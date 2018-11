Babiš: Kauza syna je součástí scénáře, jak mě dostat z politiky

Kauzu svého syna Andreje považuje premiér Andrej Babiš (ANO) za součást scénáře, který ho má zničit a dostat z politiky. Řekl, že zveřejnění informací bylo načasováno na dobu, kdy je v zahraničí a kdy se blíží oslavy 17. listopadu. Vidí za tím snahu o vyvinutí tlaku na orgány činné v trestním řízení a o destabilizaci politické situace. Babiš to řekl v emotivním prohlášení novinářům na tiskové konferenci v Itálii, kde se účastní mezinárodní konference k řešení konfliktu v Libyi. Zopakoval, že dcera Adriana trpí 20 let bipolární poruchou. Dodal, že situaci ve středu probere s místopředsedou vlády a šéfem ČSSD Janem Hamáčkem (ČSSD).

Babišův syn serveru Seznam Zprávy řekl, že jeho otec chtěl, aby kvůli kauze Čapí hnízdo zmizel z Česka. Uvedl také, že k farmě, kvůli níž čelí jak on, tak premiér obvinění z dotačního podvodu, podepisoval nějaké dokumenty, ale prý nevěděl, co podepisuje. Dále řekl, že se v minulosti kvůli konfliktu s policií dostal do Národního ústavu duševního zdraví, kde se setkal s psychiatričkou Ditou Protopopovou. Ta letos kandidovala v komunálních volbách za hnutí ANO a její posudek měl podle médií pomoct Babišovi mladšímu, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo manžel Protopopové Petr údajně odvezl Babišova syna na ukrajinský poloostrov Krym, který anektovalo Rusko.

Šest opozičních stran podalo návrh na vyslovení nedůvěry vládě

Šest opozičních stran, které sdružují celkem 92 poslanců, dnes podalo návrh na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO). Podle nich je možné, že se Babiš dopustil maření vyšetřování kauzy farmy Čapí hnízdo, uvedli v souvislosti s případem údajného únosu Babišova syna na Krym. Pro vyslovení nedůvěry jsou potřeba hlasy 101 poslanců. Předseda ODS Petr Fiala vyzval poslance vládních stran a KSČM, aby Babiše nadále nepodporovali. Potřebné podpisy pro svolání mimořádné schůze Sněmovny opozice hodlá sebrat do čtvrtka. Následně je předá předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO). Podle Fialy by se mimořádná schůze Sněmovny mohla uskutečnit příští týden. Představitelé šesti opozičních stran Babiše vyzvali, aby do vyšetření kauzy Čapího hnízda odešel z funkce premiéra.

Podle hnutí ANO je zveřejnění zprávy z rozhovoru se synem premiéra Andreje Babiše (ANO), který mluvil o svém údajném únosu na Krym, účelovou kampaní vedenou s cílem zdiskreditovat premiéra i ANO. Vytvoření zprávy, v níž vystupoval Andrej Babiš mladší, který podle premiéra trpí duševní chorobou, označil vicepremiér Richard Brabec (ANO) za hyenismus. Opozici, která chce kvůli záležitosti vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, Brabec obvinil z politizace případu a z vytváření tlaku na orgány činné v trestním řízení.

Prezident Zeman se v pondělí sejde v Lánech s Babišem

Prezident Miloš Zeman se v pondělí sejde v Lánech s premiérem Andrejem Babišem (ANO) na pravidelné schůzce. Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka to bude příležitost k debatě nad aktuálními otázkami. Mluvčí to ČTK řekl v souvislosti s kauzou premiérova syna a Čapího hnízda. Prezident s premiérem se letos dohodli, že se budou pravidelně potkávat. Schůzky pořádají zhruba jednou za měsíc, poslední se uskutečnily na konci srpna a na začátku října. Hovořili mimo jiné o vedení ministerstva zahraničí, zahraničních cestách, mýtném systému nebo o státním rozpočtu.

Ministr zahraničí Petříček navštíví Izrael a Palestinu

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček zahajuje dvoudenní návštěvu Izraele a Palestiny. Ministr se do Izraele vydává dva týdny předtím, než zemi navštíví prezident Miloš Zeman, který se chystá otevřít Český dům v Jeruzalémě. Podle Zemana to má být první krok k budoucímu přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Petříček v Jeruzalémě navštíví připravovaný Český dům, který prezident slavnostně otevře 27. listopadu. Ministra čeká také jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a zúčastní se rovněž zahájení šestého ročníku Česko-izraelského fóra. Šéf české diplomacie při cestě na Blízký východ navštíví také palestinská území. V Ramalláhu bude jednat s palestinským ministrem zahraničí Rijádem Málikím o perspektivě mírového procesu na Blízkém východě a o česko-palestinských vztazích.

V Palermu začala hlavní část konference o Libyi

V Palermu začala hlavní část dvoudenní mezinárodní konference o Libyi, které se ale neúčastní hlavní hráči světové politiky včetně ruského prezidenta Vladimira Putina, jeho francouzského kolegy Emmanuela Macrona či německé kancléřky Angely Merkelové. Do Palerma přicestoval i generál Chalífa Haftar, který na úkor libyjské vlády uznávané OSN ovládá východ země, samotné konference se ale nezúčastní. Českou republiku zastupuje premiér Andrej Babiš. Libye se od svržení dlouholetého vůdce Muammara Kaddáfího v roce 2011 dosud nevzpamatovala z chaosu. Generál Haftar, který disponuje značnou vojenskou mocí, neuznává vládu premiéra Fáize Sarrádže v Tripolisu, jenž ovšem má podporu OSN. Oba kabinety mají vlastní parlament, centrální banku a ropnou společnost.

Politici se k vyslání vojáků do bojové mise staví rezervovaně

K myšlence premiéra Andreje Babiše (ANO) na vyslání českých vojáků do bojové mise se politici staví spíše rezervovaně. Odmítavý postoj zaznívá například od Pirátů či hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), komunisté dokonce zmiňují možný konec tolerance vládě. Zástupci dalších stran by se rozhodovali podle požadavků armády či doplňujících informací, ODS nechce dávat vládě "bianco šek". Jasně pro bojovou misi se vyslovila bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO). Politici to uvedli v anketě na dotaz ČTK. Babiš v neděli na Pařížském mírovém fóru řekl českým novinářům, že by stálo za úvahu změnit strategii a místo výcviku cizích vojáků zapojit české vojsko opět do bojových misí.

Předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová (ODS) považuje rozlišení na bojové a nebojové mise za slovíčkaření, protože působení v nestabilních zemích se může na bojové okamžitě změnit. Místopředseda výboru Jaroslav Foldyna (ČSSD) si umí představit bojové zapojení českých vojáků v Mali. Musí podle něj ale konkrétně zaznít, co je cílem boje. "Po 17 letech v Afghánistánu nevím, co je cíl," poznamenal. Další místopředseda výboru Jan Lipavský (Piráti) považuje Babišův výrok za unáhlený a nepromyšlený. Uvítal by posílení české přítomnosti v Pobaltí, aby byla vyvážena vojenská asymetrie vůči Rusku. Šéf SPD Tomio Okamura podotkl, že netušil, že ČR či NATO někdo vyhlásil válku. Pokud by šlo o misi schválenou OSN, pak by se podle něj měla vést veřejná diskuse. Čeští vojáci se v současné době účastní několika výcvikových nebo pozorovacích misí.

Ministerstva zruší stovky míst, skončí někteří odborní náměstci

Počet míst ve státní správě by se měl od počátku příštího roku meziročně snížit o téměř 770 míst. Vyplývá to z návrhu ministerstva vnitra, který má ve středu schválit vláda. Na ministerstvech by se měly zrušit nejen řadové úřednické pozice, ale i některá vedoucí místa. Podle služebního zákona smí kabinet tak rozsáhlé změny provádět jen k 1. lednu. Od roku 2015 počet míst ve státní správě každoročně stoupal. Za čtyři roky vzrostl podle zprávy ministerstva vnitra zhruba o 3200. Letos v lednu tak bylo v rezortech a ústředních správních úřadech přes 78.500 systemizovaných míst. Plánované snížení o zhruba 770 míst však neznamená, že stejný počet lidí službu opustí, neboť řada postů je neobsazená.

Schodek agrárního obchodu se meziročně zvětšil o čtvrtinu

Schodek agrárního zahraničního obchodu se letos za tři čtvrtletí meziročně prohloubil o 27 procent na 28,4 miliardy korun. Podle mluvčího Zemědělského svazu ČR Vladimíra Píchy ukazují výsledky totální závislost českého zemědělství na exportu produktů s minimální přidanou hodnotou. Dá se podle něj očekávat, že se schodek na konci roku prohloubí na 35 miliard korun, nebo ještě více. "Bohužel se prokazují naše dlouhodobá varování, že nedokážeme surovinu zpracovat vlastními silami a jsme stále více závislí na zahraničních odběratelích," okomentoval výsledky Pícha. Stát podle něj vyváží mléko, ale dováží mléčné výrobky, obdobná situace je pak u exportu živých zvířat a dovozu masa a masných výrobků. K lepšímu výsledku podle něj může přispět větší orientace českých spotřebitelů na tuzemské výrobky s podporou státu od zpracovatelů po zemědělce.

Z ČR se nejvíce vyvážely cigarety, přípravky používané k výživě zvířat, pekařské zboží, nezahuštěné mléko a smetana a potravinové přípravky. Naopak do ČR se dováží vepřové maso, pekařské zboží nebo sýry a tvarohy. Export do ČR proudil z více než pětiny z Německa a ze 17 procent z Polska. Dalšími významnými exportéry bylo Nizozemsko, Slovensko, Španělsko a Itálie, ze zemí mimo EU je hlavním českým dovozcem Čína (1,3 procenta), Turecko, Spojené státy americké, Norsko nebo Brazílie. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) se v posledních měsících několikrát vyjádřil, že by byl pro to, aby se na českých pultech v obchodních řetězcích ze zhruba 70 procent vyskytovaly české produkty, a to u komodit, které jsou schopní Češi vyrobit.

Nová kniha Dubovického přibližuje emigraci z českých zemí do USA

Na počátky emigrace z českých zemí do Ameriky se zaměřil ve své nové knize spisovatel a diplomat Ivan Dubovický, který v minulosti pracoval mimo jiné na českém velvyslanectví ve Washingtonu. V knize s názvem Češi v Americe připomíná roli, kterou hrály Spojené státy americké v dějinách Československa a České republiky, a současně roli Čechů v dějinách USA. Knihu pokřtí v Americkém centru v Praze. Dubovického dvojjazyčná kniha je výsledkem rozsáhlého výzkumu v českých i amerických archivech. Vedle množství ilustrací obsahuje snímky historických dokumentů a dalších materiálů objevených v archivech a muzeích.

Na křest Dubovického knihy naváže vernisáž fotografií Jiřího Doležela z občanské společnosti Stopy paměti. Výstava prostřednictvím snímků zachycuje českou emigraci do USA po druhé světové válce a představuje tváře a životní příběhy lidí, kteří utekli z Československa před zatčením, politickými procesy nebo smrtí.

Průzkum: Na zákaznické linky volá více než polovina Čechů

Zákaznické linky hrají v komunikaci mezi lidmi a firmami stále prim, využívá je 51 procent Čechů. Na 17 procent Čechů před nimi preferuje osobní jednání na pobočce a 16 procent internetovou komunikaci. Úroveň zákaznických linek považuje nejvíce Čechů za průměrnou, vyplývá z průzkumu finanční společnosti Cofidis mezi 525 respondenty.

Více než třetina respondentů vidí podle průzkumu zásadní rozdíl v jejich kvalitě podle konkrétní firmy. Výrazné rozdíly v kvalitě jsou podle samotných firem dány především rekordní zaměstnaností, díky které je stále složitější sehnat a udržet kvalitní pracovní sílu. Ta má přitom pro firmy na těchto pozicích zcela zásadní význam. Význam lidí a osobního přístupu potvrzují i další výsledky průzkumu, podle kterých lidem na zákaznických linkách nejvíce vadí vše, co předchází přepojení na odpovědného člověka, ať už jde o složitý proces proklikávání, dlouhou čekací dobu, hlasový automat nebo hudbu při čekání na spojení.

Hrady a zámky ve správě NPÚ do konce října vidělo 5,3 mil. lidí

Památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) do konce října navštívilo téměř 5,3 milionu návštěvníků. Tradičně nejvíce návštěvníků zavítalo na hrady a zámky od května do září, nejsilnějším měsícem byl červenec, v němž památky navštívilo bezmála 1,3 milionu zájemců. Uvedli to zástupci NPÚ na tiskové konferenci. Přestože u prvních pěti nejnavštěvovanějších objektů návštěvnost v porovnání s loňským rokem mírně klesla, 40 památek zaznamenalo nárůst," uvedla ředitelka NPÚ Naďa Goryczková. Je to podle ní i důsledek regulace návštěvnosti. Nejnavštěvovanější památky jsou přetížené, více zájemců podle ředitelky nemohou pojmout a pokud by se tak dělo, znamenalo by to degradaci těchto objektů. I proto se vstupné na některé památky zvýší, v průměru o deset až 15 procent.

Stejně jako v minulých letech i letos byly nejnavštěvovanějšími objekty zámky Český Krumlov a Lednice. Do konce října navštívilo českokrumlovský areál přes 400.000 lidí, zámek v Lednici se této hranici blíží.

Pražské jaro zahájí Bamberští symfonikové, těleso má české kořeny

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, jehož 74. ročník se uskuteční mezi 12. květnem a 4. červnem, zahájí v Obecním domě Bamberští symfonikové, německý orchestr s českými kořeny. Smetanovu Mou vlast zahraje těleso vzniklé v roce 1946 z odsunutých hráčů Pražské německé filharmonie pod taktovkou svého šéfdirigenta Jakuba Hrůši. Jedním z největších lákadel festivalu bude 17. května vystoupení Orchestru Národní akademie Svaté Cecílie. Novináře o tom informoval mluvčí festivalu Pavel Trojan mladší. "Je úžasné, že tradice tohoto orchestru, který se tehdy podílel tak velkolepou měrou na slávě pražského kulturního života, se podařilo zachovat a přetavit do nového tělesa v Bamberku, patřícího dnes mezi nejlepší orchestry střední Evropy," sdělil dirigent Hrůša.

Počasí

Zataženo až oblačno, ojediněle polojasno. Nejvyšší teploty 11 až 15 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C.