Babiš: Nikdy neodstoupím

Premiér Andrej Babiš (ANO) potvrdil, že ze své funkce neodstoupí. Na ranním brífinku před svým odletem do Bruselu zopakoval, že v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo a údajným únosem svého syna na Krym podle něj žádná vládní krize není. "Nikdy neodstoupím, nikdy. Ať si to všichni zapamatují. Nikdy," řekl Babiš. "Pokud budu odvolaný, fajn," dodal. Celou záležitost vnímá jako puč a akci hodnou rozvědky. Premiér také řekl, že je rád, že ho podpořil prezident Miloš Zeman a senátor Jiří Čunek.

Pokud by poslanci příští týden nevyslovili vládě důvěru, pověří prezident Miloš Zeman sestavením nového kabinetu znovu Babiše. Řekl to ve vysílání televize Barrandov. Mimořádná schůze Sněmovny by měla proběhnout příští pátek.

Policie se snaží spojit s Andrejem Babišem mladším, prověřuje informace o jeho údajném únosu

Policisté prověřují informace o údajném únosu Andreje Babiše mladšího na Krym. Pokouší se o navázání přímého kontaktu s ním poté, co napsal e-mail serveru Seznam Zprávy, kde žádal o kontakt s vyšetřovateli svého údajného únosu. Snaha policie je zatím bez odezvy, řekl na tiskové konferenci ředitel pražské policie Jan Ptáček. Policie případ znovu otevřela na základě reportáže novinářů Seznamu. V ní Babiš junior tvrdí, že ho na Krym unesl podnikatel a zaměstnanec Agrofertu Petr Protopopov.

Ptáček zdůraznil, že Babiš mladší je v případu dotace na farmu Čapí hnízdo a v případu jeho údajného únosu v různém procesním postavení. "V kauze Čapí hnízdo je v pozici obviněného, kdežto v druhém zmiňovaném případě je oznamovatel a mohl by být i osobou poškozenou," uvedl. Vyšetřovatelé obou případů podle něj spolu komunikují. Čapím hnízdem se zabývají nadále vyšetřovatelé krajského ředitelství pražské policie. "K posouzení psychického stavu obviněného byl před několika měsíci přibrán soudní znalec, jehož posudek je důležitý pro další průběh trestního řízení," konstatoval Ptáček. Premiér tvrdí, že jeho syn trpí schizofrenií.

Szijjártó poděkoval Česku za podporu Sněmovny při sporu s EU

Maďarský minstr zahraničí Péter Szijjártó při své návštěvě v Praze poděkoval českému kolegovi Tomáši Petříčkovi (ČSSD) za postoj české Sněmovny, která kritizovala doporučení Evropského parlamentu (EP) zahájit proti Maďarsku řízení kvůli vážnému porušení hodnot EU. Řekl to dnes po jednání se svým českým kolegou. Oba ministři také vyzvedli význam spolupráce v rámci visegrádské skupiny (V4), do níž patří ještě Slovensko a Polsko. Podle Szijjártóa je to nejefektivnější politická aliance uvnitř EU a dokáže prosazovat své zájmy.

Oba ministři debatovali také o nadcházejícím odchodu Británie z EU. Shodli se, že není v zájmu středoevropských států, aby Londýn opustil evropský blok bez dohody o uspořádání budoucích vztahů.

Lékaři ze zahraničí budou mít čtyři pokusy na zkoušku pro praxi v Česku

Zahraniční lékaře čeká změna podmínek aprobační zkoušky, po jejímž absolvování budou moci pracovat v Česku. O složení se budou moci pokusit maximálně čtyřikrát, rozložit by si ji ale mohli do dvou dnů. Změnu má přinést novela, kterou dnes schválil Senát. Normu nyní dostane k podpisu prezident.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) senátorům řekl, že omezení pokusů zabrání tomu, aby zahraniční lékaři například z Ukrajiny žádali "donekonečna" o uznání jejich schopností léčit české pacienty. Rozdělení čtyřdílné zkoušky do dvou dnů má podle ministra naopak přispět k tomu, aby ji lékaři z ciziny mohli zdárně složit. Je to podle něj v zájmu nemocnic, které se potýkají s nedostatkem lékařů.

Dražba Poldi se neuskutečnila,zájemci nesložili jistotu 90mil.

Dražba zkrachovalé kladenské společnosti Poldi v pátek neproběhla, žádný zájemce nesložil jistotu 90 milionů korun, která byla podmínkou účasti v dražbě, řekl ČTK jednatel společnosti OK dražby Petr Sefzig. Společnost je zprostředkovatelem dražby. Předchozí dražby byly zmařeny, když zájemci, kteří podnik vydražili, za něj nakonec nezaplatili.

V pátek se poprvé měly firmy Poldi a Poldi Trade dražit elektronicky. Vyvolávací cena byla stanovena na 160 milionů korun. Další postup a případné opakování dražby bude řešit věřitelský výbor. Dražba měla také poprvé mít přísnější podmínky, kdy mohla být případně jistota využita jako náhrada škody.

Stát chce v Česku vytvořit testovací prostředí pro drony

Stát chce v Česku vytvořit testovací prostředí pro drony, ve kterém by se zkoušely nejnovější světové trendy v oblasti bezpilotního letectví. Oznámilo to dnes ministerstvo dopravy. V Česku je evidována zhruba tisícovka profesionálně využívaných dronů, další desetitisíce jsou používány rekreačně. "Chceme zajistit bezpečný provoz dronů až na úroveň autonomního létání a podpořit rozvoj veškerých souvisejících služeb," řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Ministerstvo rozpracovalo cíle rozvoje bezpilotního letectví v koncepci "Chytré nebe", v jejímž rámci chce využít tradiční know-how letectví, univerzitní výzkum a vývoj, mezinárodní spolupráci.

Novým nejdelším českým tunelem projel první vlak s lidmi

Novým tunelem u Plzně, nejdelším v Česku, projel v pátek první zvláštní vlak s cestujícími. Už od čtvrtka odpoledne, kdy provoz v novém jižním čtyřkilometrovém tubusu povolil Drážní úřad, tam mohly jezdit nákladní vlaky. Během dne tam začnou projíždět všechny expresy, rychlíky a spěšné vlaky ve směru z Plzně do Prahy, od soboty pak také v opačném směru od Prahy. Ejpovický tunel je součástí nové tratě z Plzně do Rokycan, která je na III. tranzitním koridoru Praha - Cheb. ČTK to řekl Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která modernizaci trati za téměř 6,8 miliardy korun financovala.

Doba cestování rychlíkem mezi Plzní a Prahou se sníží na hodinu a 20 minut. Budou tak rychlejší než autobusy z Plzně na Prahu-Florenc i z Plzně na pražský Zličín a metrem do centra. Trať mezi Rokycany a Plzní, která se zkrátila o šest kilometrů na 14 km, by mělo podle zástupců obou koncových měst využívat ještě více lidí.

Votický klášter připomíná osudy sedláků za kolektivizace

Osudy soukromých zemědělců za kolektivizace přibližuje nová stálá expozice Ve jménu šťastných zítřků v bývalém klášteře svatého Františka z Assisi ve Voticích na Benešovsku. Návštěvníky seznamuje s tím, jak Státní bezpečnost v 50. letech minulého století v prostorách kláštera vyslýchala sedláky z okolí. Součástí výstavy je i jedna z bývalých výslechových místností, která byla upravena do autentické podoby s mřížemi na oknech, katrem na chodbě a dalším vybavením vyšetřovatelů.

Hlavní část expozice v přízemí zrekonstruovaného západního křídla kláštera tvoří 26 velkoformátových panelů s dobovými, vesměs dosud nepublikovanými fotografiemi a dokumenty. Většina z nich pochází z rodinných sbírek, kronik, městského archivu a Archivu bezpečnostních složek. Násilnou podstatu komunistického režimu dokumentují seznamy hospodářů z Voticka, kteří byli sledováni Státní bezpečností, označeni za kulaky a následně perzekvováni. Podle Martina Tichého z Ústavu pro studium totalitních režimů, který se na přípravě expozice podílel, bylo cílem upozornit na tragické příběhy jednotlivců i rodin, popsat jejich odpor vůči kolektivizaci a zároveň poukázat na rozpor mezi archivními prameny a lidskou pamětí.

Počasí v sobotu

Jasno až polojasno, zpočátku ojediněle, na jihozápadě místy mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C.