Babiš za výzvy pro EU považuje migraci i volný trh

Premiér Andrej Babiš na přednášce pro studenty Pařížského institutu politických věd, známého jako Sciences Po, jako klíčové výzvy Evropské unie označil migraci, ochranu hranic a také vnitřní reformu evropského bloku, především prosazování volného trhu a zahrnutí všech členských zemí do schengenského systému volného pohybu osob. Dodal rovněž, že Evropa musí pomoci chudým zemím. Babiš opět přirovnal EU k Asterixově vesnici, která má silnou obranu, zároveň uvnitř panuje volnost pohybu. "Proč je Řecko v schengenu a Bulharsko ne?" položil si otázku. Následně prohlásil, že jednotná měna euro pro něj není důležitá, neboť skutečný význam má právě schengenský systém.

EU se podle Babiše musí soustředit na ostrahu hranic a na tažení proti pašerákům lidí. V této souvislosti připomněl návrh francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na vytvoření evropské armády. Zmínil také svou myšlenku na návrat českých vojáků do bojových misí místo prostého výcviku cizích armád.

Lídři Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu podepsali koaliční smlouvu

Zástupci nové pražské koalice Pirátů, Prahy Sobě (PS) a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) podepsali koaliční smlouvu a programové prohlášení. Strany se v uplynulých týdnech již dohodly na kandidátovi na primátora, kterým bude lídr Pirátů Zdeněk Hřib. Koalice má v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů. Vítěz voleb ODS a dosud vládnoucí ANO budou v opozici. Lídři Spojených sil Jiří Pospíšil a Prahy Sobě Jan Čižinský v radě města neusednou a budou předsedy zastupitelských klubů svých stran. Europoslanec Pospíšil navíc bude předsedat magistrátnímu výboru pro evropské záležitosti. Čižinský zůstane starostou Prahy 7.

Nová pražská koalice se podle programového prohlášení zaměří na stavbu silničních okruhů a metra D, umožní výstavbu na brownfieldech a chce také opravovat byty a přidat peníze učitelům. V plánu má vysazování nových stromů a do rozhodování o výstavbě hodlá zapojit veřejnost.

Hřib: Úřednická čtvrť v Praze není dobrý nápad

Budoucí pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) nesouhlasí s nápadem premiéra Andreje Babiše (ANO), aby v Praze vznikla tzv. vládní čtvrť, která by na jednom místě soustředila úředníky z několika ministerstev nyní rozmístěných po metropoli. Hřib to řekl ČTK po podpisu koaliční smlouvy nové koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL). Babiš dnes na twitter napsal, že by chtěl pozemky pro stavbu komplexu pro úředníky od města získat výměnou za zámek ve Veleslavíně. O možnosti postavit "úřednické městečko" Babiš mluví delší dobu. Původně hovořil o lokalitě Letňan, což kritizoval například městský Institut plánování a rozvoje (IPR). Kritiku sklidil i návrh postavit komplex v Holešovicích, což se nelíbilo zejména starostovi Prahy 7 a lídru Prahy Sobě Janu Čižinskému.

"Mně osobně nepřijde úřednické městečko jako dobrý nápad. Potřebujeme udělat Prahu multicentrickou, což a priori vylučuje to, že budeme stavět monotematické čtvrti," řekl Hřib, čímž zopakoval argument řady odborníků. V minulosti také tvrdili, že po přesunu úředníků z historických paláců by pro objekty scházelo využití.

S příjmem vychází snadno 54 pct. domácností, nejvíce od roku 2002

Se svým příjmem vychází snadno 54 procent českých domácností. Je to nejvyšší podíl od začátku měření v roce 2002. Naopak nejnižší je podíl domácností, které se za posledních 12 měsíců ocitly ve velmi obtížné finanční situaci, a rovněž těch, které se považují za chudé. Vyplývá to z říjnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Obtížně se svým příjmem nyní vychází 43 procent domácností, za chudou se považuje 22 procent domácností a ve velmi obtížné situaci se jich za posledních 12 měsíců ocitlo 21 procent. Zhruba dvě třetiny domácností se z hlediska chudoby či bohatství hodnotí jako domácnost "ani chudá, ani bohatá".

Jako chudou vidí svou domácnost 32 procent lidí ve věku nad 60 let, což je vyšší podíl než v ostatních věkových skupinách. U příjmu domácnosti do 20 tisíc korun se většina lidé označuje za chudé. V rozpětí od 20 do 50 tisíc korun se pak téměř tři čtvrtiny lidí řadí mezi "ani chudé, ani bohaté". Základní potřeby jako je jídlo či oblečení zvládá z příjmu pokrývat 92 procent domácností. Téměř čtyři pětiny lidí rovněž nemají potíže s úhradou zdravotní péče, léků a zdravotních pomůcek. Příjem také většinou stačí na financování zájmů a koníčků a polovina domácností zvládá nakupovat kvalitnější potraviny. V dalších případech ale už podíl kladných odpovědí 50 procent nepřesáhl. Lidé tak mají spíše problém spořit, podporovat rodinu dětí a rodiče, trávit dovolenou v zahraničí a především nakupovat luxusní zboží.

E-shopy čekají rekordní vánoční tržby 44 miliard Kč

E-shopy letos čekají rekordní vánoční tržby. Podle odhadu Asociace pro elektronickou komerci se v předvánočním období prodá on-line zboží v hodnotě kolem 44 miliard korun, což je o šest miliard meziročně víc. On-line obchodníci letos spustili marketingové kampaně už na přelomu října a listopadu. Podle analytika Czech Fund Lukáše Kovandy dosáhne letos průměrná vánoční útrata na osobu za dárky, stromeček, cukroví a další zboží 11.000 Kč. "Vánoce jsou z hlediska tržeb tuzemských obchodníků zdaleka nejvýnosnějším českým svátkem," uvedl. Podle očekávání dopravců se počet přepravovaných balíků před Vánoci zvýší až na dvojnásobek. Růst u přepravních firem začal už v listopadu. Česká pošta očekává zvýšení počtu doručovaných balíků ve své síti před Vánoci o 130 procent na 350.000 denně.

Češi si před Vánocemi půjčují více než loni, roste zejména průměrná půjčená částka. Vyplývá to z ankety ČTK mezi nebankovními poskytovatelů úvěrů. "Letošní nárůst je skutečně enormní. Již od října evidujeme téměř o třetinu více poskytnutých půjček než v jiných obdobích roku," uvedl generální ředitel Profi Creditu Pavel Klema. Vánoce jsou pro rodinné rozpočty nejnáročnějším obdobím roku. Mimo nákupu dárků jsou nejčastějšími výdajovými položkami potraviny, alkohol, cukroví, či vánoční výzdoba. Home Credit zaznamenal u úvěrů pětiprocentní nárůst. Podle mluvčího Providentu Ondřeje Holoubka si lidé nejvíce půjčují na nové televize. Hitem letošních Vánoc budou určitě různá elektrická kola a koloběžky.

V turistické sezoně zemřelo v cizině 85 Čechů, o 16 méně než loni

V letošní turistické sezoně mírně ubylo Čechů, kteří zahynuli v zahraničí. Za hranicemi zemřelo 85 lidí, což představuje meziroční pokles o 16 osob. Na dotaz ČTK to uvedl tiskový odbor ministerstva zahraničí. Ve srovnání s rokem 2017 také ubylo případů, kdy Češi potřebovali asistenci konzulární služby a velvyslanectví ČR ve světě. Nejvíce lidí zemřelo v Chorvatsku, které stále patří mezi nejoblíbenější destinace českých turistů. Velvyslanectví v Záhřebu zaznamenalo osm případů úmrtí. Velvyslanectví v Bratislavě řešilo sedm případů úmrtí. V turistické sezoně, kterou se míní období mezi 15. červnem a 15. zářím, řeší zastupitelské úřady až o polovinu více konzulárních případů, které připadají na celý rok. České zastupitelské úřady zaznamenaly v letošní sezině 2845 případů, kdy se na ně čeští občané obrátili s žádostí o asistenci při řešení mimořádné situace v zahraničí. Celkem vydaly 1378 náhradních cestovních dokladů. Nejvíce žádostí o náhradní cestovní doklad řešilo velvyslanectví v Londýně, 427 případů. Ministerstvo zaznamenalo 95 případů, kdy byli čeští občané v průběhu turistické sezony účastníky dopravní nehody. Nejvíce případů Čechů jako účastníků dopravních nehod řešila česká ambasáda v Římě, a to deset.

Šéf asociace: Zájem seniorů o univerzity třetího roku roste

Za posledních sedm let se zhruba zdvojnásobil počet seniorů, kteří se vzdělávají v kurzech univerzit třetího věku (U3V). Letos je jich asi 57.000. Přesto tvoří stále malý podíl všech lidí starších 60 let. Na konferenci Význam univerzit třetího věku ve vzdělávání seniorů, která se v Senátu konala při příležitosti 25 let činnosti jejich asociace, to ČTK řekl prezident Asociace U3V Roman Prokop. Univerzity třetího věku podle něj přispívají ke zkvalitnění života seniorů. Kolem 60 procent lidí v kurzech jsou podle Prokopa šedesátníci a sedmdesátníci. "Jsou samozřejmě i účastníci, kteří se účastní i deset let a už jsou na hranici devadesátky," podotkl. Kolem 80 procent zapsaných v kurzech jsou podle něj ženy.

Zájmy lidí, kteří se do kurzů hlásí, jsou podle Prokopa různé. "Samozřejmě před deseti dvanácti lety hodně dominovaly počítačová gramotnost, internet a věci spojené s touto oblastí," řekl. Zájem o počítače podle něj neutichl, ale změnil se. "Dnes už máme seniory, kteří nepotřebují gramotnost. Oni potřebují něco víc. To znamená třeba animace, vytváření a úpravy digitálních fotografií,," uvedl. Kromě počítačových kurzů nabízejí univerzity třetího věku velké množství výuky s jiným zaměřením. "Jsou to i klasické vzdělávací kurzy, třeba z historie, archeologie, astronomie, přes humanitní vědy a velký boom teď zaznamenává výuka cizích jazyků, hlavně angličtiny," vyjmenoval.

Archeologové zatím nenašli v Letech hromadné hroby Romů

Muzeum romské kultury provedlo minulý týden archeologický výzkum v místě bývalého romského koncentračního tábora v Letech u Písku. Odborníci hledali na pietním místě hromadné hroby obětí tábora, zatím je nenašli. Další průzkum bude v roce 2019. Příští rok chce muzeum také vypsat architektonickou soutěž na nový památník a na podzim zbourat vepřín v sousedství někdejšího tábora. Novinářům to řekli zástupci muzea a archeologů.

Mezinárodní výzkumný tým pod vedením Pavla Vařeky ze Západočeské univerzity v Plzni prozkoumal minulý týden pietní místo, které podle pramenů sloužilo jako pohřebiště pro oběti tábora za druhé světové války. Přesně se neví, kde táborový hřbitov je. "Podle historických pramenů má někde zde být pohřbeno 120 jedinců, z toho 77 dětí. Tam, kde je centrální část pietního území, jsme žádné hroby nenašli," řekl Vařeka. Archeologové našli spálené pozůstatky tábora, skleněné okenní výplně a osobní věci vězňů jako části oděvu, knoflíky, boty, šperky jako prstýnek či korálek. Čeněk Růžička z Výboru pro odškodnění romského holokaustu řekl, že podle archivních pramenů mohou být v Letech pohřbeni i němečtí vojáci podobně jako na hřbitově v nedalekých Mirovicích. "Mohou tu být vrahové s oběťmi," řekl Růžička, jemuž z rodiny zemřel v Letech dědeček a nevlastní sestra.

Zemřel majitel majitel Meopty a válečný veterán Paul Rausnitz

Ve věku 90 let zemřel v neděli majitel přerovského podniku Meopta-optika a válečný veterán Paul Rausnitz. Do Česka se vrátil po pádu komunistického režimu a ze zadlužené přerovské Meopty vybudoval prosperujícího výrobce optickomechanických přístrojů. Nejen kvůli záchraně Meopty se mu přezdívalo "přerovský Baťa". Rodina Rausnitzových opustila republiku v roce 1939 kvůli svému židovskému původu. Původně chtěli odjet do USA, přes Polsko se ale nakonec za dramatických okolností dostali do Sovětského svazu. Do Československa se Paul Rausnitz vrátil s bratry jako voják československé armády, do které vstoupil ve 14 letech.

Rok po skončení války utekl s rodinou do USA, kde s bratry založil společnost WEPRA. Nejprve dováželi do USA českou bižuterii a když jim komunisté zkonfiskovali jablonecký majetek, začali spolupracovat se světoznámou klenotnickou firmou Swarovski. Po roce 1990 se Paul Rausnitz vrátil do Československa, svými investicemi tehdy zachránil upadající přerovskou Meoptu. Vybudoval z ní postupně prosperujícího významného výrobce sportovních dalekohledů, puškohledů i speciálních optických přístrojů. Podnik s 2300 zaměstnanci patří nyní mezi největší zaměstnavatele v regionu. Paul Rausnitz byl aktivním majitelem Meopty-optiky, který se podílel na strategickém rozhodování. Je nositelem státního vyznamenání Medaile za zásluhy I. stupně, ceny Gratias Agit a řady dalších.

Legendární nožík rybička je nově z recyklovaných kapslí od kávy

Legendární nožík rybička má novou podobu. Jeho střenky jsou vyrobeny z recyklovaných kapslí od kávy. Limitovaná edice je určena hlavně sběratelům. Firma Mikov z Mikulášovic na Děčínku chce tímto způsobem ukázat možnost využití recyklované suroviny. ČTK to řekl mluvčí podniku Bedřich Jetelina. Mikov rybičku vyrobil podle návrhu Michala Froňka z ateliéru Olgoj Chorchoj.

Branná chce spustit vleky už příští týden, jako první v Jeseníkách

Lyžařské středisko v Branné na Šumpersku chce spustit vleky již příští týden v sobotu 24. listopadu. Areál ležící v chladném údolí zahajuje sezonu v Jeseníkách tradičně jako první a patří mezi první střediska v ČR, kde mohou lidé vyrazit na lyže. Na sezonu je již připravena také jesenická horská služba. K dispozici bude mít přes zimu téměř šest desítek záchranářů, řekl ČTK její náčelník Michal Klimeš. Od tohoto týdne absolvují profesionální záchranáři ještě přípravu na rakouském ledovci.

Sport

Českým judistou roku se pojedenácté za sebou stal Lukáš Krpálek. Olympijský vítěz letos ve váhové kategorii nad sto kilogramů získal titul mistra Evropy a přidal další čtyři cenné kovy na velkých turnajích. Na druhé místo se poprvé dostal David Klammert, třetí skončila vicemistryně Evropy do 23 let Renata Zachová. Výsledky ankety Českého svazu juda byly oznámeny v rámci finále extraligy Judo Show Cupu. Osmadvacetiletý Krpálek je nejúspěšnějším českým judistou historie. Má na kontě tři tituly mistra Evropy, titul mistra světa a v roce 2016 vyhrál olympijské hry. V tomto roce potvrdil, že patří mezi elitu i v nejvyšší váhové kategorii nad 100 kilogramů, kam přestoupil v roce 2017.

Počasí

Zataženo nízkou oblačností, během dne až polojasno. Nejvyšší teploty 8 až 12 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C, na Šumavě až 15 °C. Mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, v západní