Premiéra Babiše čeká cesta po Evropě, navštíví Francii, Itálii a Dánsko

Premiéra Andreje Babiše (ANO) čeká o víkendu a na počátku příštího týdne cesta po Evropě. Ve Francii se zúčastní vzpomínkového ceremoniálu u příležitosti výročí konce první světové války, následně bude jednat v Itálii o situaci v Libyi v souvislosti s migrací a na závěr cesty navštíví Dánsko, kde se sejde s premiérem Larsem Lökkem Rasmussenem. Mandát pro Babišovu cestu by měla ve středu schválit vláda.

Český premiér odlétá do Paříže v sobotu, hlavní oslavy 100. výročí konce první světové války se uskuteční o den později. Ve francouzské metropoli se bude konat vojenská přehlídka a slavnostní obřad, na který francouzský prezident Emmanuel Macron pozval nejvyšší představitele zemí, které se války zúčastnily. Účast přislíbil mimo jiné americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin.

Zahraniční lékaři mají mít čtyři pokusy na zkoušku pro praxi v ČR

Zahraniční lékaře zřejmě čeká změna podmínek aprobační zkoušky, po jejímž absolvování by mohli pracovat v Česku. Budou se moci o její složení pokusit maximálně čtyřikrát, rozložit by si ji ale mohli do dvou dnů. Změnu má přinést novela, kterou senátní zdravotnický výbor doporučil schválit beze změn. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) senátorům řekl, že omezení pokusů zabrání tomu, aby zahraniční lékaři žádali "donekonečna" o uznání jejich schopností léčit české pacienty. Rozdělení čtyřdílné zkoušky do dvou dnů má podle ministra naopak přispět k tomu, aby ji lékaři z ciziny mohli zdárně složit. Je to podle něj v zájmu nemocnic, které se potýkají s nedostatkem lékařů.

Poslanec Výborný bude kandidovat na předsedu KDU-ČSL

Lidovecký poslanec Marek Výborný bude na březnovém sjezdu strany kandidovat na předsedu. Nynější předseda Pavel Bělobrádek, který KDU-ČSL vede od roku 2010, v říjnu oznámil, že už svou funkci obhajovat nebude. Výborný by jako předseda KDU-ČSL chtěl na první místo stavět rodinnou politiku, od ní by se pak měla odvíjet související témata, jako je podpora vzdělávání, zdravotnictví nebo sociální péče. Hodlá zdůrazňovat proevropskou orientaci země, i když je podle něj třeba udržet si i kritický pohled na některé evropské postoje, které se neshodují s pozicí Česka.

Dvaačtyřicetiletý Výborný je členem KDU-ČSL od roku 2005, ve Sněmovně zasedá od loňska, kdy byl zvolen za Pardubický kraj. Jeho otcem je někdejší lidovecký ministr obrany Miloslav Výborný, který po angažmá v politice působil jako soudce Ústavního soudu. Kandidaturu na předsedu KDU-ČSL už oznámil nynější místopředseda strany a šéf poslaneckého klubu Jan Bartošek. První místopředseda lidovců Marian Jurečka kandidaturu zvažuje, rozhodnout se chce do konce listopadu. Spekuluje se i o možné kandidatuře senátora a zlínského hejtmana Jiřího Čunka, který se o předsednictví utkal s Bělobrádkem i na sjezdu v roce 2017.

Porucha trakčního vedení ovlivnila odjezd stovky vlaků z Prahy

Porucha trakčního vedení ve Vršovicích zastavila či omezila stovku vlaků, které vyjíždějí z Prahy. Vlaky nabíraly zpoždění, některé byly odřeknuty, další jezdily odklonem. Návrat ke standardnímu provozu, tedy včetně nasazení plánovaných souprav, bude podle mluvčího Českých drah (ČD) Petra Šťáhlavského trvat nejméně celý den, i když už vlaky budou jezdit. "Událost se stala ve 3:43. Lokomotiva vyjížděla z nádraží a svým sběračem strhla trakční vedení," řekl ČTK mluvčí Správy železniční dopravní cesty (ŠŽDC) Marek Illiaš. Na Hlavní nádraží byl kolem 7:00 provoz obnoven, ale problémem bylo to, že se soupravy nedostaly včas ze spořilovského depa. Porucha trakčního vedení se nedotkla spojů RegioJet, protože vlaky soukromého dopravce jsou přistavovány ze smíchovského nádraží, informoval ČTK mluvčí Aleš Ondrůj. Dopravu ráno komplikovala i tragická nehoda v Černošicích u Prahy. Rychlík tam srazil před 7:00 nezletilou dívku, která svým zraněním na místě podlehla.

V Praze zadrželi kvůli falešným eurům ukrajinského poslance

Cizinecká policie v pondělí na pražském letišti zadržela ukrajinského poslance, který se snažil platit falešnými eurovými bankovkami, řekla ČTK mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová. Státní zástupce rozhodl o propuštění zadrženého, muž není v pozici podezřelého, uvedl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Podle kyjevských médií šlo o poslance Andrije Lozového. Cizinec podle Rendlové policistům řekl, že bankovky směnil na Ukrajině prostřednictvím svého asistenta. Předložil dva doklady totožnosti, jedním z nich byl diplomatický pas Ukrajiny. "Zároveň sdělil, že je poslancem ukrajinského parlamentu a požadoval o svém zadržení informovat ukrajinskou ambasádu," doplnila mluvčí.

Podle kyjevských médií česká policie zadržela devětadvacetiletého místopředsedu opoziční Radikální strany Lozového a propustila ho po osmi hodinách. Šéf Radikální strany Oleh Ljaško na facebookové stránce strany uvedl, že falešná eura byla zjištěna, když Lozovoj na letišti v Praze kupoval dárek matce. Peníze údajně vyměnil v kyjevské směnárně pomocník Lozového. Stal se prý obětí podvodníka, který mezitím zmizel a kyjevská policie po něm pátrá.

Téměř tři pětiny lidí míní, že si za znásilnění může někdy žena

Téměř tři pětiny dospělých v Česku si myslí, že si za znásilnění v jistých případech mohou ženy samy. Díl odpovědnosti mají, pokud se buď chovaly koketně, nebo byly opilé, měly sexy oblečení, neřekly muži jasné ne, šly bez doprovodu opuštěným místem, či měly hodně sexuálních partnerů. Tento názor má 58 procent lidí, před třemi lety to bylo 63 procent. Výsledky průzkumu představil na tiskové konferenci Martin Balcar z organizace Amnesty International (AI). Podle expertů je přístup společnosti jedním z důvodů, proč znásilnění ohlásí jen zlomek obětí. "Až 58 procent lidí si myslí, že si ´o to´ žena nějakým způsobem řekla. Že mohla násilníka navnadit, aby se to stalo. Otáčí nám to vztah oběť-pachatel. Velká část lidí si myslí, že pachatel není pachatel a oběť není oběť," řekl Balcar. Podle 71 procent dotázaných přitom násilí na ženách představuje v Česku problém.

Podle organizace proFem jen zlomek případů se nahlásí a skončí potrestáním pachatelů. Na policii se obrátí podle odhadů asi pět až osm procent obětí. Analýza pravomocných rozsudků z roku 2016 ukázala, že většina odsouzených za znásilnění navíc dostala jen podmíněný trest. Ve většině případů se oběť a násilník znali. Pachatelem byl otec, dědeček, matčin partner či spolužák ze školy. Obětí byly i malé děti. Podle Balcara je v Česku rozšířený stereotyp, že násilníkem bývá někdo cizí. Podle AI i organizací, které pomáhají ženám a obětem, by situaci v Česku pomohlo zlepšit přijetí takzvané Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách a domácímu násilí.

Průmyslová výroba v Česku poprvé od března klesla

Průmyslová výroba v Česku v září poprvé od letošního března meziročně klesla, a to o 0,9 procenta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Svou roli však sehrál menší počet pracovních dní, po očištění o tyto kalendářní vlivy dosáhl meziroční růst 2,5 %. "Dynamika tuzemského průmyslu dosáhla vrcholu koncem minulého roku a letos je patrné postupně zpomalování. Uvedené zpomalení souvisí nejen s vysokou srovnávací základnou minulého roku a omezenými kapacitami tuzemských výrobců, ale také s mírně slabší zahraniční poptávkou," uvedl Jakub Seidler z ING Bank. Na datech se nejvíc projevuje zpomalování výroby automobilů, ta v letošním roce roste v průměru o pouhých 1,3 %, zatímco v předchozích 4 letech byla dynamika růstu dvouciferná.

"Aktuální čísla potvrzují, že kondice českého průmyslu je letos podstatně slabší než loni," komentoval čísla analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský. Meziroční pokles produkce v září byl silnější, než předpokládal trh, avšak ke snížení podle něj přispěly i dva dočasné faktory. Prvním z nich byla odstávka v chemickém průmyslu a druhým nižší počet pracovních dní v porovnání s loňským zářím. Rovněž se potvrzuje, že se český průmysl již nemůže dále opírat o automobilový průmysl, dodal.

Přebytek zahraničního obchodu České republiky v září meziročně klesl o pět miliard na 13,7 miliardy korun. Bilanci negativně ovlivnil obchod s dopravními prostředky, ropou a zemním plynem. Export se v září zvýšil v meziročním srovnání o 1,8 procenta na 301,8 miliardy korun. Dovoz vzrostl o 3,7 procenta na 288,1 miliardy korun. Stavební výroba v Česku v září zrychlila meziroční růst na 12,4 procenta po srpnovém nárůstu o 11,9 procenta. Meziročně přibylo i bytů, které se začaly stavět, méně jich však bylo dokončeno.

Likérka Rudolf Jelínek letos sklidila rekordních 840 tun švestek

Vizovická likérka Rudolf Jelínek letos sklidila rekordních 840 tun švestek ve svých sadech. Poslední dva roky byla přitom úroda špatná. Firma má téměř 60 hektarů švestkových sadů, letošní sklizeň byla jedenáctá v novodobé historii společnosti. Letošní průměrný výnos byl 38 kilogramů švestek z jednoho sklizeného stromu. Sklizeň zaměstnala 120 lidí, kterým pomáhalo speciální mechanické zařízení, takzvaný setřasač. V sadech roste devět odrůd švestek, které dozrávají od července do září. O více než 20.000 ovocných stromů pečuje deset sadařů a pro správné opylení je v sadech rozmístěno 50 včelích úlů a 15 hnízd čmeláka.

Symbolem oslav sto let koruny bude druhá největší zlatá mince

Symbolem oslav sto let koruny, které se uskuteční příští rok, bude druhá největší zlatá mince na světě. Novinářům to řekl guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Česko v příštím roce oslaví sto let odluky od rakousko-uherského peněžního systému a vznik československé koruny. ČNB chystá k připomenutí tohoto výročí řadu doprovodných akcí a zvláštních emisí platidel. Symbolem těchto oslav by se měla stát mince z ryzího zlata v nominální hodnotě 100 milionů korun, vážící 130 kilogramů a s průměrem 53,5 centimetru. Větší je na celém světě jen australská mince z roku 2011 s průměrem 78 centimetrů a váhou přes tunu. Česká mince bude k vidění od 1. února do 28. dubna 2019 na výstavě pořádané ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a Správou Pražského hradu.

Výstava v Plzni připomíná sto let od narození Miroslava Horníčka

Plzeňského rodáka - herce, dramatika, režiséra, výtvarníka, spisovatele a glosátora Miroslava Horníčka - připomíná v Plzni výstava v mázhauzu radnice. Provádí návštěvníky Horníčkovým osobním i tvůrčím životem, ukazuje nepublikované fotografie ze soukromých archivů či Horníčkovo křeslo, v němž rád popíjel oblíbené víno.

Horníček se narodil 10. listopadu 1918. Výstava s podtitulem "Tak už jsem zase doma, Plzeňáci" provází Horníčkovým životem od dětství a mládí v Plzni, kde studoval a prožil první pracovní i divadelní zkušenosti až po závěr jeho života. "Zvláštní pozornost věnuje jeho spolupráci s Janem Werichem a Milošem Kopeckým. Představuje také jeho filmové a televizní počiny, zejména seriál Byli jednou dva písaři a filmový projekt Kinoautomat, který byl uveden na světové výstavě EXPO 1967 Montrealu. Neopomíjíme ani jeho dráhu spisovatelskou a výtvarnou," řekl ČTK primátorův náměstek odpovědný za kulturu Martin Baxa (ODS).

Počasí

Jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 14 až 18 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 12 °C, v 1000 m na horách kolem 12 °C.

V Česku v pondělí padly dva teplotní rekordy pro 5. listopad. V Javorníku na Jesenicku naměřili 19,2 stupně Celsia a v obci Hejnice na Liberecku 18,4 stupně. Nejvýše se teploty dostaly v Moravskoslezském kraji, kde bylo i více než 20 stupňů Celsia. Rekordy ale překonány nebyly.