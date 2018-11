Vláda za týden probere odmítnutí paktu OSN o migraci

Vláda příští týden probere materiál o nepřistoupení ke globálnímu paktu OSN o migraci. ČTK to sdělil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve říkal, že úmluva stírá rozdíly mezi legální a nelegální migrací, výhrady k dokumentu dával najevo i Petříček. Od smlouvy loni ustoupily USA, podepsat ji odmítly i Rakousko a Maďarsko. Babiš řekl, že se mezinárodní izolace nebojí. Podle něj by se OSN měla spíš než o globální pakt zasadit o zlepšení podmínek v zemích, odkud migranti přicházejí, a odstranit tak důvody k migraci. Podle ministra zahraničí je třeba si uvědomit, že problematiku migrace nelze řešit jinak než v mezinárodní spolupráci, protože stát o velikosti Česka nedokáže problému čelit sám.

Text nezávazné dohody, která by měla zlepšit mezinárodní řešení uprchlické problematiky, schválila OSN předloni. Dokument bude v prosinci oficiálně přijat v Marrákeši. Kromě zemí, které od něj ustoupily, mají výhrady k paktu také Polsko, Itálie či Japonsko.

Odboráři ArcelorMittalu Ostrava jsou rozladěni, odpovědi nedostali

Odboráři ArcelorMittalu Ostrava (AMO) odešli ze schůzky s potenciálním novým majitelem Sandjeevem Guptou velmi rozladěni. Řekli, že nedostali žádné konkrétní odpovědi ani garance. Gupta řekl novinářům, že obavy odborářů související s velkou změnou chápe, ale že na prorůstovém strategickém plánu jeho skupina GFG (Gupta Family Group) Alliance teprve pracuje. Řekl rovněž, že bude chtít koupit i provoz TAMEH Czech (dřívější závod Energetika), jenž není součástí prodeje huti. "Dneska přijel pan Gupta s velkým týmem naprosto nepřipraven. Nebyli schopni nám odpovědět nic konkrétního, stále jenom sliby," řekla předsedkyně odborové organizace na ředitelství AMO Ivana Jančíková.

Liberty už dříve uvedla, že v příštích pěti letech chce do podniku investovat minimálně 150 milionů eur. "Do budoucna by to negarantovalo ani zajištění provozu v takové míře, jaká je, natož aby byla řeč o nějakých investicích a o nějaké budoucnosti," řekla Jančíková. Gupta řekl, že uvedených 150 milionů eur (3,87 miliardy korun) není maximální investice, ale minimum pro udržení a optimalizaci provozu. Premiér Andrej Babiš (ANO) požádal firmu Liberty House, aby písemně deklarovala své plány. Žádá víceletý plán a investice.

Zimola rezignoval na funkci prvního místopředsedy ČSSD

Jiří Zimola rezignoval na funkci prvního místopředsedy ČSSD. Považuje za nemožné, aby vedení ČSSD v současné podobě změnilo politiku strany. Novinářům řekl, že členem sociální demokracie zůstává, neutíká z boje a pokud budou mít členové ČSSD zájem, je připraven bojovat za lepší postavení strany. Odmítl ale, že by v této chvíli měl ambici kandidovat na březnovém sjezdu na předsedu. Někteří vlivní představitelé strany podle něj usilují o udržení své moci a používají stranu jako rukojmí pro své zájmy. Naznačil, že mezi takové členy ČSSD řadí europoslance Miroslava Pocheho, kterého se strana neúspěšně snažila prosadit na ministra zahraničí. Předsedu ČSSD Jana Hamáčka rezignace Zimoly překvapila. Šéf sociálních demokratů nicméně Zimolovo rozhodnutí respektuje a věří, že jeho dosavadní zástupce bude jako řadový člen strany společně s vedením usilovat o jednotnou ČSSD.

V neděli 11. listopadu ve 13:30 zvony a sirény uctí padlé vojáky

Oběti první světové války připomenou v Česku v neděli 11. listopadu v 13:30 zvony a sirény, budou znít dvě minuty 20 sekund. "My se připojujeme k symbolickému uctění památky padlých první světové války, které proběhne na den válečných veteránů 11. listopadu ve 13:30," řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Výročí ukončení válečného konfliktu uctí premiér v neděli v Paříži, kde se uskuteční oslavy za účasti 60 státníků.

Den válečných veteránů a 100. výročí od konce první světové války připomenou v Praze na konci týdne piety, bohoslužby i veřejná shromáždění. Hlavní akcí bude jako každoročně slavnostní vojenský nástup na Vítkově. Praha 2 uspořádá na náměstí Míru Den válečných veteránů. V pátek bude hostit bohoslužbu za válečné veterány vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech, zazní během ní i modlitba za padlé a zemřelé a modlitba za mír.

V Prachaticích byl pohřeb vojáka padlého v Afghánistánu

Stovky lidí se přišly v Prachaticích rozloučit se štábním praporčíkem Tomášem Procházkou. Vojenský kynolog zahynul 22. října na misi v Afghánistánu. Zemřel na základně Šindánd, když afghánský voják zahájil střelbu na projíždějící české vozidlo. Procházka, který by se letos v prosinci dožil 42 let, byl povýšen do hodnosti štábního praporčíka posmrtně. Ministr obrany Lubomír Metnar mu rovněž udělil Kříž obrany státu. Na začátku obřadu prolétly nad hřbitovem armádní stíhačky. Pohřeb se konal s vojenskými poctami.

Zahraniční jednotky v Afghánistánu zaznamenaly v letošním roce zatím 12 obětí, které tvoří pouze američtí a čeští vojáci. Američanů padlo letos v Afghánistánu osm, Češi čtyři. Kromě Tomáše Procházky zahynuli v srpnu Kamil Beneš, Martin Marcin a Patrik Štěpánek. Všichni sloužili u mechanizovaného praporu v Táboře. Zahynuli při teroristickém útoku, když byli na hlídce zhruba devět kilometrů od základny v Bagrámu.

Demokratická většina ve Sněmovně podle Petříčka vyváží Trumpa

Většina, kterou získali během úterních voleb ve Spojených státech demokraté ve Sněmovně reprezentantů, může podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) vyvážit kroky současné americké administrativy a zmírnit některé dopady politiky prezidenta Donalda Trumpa. Petříček komentoval výsledky voleb před novináři během zasedání vlády. Podle šéfa opoziční ODS Petra Fialy jsou volby nepochybně úspěchem republikánů, kteří udrželi většinu v Senátu.

Demokratická strana už získala podle propočtu agentury AP a televize CNN ve Sněmovně reprezentantů většinu křesel. V 435členném sboru jich obsadí nejméně 218. Republikáni obhájili většinu v Senátu. Ztráta většiny ve Sněmovně reprezentantů představuje pro prezidenta Trumpa pro zbývající dva roky ve funkci komplikaci.

Česko si půjčí z EIB 11,5 miliardy korun na železnice

Česko bude v letech 2019 až 2025 čerpat na modernizaci železnic úvěr 11,5 miliardy korun od Evropské investiční banky (EIB). Jak informoval premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání vlády, peníze chce stát investovat do rozšíření osmi úseků železničních koridorů. Skutečná výše vyčerpaných peněz se bude odvíjet od reálných nákladů na stavby. Dalších 11,5 miliardy korun poskytne na projekt stát a necelou miliardu budou tvořit peníze z evropských fondů.

Kůrovec letos v ČR napadne rekordních až 15 milionů m3 dřeva

Současná kůrovcová kalamita je dosud největší v historii českých zemí. Kůrovec letos zřejmě napadne 12 až 15 milionů metrů krychlových dřeva po zhruba šesti milionech metrů krychlových loni. Na Sněmu lesníků v Hradci Králové to ČTK řekl náměstek ředitele Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) pro výzkum Petr Zahradník. "Situace se permanentně zhoršuje, kromě sucha se projevují i další faktory jako nedostatek (těžařských) kapacit, špatný odbyt dřeva, snížená cena dřeva," řekl Zahradník. Likvidace kalamity podle něj bude trvat roky a oproti dřívějším kalamitám bude její zvládnutí v řadě ohledů složitější. Například proti stavu před rokem 1989 nyní nelze direktivně nařídit, aby se technika a lidé direktivně přesunovali přes celou republiky do míst kalamity.

Část neschopenky by měli lékaři vyplňovat elektronicky

Lékaři v Česku by měli od července příštího roku začít vyplňovat část neschopenek jen elektronicky. České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) by oznámení o začátku a konci pracovní neschopnosti měli posílat pouze přes počítač. Návrh novely o nemocenském pojištění dnes schválila vláda, informoval premiér Andrej Babiš (ANO). Ministerstvo práce označilo změnu za první etapu zavádění e-neschopenek. Zaměstnavatelé i lékaři návrh kritizují a mají k němu výhrady. Vláda počítá s tím, že se od července zruší karenční doba. Obnovení proplácení náhrad v prvních třech dnech nemoci zaměstnavatelé podmiňují zavedením e-neschopenky, aby mohli nemocné pracovníky lépe kontrolovat. Obávají se zvýšení nemocnosti a zneužívání. Podle Hospodářské komory navíc hrozí, že řada starších praktiků kvůli povinné elektronické komunikaci odejde do důchodu. Sdružení praktických lékařů v připomínkách uvedlo, že změna očekávaný efekt nepřinese a jen přibude administrativa.

Ministr: Alkohol a tabák může omezit vyšší zdanění a méně reklamy

Vysokou míru konzumace alkoholu a kouření tabáku v Česku může podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) pomoci snížit vyšší zdanění a omezení reklamy, zejména na alkohol. Řekl to na tiskové konferenci k odbornému setkání Alkohol a tabák v České republice v roce 2018. Podle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové v Česku denně kouří dva miliony obyvatel a 600.000 pije denně alkohol.

V oblasti kouření už se podle ministra po přijetí protikuřáckého zákona pozitivní efekty projevily. Podle statistik kouří v Česku asi čtvrtina populace nad 15 let, 18 procent denně. Závislost na tabáku je podle odborníků jedna z nejtěžších na léčbu. Ročně na nemoci způsobené kouřením tabáku zemře kolem 16.000 lidí. Průměrně přijdou o 15 let života.

Ředitelé škol považují za problémy byrokracii, finance i inkluzi

Ředitelé základních škol považují za největší problémy přílišnou byrokracii, nedostatek financí a současnou podobu inkluze, vyplývá z průzkumu společností Tutor a Edulab. Často si stěžovali též na nedostatek učitelů, problémy s rodiči či malé prostory, ředitelé na školách ve vesnicích pak zmiňovali i nedostatečný počet žáků. Nejčastěji zmiňovaným problémem byla podle autorů administrativa. "Ředitelé na velkých školách mají často k dispozici jen jednu administrativní sílu, jež nemůže vše obsáhnout. U menších škol je to ještě větší problém, protože tam mnohdy ředitel má na starosti nejen chod školy, výkaznictví, ale i velkou vyučovací povinnost. Administrativní sílu většinou k ruce nemá," řekla vedoucí přípravných kurzů společnosti Tutor Miluše Vondráková.

Současná podoba inkluze nefunguje podle 79 procent ředitelů, pouze 14 procent odpovědělo opačně. "Ředitelé se na adresu inkluze vyjadřují poměrně tvrdě, ne z pohledu jejího smyslu, ale z pohledu nedomyšleného procesu její aplikace do praxe," uvedla Vondráková. Podle řady ředitelů byl starý systém jednodušší, efektivnější, výrazně levnější, bez zbytečné administrativy, a to i při zajištění společného vzdělávání s handicapovanými žáky. Průzkum se uskutečnil v říjnu formou dotazníkového šetření. Zúčastnilo se jej 450 ředitelů, přes deset procent všech ředitelů českých základních škol.

Ubytovaných turistů v Česku přibylo ve 3.čtvrtletí o 5,7 procenta

V hotelech, penzionech a kempech v Česku se ve třetím čtvrtletí ubytovalo 7,4 milionu turistů, což bylo meziročně o 5,7 procenta víc. Trend rostoucí návštěvnosti se tak znovu potvrdil i v hlavní turistické sezoně. Uvedl to dnes Český statistický úřad. Přibylo domácích i zahraničních hostů. Lidí z Česka přijelo meziročně o 7,5 procenta víc, zahraničních návštěvníků o 3,6 procenta. Z cizinců bylo tradičně nejvíc turistů z Německa - 589.000. Němci tak opět tvořili zhruba pětinu zahraniční klientely v ubytovacích zařízeních v ČR, v porovnání s loňskem jejich počet stoupl o 2,6 procenta. Na druhém místě skončili návštěvníci ze Slovenska, téměř 224.000 představovalo nárůst o 5,4 procenta. Čínských turistů přijelo přes 214.000, meziročně skoro o čtvrtinu víc. Přibylo také Poláků, Američanů a Britů. Nepatrně se naopak snížil počet hostů z Jižní Koreje a téměř o pět procent z Ruska.

Shoptet: V Česku bude na konci roku již 43.000 e-shopů

Počet e-shopů letos dál rychle roste, na konci roku bude v Česku již 43.000 internetových obchodů. Je to o pět procent meziročně víc. Za nárůstem počtu Čechů podnikajících na internetu je především rychlý růst ekonomiky. Vyplývá to z údajů společnosti Shoptet, na jejíž platformě běží v ČR 15.000 e-shopů. Česko je dlouhodobě zemí, kde je nejvíce e-shopů v přepočtu na obyvatele. Jak uvedl ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška, samotný vznik e-shopu je totiž podle něj na tomto podnikání to nejjednodušší, nicméně po střetu s realitou řada internetových obchodů po relativně krátké době opět v podstatě zanikne či zůstane pouze internetovou stránkou s minimem prodejní činnosti.

Češi letos utratí v internetových obchodech za zboží přes 133 miliard korun, meziroční růst dosáhne 15 až 18 procent, vyplývá to z údajů Asociace pro elektronickou komerci.

ČRo: Pořadatelé motocyklové GP v Brně žalují stát kvůli dotaci

Pořadatelé motocyklové Grand Prix v Brně zažalovali ministerstvo školství kvůli snížení dotace na závod. Uvedl to Český rozhlas Radiožurnál (ČRo). Podle pořadatelů úřad porušil při určení dotace vlastní pravidla. Mluvčí ministerstva Aneta Lednová ale ČRo řekla, že v žádosti o dotaci byly chyby. Spolek podle ní například v podkladech neuvedl, že obdržel deset milionů od města Brna a dalších 20 milionů od Jihomoravského kraje. Žádost také obsahovala nezvykle nízké odhady komerčních příjmů z akce.

Od roku 2016 závody pořádá Spolek pro GP ČR Brno, založený městem Brno a Jihomoravským krajem. Žádal o 100 milionů Kč, od státu dostal 39 milionů. Loni stát závod dotoval asi 70 miliony. Žalobou se bude zabývat Městský soud v Praze. Snížení dotace je podle brněnského primátora Petra Vokřála (ANO), který je ve výkonném výboru Spolku pro GP ČR Brno, nesmyslné. "Je to opravdu naprosto chaotické a zcela subjektivní hodnocení někoho z úředníků, protože například říkají, že budeme mít vyšší příjmy ze vstupného o deset milionů korun než v minulém roce, což nevím, kde na to přišli. Realita ukazuje, že to tak není," řekl rozhlasu. Nově vytvořená koalice v Brně chce situaci s financováním vyřešit a GP zachovat.

Počasí

Většinou polojasno. Nejvyšší teploty 14 až 18 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 11 °C, v 1000 m na horách kolem 11 °C, na Šumavě až 15 °C.