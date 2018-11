Policie prověřuje kvůli CzechTourismu i ministryni Dostálovou

Policie prověřuje v souvislosti se zásahem kvůli CzechTourismu i ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO). Ráno jí z domu odvezla její služební počítač. Ministryně to řekla novinářům s tím, že měla CzechTourism na starosti jakožto náměstkyně pro regionální rozvoj. Zdůraznila, že nikdo nebyl obviněn ani zadržen. Mluvčí CzechTourismu Renata Kasalová dodala, že se případ týká zakázek agentury z minulých let.

"Z logiky věci policie prověřuje i mě, říkám to úplně otevřeně, protože jsem byla nadřízenou CzechTourismu - ať už jako náměstkyně, nebo jako ministryně. Také na rovinu říkám, že policie byla ráno u mě doma s dotazem, zda mám doma nějakou služební techniku. Já jsem řekla, že samozřejmě ano, všechno jsem vydala, policie si to odvezla a odjela," popsala Dostálová. Doplnila, že policii neodpovídala na žádné otázky a neví, s čím zásah v sídle ministerstva a v CzechTourismu souvisí. Připomněla, že ministerstvo je zřizovatelem agentury, a dodala, že úřad policii poskytuje maximální součinnost.

Vyhození kytic několika politiků při výročí 17. listopadu bylo podle policie přestupkem

Policie vyhodnotila vyhození kytic do koše u památníku 17. listopadu 1989 na pražské Národní třídě jako přestupek. Informoval o tom policejní mluvčí Tomáš Hulan. Škoda podle něj nepřesáhla pět tisíc korun. V koši v sobotu skončily kytice od premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, předsedy SPD Tomia Okamury a taky květiny zaslané prezidentem Milošem Zemanem. Případ bude podle Hulana dál řešit městská část Prahy 1.

Kytice vyhodil politický aktivista Otakar van Gemund a další členové skupiny Kaputin. Gemund to odůvodnil tím, že památník 17. listopadu na Národní třídě považuje za symbol demokracie a lidé jako Babiš nebo Okamura se podle něj demokraticky nechovají. Část opozičních politiků v sobotu uvedla vyhození květin chápe a považuje to za důkaz nespokojenosti lidí. Jiná část politických představitelů ale postup demonstrantů tvrdě kritizovala.

Nové Heřminovy u soudu neuspěly se stížností proti přehradě

Ústavní soud (ÚS) zamítl stížnost obce Nové Heřminovy na Bruntálsku, která neúspěšně bojovala proti vymezení přehrady v zásadách rozvoje Moravskoslezského kraje. Vodní dílo má obec částečně zatopit. Podle Nových Heřminovů lze ochranu proti záplavám na řece Opavě zajistit i jinak než stavbou přehrady. V obci se v roce 2008 konalo referendum. Většina obyvatel se tehdy vyjádřila proti přehradě.

Ve snaze zrušit část zásad rozvoje neuspěly Nové Heřminovy u Krajského soudu v Ostravě a Nejvyššího správního soudu. Ani podle ústavních soudců kraj nechyboval. Připomněli, že obec své zájmy dostatečně nehájila při pořizování zásad rozvoje - některé námitky uplatnila až u soudů. O výstavbě nádrže se mluví desítky let. Aktuální se znovu stala po katastrofálních povodních na Moravě a ve Slezsku v roce 1997.

Stát chystá povinné kontroly zraku řidičů

Zhruba 71 procent řidičů má problémy se zrakem. Řidiči se špatným zrakem stejně nebezpeční jako lidé za volantem pod vlivem alkoholu nebo drog. Vyplývá to z průzkumu osvětového projektu Slepí vrazi, který podporují Autoklub ČR společně s mezinárodní automobilovou federací (FIA), BESIP, firma Zeiss a Živnostenskou komorou českých optiků. Stát kvůli tomu připravuje zavedení povinných kontrol zraku u řidičů.

Svůj zrak si v rámci měření provedené platformou měřilo 4298 lidí. Ukázalo se, že 71 procent z testovaných potřebuje korekci zraku, přičemž 46 procent z nich se tímto problémem nijak nezabývá nebo má nesprávnou korekci. Z měření dále vyplynulo, že 68 procent řidičů nebylo v uplynulém roce na oční kontrole a zhruba 53 procent z nich se domnívá, že má zrak v pořádku. Zákonodárci proto aktuálně připravují novelu zákona o silničním provozu, která počítá se zavedením povinných kontrol zraku při výměně řidičského průkazu.

V létě bylo na českých letištích odbaveno téměř 5,5 mil. lidí

Letecká sezona od července do září byla v Česku rekordní, odbaveno bylo 5,48 milionu cestujících, meziročně o 9,3 procenta víc. Po sedmi letech vzrostla i průměrná cena letenek, nyní je 9240 korun, v prvním pololetí letošního roku byla pod 9000 korun. Informoval o tom letenkový portál Letuška.cz.

Prodejci letenek, kteří jsou členy Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA), prodali v ČR od ledna do října letenky za 15,8 miliardy korun, což je meziroční nárůst o desetinu. Přispívá k tomu rozvoj regionálních mezinárodních letišť v Česku a také rostoucí počet dopravců, kteří létají zejména do Prahy.

On-line výstava představuje vývoj Česka a Rakouska po roce 1918

Rozdílné pohledy obyvatel Prahy a Vídně na konec první světové války, zánik habsburské monarchie a vznik republik představuje nová on-line výstava, kterou představila Rakouská mediatéka. Projekt s názvem Wien / Vídeň - Prag / Praha 1918, na kterém se podílel i archiv Českého rozhlasu, je k dispozici v němčině i v češtině.

Projekt se sto let po vzniku Československa a Rakouské republiky snaží přiblížit situaci v metropolích nových států. "Hlavní města Vídeň a Praha hrály jako centra politických událostí v této době změn důležitou roli," píší autoři projektu z Rakouské mediatéky, která je ústředním rakouským archivem pro zvukové a filmové záznamy. On-line výstava se u příležitosti stého výročí vzniku dvou republik, který obyvatelé dvou středoevropských metropolí přijímali podle autorů projektu značně odlišně, věnuje i následkům roku 1918 v Česku a Rakousku a to až do současnosti. Texty doprovází řada archivních fotografických, filmových a zvukových záznamů včetně nahrávek proslovů, které pronesl například Tomáše Garrigue Masaryk, Jan Antonín Baťa či Václav Havel.

Lidé si mohou vyzkoušet noc na ulici

Ve čtvrtek si lidé mohou v několika městech vyzkoušet přespáním venku v chladném počasí, jaký je život bezdomovce. Letos se koná již sedmý ročník akce Noc venku. V Praze budou účastníci přespávat na dvorku u Staroměstského náměstí. ČTK o tom informovala Lucie Nemešová z České asociace streetwork. Součástí akce je darování materiální pomoci, kterou druhý den rozváží pořadatelé poskytovatelům služeb pro lidi bez přístřeší.

V Pražském kreativním centru na Staroměstském náměstí jsou pro účastníky připraveny výstavy, koncerty, filmy, divadlo nebo přednášky. Programu se aktivně zúčastní také lidé bez domova. Vstupné ve formě ponožek, rukavic, čepic nebo starých funkčních mobilních telefonů bude po skončení předáno lidem bez domova. Každý rok se akce v Praze účastní asi tři desítky lidí.

Počasí ve čtvrtek

Zataženo až oblačno, místy mrholení, v noci a ráno i slabé sněžení nebo srážky mrznoucí. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C.