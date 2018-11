Česko si připomíná ukončení první světové války

Památku téměř deseti milionů vojáků, kteří padli během první světové války, a zhruba stejného počtu dalších obětí konfliktu si během víkendu připomenou Češi bohoslužbami, pietními akty a veřejnými shromážděními. V neděli uplyne od konce války 100 let. Stejně jako v dalších evropských zemích se k připomínce obětí střetu rozeznějí v Čechách a na Moravě v neděli odpoledne sirény a zvony. Premiér Andrej Babiš se v Paříži spolu s desítkami státníků z celého světa zúčastní oslav výročí podpisu příměří na západní frontě.

V Česku připomínají oběti válečného střetu pomníky ve většině obcí. Podle různých odhadů bojovalo ve válce asi 1,4 milionu mužů pocházejících z území někdejšího Československa. Asi 140.000 jich ve válce zahynulo. Sloužili jak v rakousko-uherské armádě, tak v zahraničních legiích na druhé straně fronty. Tisíce vojáků se do domovů v nové Československé republice vrátilo zraněných, celkem statistiky hovoří o 20 milionech zraněných na obou stranách. Vyvrcholením oslav bude každoroční slavnostní nástup na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově, který se bude konat v neděli od 11:00.

Metnar: Historie české státnosti je spojena s armádou

Stoletá historie české státnosti je spojena s armádou. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) to řekl na akci ke Dni válečných veteránů a 100. výročí od konce první světové války, která se konala na náměstí Míru v Praze. Ministr ocenil činnost českých vojáků v zahraničí a připomněl památku čtyř vojáků, kteří v poslední době padli v Afghánistánu. Den válečných veteránů se slaví 11. listopadu v den, kdy bylo v roce 1918 podepsáno příměří na západní frontě.

Lidé si na náměstí Míru mohli prohlédnout vojenskou techniku zapůjčenou ministerstvem obrany. Dalším lákadlem byla maketa letounu Spitfire, používaného britským letectvem za druhé světové války. Na náměstí pořadatelé umístili 30 křížků, připomínajících české vojáky, které stály zahraniční miste život.

Thajsko má podle Babiše zájem o české letouny L-39NG

Thajsko má zájem o české cvičné letouny L-39NG, které v polovině října jako novinku představilo Aero Vodochody. Před odletem do Paříže, kde se účastní vzpomínkové ceremonie ke stému výročí konce první světové války, to novinářům řekl český premiér Andrej Babiš (ANO). Ministerský předseda se v lednu chystá na návštěvu Thajska.

Letoun má větší dolet než jeho předchůdce, lepší aerodynamické vlastnosti, je bezpečnější a lehčí. Na dodání nového letounu Aero už dříve získalo několik zakázek, například do Portugalska, USA či Senegalu. Cena letounu se pohybuje řádově v desítkách milionů dolarů.

Před Zemanem bude v Izraeli jednat ministr zahraničí Petříček

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) navštíví Izrael. Na dvoudenní cestě se setká s tamním premiérem Benjaminem Netanjahuem a zahájí šestý ročník Česko-izraelského fóra, informovalo ministerstvo zahraničí. Koncem listopadu se na cestu do Izraele chystá i prezident Miloš Zeman. Petříček podle ministerstva navštíví vedle Izraele i palestinská území. Kromě jednání s Netanjahuem se chystá také do připravovaného Českého domu Jeruzalém, který bude slavnostně otevřen 27. listopadu při návštěvě prezidenta Zemana

V Ramalláhu se Petříček sejde s palestinským ministrem zahraničních věcí Rijádem Málikím. Předmětem jednání budou bilaterální relace a perspektivy blízkovýchodního mírového procesu, uvedlo ministerstvo.

Organizátoři: Zájem darovat potraviny je letos o třetinu vyšší

Tisíce lidí se od rána zapojily v obchodech do Národní potravinové sbírky. Podle organizátorů je zájem nakupujících darovat potraviny a drogerii až o třetinu vyšší než loni. Během akce mohou zákazníci až do 18:00 přímo v 660 prodejnách po celé republice věnovat trvanlivé jídlo či drogistické potřeby pro lidi v nouzi. Vybrané zboží poputuje do potravinových bank, z nichž je neziskové organizace rozdělí seniorům, chudým rodinám či dětem z dětských domovů. Letos chtějí organizátoři upozornit hlavně na nelehkou situaci samoživitelek a jejich dětí. "Lidé nejčastěji darují rýži a těstoviny. Letos se objevují v košících hodně i konzervy. Velmi kvitujeme také prací prášky, mycí prostředky a toaletní potřeby," řekl ČTK Tomáš Gajdošík ze společnosti Byznys pro společnost, která sbírku organizuje.

Minulý rok sbírka vynesla 370 tun potravin a 41,5 tuny věcí z drogerie. Za uplynulých pět ročníků lidé v Česku darovali téměř 1,2 milionu kilogramů potravin a dalšího zboží.

Studie: Průplav Dunaj-Odra-Labe by ze silnic odvedl 5000 kamionů

Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe by podle optimistických odhadů odvedl ze silnic zhruba 5000 nákladních aut denně, což by znamenalo pokles silniční nákladní přepravy o necelá dvě procenta. Vnitrozemská vodní doprava by naopak posílila o osm procent. Podrobné výsledky studie novinářům společně s jejími tvůrci představil ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Nejdříve by se mohlo začít stavět v roce 2030 na oderské větvi u Ostravy. Projekt, který má stát 582 miliard korun, dlouhodobě podporuje prezident Miloš Zeman, proti jsou naopak ekologové.

Podle Martina Pavla ze Společnosti Sweco Hydroprojekt, která studii zpracovávala, se dá o průplavu hovořit jako o uzavřené soustavě rybníků, mezi nimiž jsou jednotlivé plavební komory vybavené úspornými nádržemi a čerpacími stanicemi. I bez doplňování vody bude podle tvůrců studie koridor splavný v případě kritického sucha přes dva měsíce. Podporu kanálu vyslovila Agrární komora, podle které by pomohl při hospodaření s vodou a měl by pomoci v boji s kritickým suchem. Stát by na případné realizaci kanálu chtěl spolupracovat i s evropskými státy.

Léky používané pro chemoterapii mohou být nebezpečné pro sestry

Léky používané pro chemoterapii mohou být zdraví škodlivé pro zdravotní sestry. Takzvaná cytostatika jsou toxická a lidé, kteří s nimi pracují, musejí chodit na pravidelné zdravotní prohlídky. Podle informací Státního zdravotního ústavu mohou mít sestry stejné vedlejší účinky jako pacienti. Při přípravě léků nosí farmaceuti ochranné obleky a roušky, sestry většinou ale chrání jen rukavice. Podle výzkumu prezentovaného Aesculap akademií byla doporučená hranice kontaminace překročena až ve čtvrtině vzorků z 19 kontrolovaných nemocnic.

Přítomnost cytostatik byla odhalena na pracovních plochách v sesterně, v sanitární místnosti, ale také například na telefonech, tužkách, razítkách nebo přenosném počítači, se kterým při aplikaci chemoterapie zdravotnický personál manipuluje. "Úroveň kontaminace v ČR je srovnatelná s ostatními západoevropskými zeměmi a díky pravidelnému monitoringu se situace na pracovištích stále zlepšuje," uvedla vedoucí úseku přípravy cytotoxických léčiv z Ústavní lékárny Masarykova onkologického ústavu v Brně Lenka Doležalová.

Trampolínové centrum v Praze někdo zapálil, škoda je 20 milionů

Páteční požár trampolínového centra v pražských Vysočanech byl založen úmyslně, oznámila policie. Vzhledem ke škodě odhadnuté na 20 milionů korun kriminalisté věc vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení. Na webu pražské policie to uvedl její mluvčí Tomáš Hulan. O stavu budovy, které při požáru spadla část střechy a hrozí zřícení štítové stěny, rozhodne v příštích dnech statik, uvedl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Trampolínové centrum bylo tři týdny mimo provoz a uvnitř nikdo nebyl.

V hale do října působilo centrum Freestyle Kolbenka. Centrum koncem října na facebooku k uzavření haly uvedlo, že majitel haly centrum na jaře požádal o razantní zkrácení nájemní smlouvy. Podle centra chtěl halu zbourat a postavit na místě lukrativnější nemovitost.

Babiš nabídl spisovateli Kunderovi vrácení českého občanství

Premiér Andrej Babiš a jeho žena Monika, kteří jsou na návštěvě Francie, se v Paříži setkali se spisovatelem Milanem Kunderou a jeho ženou Věrou. Během tříhodinového setkání u Kunderových doma a návštěvě restaurace předseda vlády literátovi navrhl, že se zasadí o to, aby mu bylo vráceno české občanství. Babiš to řekl novinářům po setkání se spisovatelem. Československého státního občanství Kunderu zbavil komunistický režim koncem 70.let.

Spisovatel, který se proslavil mimo jiné románem Nesnesitelná lehkost bytí, podle Babiše vyjádřil naději, že kolem procesu nebude moc papírování. Premiér dodal, že nezná přesný postup pro navracení občanství, ale bude se o tom informovat.

Tržnice v centru Bruselu hostí český módní design

Čtrnáct českých a čtyři slovenští designéři představují tento víkend své práce bruselskému publiku v secesních prostorách bývalé bruselské tržnice Halles St. Géry. Jak ČTK řekla kurátorka akce Darina Zavadilová, jde o průřez současného českého módního designérství, doplněný o šperky a některé další výrobky a dárkové předměty. "Výběr byl připravený tak, aby byl zajímavý jak pro českou komunitu v Bruselu, tak pro mezinárodní publikum," uvedla Zavadilová.

Šéfka Českého centra v Bruselu, které akci spolupořádalo, Jitka Pánek Jurková upozornila, že prostory bývalé tržnice jen pár kroků od bruselské burzy jsou mimořádně populární místo, především mezi mladými lidmi.

České Poesiomaty nově přehrávají básně lidem v New Yorku a Manile

Český vynález automatu na verše, takzvaný Poesiomat, nově oživil ulice hlavních měst USA a Filipín. V New Yorku zní verše ze zařízení, které funguje jako jukebox, od konce října a kolemjdoucím po stisku tlačítka přehraje básně beatniků Allena Ginsberga, Gregoryho Corsa a dalších. V Manile si z něj lidé mohou od tohoto týdne vyslechnout tvorbu významných filipínských autorů nebo básně Jaroslava Seiferta, Vítězslava Nezvala či Antonína Sovy v angličtině a filipínštině. ČTK to řekla mediální zástupkyně projektu Poesiomatů, za kterým stojí pražský kavárník Ondřej Kobza. V příštím roce chce Poesiomaty umístit i ve Vietnamu nebo v Chicagu. Již dřív je dostali obyvatelé Belfastu, Berlína, Bruselu, Lodže nebo Sofie.

Některá Svatomartinská vína ponesou i známku se syslem

Hned dvě speciální známky budou mít některá Svatomartinská vína, která se v neděli, tedy na svátek svatého Martina, poprvé otevřou. Kromě známky Svatomartinské, kterou na základě hodnocení odborné poroty propůjčuje Vinařský fond, se některá vína chlubí i neobvyklou známkou Sysli na vinici. "Ochranná známka Sysli na vinici oceňuje vinařství, která vytváří vhodné podmínky pro kriticky ohroženého sysla obecného," uvedla za společnost Alka Wildlife koordinátorka projektu Sysli na vinici Kateřina Poledníková.

Za dva roky existence byla známka udělena 21 vinařstvím, které hospodaří ve Velkých Pavlovicích, ve Hnanicích na Znojemsku a nyní v Miroslavi. V Miroslavi žijí vzácní sysli obecní na travnatém letišti, v roce 2008 tam žilo pouhých deset jedinců. Postupně se ale syslí populace zvětšovala a nyní jich v oblasti žije přes 650.

Sport

České tenistky vedou ve finále Fed Cupu nad Američankami 2:0 a bod je dělí od trofeje. Druhou výhru přidala Kateřina Siniaková, která zdolala 6:3, 7:6 Alison Riskeovou. Před ní Barbora Strýcová v zaplněné O2 areně otočila duel se Sofií Keninovou a za dvě a tři čtvrtě hodiny zvítězila 6:7, 6:1 a 6:4. Svěřenkyně kapitána Petra Pály mají v neděli tři pokusy, aby získaly vítězný bod a pošesté za osm let zvedly nad hlavu stříbrnou trofej pro královny Fed Cupu.

Tenistka Lucie Šafářová ukončí na lednovém grandslamovém turnaji Australian Open kariéru. Finalistka dvouhry na antukovém Roland Garros z roku 2015 to oznámila před finále Fed Cupu v Praze. "Tenis pořád miluju, bude mi chybět, zůstanu součástí prostředí, ale chtěla jsem skončit hezky a teď je ten čas," řekla na tiskové konferenci. Jednatřicetiletá brněnská rodačka vystoupala během kariéry až na páté místo žebříčku ve dvouhře a v deblu byla loni světovou jedničkou. Až po Melbourne odloží raketu, bude nejdříve odpočívat. Má sice nabídky dál pracovat v tenisu, třeba dělat manažerku, ale oddech bude na prvním místě. "Mám seznam věcí, které bych chtěla vidět. Projela jsem s tenisem spoustu zemí, ale teď bych je chtěla i poznat," řekla a zmínila se třeba o Novém Zélandu nebo Grand Canyonu.

Krasobruslař Michal Březina má jistou účast ve finále Grand Prix. Po čtvrtém dílu prestižního seriálu, který o tomto víkendu hostí japonská Hirošima, má český reprezentant dostatek bodů, aby jej nikdo ze soupeřů ve zbývajících dvou závodech neodsunul mimo postupovou šestici. Ve finále GP dosud Březina startoval pouze v roce 2011, kdy skončil šestý. Letošní ročník vyvrcholí od 6. do 9. prosince v dějišti olympijských her 2010 Vancouveru.

Čeští hokejisté neuspěli ani ve druhém utkání na turnaji Karjala. V Helsinkách podlehli domácímu Finsku 0:3 a úvodní podnik série Euro Hockey Tour v sezoně zakončí na posledním čtvrtém místě. Kouč Miloš Říha starší tak nadále čeká na první bod ve funkci.

Počasí

Zataženo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 9 až 13 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C.

Nadprůměrně teplý podzim z posledních dvou týdnů končí, začne se ochlazovat. V příštím týdnu meteorologové očekávají přes den maximální teploty kolem devíti stupňů Celsia. Po polovině listopadu už v noci může mrznout. Srážek bude stále málo. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.