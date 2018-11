Zeman se vyslovil pro posílení české mise v Afghánistánu

Prezident Miloš Zeman se vyslovil pro posílení české vojenské přítomnosti v Afghánistánu. V asijské zemi se bojuje za minimalizaci teroristické hrozby v Evropě, řekl na velitelském shromáždění české armády. Odchod z Afghánistánu by podle něj znamenal, že čeští vojáci, kteří v tamním konfliktu zahynuli, padli zbytečně. Odmítl tvrzení, že působení v Afghánistánu nemá mandát Rady bezpečnosti OSN, podle něj rada alianční misi jednomyslně schválila v roce 2014. Zeman varoval před stažením z Afghánistánu, protože tamní armáda podle něj není připravená chránit zemi.

Pokud má armáda chránit vlast či bojovat s teroristy, musí se urychleně modernizovat. Náčelník generálního štábu Aleš Opata označil za nejvyšší prioritu pořízení vybavení vojáků neprůstřelnými vestami a helmami, osobní výzbrojí či ručními zbraněmi. Cílem podle Opaty je, aby se k tomuto problému již po roce 2020 vedení armády nemuselo vracet. Armáda podle něj počítá i s robotickými systémy a umělou inteligencí. Řekl, že armáda musí být připravena na případnou pomoc českým občanům v zahraničí, podílet se také bude na pomoci s obnovou zhroucených států. Pro modernizaci zastaralé vojenské techniky se vyslovil také premiér Andrej Babiš (ANO). Chce při tom zohlednit strategické partnery ČR a podpořit domácí průmysl. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) uvedl, že v minulosti bylo problémem armády její podfinancování. Situace se ale podle něj mění a panuje konsenzus napříč politickým spektrem, že je třeba výdaje na obranu zvyšovat.

Opozice vyzvala Zemana, ať při pádu vlády nejmenuje znovu Babiše

Předsedové opozičíních stran (ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN) ve společném prohlášení vyzvali prezidenta Miloše Zemana, aby v případě vyslovení nedůvěry vládě jmenoval premiérem někoho jiného, než současného předsedu vlády Andreje Babiše (ANO). Novinářům to po koordinační schůzce těchto stran řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Zeman avizoval, že při pádu vlády by dostal pověření skládat kabinet znovu Babiš, který by také mohl vládnout delší dobu v demisi. Premiér Babiš by měl podle společného prohlášení opozičních stran věrohodně vysvětlit okolnosti cesty svého syna Andreje na Krym. Předsedu ČSSD Jana Hamáčka strany vyzvaly, aby přehodnotil podporu kabinetu, v jehož čele stojí trestně stíhaný Babiš, který je podle nich navíc ve střetu zájmů.

Logickým vyústěním vládní krize by bylo, kdyby současný kabinet ANO a ČSSD pokračoval v aktuálním složení, ale pod vedením jiného premiéra, řekl novinářům předseda ODS Petr Fiala. "Naše pozice je jasná, stále požadujeme odstoupení premiéra Andreje Babiše a pokud pan premiér sám nepodá demisi, tak jsme připraveni vyvolat hlasování o nedůvěře vládě," uvedl Fiala. Kritiku, že opozičním stranám chybí plán B, Fiala odmítl.

Krajský výkonný výbor pražské sociální demokracie vyzval vedení strany, aby se v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo zasadilo o výměnu na pozici premiéra. Pro zajištění nestranného vyšetřování požadují pražští sociální demokraté také to, aby ministerstvo spravedlnosti přešlo od hnutí ANO pod ČSSD. Informaci přinesl server Novinky.cz a ČTK ji potvrdil předseda pražské ČSSD Petr Pavlík. Pokud by hnutí ANO požadavkům nevyhovělo, měli by ministři ČSSD rezignovat, píše se dále v usnesení.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na výzvu opozice zopakoval, že Zeman by po vyslovení nedůvěry vládě pověřil sestavením kabinetu opět Babiše.

Podle Maláčové by se měl Babiš stáhnout, dalším vysvětlení na vládě stačí

Části ministrů stačí před pátečním hlasováním poslanců o nedůvěře vládě, jak premiér Andrej Babiš (ANO) vysvětlil kauzu údajného únosu svého syna obviněného v dotační kauze Čapí hnízdo veřejnosti. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) případ zatěžuje vládu a premiér by měl odstoupit a vrátit se případně na post předsedy vlády po objasnění svých kauz. S dosavadním řešením případu je naopak spokojena ministryně financí za ANO Alena Schillerová. Uvedla, že Babiš jí osobně okolnosti případu osvětlil se stejnými argumenty, jaké použil vůči veřejnosti. Ministři se k situaci vyjádřili při příchodu na jednání vlády.

Vládní krizi odstartovala před týdnem skrytě natočená reportáž s Andrejem Babišem mladším. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér prý chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro Čapí hnízdo, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu. Babiš to odmítl, syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil svého otce ze lži. V pondělí večer Babiš o kauze mluvil s prezidentem Milošem Zemanem, který ho ujistil o své podpoře.

Na kauze zavlečení Babiše mladšího pracuje tým i soudní znalec

Na kauze zavlečení Andreje Babiše mladšího na Krym pracuje podle náměstka policejního prezidenta Martina Vondráška tým, který má při vyšetřování maximální podporu. Na společné tiskové konferenci s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) se Vondrášek postavil za práci policie. Hamáček uvedl, že předpokládá, že byli na policii předvoláni všichni aktéři kauzy kolem Babiše mladšího, tedy novináři i premiér. Do vyšetřovacího týmu byl podle Hamáčka přibrán soudní znalec k získání posudku zdravotního stavu Babiše mladšího, musí ale komunikovat se Švýcarskem, kde premiérův syn pobývá. Podle Hamáčka je klíčové, aby byl posouzen zdravotní stav Babiše mladšího, ministr nevyloučil, že ho provede švýcarská strana. Podle vyjádření Vondráška policie nemůže Babiše mladšího jako oznamovatele ve věci zavlečení na Krym nutit ke spolupráci. Policie se ohradila proti informacím, že v komunikaci se Švýcarskem selhala. Podle Vondráška je v kontaktu se zahraničními partnery od listopadu minulého roku, a to nejen se Švýcary.

Protopopová odchází z Národního ústavu duševního zdraví

Psychiatrička Dita Protopopová na vlastní žádost odchází z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ). Informaci Deníku potvrdil ČTK mluvčí ústavu Jan Červenka. Posudek Protopopové měl podle médií synovi premiéra Andreje Babiše (ANO) pomoci vyhnout se trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Protopopová, která v minulosti byla Babišovou poradkyní na ministerstvu financí, už dřív rezignovala na mandát zastupitelky Prahy 8. Červenka připomněl, že Protopopová měla v ústavu malý úvazek. Nyní pracuje na ministerstvu zdravotnictví, podle serveru Seznam Zprávy je hlavním garantem velké reformy psychiatrické péče v Česku. Psychiatrička uvedla, že ve své lékařské praxi nic nezanedbala a částečný úvazek ukončí kvůli mediálnímu tlaku.

Národní ústav duševního zdraví nedávno prověřoval lékařské zprávy Protopopové z období, kdy řešila i případ Babišova syna. Červenka tehdy uvedl, že Protopopová se v žádné zprávě neprohřešila proti etice ani skutečnému stavu věcí. Prověrka následovala poté, co Babišův syn v reportáži serveru Seznam Zprávy řekl, že Protopopová mu dala na výběr mezi pobytem v NUDZ a cestou na "prázdniny". Manžel Protopopové ho pak odvezl na ukrajinský Krym anektovaný Ruskem.

Brabec má jednat s EK a Němci o kompenzacích za jez u Děčína

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) dostal od vlády za úkol jednat s Evropskou komisí a Německem o mezistátní kompenzaci za újmu na přírodě, která vznikne při stavbě jezu na Labi u Děčína. S výstavbou plavebního stupně počítá připravovaná koncepce vodní dopravy pro období 2016 až 2023. Podle kabinetu se stavbou zlepší splavnost Labe od Ústí nad Labem ke státní hranici s Německem. Podmínkou schválení koncepce je stanovení kompenzačních opatření k ochraně evropsky významných lokalit Labského údolí a Porta Bohemica, kde má být jez vybudován. Příprava vybudování jezu na dolním Labi trvá už více než 20 let. Proti stavbě děčínského plavebního stupně opakovaně protestují české i německé ekologické organizace a v minulosti i vláda spolkové země Sasko.

Na žebříčku zemí v Evropě dle příjmu si ČR polepšila na 23. místo

Česko si letos, v pořadí zemí podle úrovně průměrné kupní síly na obyvatele, polepšilo v Evropě o tři příčky na 23. místo. Poprvé tak ČR například přeskočila Řecko. Vyplývá to ze studie GfK Kupní síla Evropy 2018, která mapuje kupní sílu 42 evropských zemí. Kupní síla ČR dosahuje 66,4 procenta evropského průměru.

Česko letos předstihlo Slovensko, Lotyšsko a Řecko. V případě Řecka se tak stalo poprvé roku 1990. Z bývalých zemí východního bloku Česko zaznamenalo letos třetí nejlepší výsledek po Slovinsku, kde je kupní síla na 82 procentech evropského průměru a Estonsku (66,5 pct). Na prvním místě zůstalo Lichtenštejnsko, kde tento ukazatel dosahuje 457,9 procenta průměru Evropy. Druhé je Švýcarsko. Na opačném pólu figurují východoevropské země Moldávie s necelými 13 procenty evropského průměru a Ukrajina (9,2 pct).

Českou cenu za architekturu má stavba ze surového betonu

Ze 145 staveb všech druhů přihlášených do České ceny za architekturu vybrala porota jako vítěznou administrativní budovu z lehkého betonu od kanceláře Architektura. Stavba ve Strančicích stojí v průmyslovém areálu, nechala si ji postavit firma, která betonové směsi vyrábí. Podle porotců je hrubá a odvážná a využívá inovačního materiálu, který si v Evropě razí cestu v architektuře. Autor stavby David Levačka Kraus cenu dostal spolu s dalšími oceněnými v pražském Foru Karlín. Již v říjnu ho za stavbu ocenila také Obec architektů.

Budova působí podle poroty téměř sochařským dojmem. Byla odlitá na místě z lehkého betonu, s přibližně metr tlustými zdmi, bez jakýchkoliv dalších obkladů, úprav či dokončovacích prací i bez jakéhokoliv zateplení. Podle autora stavby jde o experiment se souhlasem klientů, podle porotců je zejména s ohledem na použitý materiál průkopnická a moderní, ale zároveň skromná.

ZOO Dvůr Králové připravuje přesun pěti nosorožců do Rwandy

Zoologická zahrada Dvůr Králové nad Labem připravuje přesun pěti vzácných nosorožců dvourohých z evropských zoologických zahrad do středoafrické Rwandy. Tři nosorožci budou z chovu dvorské zoo, další dva budou ze zoo Flamingo Land ve Velké Británii a z dánské zoo Ree Park Safari. Odvoz zvířat je zatím naplánován na přelom května a června příštího roku. Půjde o dosud největší přesun nosorožců z Evropy do Afriky. Novinářům to řekl ředitel dvorské zoo Přemysl Rabas. Všichni nosorožci dvourozí vybraní k přesunu do Afriky jsou takzvaného východního poddruhu, kterého ve volné přírodě žije odhadem posledních zhruba 900 jedinců. Ve Rwandě byli nosorožci v souvislosti s občanskou válkou v polovině 90. let minulého století zcela vyhubeni. Dvorská zoo chová nosorožce dvourohé východního poddruhu jako jediná v Česku.

Brankář Čech vydal autobiografii o svém mládí

Fotbalový brankář Petr Čech v Praze pokřtil svou autobiografii Můj život - Od kolébky ke slávě. Ve spolupráci s novinářem Janem Paličkou v ní gólman Arsenalu vypráví o svém mládí, než se stal jednou z nejslavnějších sportovních postav české historie. "Ukazuje to, že jsem měl normální dětství a že to není tak, že bych od dvou let jen trénoval. Děti mají být i dětmi a žít tak, aby si život užily," uvedl Čech. "Sepsat knihu bylo jednoduché, protože stačilo zapnout diktafon a říct Petrovi, ať mluví," dodal Palička.

Deník N: Jágr bude tváří hokejového turnaje ZOH 2022 v Pekingu

Jaromír Jágr bude tváří hokejového turnaje zimních olympijských her v Pekingu v roce 2022. Bude pomáhat při přípravě a rozvoji čínského hokeje. Deníku N to řekl šéf Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslav Tvrdík, který byl přítomen jednání prezidenta Miloše Zemana s čínskou vicepremiérkou Sun Čchun-lan v Lánech. Setkání se zúčastnil i Jágr a někdejší fotbalový reprezentant Pavel Nedvěd.

Sport

Čeští fotbalisté v závěrečném utkání Ligy národů porazili v Praze Slovensko 1:0. Zajistili si tak druhé místo ve skupině B1 za Ukrajinou a udrželi druhou výkonnostní ligu i zařazení do druhého koše pro prosincové losování kvalifikace mistrovství Evropy 2020. Svěřencům trenéra Jaroslava Šilhavého stačila k uhájení druhé příčky i remíza, ale ve 32. minutě utekl slovenské obraně Patrik Schick a lobem poslal domácí tým do vedení.

Počasí

Zataženo až oblačno. Postupně od jihu na většině území občasné sněžení. Nejvyšší teploty 0 až +4 °C, v 1000 m na horách kolem -2 °C, v Beskydech až +2 °C.