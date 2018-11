Analytici: Říjnový pokles inflace může pozastavit růst sazeb ČNB

Říjnové zpomalení inflace může vyvolat pauzu ve zvyšování sazeb České národní banky (ČNB), shodli se analytici oslovení ČTK. Za nižší inflací v říjnu stál podle nich téměř výhradně pomalejší růst cen potravin, který doprovodil další pokles cen oděvů. Růst spotřebitelských cen v říjnu zpomalil na 2,2 procenta ze zářijových 2,3 procenta. Inflační tlaky budou postupně sílit nejen kvůli rychlejšímu růstu mezd, ale i vlivem zvyšování cen energií, zejména elektřiny a plynu pro domácnosti, upozornil analytik ING Bank Jakub Seidler. K tomu se podle něj zároveň bude přidávat rychlejší růst cen potravin kvůli horší sklizni v letošním roce. Uvedené efekty patrně povedou k tomu, že inflace se v první polovině příštího roku dostane ke tříprocentní hranici. Za celý příští rok očekává průměrnou inflaci 2,6 procenta, což je hodnota, kterou pro rok 2019 předpokládá ve své nejnovější prognóze i ČNB.

Pavel: Aktivity Ruska jsou pro ČR větší hrozba než terorismus

Aktivity Ruska či Číny představují větší bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku než mezinárodní terorismus. V debatě s názvem "NATO ve 21. století a česká armáda" na CEVRO Institutu v Praze to řekl někdejší náčelník generálního štábu české armády Petr Pavel. Rusko podle něj rok od roku zvyšuje svůj vliv v Česku, které kvůli členství v Severoatlantické alianci nebere jako přítele, ale jako bezpečnostní hrozbu. Pavel řekl, že politici v tuzemsku prezentují jako největší hrozbu mezinárodní terorismus. "Je to jedna z hrozeb, ale pro Česko ne tak urgentní jako jiné," konstatoval. Česko je podle něj pod vlivem ruských aktivit a je nebezpečné na to zapomínat.

Soud poslal do vazby bývalého imáma obviněného z terorismu

Bývalý pražský imám Samer Shehadeh, který čelí obvinění z podpory terorismu, je ve vazbě. Poslal ho do ní Obvodní soud pro Prahu 5. Muž se vzdal práva podat si stížnost, takže usnesení je pravomocné. ČTK to řekla mluvčí soudu Jana Humeni. Na rozhodnutí upozornil server Novinky.cz. Shehadeh loni opustil Česko, podle médií byl dopaden v Jordánsku. Bývalý pražský imám se ocitl v hledáčku tuzemských tajných služeb a policie už před lety kvůli obavám z radikalizace. Podezření vyvolala například výzva určená jeho souvěrcům, aby se neúčastnili akce proti terorismu spolu s křesťany. Z podpory terorismu byl obviněn před rokem poté, co jeho bratr a švagrová vycestovali do Sýrie, kde se účastnili bojů v sesterské teroristické organizaci Al-Káidy. Imám jim podle obvinění pomáhal.

Třetina lidí by uvažovala o adopci, vadí jim ale složitý proces

V české společnosti je relativně vysoká ochota uvažovat o pěstounství nebo adopci dětí, uvažuje o ní skoro třetina lidí. Případným zájemcům ale chybí informace o možnostech náhradní rodinné péče a odrazuje je především složitý proces. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Median pro Asociaci Dítě a rodina. Za další překážky považují účastníci průzkumu náročnost péče o osvojené dítě či skryté zdravotní problémy dítěte. Pro polovinu respondentů by bylo při výběru dítěte zásadní, zda je zdravé, zda jeho rodič byl závislý na drogách a zda pochází z Česka. Průzkum podle odborníků na náhradní rodinnou péči potvrdil, že této otázce se v Česku věnuje málo prostoru.

V potravinové sbírce se za 5 ročníků vybralo 1,2 milionu kg zboží

Téměř 1,2 kilotuny, tedy 1,2 milionu kilogramů potravin a drogistického zboží, darovali lidé v Česku za prvních pět ročníků do Národní potravinové sbírky. Šestý ročník se uskuteční v sobotu od 8:00 do 18:00 ve více než 660 obchodech po celé republice, kde budou dárci moci pořídit jídlo a další věci pro lidi v tísni. Vybrané zboží poputuje do potravinových bank a neziskové organizace je pak rozdělí seniorům, chudým rodinám či dětem z dětských domovů. Letos chtějí pořadatelé upozornit hlavně na nelehkou situaci samoživitelek a jejich dětí.

Podle průzkumu Klubu svobodných matek se samoživitelky většinou starají o jedno či dvě děti. Jejich měsíční příjem se pohybuje mezi 10.000 a 20.000 korunami. "Výživné na dítě přitom dostává každá druhá. Jejich finanční situace umožňuje pravidelně nakupovat ovoce a zeleninu nebo platit dětem zájmové kroužky ve školce či ve škole jen každé čtvrté matce samoživitelce," uvedla ředitelka Klubu svobodných matek Dana Pavlousková.

Asociace nemocnic: Sestry by měly studovat jen střední školu

Asociace nemocnic a lékáren doporučují, aby zdravotním sestrám a farmaceutickým asistentům stačilo pro práci v oboru vystudovat jen střední školu. Zájem o povolání je nyní malý, protože studium je náročné a k získání vysokoškolského diplomu je třeba jen o málo delší doba. Podmínky studia se navíc v posledních letech několikrát změnily. Informace zazněly na odborné konferenci Zdravotnictví 2019. V současné době musí zdravotní sestra po zdravotnické střední škole studovat ještě rok na vyšší odborné škole, farmaceutický asistent tři roky a získají titul diplomovaný specialista.

Zdravotních sester je v Česku asi 80.000, kolem 3000 jich v nemocnicích chybí. "Řešením je, aby absolventky středních škol mohly dělat plnohodnotnou sestru. Studium na vyšší odborné škole nebo bakalářského programu na vysoké škole by byla specializace, která by sestře umožnila převzít některé kompetence lékaře," řekl předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Sohlich. Podle něj v současné době zdravotnické školy absolvuje asi o 800 studentů méně než v roce 1985. Přijato ke studiu je navíc jen 75 procent uchazečů.

Slezská nemocnice v Opavě léčí ženu se vzácnou nemocí

Odborníci infekčního oddělení Slezské nemocnice v Opavě léčí devětačtyřicetiletou pacientku z Bruntálska se vzácnou nemocí. Žena si nejprve z Ugandy přivezla nejtěžší formu malárie, po vyléčení ale její mozek zřejmě postihl postmalarický neurologický syndrom. V Česku dosud nebyl popsán podobný případ. Novinářům to sdělil mluvčí nemocnice Jiří Krušina. Žena do Afriky odletěla za svou dcerou, která podle mluvčího pracuje v charitativní organizaci. Jak uvedl primář oddělení Petr Kümpel, žena z hlavního města na jediný den vyrazila do džungle a domorodé vesnice, kde ji poštípal hmyz. Ženě se malárii podařilo v Česku poměrně rychle překonat. Po několika týdnech ji ale manžel do nemocnice přivezl se silnými halucinacemi.

"Při pročítání literatury o malárii jsme narazili na informaci, že existuje postmalarický neurologický syndrom, který může mít přesně tyto projevy. Jde pravděpodobně vůbec o prvního pacienta v České republice, který by tímto syndromem mohl trpět," řekl Kümpel. Lékařům se nakonec podařilo nepříznivý stav pacientky zvrátit. Stále ale bere léky a lékaři zatím netuší, jak mozek zareaguje po jejich vysazení.

Analýza: Na Starém Městě se přes Airbnb pronajímá každý pátý byt

V nejužším historickém centru Prahy je ke krátkodobým pronájmům prostřednictvím Airbnb a podobných platforem využíván každý pátý byt, což má znatelný vliv na růst cen klasických nájmů. Jen 20 procent nabízených bytů funguje jako skutečně sdílené ubytování, kdy v bytě přebývá kromě hostů i hostitel. To je v rámci Evropy podprůměrný podíl. Třetina pronajímatelů navíc nabízí dva a více bytů. Vyplývá to z kterou zpracoval městský Institut plánování a rozvoje (IPR).

V Praze je podle analýzy celkem 650.000 bytů a počet bytů nabízených přes Airbnb byl v květnu letošního roku 11.500, tedy 1,4 procenta bytového fondu. V Josefově, na Malé Straně a na Novém Městě podíl převyšuje 10 procent, na Starém Městě dokonce 20 procent. Analýza s odkazem na nabídku realitních serverů uvádí, že je v Praze k dispozici více bytů ke krátkodobým než ke klasickým pronájmům. To podle autorů ukazuje, že Airbnb a další platformy snižují nabídku klasického rezidenčního bydlení, což se promítá i do růstu nájemného. Platí to zejména v historickém centru, směrem od jádra vliv slábne.

Čeští antikváři nebudou po protestech odstřiženi od Amazonu

Čeští antikváři budou moci i nadále prodávat své knihy do zahraničí přes portál AbeBooks.com, který patří firmě Amazon. Portál chtěl ke konci listopadu s některými zeměmi přerušit spolupráci, po protestu iniciovaném jedním z pražských antikvariátů, který získal celosvětovou podporu, ale své rozhodnutí změnil. "Zástupci AbeBooks nám to zatím telefonovali a informaci v dopise potvrdila i prezidentka Mezinárodního svazu antikvárních knihkupců Sally Burdonová," řekl ČTK Tomáš Mařík z antikvariátu Valentinská, který protest zorganizoval. Na úspěch českých antikvářů upozornil deník Právo.

Antikvariáty zdaleka nejsou v dnešním světě, který chrlí knižní novinky každým dnem, mrtvou záležitostí. Mají své stálé klienty i nové zákazníky a velká část jejich obchodu se děje na internetu. Většinu internetových portálů v posledních letech koupila firma Amazon, sloučily se pod hlavičkou jediného portálu AbeBooks.com. Ten v říjnu oznámil, že od 30. listopadu nebude již spolupracovat s prodejci v Česku, Polsku, Maďarsku, Rusku a Jižní Koreji. Někteří antikváři na protest proti tomu vstoupili do stávky a své knihy dočasně stáhli z nabídky. Výzva pražského antikvariátu, aby vedení AbeBooks přehodnotilo své rozhodnutí, vyvolala mezi kolegy v zahraničí a u mezinárodních sdružení antikvářů ohlas. Na projev podpory téměř 500 antikvariátů po celém světě pozastavilo spolupráci s AbeBooks.

Robot Matylda bude exponátem pelhřimovského muzea kuriozit

Robot Matylda bude exponátem pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Pečovat o něj budou podle návodu autorů studenti pelhřimovské střední průmyslové školy. Tvůrci robota, Michal Seidl a Radka Benšová, v Pelhřimově svůj výtvor viděli po devíti dnech. Matyldu 31. října poslali autostopem z Jablonce nad Nisou právě do Pelhřimova. Matylda teď bude vystavena v tamním muzeu jako první humanoidní robot, který cestoval stopem. Stopem robot urazil 1718 kilometrů a cestou se podle signálu, který vysílal, zřejmě podíval i do Polska. Robot velikosti tříletého dítěte se vydal na cestu zcela sám vybavený vlastní autosedačkou s dobíjením a solárním kolektorem. Podle Benšové pracoval v modech stopař a spolucestující. Měl mimo jiné skutečně hýbat rukou a ukazovat stopování. Do dvou dnů ale o tuto funkci Matylda přišla, nakonec jí zbyly jen svítící oči a pískání, řekla Benšová.

Podle Seidla, technika z dílny Open TechLab z Jablonce nad Nisou, je sice Matylda pochroumaná, ale v lepším stavu, než čekal. Lidé o ni evidentně pečovali, dostala dokonce i rukavice, aby ji nezábly ruce, a korálky pro štěstí. Robot s sebou vezl i lékárničku vybavenou pouze izolepou, která posloužila jako provizorní přidržení nohou i krku.

Pražské planetárium poprvé představí projekci Má vlast

Pražské planetárium ve Stromovce připravilo u příležitosti letošních sto let republiky zvukově-vizuální představení Má vlast. Show, která kombinuje hudební dílo Bedřicha Smetany s velkoplošnou projekcí na kopuli planetária, má dnes večer premiéru. Smetanovu nejznámější symfonickou báseň uvede planetárium v nahrávce České filharmonie vedené Václavem Neumannem, recitace se ujal herec Josef Somr.

Planetárium promítá obraz na strop ve tvaru kopule, který napodobuje nebeskou klenbu. Pražské planetárium s průměrem promítací kopule 23,5 metru patří k největším na světě. Pouze několik planetárii v Asii a Spojených státech má kopuli o průměru 26 metrů a největší planetárium světa v ruském Petrohradě má průměr promítací kopule 37 metrů.

Sport

Fotbalisté Slavie remizovali ve čtvrtém zápase skupiny Evropské ligy doma s Kodaní bez branek. Pražané sice nenavázali na výhru 1:0 z prvního vzájemného duelu před dvěma týdny, ale před lídrem dánské ligy udrželi dvoubodový náskok na postupovém druhém místě tabulky. V předposledním pátém kole skupiny se Slavia představí 29. listopadu na půdě posledního týmu tabulky Bordeaux, které má po nynější remíze 1:1 s Petrohradem první bod. Tabulku vede ruský celek s osmi body a jednobodovým náskokem před Pražany. Slávisté potvrdili, že mají spolu s Chelsea nejlepší obranu celé soutěže. Ve čtyřech zápasech ve skupině inkasovali jediný gól a Kodani za obě utkání nepovolili ani jednu přímou střelu na branku.

Čeští hokejisté vstoupili do sezony pod novým koučem Milošem Říhou starším porážkou. Na úvod turnaje Karjala i celé série Euro Hockey Tour podlehli v Praze v Tipsport Areně před 9723 diváky Švédsku 2:3. Ostrému začátku předcházelo společné slavnostní buly šéfa Mezinárodní hokejové federace Reného Fasela a Jaromíra Jágra, který se od zaplněných tribun dočkal bouřlivého přijetí. Následovala vzpomínka na 70. výročí tragického nehody letadla s československými hokejisty nad kanálem La Manche.

České tenistky rozehrají finále Fed Cupu s Američankami bez nachlazené Petry Kvitové. V sobotu v pražské O2 areně nejprve od 14:00 nastoupí s reprezentací se loučící Barbora Strýcová proti Sofii Keninové a poté se utkají Kateřina Siniaková s Alison Riskeovou. Kvitová může do utkání zasáhnout v neděli. Pořadí sobotních zápasů určilo losování na Staroměstské radnici. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová kvůli teplotě vynechala středeční trénink, v úterý a ve čtvrtek strávila na dvorci dohromady jen tři čtvrtě hodiny. Kapitán Petr Pála se proto rozhodl sedmou hráčku světa šetřit a případně ji zařadit do nedělní dvouhry. Letošní finále je poznamenáno neúčastí hvězd. Češkám chybí zraněná Karolína Plíšková, americký tým přijel do české metropole bez největších hvězd Sereny a Venus Williamsových, Sloane Stephensové či Madison Keysové.

Letošní říjen byl nadprůměrně teplý a slunečný

Letošní říjen byl v Česku teplejší než obvykle. Průměrná měsíční teplota vzduchu dosáhla 10 stupňů Celsia, což bylo o 1,9 stupně nad normálem z let 1981 až 2010. Desátý kalendářní měsíc byl letos také neobvykle slunečný. V Čechách byl říjen chladnější než na Moravě. Teplé bylo především období od 10. do 16. října, kdy denní maxima často přesahovala 20 stupňů. Nejvyšší teplotu letošního října meteorologové naměřili 11. října ve středočeské Řeži, kde bylo 25,7 stupně. Naopak nejnižší teplotu, minus 9,7 stupně, naměřil ČHMÚ 22. října na Jizerce.

Dnes většinou zataženo, ojediněle mrholení. Nejvyšší teploty 9 až 13 °C, na východě území až 15 °C, v 1000 m na horách kolem 9 °C.