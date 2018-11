Česko si připomnělo události listopadu 1989, proběhly pietní akty i demonstrace

Česká republika si připomínala listopadové události roku 1989. Tradičně nejvíce lidí si přišlo zapálit svíčku nebo položit květinu na pražskou Národní třídu. Akce provázely i incidenty, při kterých lidé protestovali proti některým politikům.

Kromě toho, že přítomní vyhodili do koše kytice věnované některými politiky, lidé křičeli a pískali například na předsedu ČSSD Jana Hamáčka nebo ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO). Příznivěji shromáždění uvítali například místopředsedu Senátu Milana Štěcha z ČSSD, šéfa ODS Petra Fialu, potleskem přivítali i zástupce STAN nebo i amerického velvyslance Stephena Kinga. Další pietní akce i protesty proti premiérovi se konaly i jinde v Praze a dalších městech republiky, například Ostravě, Brně nebo Liberci.

V podvečerních hodinách se konala demonstrace na Staroměstské náměstí, tisíce lidí s transparenty a vlajkami žádaly demisi premiéra Andreje Babiše. Shromáždění skončilo kolem 17:30 zpěvem české hymny, lidé nad hlavami drželi rozsvícené mobilní telefony.

Premiér Babiš položil květinu u památníku na Národní třídě po půlnoci, pak odletěl do Švýcarska

Premiér Andrej Babiš (ANO) položil na Národní třídě květinu mezi půlnocí a půl pátou ráno. Informaci na svém twitterovém účtu zveřejnil redaktor serveru Seznam Zprávy Jaroslav Gavenda. Předseda vlády uvedl, že 17. listopad uctil s předstihem, protože brzy ráno odletěl za synem do Švýcarska. U památníku 17. listopadu položil květinu v brzkých ranních hodinách taky předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Obě květiny ale následně někteří z přítomných vyhodili do odpadkového koše.

Kvůli současné kauze, kterou rozpoutaly výroky jeho syna týkající se případu Čapí hnízdo, čelí předseda vlády výzvám opozice i části veřejnosti, aby podal demisi. Babiš již dříve uvedl, že jeho pětatřicetiletý syn z prvního manželství trpí schizofrenií a případ považuje za hyenismus novinářů. Prohlásil, že nikdy sám neodstoupí.

Policie prověřuje vyhození květin od památníku na Národní třídě

Policie řeší vyhození květin několika politiků od památníku na Národní třídě do odpadkového koše. Bude muset zjistit, jestli se tím protestující nedopustili přestupku nebo trestného činu. V koši skončilo několik různých květin, mezi nimi kytice premiéra Andreje Babiše, nebo květina se stuhou prezidenta Miloše Zemana. Mluvčí pražské policie Tomáš Hulan novinářům na místě řekl, že policisté květiny zajistili a budou mluvit s jejich původními majiteli o případné náhradě škody. Policisté v souvislosti s narušením piety u památníku na Národní třídě žádnou osobu nezadrželi ani neomezili na osobní svobodě.

Vyhození květiny od prezidenta Miloše Zemana odsoudil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Podle něj to byla kytice od člověka, který se aktivně podílel na pádu komunismu. Část opozičních politiků vyhození květin chápe. Považují to za důkaz nespokojenosti lidí. Další ale postup demonstrantů tvrdě kritizují.

Pietní akt k listopadu 1939 proběhl u Hlávkovy koleje

V Praze lidé vzpomínali i na události listopadu 1939. Pietní shromáždění u Hlávkovy koleje upozornilo na uzavření vysokých škol nacisty, smrt studenta medicíny Jana Opletala i studenty odvlečené do koncentračních táborů. Setkání se zúčastnili politici, zástupci vysokých škol, studenti, akademické sféry i církví.

Rektor ČVUT Vojtěch Petráček ve svém projevu varoval před relativizací významu událostí z roku 1989 a přechodu k demokracii. "Někdy jsou i ti, kdo druhé bili, vyznamenáváni ve jménu boje za svobodu," uvedl Petráček.

Studenti se sešli na Albertově, zazněla hymna i projevy rektorů

Události 17. listopadu 1939 a 1989 si lidé připomněli i na pražském Albertově. Pietní akt začal zpěvem české i slovenské hymny, pokračoval vystoupením rektorů a studentů. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima uvedl, že dokud budou Češi jednotní, svobodu a demokracii uhájí. Podle něj listopady let 1939 a 1989 spojuje vzájemné pochopení různých skupin lidí, kteří chtěli něco v Československu změnit.

Program pak pokračoval v budově Děkanátu Přírodovědecké fakulty UK na Albertově např. diskusemi o budoucnosti Evropské unie nebo takzvaných sociálních bublinách.

iROZHLAS: České úřady požádaly Švýcary o bankovní podklady

České úřady zažádaly letos v dubnu o spolupráci Vrchní státní zastupitelství ve švýcarském kantonu Curych ve věci premiéra Andreje Babiše (ANO). Server iROZHLAS dnes uvedl, že konkrétně šlo o zajištění bankovních podkladů. Premiér je obviněn kvůli dotačnímu podvodu na farmě Čapí hnízdo. Švýcarští žalobci neupřesnili, čeho se žádost z Česka týkala.

"V návaznosti na Váš dotaz mohu po konzultaci s příslušným státním zástupcem potvrdit, že české úřady zaslaly žádost o právní pomoc ve věci Andreje Babiše (ročník 1954) Státnímu zastupitelství III kantonu Curych, která se od dubna 2018 zpracovává," napsal serveru zastupující tiskový mluvčí Christian Philipp. Městské státní zastupitelství v Praze, které má kauzu Čapí hnízdo na starosti, nechtělo informaci komentovat.

Noc divadel představí desítky scén po celé republice

Více než stovka divadel ve třech desítkách českých měst se zapojila do šestého ročníku akce Noc divadel. Návštěvníkům nabídnou představení, noční prohlídky, setkání s herci, divadelní dílny či performance. Tématem letošního ročníku je česko-slovenská divadelní spolupráce.

Česká Noc divadel je součástí mezinárodního projektu European Theatre Night, který odstartovala v roce 2008 v Chorvatsku debutová Noc Kazališta. Myšlenka společného divadelního svátku se postupně rozšířila do více než desítky evropských zemí. Česká Noc divadel, která existuje od roku 2013, je díky účasti návštěvníků největším projektem v rámci European Theatre Night.

Chladnější počasí vydrží, sněžit bude nejen na horách

Po mimořádně teplém začátku listopadu bude v dalších dnech pokračovat chladnější ráz počasí. V noci klesnou teploty pod nulu, přes den vystoupí příští týden maximálně na plus pět stupňů.

Po víkendu má začít sněžit, a to nejen na horách. Sněhové přeháňky se objeví i v nižších polohách, byť tam se sníh asi dlouho neudrží. Vyplývá to z aktuální týdenní předpovědi a měsíční prognózy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Srážek bude podle prognózy až do poloviny prosince průměrné množství.

Expozice na Dlaskově statku připomene málo známé adventní zvyky

Do období adventu na venkově na začátku 19. století přenese návštěvníky nová expozice na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova. Přístupná bude v průběhu prosince. Přiblíží obyčeje, o kterých se běžně nemluví. ČTK to řekla ředitelka muzea v Turnově Vladimíra Jakouběová, která expozici vytváří.

"Budeme tam mít obyčeje zaměřené na vdavky, na zdraví a na hospodářství," uvedla Jakouběová. Na statku podle ní ukážou například svatoštěpánské obyčeje spojené s koňmi, se svěcením ovsa či potíráním koní rybími šupinami, aby byli zdraví. Jiná zvířata pro zachování zdraví na příští rok dostávala třeba topinky s křížem. "Jsou to věci, které jdou hodně z pohanství. Nemá to nic společného s křesťanskými Vánocemi, ale takové ty Vánoce v lidovém prostředí byly," podotkla Jakouběová.

Počasí v neděli

Jasno nebo skoro jasno, ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne a večer od severovýchodu až severu přibývání oblačnosti. Večer na severu a severovýchodě místy sněhové nebo smíšené přeháňky. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C.