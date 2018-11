Světoví státníci si připomínají konec první světové války

V Paříži u Vítězného oblouku za účasti francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a zahraničních prezidentů a premiérů včetně českého ministerského předsedy Andreje Babiše začala vzpomínková ceremonie u příležitosti stého výročí konce první světové války. Na tento akt naváže Pařížské mírové fórum, kde státníci spolu s dalšími delegáty budou jednat o mírových aktivitách ve světě.

Český premiér bude večer hovořit na mírovém fóru. Tuto příležitost chce Babiš podle svých slov využít k tomu, aby položil otázku, zda by nebylo dobré část peněz na zbrojení vynaložit na zlepšení života chudých ve světě. "Když si vezmeme tu obrovskou částku, kterou dáváme na zbrojení, to je 1750 miliard dolarů (40 bilionů korun), to je třicetkrát český rozpočet. To je obrovská částka, člověk se musí zamyslet, proč vlastně zbrojíme tolik, kdo je ten nepřítel," prohlásil Babiš. se, že mírové fórum by k tomu mohlo být dobrou příležitostí.

Ministr obrany udělil 22 lidem nejvyšší resortní vyznamenání

Ministr obrany Lubomír Metnar u příležitosti Dne válečných veteránů a výročí konce první světové války vyznamenal 22 lidí nejvyššími vyznamenáními svého resortu. Jsou mezi nimi lidé bojující ve druhé světové válce i vojáci zranění v novodobých zahraničních misích české armády. Do hodnosti plukovník ve výslužbě byl jmenován podplukovník ve výslužbě Jakub Matulík, který mimo jiné působil jako pozorovatel OSN v misi UNPROFOR na území bývalé Jugoslávie.

Záslužný kříž ministra obrany ČR druhého stupně dostal kapitán Viktor Pattia, velitel 10. strážní roty, která střeží afghánskou leteckou základnu Bagram, kde letos v srpnu zahynuli čeští vojáci. Patia byl oceněn za to, že i po složité situaci po incidentu jednotka pokračovala v plnění úkolů. Stejné vyznamenání dostal nadporučík Daniel Píša za vynikající plnění úkolů v zahraniční operaci. Udílení vyznamenání se konalo v Národním památníku na Vítkově, vzpomínalo se i na novodobé oběti válečných konfliktů, především čtyři české vojáky zemřelé v minulých několika měsících v Afghánistánu.

V současné době žije v Česku víc než 14.000 válečných veteránů, naprostou většinu z nich tvoří účastníci novodobých zahraničních vojenských misí z Afghánistánu či Balkánu, ale i dalších zemí. Válečných veteránů z bojů druhé světové války téměř každodenně ubývá. Na začátku letošního roku jich ministerstvo obrany evidovalo asi 500. Péči o válečné veterány má na starosti jeho zvláštní odbor. Veteráni tvoří různorodou skupinu, podle toho také vypadá péče o ně. Bojovníkům z front druhé světové války či domácího odboje je většinou již přes 90 let. Ministerstvo obrany pečuje také o válečné hroby a pietní místa spojená s úmrtím vojáků nebo s válečnými konflikty. Hroby českých nebo československých vojáků jsou rozesety po celém světě, i na tak exotických místech jako v Panamě či na Bahamách.

Babiš věnoval Macronovi obraz s motivem babylónské věže

Obraz českého malíře Zdenka Jandy s názvem Vizionáři a žháři předal francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi český premiér Andrej Babiš. V Paříži se účastní stého výročí oslav konce první světové války. Obraz s námětem hořící babylónské věže je osobním Babišovým darem Macronovi; Janda je premiérovým přítelem. Babiš s Macronem při jeho návštěvě Prahy v předvečer stého výročí založení Československa navštívil Národní galerii.

ČLK chce od ministerstva informace o zahraničních lékařích

Česká lékařská komora (ČLK) chce od ministerstva zdravotnictví dostávat informace o udělovaných výjimkách zahraničním lékařům ze zemí mimo Evropskou unii, kteří nemají splněné potřebné zkoušky. Komora chce vědět, kde tito lékaři ordinují a kteří lékaři vykonávají odborný dohled nad jejich odbornou praxí. Ten je v jejich případě daný zákonem. Řekl to prezident ČLK Milan Kubek. Ministerstvo neví, zda není poskytnutí informací v rozporu s ochranou osobních údajů, reagoval na sjezdu komory ministr Adam Vojtěch (za ANO).

Zemřel novinář a chartista Jan Petránek, bylo mu 86 let

Ve věku 86 zemřel v sobotu večer novinář a publicista Jan Petránek, dlouholetý redaktor Československého rozhlasu. V srpnu 1968 byl jedním z těch, kteří vysílali z budovy rozhlasu ostřelované sovětskými vojáky. Po roce 1968 byl z rozhlasu propuštěn, podepsal Chartu 77. V roce 2015 obdržel od prezidenta medaili Za zásluhy o stát. O Petránkově úmrtí informoval Český rozhlas (ČRo).

Do rozhlasu nastoupil v roce 1951, pracoval jako zahraniční korespondent a odborník na kosmonautiku. V 60. letech působil jako zpravodaj například v Sovětském svazu nebo v Indii. V roce 1969 ještě komentoval v rozhlasu v přímém přenosu přistání Američanů na Měsíci, v době začínající normalizace ale musel rozhlas opustit a živil se jako topič. Ještě před listopadovou revolucí v roce 1989 začal psát do samizdatových Lidových novin, po legalizaci deníku se stal jeho redaktorem. Později se jako komentátor vrátil do rozhlasu. Přeložil dějiny Spojených států a Středního východu, napsal povídkové knihy Andělé a čerti a Pod hvězdným šapitó. Byl také textařem, psal třeba pro skupinu Šanson - věc veřejná, se kterou i vystupoval.

Hasiči pokračují v hašení haly s elektroodpadem v Letech u Prahy

Hasiči stále pokračují v hašení haly s elektroodpadem v Letech u Prahy. Plameny dostaly pod kontrolu po téměř deseti hodinách od nahlášení. Povolaný statik konstatoval nebezpečné narušení objektu a nařídil demolici, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel. Nikdo se během zásahu nezranil, škoda na uskladněném materiálu je odhadnuta na pět milionů korun. Hasiči doporučili lidem v Praze kvůli zápachu nevětrat. Zápach není nebezpečný, chemická služba nenaměřila žádné nebezpečné hodnoty. Velitel zásahu vyhlásil třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných, na místo se sjelo 22 jednotek hasičů, více než 40 vozidel a přibližně 130 hasičů.

Výběr mýta v říjnu byl rekordní a činil 1,03 miliardy Kč

Stát během října vybral na mýtu více než 1,03 miliardy korun, meziročně o 8,2 procenta více. Výběr tak poprvé v jednom měsíci překročil miliardovou hranici. Vyplývá to z informací správce mýtného systému, společnosti Kapsch. Letos se na mýtném vybralo zatím 9,1 miliardy korun, meziročně o 4,7 procenta více. Říjen se tak stal rekordním měsícem v dosavadní téměř dvanáctileté historii mýtného systému v Česku. Podle provozovatele systému tomu pomohlo několik faktorů. Vedle rostoucí ekonomicky to byl velký počet pracovních dní a svátek připadl na neděli.

Stát za necelých 12 let provozu mýta v Česku vybral 97 miliard korun. Provozní náklady se v posledních měsících ustálily na 14 procentech. Dosavadní smlouva na provoz mýtného systému se společností Kapsch vyprší po roce 2019. Ministerstvo dopravy jako nového provozovatele od roku 2020 vybralo konsorcium CzechToll/SkyToll, které zvítězilo s nabídkou 10,75 miliardy Kč za deset let provozu systému. Tendr zkoumá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Na Příbramsku havarovali mladí fotbalisté, čtyři mrtví v Třinci

U Věšína na Příbramsku havaroval autobus s mladými fotbalisty. Při nehodě se lehce zranilo šest lidí, pět z toho bylo nezletilých. Autobus sjel do příkopu, srazil sloup elektrického vedení a následně narazil do stromu. Autobus vezl zhruba 30 mladých, většinou nezletilých fotbalistů a dospělý doprovod. Většina cestujících má podle mluvčího středočeských hosičů Jaroslava Gabriela lehčí oděrky od roztříštěného skla. Podle informací ČTK vezl autobus fotbalisty z Plzně do Příbrami na zápas. Řidič zřejmě v zatáčce nezvládl řízení a vyjel ze silnice.

Čtyři lidé zemřeli a dva byli zraněni při nehodě na silnici v Třinci-Neborech na Frýdecko-Místecku. Srazil se tam kamion s dodávkou. Jeden ze zraněných je v kritickém stavu. "Náraz byl značný, dodávka se převrátila po střetu na střechu a byla odmrštěna mimo vozovku. Stejně tak mimo komunikaci byl odhozen kamion," uvedla policejní mluvčí Gabriela Pokorná. Všichni lidé, kteří při nehodě zemřeli, cestovali v dodávce.

Zájem o zvěřinu se dlouhodobě zvyšuje, nejvíce se prodává jelení

Obchodní řetězce i kuchaři zaznamenávají dlouhodobě zvyšující se zájem o zvěřinu. Nejvíce se prodává jelení a srnčí maso, následují divočáci a daňci, řekla ČTK mluvčí řetězce Makro Romana Nýdrle. Poptávku po divočácích výrazněji nesnížila ani nákaza afrického moru prasat, která se objevila loni v červnu na Zlínsku. Leckde chystají restaurace na listopad a prosinec zvěřinové hody, nedostatkovým zbožím se podle nákupčích stávají zajíci.

Tisíce lidí přihlížely otevření první lahve svatomartinského vína

Tisíce lidí na zaplněném náměstí Svobody v 11:00 přihlížely slavnostnímu otevření první letošní lahve vína opatřené známkou Svatomartinské. Tradiční košt pořádaný vinařskými organizacemi začal ale ještě o půl hodiny dříve, žehnání vína na brněnském Petrově. Průvod vedený hercem Martinem Slámou v roli svatého Martina na příslovečném bílém koni se pak vydal na náměstí Svobody, kde se košt až do večera odehrává.

Na trhu je letos podle údajů Vinařského fondu 2,2 milionu lahví od 110 vinařských firem se známkou Svatomartinské. Letošní mladá vína jsou zralejší než ta v předchozích letech. Přispělo k tomu počasí, díky němuž začalo vinobraní mnohde až o měsíc dřív. Vína tak mohla delší dobu zrát.

Sport

Českou Atletkou roku je znovu oštěpařka, tentokrát Nikola Ogrodníková. Vicemistryně Evropy a medailistka z mítinků Diamantové ligy získala v tradiční anketě atletických funkcionářů, trenérů a novinářů 1225 bodů a nechala o více než sto bodů za sebou stříbrnou chodkyni z ME Anežku Drahotovou. Orgoníková na trůnu vystřídala devítinásobnou vítězku Barboru Špotákovou, která tuto sezonu kvůli mateřským povinnostem vynechala. Třetí příčku obsadil koulař Tomáš Staněk, bronzový medailista z halového mistrovství světa a čtvrtý muž ME pod širým nebem.

Počasí

Oblačno, denní teploty kolem 12 stupňů Celsia.