje redakce za důležitého svědka a k němu i jeho matce přistupuje maximálně citlivě.

Do Česka přijíždí estonský premiér, bude jednat o digitalizaci

Do Česka dnes přijíždí estonský premiér Jüri Ratas. Hlavní program návštěvy ho čeká v pátek, kdy se setká s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a vystoupí na konferenci o digitalizaci a eGovernmentu. Estonský premiér do Česka přijíždí v době, kdy bude Babišova vláda čelit pokusu opozice o vyslovení nedůvěry. Babiš Ratase pozval na návštěvu Česka v červenci, kdy se oba zúčastnili jednání s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem v Salcburku.

V pátek se premiéři budou zabývat česko-estonskými vztahy, diskutovat budou i o možném posílení spolupráce mezi visegrádskou skupinou a baltskými státy. Projednají i aktuální evropská témata jako připravovaný víceletý finanční rámec nebo odchod Británie z EU. Měli by jednat také o kybernetických hrozbách a o vztahu mezi EU a Ruskem.

Vláda chce, aby nový blok Dukovan postavila firma ČEZ

Nový blok Jaderné elektrárny Dukovany by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla postavit dceřiná firma společnosti ČEZ, která elektrárnu provozuje. Stát je podle premiéra připraven podpořit investici tím, že ji bude garantovat jako druhý v pořadí. Firma ČEZ uvádí, že se proti stavbě staví minoritní akcionáři. "My jsme přesvědčeni o tom, že ta investice je efektivní a že je návratná," řekl Babiš na dnešním semináři o elektrárně ve Valči na Třebíčsku. Uvedl, že není pravda, že vláda pouze uvažuje o prodloužení životnosti nynějších čtyř bloků Dukovan.

ČEZ je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží 70 procent akcií. Jaderná elektrárna Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku.

Babiš s projevem k výstavě o emigraci v Curychu nevystoupí

Curyšská univerzita odřekla projev českého premiéra Andreje Babiše (ANO) k zahájení výstavy Druhý život o českých emigrantech ve Švýcarsku. Podle školy a úřadu vlády se premiér nezúčastní prosincové akce kvůli své pracovní vytíženosti. Servery Deník N a Seznam Zprávy ale informovaly o otevřeném dopise, který univerzitě adresovali někdejší čeští emigranti, kteří v něm Babišovu účast kritizovali s odkazem na jeho minulost spojovanou například se Státní bezpečností.

Tiskové oddělení úřadu vlády v reakci na informace o zrušení Babišova vystoupení v Curychu ČTK dnes sdělilo, že výstavu každoročně zahajuje švýcarský velvyslanec v Praze, přičemž letos měl být hostem i premiér, který měl na tuto dobu naplánovanou návštěvu Švýcarska. "Bylo pouze avizované jeho vystoupení na univerzitě. Bohužel z pracovních důvodů pana premiéra, z velké pracovní vytíženosti, byla návštěva odložena a hledá se nový termín," uvedlo oddělení. Beat Müller z curyšské univerzity Deníku N potvrdil, že akce se uskuteční bez projevu českého premiéra, který oznámil, že nemůže přijet kvůli svému vysokému pracovnímu vytížení.

Výstava o českých emigrantech začne na curyšské univerzitě 3. prosince a Babiš tam měl mít zhruba hodinu po vernisáži přednášku. Protagonisté výstavy ale zaslali škole dopis, ve kterém podle serverů mimo jiné uvádí, že Babiš byl veden jako důvěrník a později i agent StB s krycím jménem Bureš a podle dochovaných spisů s StB vědomě spolupracoval. Spolu s emigranty dopis podepsali i další lidé v Česku. Babiš ale tvrdí, že je veden jako agent StB neoprávněně a zažaloval kvůli tomu dříve slovenský Ústav paměti národa (ÚPN). Slovenské soudy daly nejprve Babišovi za pravdu, verdikty ale zrušil ústavní soud. Když Babiš neuspěl s dovoláním k Nejvyššímu soudu zažaloval Slovensko u Evropského soudu pro lidská práva.

Průzkum: Češi mají potíže s hodnocením zpráv z médií

Češi mají často potíže s vyhodnocováním informací z médií. Většina také neví, kdo jaká média vlastní a kontroluje. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK pro Českou televizi, jehož výsledky autoři představili na konferenci o mediální gramotnosti na ministerstvu školství. Podle nich dosahují Češi ve znalostech o médiích a v přístupu k informacím v průměru 39 bodů ze 100 možných. Agentura v dotazech zkoumala, jaké jsou znalosti a dovednosti lidí v šesti různých oblastech, které se týkají médií. Zjišťovala, jak Češi umí ovládat moderní technologie, tedy třeba vyhledat článek na internetu, zda znají vlastníky médií, umí poznat různé formy mediálních zpráv, zda dokážou pochopit obsah sdělení a podílí se i sami na šíření informací.

Z průzkumu vyplynulo, že lidé sice většinou umí zacházet s technickými vymoženostmi a ovládat internet, ale často neví, kdo vlastní jaká média. Zatímco v otázkách na techniku získali respondenti v průměru 67 bodů ze 100, v problematice vlastnictví médií odpověděli správně na 28 procent dotazů, uvedl Pavel Šimoník ze společnosti STEM/MARK. Podle něj přitom respondenti mohli vybírat ze tří nabízených odpovědí. Nízká je i schopnost lidí vyhodnotit mediální sdělení, ve které dotazování dosáhli 35 bodů ze 100. Podle Šimoníka jde o klíčovou schopnost pro správný přístup k médiím. Sociologická data naznačují, že nejlépe jsou na tom s mediální gramotností vysokoškolsky vzdělaní muži ve věku mezi 30 a 40 lety. Vysokou úroveň znalostí a dovedností v přístupu k médiím má 31 procent mužů a 15 procent žen. Úspěšnější byli v průzkumu hlavně Pražané a pracující lidé, kteří sledují informace z televize, rozhlasu, tisku i sociálních sítí a internetu. Naopak nízkou mediální gramotnost mají zejména ženy ve věku nad 60 let, lidé se vzděláním bez maturity a nezaměstnaní. Průzkum se konal v květnu a červnu. Zúčastnilo se ho přibližně 1600 respondentů.

Do Prahy dnes přiletí nový papežský nuncius

Do Prahy dnes přiletí nový apoštolský nuncius pro Českou republiku Charles Daniel Balvo. V Česku nebude nováčkem, v minulosti v zemi působil jako rada Apoštolské nunciatury. V nové funkci, do níž ho jmenoval papež František, nahradí Giuseppe Leanzu. Ten byl papežským nunciem v Česku sedm let a letos odešel kvůli dovršení limitního věku 75 let. Charles Daniel Balvo bude pátým nunciem v ČR od roku 1990. Nového nuncia, jenž je jakousi prodlouženou rukou papeže za hranicemi Vatikánu, přivítá na Letišti Václava Havla pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Poté je čeká společný oběd v sídle pražského arcibiskupství na Hradčanech.

Na nového zástupce Vatikánu se v Česku čeká také proto, že začne vybírat kandidáty na možného nástupce Duky v pozici pražského arcibiskupa. Také Duka letos dovršil 75 let, tedy věku, po němž církevní hodnostáři obvykle své funkce opouštějí. Jeho nástupce vybere Vatikán, nuncius by měl papeži poskytnout několik návrhů možných kandidátů, o nichž získá informace v místě působení.

Ombudsmanka: Najít sociální službu pro autistu je mnohde nemožné

Najít sociální službu pro autistického člověka je velmi komplikované, v některých krajích nemožné, zjistila v celostátním průzkumu kancelář ombudsmanky Anny Šabatové. Rodiny musejí hledat po celé zemi, a to přesto, že se Česko zavázalo, že zajistí lidem se zdravotním postižením časově i finančně dostupné služby, které budou zohledňovat jejich individuální potřeby. Šabatová formulovala sérii doporučení pro zlepšení situace. Podle výsledků průzkumu chybí služby pobytové, ambulantní i terénní, raná péče, stacionáře i odlehčovací služby. Pokud služba v místě existuje, bývá kapacitně naplněná, takže z pohledu rodin jako kdyby neexistovala.

Kancelář ombudsmanky v průzkumu hledala vhodnou službu pro dva modelové klienty s autismem s problematickým chováním - dítě a dospělého. Dotazovala se 424 zařízení sociálních služeb. Situace napříč kraji se liší. Modelového dětského autistu by nebylo schopné přijmout žádné zařízení v Karlovarském, Plzeňském a Zlínském kraji, dospělého v Ústeckém a Karlovarském. I jinde jsou však kapacity prakticky naplněné. Autistů v populaci přibývá. V současnosti připadají jeden až dva případy poruch autistického spektra na 100 lidí. Rodiče dětí i dospělých autistů se na ombudsmanku v posledních letech obraceli a žádali o radu nebo pomoc se zajištěním sociální služby a o celkovou podporu rodiny.

Charita ošetřila na Haiti díky projektu kohoutkové vody 370 lidí

Téměř 370 chudých školáků, ale i jejich rodiče ošetřili v odříznuté části jedné z nejchudších zemí světa Haiti pracovníci olomoucké arcidiecézní charity (ACHO). Na zdravotní péči přispěli obyvatelé Olomouckého kraje v kampani s názvem Na zdraví Haiti, během které v kavárnách či restauracích platili dobrovolné částky za kohoutkovou vodu. O zdraví chudých Haiťanů se postarali pracovníci charity během měsíční mise, ze které se nyní vrátili domů. Kromě zdravotních prohlídek dostali Haiťané také vitamíny a zubní pasty.

Na zdravotní prohlídky přispěli lidé z Olomouce, Zábřehu, Hranic a Svitav při kampani Na zdraví Haiti, která se v srpnu uskutečnila v 18 podnicích. Lidé za sklenky pitné vody zaplatili dohromady zhruba 18.000 korun, dalších 7000 utratili za výrobky haitských řemeslníků. Kampaň se uskutečnila počtvrté, loni se díky ní podařilo ošetřit 240 dětí. Podle humanitární pracovnice Kláry Lőffelmannové je nejčastěji trápí vyrážky, záněty očí a uší, nedostatek vitamínů a problémy s trávením. Příčinou je především nedostatek pitné vody a také plnohodnotné stravy. Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá na Haiti dlouhodobě, zaměřuje se na pomoc nejchudším a nejzranitelnějším skupinám obyvatel, snaží se podporovat jejich vzdělanost a zlepšit péči o jejich zdraví.

Sport

České basketbalistky v závěrečném utkání kvalifikace o mistrovství Evropy prohrály 62:66 v Belgii. I přes první porážku z šesti duelů ale vyhrály skupinu G, jelikož v prvním vzájemném utkání v Praze zvítězily o pět bodů a o bod tak měly lepší bilanci. Zasloužila se o to Romana Hejdová, která v závěru dala tři trojky a s 21 body byla nejlepší střelkyní zápasu. Češky už před utkáním měly jistý postup, a tak hrály hlavně o udržení prvního místa ve skupině.

Počasí

Převážně zataženo, mlhavo, místy mrholení, ojediněle slabé sněžení nebo srážky mrznoucí. Od vyšších poloh místy mrznoucí mlhy. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C, na severovýchodě -1 až +2 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C.