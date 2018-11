Senát vybídl Babiše k rezignaci do vyšetření kauzy Čapí hnízdo

Senát označil za nepřijatelné, aby premiér Andrej Babiš (ANO) s ohledem na nová podezření zůstal ve vládě do vyšetření kauzy Čapí hnízdo, v níž je trestně stíhán kvůli dotačnímu podvodu. Senát se na tom většinově shodl v usnesení, které podpořili i senátoři vládní ČSSD. Zástupci ANO se hlasování zdrželi, nebo byli proti. Babiš ve středu výzvám ke svému odstoupení odmítl vyhovět. Horní komora stanovisko přijala poté, co jí předseda vlády nepřišel poskytnout vyjádření k informacím o pobytu svého syna na Ruskem anektovaném Krymu. Babiš mladší je v kauze Čapí hnízdo obviněn také. Babiš se z dnešního jednání omluvil, náhradní termín nenabídl, uvedl předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil.

Ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD) vadí, že byl syn premiéra Andreje Babiše (ANO) s vědomím otce na ukrajinském Krymu okupovaném Ruskem. Česká republika anexi Krymu odmítá. Petříček to chce s premiérem probrat. Okolnosti cesty Babiše juniora chce řešit s ruskou i ukrajinskou stranou. Petříček to řekl Deníku N. Ministr byl překvapený, že o cestě syna premiér věděl. "Je to velmi nestandardní. Českým občanům se nedoporučuje na Krym jezdit - to platí i pro premiéra. Toto téma před premiérem nadhodím," dodal.

Babišův pětatřicetiletý syn trpící schizofrenií tvrdí, že jej spolupracovník jeho otce držel na Krymu, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo. Podle předsedy vlády to není pravda. Babiš junior uvedl, že podepisoval nějaké dokumenty, ale nevěděl jaké. Na Krym ho odvezl manžel jeho psychiatričky Petr Protopopov. V rozhovoru pro Právo Protopovov uvedl, že byl od léta 2015 asistentem Babišova syna a do Ruska a na Krym ho odvezl loni v září kvůli tlaku médií po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo. V listopadu se na Krym vrátili. Jejich cestu dokumentuje řada fotografií a věděli o ní i příbuzní, uvedl Protopopov. V reportáži Seznamu, která kauzu Babišova syna v pondělí rozpoutala, hovořil Protopopov jinak. Na otázku, proč vezl Babiše juniora na Krym a do Moskvy, odpověděl, že tam nikdy nebyl.

Zástupci ČSSD v krajích s odchodem z vlády váhají

Předseda sociálních demokratů a vicepremiér v menšinové vládě ANO a ČSSD Jan Hamáček na zhruba pětiminutové schůzce šéfům ODS a Pirátů Petru Fialovi a Ivanu Bartošovi sdělil, že ČSSD o postoji k nedůvěře vládě zatím nerozhodla. Fiala uvedl, že již získal 92 podpisů opozičních poslanců pro svolání mimořádné schůze. Podle poslankyně ČSSD Kateřiny Valachové se sociální demokracie rozhodne do konání schůze Sněmovny, kterou opozice svolává kvůli kauze údajného únosu syna premiéra Andreje Babiše, tedy do druhé poloviny příštího týdne. Novinářům Valachová řekla, že Babiš na středečním jednání klubu ČSSD velmi otevřeně hovořil o své rodině a přinesl i argumenty, které na veřejnosti ještě nezazněly. Poslanci pak premiéra vyzvali, aby podobně komunikoval i směrem k veřejnosti.

Většinou opatrní jsou zástupci krajských organizací ČSSD v názoru na to, zda by strana vzhledem k vývoji v kauze Čapí hnízdo měla odejít z vlády vedené Andrejem Babišem (ANO). Rozhodnout musí podle některých z nich vedení strany, podle dalších by sociální demokraté opuštěním vlády uvolnili místo pro SPD Tomia Okamury. Jen předseda krajské organizace ČSSD v Karlovarském kraji Tomáš Svoboda jasně ČTK řekl, že setrvání Babiše v čele vlády je pro sociální demokraty nepřijatelné.

Průzkum: Většina Čechů věří, že Babiš brání svým dětem vypovídat

Většina Čechů (57 %) věří, že se premiér Andrej Babiš (ANO) snaží, aby jeho blízcí nevypovídali v kauze Čapí hnízdo. Téměř polovina lidí to zároveň považuje za závažnou informaci. Vyplývá to z průzkumu agentury Median. Syn Andreje Babiše řekl serveru Seznam Zprávy, že premiér chtěl, aby kvůli kauze zmizel z Česka. Premiér a jeho dvě dospělé děti čelí v kauze obvinění z dotačního podvodu. Více než polovina dotázanýcČR;Babiš;sněmovna;kriminalita;vláda;průzkum;MÍNĚNÍh důvěřuje celkově obsahu rozhovoru Babišova syna s novináři. Přesně 50 procent lidí také vyjádřilo důvěru v informaci, že Andrej Babiš mladší v souvislosti s farmou Čapí hnízdo podepisoval dokumenty, aniž věděl, co podepisuje. To sdělil Babišův syn serveru Seznam Zprávy dodatečně e-mailem.

Jednotlivým informacím z reportáže Seznam Zprávy nedůvěřuje pouze menší část účastníků průzkumu - v rozpětí od sedmi do 26 procent. Větší důvěru v informace z reportáže mají častěji voliči sněmovních opozičních stran. Z voličů vládní ČSSD a také KSČM, která vládu podporuje, považuje nové informace ke kauze Čapí hnízdo za důvěryhodné a závažné asi 40 procent. Informacím věří i část voličů hnutí ANO, které premiér vede.

Polští ministři dorazili do Prahy na jednání s českou vládou

Premiér Andrej Babiš (ANO) přivítal v pražské Kramářově vile polského premiéra Mateusze Morawieckého a ministry jeho vlády. Kabinety ČR a Polska čeká páté společné jednání. Na plenárním zasedání i bilaterálních schůzkách by měli ministři probírat především hospodářské otázky, přeshraniční spolupráci a aktuální evropskou agendu. Český a polský kabinet se naposledy sešly ke společným konzultacím v dubnu 2016 ve Varšavě. Dnes spolu kabinety jednají celkem popáté.

Sněmovna schválila pomalejší růst platů vrcholných politiků

Platy vrcholných politiků vzrostou příští rok zřejmě zhruba o devět procent, nikoli razantněji o pětinu. Sněmovna schválila pomalejší růst ve vládní platové novele. Opoziční hnutí SPD Tomia Okamury neprosadilo zmrazení platů prezidenta, senátorů, poslanců a členů vlády na tři roky v nynější výši. Piráti neuspěli s návrhem, aby se platy počítaly z průměrné mzdy v celé ekonomice, nikoli jen ve veřejné sféře, jak tomu je v současnosti. Mimořádná schůze Sněmovny k platové novele se uskutečnila z popudu poslanců Pirátů a SPD.

Primátorem Prahy je Pirát Zdeněk Hřib, opozice ho nepodpořila

Novým pražským primátorem je Pirát Zdeněk Hřib. Na ustavujícím jednání ho zvolilo 39 z 65 členů zastupitelstva, opoziční ANO a ODS hlasovaly proti. Na koalici se v Praze domluvili Piráti, Praha Sobě (PS) a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL). V 65členném zastupitelstvu mají většinu 39 hlasů, přičemž každá strana má 13 mandátů. Vedle primátorských povinností se chce Hřib zaměřit právě na IT a usilovat o výrazné snížení nákladů města na informační systémy. Další pro primátora důležitou oblastí je problematika smart city, tedy "chytré" řízení města s využitím moderních technologií.

Volby v Praze vyhrála ODS, má 14 mandátů a měla by obsadit placené místo předsedy kontrolního výboru. Na druhém místě skončili Piráti, kteří mají 13 zastupitelů, stejný počet jako třetí Praha Sobě a čtvrté Spojené síly pro Prahu. ANO má 12 zastupitelů.

Policie: Šest Čechů z Mostecka pracovalo v Británii jako otroci

Policisté nalezli při zásahu proti obchodníkům s lidmi v britském Manchesteru šest Čechů z Mostecka, kteří se podle nich stali oběťmi takzvaného moderního otroctví. S anglickými detektivy spolupracovali na akci čeští kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Na webových stránkách policie to uvedl mluvčí Jaroslav Ibehej. Dva z Čechů se podle něj vrátili zpět do ČR. "Šest Čechů z Mostecka mělo vykonávat různé práce, především na mycích linkách. K práci, kterou denně vykonávali více než deset hodin, měli být nuceni i fyzickým násilím," sdělil Ibehej. Kromě šestice Čechů nalezla britská policie dva Litevce, jednoho Slováka a jednoho Španěla. Z obchodování s lidmi obvinila čtyři muže původem z Asie.

Zájem o brigádníky před Vánocemi roste ještě více než loni

Zájem o brigádníky ze strany firem, které potřebují zvládnout předvánoční nápor, je ještě vyšší než před rokem. Platby brigádníků stouply až o deset procent. Největší poptávka je po asistentech prodeje, pokladních, skladnících, kurýrech či hosteskách, vyplývá z ankety ČTK mezi personálními agenturami. Jak uvedla ředitelka marketingu Grafton Recruitment Jitka Součková, obchody a sklady hledající v předvánočním období pracovní síly snižují na minimum požadavky na uchazeče, roli už například vůbec nehraje vzdělání.

Největší poptávka po brigádnících každoročně vzniká v logistických centrech elektronických e-shopů, uvedl manažer Manpower Group Jiří Halbrštát. Čechy jsou podle něj k brigádníkům o něco štědřejší než Morava a Slezsko. Mzdy se tu pohybují v průměru v rozmezí 120 až 130 Kč za hodinu. V Praze a okolí zaznamenal roční růst průměrné mzdy brigádníka ze 130 na 150 Kč za hodinu. Není však výjimkou, že kvalifikovaný zaměstnanec získá mzdu výrazně vyšší než 200 Kč za hodinu. Na Moravě si brigádník v průměru vydělá cca 120 Kč za hodinu a Slezsko nabízí průměrnou hodinovou mzdu 100 až 110 Kč.

Začíná veletrh starožitností, věnuje se stoletému Československu

Na Novoměstské radnici v Praze začíná veletrh starožitností Antique. Ve více než 60 expozicích představí známá díla českých designérů posledních 100 let, nabídne jim posezení a besedy v prvorepublikovém salonu, ale především představí škálu starožitností od šperků, mincí, porcelánu, keramiky a skla, obrazů a grafiky až po starožitný nábytek, zbraně, doplňky a módu. Veletrh potrvá do neděle.

Přestože nebudou chybět oblíbené styly, jako jsou secese nebo art deco, důraz budou vystavovatelé i pořádající Asociace starožitníků klást na díla českých designérů posledních 100 let. Na veletrhu jsou tak vystaveny předměty podle návrhů Josefa Sutnara, Pavla Janáka, Josefa Gočára, V. H. Brunnera nebo Jindřicha Halabaly. Milovníci výtvarného umění se mohou těšit například na Preislerova Milosrdného samaritána nebo soubor kreseb Jana Zrzavého.

Vatikán chystá betlém z písku, podílet se bude i sochař z Česka

Svatopetrské náměstí ve Vatikánu bude o letošních Vánocích zdobit obří betlém z písku, na jehož vytváření se bude podílet i sochař z České republiky. Už o tomto víkendu kvůli tomu auta do centra Vatikánu přivezou přes 700 tun písku z Dolomit. Vatikán jako autory vybral čtyři sochaře - po jednom z USA, Nizozemska, Ruska a Česka, které zastupuje Radovan Živný. Ti mají čas od 21. listopadu do 7. prosince, aby zvládli z písku vydlabat obří reliéf dlouhý 16 metrů, pět metrů vysoký a šest metrů hluboký. Celé dílo bude zabírat plochu 25 metrů čtverečních. Vatikán se snaží svými obřími betlémy každoročně přilákat na Svatopetrské náměstí co nejvíce turistů.

Počasí

Polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 6 až 10 °C, v 1000 m na horách kolem 3 °C, na Šumavě a v Krušných horách kolem 6 °C.