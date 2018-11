Prezident Zeman zahájil návštěvu Číny účastí na večeři v Šanghaji

Prezident Miloš Zeman zahájil v neděli svůj program na třídenní návštěvě Číny. V Šanghaji se zúčastnil zhruba hodinové večeře, kterou pořádal jeho čínský protějšek Si Ťin-pching s manželkou Pcheng Li-jüan. Akce se konala vpředvečer zahájení prvního ročníku dovozního veletrhu China International Import Expo (CIIE), kvůli kterému do Šanghaje přijela řada státníků a podnikatelů. Hlavní bod programu čeká českého prezidenta v pondělí, kdy se několikrát uvidí se Si Ťin-pchingem. Kromě večerního jednání delegací Česka a Číny přivítá čínskou hlavu státu i v české expozici na šanghajském veletrhu. Veletrhu CIIE se podle organizátorů účastní přes 130 zemí a jejich regionů, 80 z nich včetně Česka se prezentuje národními pavilony. Zemana ve zvláštním letadle doprovodila do Číny šedesátičlenná delegace vedená Hospodářskou komorou ČR.

Schillerová: Zrušení karenční doby vyjde příští rok na 1,5 miliardy

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) bude při projednávání státního rozpočtu ve druhém čtení vystupovat proti výraznějším změnám v návrhu. Řekla to v televizi Prima. Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 40 miliard korun. Současný návrh ale nepočítá s financováním zrušení karenční doby, tedy prvních tří dnů nemocenské zdarma, které poslanci schválili tento týden. To se příští rok promítne ve státním rozpočtu výpadkem zhruba 1,5 miliardy korun. Vyžádá si jej snížení odvodů pojistného pro zaměstnavatele o 0,2 procentního bodu. Podle Schillerové prostředky na proplácení prvních tří dnů nemocenské bude muset stát najít v průběhu příštího roku.

Zrušení karenční doby podle zástupců podnikatelů povede ke zvýšení nemocnosti a nákladů firem, zástup za nemocné budou za rekordně nízké nezaměstnanosti hledat obtížně.

Průzkum: Růst minimální mzdy podle firem neodráží realitu

Navrhované zvyšování minimální mzdy neodráží podle většiny podnikatelů (52 procent) současnou ekonomickou realitu. Na 42 procent malých a středních firem je opačného názoru, zbytek neví. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila ČSOB mezi 400 malých a středních podniků. Minimální mzdu pobírá v Česku asi 150.000 lidí.

Rozhodnutí o zvýšení minimální mzdy od ledna příštího roku padne v listopadu. Hnutí ANO navrhuje zvednout částku o tisícikorunu, ČSSD o 1200 Kč. O navýšení minimální mzdy rozhodne svým nařízením vláda. Nyní činí minimální mzda 12.200 korun.

Babiš: Otázku vymáhání reparací od Německa nepovažuje vláda za aktuální

Vymáhání válečných reparací od Německa nepovažuje česká vláda za aktuální. V odpovědi na písemnou interpelaci poslance Jiřího Valenty z KSČM to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Valenta interpelací reagoval na záměr Polska, které chce od Německa vymáhat kvůli druhé světové válce odškodnění. Podle Babiše by případné rozhodnutí reparace vymáhat mohlo narušit vzájemnou důvěru v Evropě. Premiér taky připomněl, že se obě strany v roce 1997 v Česko-německé deklaraci dohodly, že vzájemné křivdy patří minulosti. Podle Valenty ale české právní nároky vůči Německu stále platí.

Průzkum: Sněmovní volby by vyhrálo ANO následované Piráty

Volby do Poslanecké sněmovny by nyní vyhrálo se ziskem 27 procent hnutí ANO následované Piráty s 16 procenty hlasů. Vyplývá to z průzkumu, který pro Českou televizi provedla skupina Kantar CZ na vzorku 1200 respondentů. Vládní strana premiéra Andreje Babiše však za poslední měsíc lehce oslabila. Třetí by ve volbách skončila se 14 procenty ODS. Okolo sedmi procent by získalo hnutí SPD a Starostové. Do sněmovny by se podle průzkumu dostala také ČSSD a komunisté. Podle agentury Median, která svůj model zveřejnila v pátek, by ANO v říjnu vyhrálo volby s ziskem 28,5 procenta hlasů. ODS by stejně jako Piráti dostala 12 procent. ČSSD, SPD a KSČM se pohybovaly na devítiprocentní hranici, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL na pětiprocentní.

Trh s odkupem pohledávek vzrostl do září meziročně o 11 procent

Factoringové společnosti v Česku financovaly letos za tři čtvrtletí odkup pohledávek za zhruba 126 miliard korun. To je podle Asociace factoringových společností meziročně o 11 procent víc. Služba factoring spočívá v odkupu pohledávek před dobou jejich splatnosti. Klientské firmy se tak dostanou ke svým penězům dříve. Vetšinou ale jen k 60 až 90 procentům fakturované částky.

Trh s odkupem pohledávek meziročně vzrostl i loni, a to o 19 procent. Factoringové společnosti tehdy financovaly odkup pohledávek asi za 156 miliard korun.

Stát plánuje vybudovat zařízení pro zabavená exotická zvířata

Exotická zvířata zabavená soukromým majitelům by do budoucna mohla najít nový domov ve speciálním zařízení. O jeho vybudování v současnosti jednají ministerstva zemědělství a životního prostředí. Pro zvířata týraná nebo zabavená pašerákům se totiž obtížně nachází umístění. Zařízení bude určené konkrétně pro kategorii zvířat vyžadujících zvláštní péči, jako jsou například lvi, tygři nebo medvědi. Podle údajů veterinární správy žije v Česku u soukromých chovatelů celkem 135 velkých šelem.

Velkým městům v Česku chybí stovky strážníků

V okresních městech v Česku chybí na 700 strážníků. Nejvíc v hlavním městě a také v Brně a v Ostravě. Může za to nízká nezaměstnanost i nábory u státní policie a armády. Například v Ostravě je problém s nedostatkem strážníků dlouhodobý. "Chybí tady asi 80 lidí, s náborem pomáhají i samotní strážníci," říká mluvčí městské policie Michael Beneš. V Brně chybí asi 50 strážníků, nové zaměstnance láká tamní městská policie na náborový příspěvek ve výši 60 tisíc korun. V Mladé Boleslavi, kde jich chybí asi 20, dostávají jako náborový příspěvek 150 tisíc korun.

Pět mladých českých vědců získalo prestižní evropský grant

Prestižní ERC granty od Evropské výzkumné rady letos získalo pět mladých českých vědců. Pro Česko je to nejlepší výsledek od roku 2008. Peníze na svůj výzkum získal třeba lékař a biolog Marek Mráz, který se věnuje výzkumu chronické lyfmatické leukémie. Během pěti let dostane z grantu v přepočtu téměř 40 milionů korun. Grant letos získala třeba taky bioložka Kateřina Sam, která se věnuje potravním vazbám mezi hmyzem a ptáky, astrofyzik Ondřej Pejcha, biolog Matyáš Fendrych nebo Ondřej Štěpánek z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.

O finanční podporu letos žádalo přes tři tisíce vědců z celé Evropy, uspěli pouze 403 z nich.

Písničkář Nohavica převzal v Kremlu Puškinovu medaili

Český písničkář Jaromír Nohavica si v Kremlu převzal Puškinovu medaili od ruského prezidenta Vladimira Putina. V děkovné řeči pronesené v ruštině zazpíval část písně Bulata Okudžavy a připomněl, že zpívat písně jiného autora znamená stát se součástí jeho duše. Putin předával státní vyznamenání u příležitosti Dne národní jednoty, který nahradil dřívější oslavy říjnové revoluce. Rusko si tak připomíná protipolské povstání.

Puškinova medaile je od roku 1999 udělována ruským občanům i cizincům, kteří se významně zapsali v kulturní oblasti, literatuře či jiných oborech umění. Z Čechů jí byli dosud oceněni bývalý prezident Václav Klaus a předseda Česko-ruské společnosti Jiří Klapka.

Sport

Krasobruslař Michal Březina potvrdil, že má v první polovině sezony výbornou formu. Po druhém místě z Americké brusle skončil druhý i v dalším závodě Grand Prix v Helsinkách a má velmi blízko k účasti ve finále seriálu, kam postoupí šest nejlepších krasobruslařů. Český reprezentant nestačil jen na dvojnásobného olympijského vítěze Juzurua Hanjua z Japonska.

Fotbalisté Sparty remizovali v pražském derby se Slavií 2:2. Slavia tak v derby popáté za sebou neprohrála a vrátila se do čela tabulky o skóre před mistrovskou Plzeň. Sparta nevyhrála počtvrté za posledních pět kol a na třetím místě tabulky ztrácí na červenobílé sedm bodů.

Počasí v pondělí

Převážně polojasno, hlavně v jihozápadní polovině území inverze a mlhy. Teploty až 18 stupňů Celsia.