Zeman se v Šanghaji sešel s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem

Prezident Miloš Zeman na veletrhu v Šanghaji jednal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Přijal od něj další pozvání do Číny, tentokrát u příležitosti summitu o novodobé Hedvábné stezce, která má spojit Asii, Evropu a Afriku pomocí sítě železnic, přístavů a další infrastruktury.

Si Ťin-pching u příležitosti zahájení veletrhu slíbil, že Čína sníží překážky pro import, uvolní pravidla pro podnikání a zlepší ochranu duševního vlastnictví. Do Číny společně s hlavou státu zamířili ministr zahraničí Tomáš Petříček, ministryně průmyslu Marta Nováková, ministr dopravy Dan Ťok a ministr zemědělství Miroslav Toman. U vrcholné schůzky delegací byli také prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý či šéf Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslav Tvrdík.

Brno povede koalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD

Představitelé ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD podepsali v Brně koaliční smlouvu. Hnutí ANO, vítěz voleb, skončilo v opozici s SPD. Primátorkou se stane brněnská jednička ODS advokátka Markéta Vaňková. V čele radnice nahradí Petra Vokřála z hnutí ANO.

Koalice ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD nahradí dosavadní vedení složené z hnutí ANO, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL, Strany zelených a TOP 09. Žít Brno, SZ a TOP 09 už se do zastupitelstva nedostaly.

Zaměstnanost v Česku se v letošním 3. čtvrtletí meziročně zvýšila

Zaměstnanost v Česku se v letošním 3. čtvrtletí meziročně zvýšila zhruba o 44 tisíc na celkových 5 300 000 lidí. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Přibylo zaměstnanců ve službách - nejvíce se zaměstnanost zvýšila v malo a velkoobchodu, ale taky v autoservisech. Meziročně vzrostl i počet lidí pracujících na zkrácený úvazek.

Na druhé straně počet nezaměstnaných se meziročně snížil o necelých 23 tisíc osob. Klesla i obecná míra nezaměstnanosti.

Dukovany opět odstavily 4.blok

Jaderná elektrárna Dukovany znovu odstavila čtvrtý blok kvůli nutné kontrole jednoho z parogenerátorů. Informoval o tom mluvčí Jiří Bezděk. Plánovaná odstávka tohoto bloku přitom skončila v pátek. Energetici ale při zavádění do plného provozu zjistili u parogenerátoru mírně odlišné parametry. Odstávka podle předběžných informací potrvá několik dnů. Zbývající tři bloky Dukovan jsou v provozu.

Plánované odstávky bloků s výměnou části paliva, kontrolami a úpravami zařízení už byly letos v Dukovanech tři. Čtvrtý blok Dukovan byl tento rok dvakrát odstaven krátkodobě. V dubnu stál devět dní kvůli kontrole zařízení sekundární části potrubí parogenerátoru, ze stejného důvodu byl následně krátce odstaven i třetí blok. Další červencová několikadenní odstávka čtvrtého bloku byla kvůli údržbě jednoho z cirkulačních čerpadel.

EIB: Zhruba 90 procent českých firem plánuje investice

Investice především do obnovy a rozšiřování kapacit plánuje zhruba 90 procent českých firem, tedy přibližně stejně jako loni. Tehdy investovalo 91 procent českých firem, což bylo nad průměrem EU s 87 procenty. Vyplývá to z každoroční analýzy Evropské investiční banky, o kterém dnes na tiskové konferenci informoval viceprezident EIB Vazil Hudák. "Investice jsou ale stále pozadu v porovnání se situací před krizí z let 2008 a 2009," uvedl Hudák.

Téměř všechny firmy považují za překážku pro investice nedostatek zaměstnanců s požadovanými dovednostmi, což platí zejména pro pracovníky se střední a nízkou kvalifikací. Podle více než 70 procent českých firem pak brzdí jejich investice dále regulace trhu práce, podnikání a náklady na energie.

Festival Akademie věd připomíná století české vědy

V rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR se po celé republice od pondělka konají přednášky, prohlídky laboratoří, filmová promítání nebo výstavy. Tématem festivalu je Století české vědy. Slavnostního zahájení v Knihovně AV ČR se zúčastnil premiér Andrej Babiš (ANO). Vstup na všechny akce je bezplatný, u většiny je ale potřeba rezervace.

Festival připomene, jak věda vypadala před sto lety při vzniku Československa a jak se obory postupem času vyvinuly. Pro návštěvníky je připravena i úniková hra s názvem Osudové osmičky, jejíž účastníci si připomenou významné události: založení Československa, mnichovskou dohodu, sametovou revoluci či vznik České republiky.

Labská bouda bude až do května uzavřená

Turisté se letos v zimě nedostanou do Labské boudy v Krkonoších. Podle webových stránek hotelu ji čeká oprava. Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je oblíbenou zastávkou turistů mířících k prameni největší české řeky.

Rekonstrukcí projdou interiéry Labské boudy, především restaurace a bufet. Podle provozovatelů by se měla bouda otevřít v květnu.

V Olomouci vyrábí posmrtné masky zakladatelů ČSR, jsou určeny jako dar pro Izrael

V konzervátorské dílně Vlastivědného muzea v Olomouci se začaly vyrábět kopie posmrtných masek zakladatelů samostatného československého státu, Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika. Štefánikova maska bude mít přitom vůbec první kopii, olomoucké muzeum vlastní její originál. Jedna ze sad posmrtných masek poputuje na konci listopadu jako dar izraelskému lidu při oficiální státní návštěvě Izraele, řekli novinářům zástupci muzea.

Všechny tři masky jsou nyní součástí expozice olomouckého muzea věnované československým legionářům, která byla na začátku října otevřena u příležitosti stého výročí republiky. Podnět pro výrobu jejich kopií dalo ministerstvo kultury. Podle ministra Antonína Staňka (ČSSD) dar připomene izraelskému lidu tři osobnosti, které jsou symbolem československého státu. "Chtěli jsme vyjádřit určitou úctu k tomu, že Československo a Izrael mají společné velmi dobré vztahy," uvedl Staněk.

Počasí v úterý

Jasno až polojasno, místy, zejména v západní polovině Čech a na Českomoravské vrchovině nízká oblačnost nebo mlhy. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 12 °C.