Babiš jednal s představiteli několika stran o kauze údajného únosu svého syna

Premiér Andrej Babiš(ANO) se po jednání vlády sešel se svým koaličním partnerem, šéfem ČSSD Janem Hamáčkem. Mluvili spolu o kauze údajného únosu premiérova syna. Následně zamířil ze Sněmovny na úřad vlády předseda KSČM Vojtěch Filip, jehož strana v hlasování o důvěře menšinový kabinet ANO a ČSSD podpořila. S Babišem se sešel také předseda SPD Tomio Okamura. Okamura chce, aby se případ údajného dotačního podvodu kolem farmy Čapí hnízdo vyřešil co nejdřív. V souvislosti s možnou vládní krizí, ve kterou by mohla vyústit kauza kolem údajného únosu premiérova syna na Krym, vidí prostor pro prosazení programu SPD.

Reportáž Seznam Zprávy, která se kauze věnovala, vnímá premiér Babiš jako snahu ho zničit a dostat z politiky. Důvod k rezignaci nevidí.

Novým předsedou Senátu se stal Jaroslav Kubera

Novým předsedou Senátu se stal Jaroslav Kubera z ODS. Ve finále tajné volby porazil Václava Hampla (za KDU-ČSL). Bývalý místopředseda horní komory Kubera získal 46 hlasů z 80 odevzdaných, Hampl 24.

Kubera je členem Senátu od roku 2000, po dlouhá léta byl také primátorem severočeských Teplic. Senát má za sebou první schůzi v povolebním složení. Letos zvolení senátoři složili ústavou předepsaný slib a poté horní komora potvrdila ustavení volební komise v čele s Jaroslavem Větrovským (za ANO) a schválila ustavení mandátového a imunitního výboru.

Protopopová ve zprávě o Babišovi ml. nepochybila, říká NUDZ

Psychiatrička Dita Protopopová ve zprávě o zdravotním stavu premiérova syna nepochybila. Uvádí to Národní ústav duševního zdraví. Posudek lékařky mohl pomoct Andreji Babišovi mladšímu vyhnout se trestnímu stíhání v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo. Ředitel Nrodního ústavu duševního zdraví Cyril Höschl řekl, se zabývali všemi zprávami o stavu jejich pacientů z té doby, kdy materiál o Babišovi mladším vznikl. Mluvčí ústavu Jan Červenka ČTK sdělil, že Protopopová se v žádné zprávě z dotyčného období neprohřešila proti etice ani skutečnému stavu věcí.

Protopopová kandidovala v komunálních volbách za hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. V úterý rezignovala na post zastupitelky v Praze 8.

Klienti směnáren by mohli mít až tři hodiny na odstoupení od transakce

Klienti směnáren by mohli odstoupit od transakce ve směnárnách až do tří hodin od směny peněz. V novele zákona o směnárenské činnosti to schválila Sněmovna. Vláda původně navrhovala lhůtu dvě hodiny, ale poslanci ji na návrh svého kolegy Patrika Nachera (ANO) o hodinu prodloužili. Opatření má chránit hlavně turisty před nekalými praktikami některých směnáren. Změnu zákona musí ještě projednat a schválit Senát a podepsat prezident.

Asociace směnáren podle svého dřívějšího vyjádření s návrhem nesouhlasí. Je podle ní nesystémový. Také Česká bankovní asociace hodnotí změnu zákona jako nešťastnou. Podle ní ohrozí poskytování směnárenských služeb v bankách. Banky budou muset podle asociace vynakládat miliony až desítky milionů korun na úpravy IT systémů zpracovávajících směnárenské operace.

Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí podle odhadů zpomalila růst

Ekonomika v letošním třetím čtvrtletí nejspíš zpomalila meziroční růst na 2,3 procenta. Ukazuje to předběžný odhad Českého statistického úřadu. Oproti předchozímu čtvrtletí pak stoupl hrubý domácí produkt o čtyři desetiny procentního bodu.

K pozitivnímu vývoji přispěla podle statistiků jak domácí, tak zahraniční poptávka. Na růstu se podle nich podílely výdaje na konečnou spotřebu domácností a vládních institucí. Na přírůstku hrubé přidané hodnoty se nejvíce podílela odvětví stavebnictví, obchodu a dopravy.

Vláda odmítla účast na globálním paktu OSN o migraci

Vláda podle očekávání odmítla účast na globálním paktu OSN o migraci. ČTK to sdělil premiér Andrej Babiš (ANO). Společně s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) už odmítavý postoj avizovali minulý týden. Podle stanoviska, které připravilo ministerstvo zahraničí, vadí Česku na dokumentu to, že se do něj nedostaly některé jeho priority, mimo jiné jasné rozlišení mezi legálními a nelegálními migranty nebo označení nelegální migrace za nežádoucí.

Globální pakt o migraci by měly státy OSN přijmout na konferenci v Marrakéši v první polovině prosince, v lednu ho formálně potvrdí Valné shromáždění OSN. Sněmovna v září vyzvala vládu, aby jí do poloviny listopadu sdělila, s jakým stanoviskem čeští zástupci do Maroka pojedou. Opoziční ODS a SPD tehdy neprosadily svá usnesení, která by vyzývala vládu k odmítnutí úmluvy.

Minimální mzda je v Česku dlouhodobě pod hranicí příjmové chudoby

Minimální mzda v Česku je dlouhodobě pod hranicí příjmové chudoby. Ta byla loni pro samotného dospělého o 1555 korun vyšší než nejnižší čistý výdělek. Předloni rozdíl činil 1881 korun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, výzkumného ústavu práce a výpočtu čisté mzdy.

Minimální mzda v Česku činí 12.200 korun. Vláda o jejím navýšení pro příští rok dosud nerozhodla, mezi stranami totiž nepanuje shoda. ANO by přidalo tisícikorunu, ČSSD 1200 korun. Odbory pak požadují 1500 korun a podnikatelé 800 korun.

Turecko, Egypt i Tunisko patří opět k nejnavštěvovanějším cílům českých turistů

Turecko, Egypt i Tunisko se v letní sezoně vrátily mezi nejpopulárnější destinace českých turistů. V posledních letech přitom zájem o tyto země kvůli obavám o bezpečnost opadl. Letošní léto patřilo z pohledu cestovních kanceláří k nejlepším. Vyplývá to z údajů portálu dovolena.cz, uvedla ČTK. České turisty na těchto zemích lákají hlavně nízké ceny zájezdů.

Češi kvůli aktuální dobré ekonomické situaci více cestují. ERV Evropská pojišťovna nedávno uvedla, že během léta vycestovalo do zahraničí podle jejího odhadu o čtvrtinu více Čechů než loni. Mezi nejoblíbenější letecké destinace letošního léta patřily Řecko, Turecko, Bulharsko, Španělsko, Tunisko. U destinací dostupných autem nebo autobusem to byly Chorvatsko, Itálie, Slovensko a Rakousko.

Třeštíková je hlavním hostem festivalu dokumentů v Amsterdamu

Režisérka Helena Třeštíková je hlavním hostem filmového festivalu v Amsterdamu, který je největší přehlídkou dokumentárních filmů na světě. Třeštíková bude mít na festivalu retrospektivu své tvorby a uvede také deset filmů, které nejvíce ovlivnily její kariéru, včetně snímků Věry Chytilové či Miloše Formana. ČTK to sdělil mluvčí Státního fondu kinematografie Jiří Vaněk.

Do programu festivalu, který potrvá do 25. listopadu, se dostal i dokument Jana Geberta Až přijde válka. Film byl zařazen do sekce Best of Fest, tedy do výběru toho nejlepšího, co se letos přinesly světové festivaly.

Počasí ve čtvrtek

Jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C.