Prezident Zeman i čeští podnikatelé míří na veletrh v Číně

Prezident Miloš Zeman počtvrté ve své funkci navštíví Čínu. Míří na dovozní veletrh v Šanghaji, který začíná v pondělí. Zeman chce po české expozici osobně provést čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Součástí programu bude i ochutnávka tradiční české kuchyně z restaurace Krajánek, která v Šanghaji sídlí.

České firmy budou mít na veletrhu k dispozici 590 metrů čtverečních. Na nich se Česká republika představí v oblasti průmyslu, cestovního ruchu, zemědělství nebo kultury.

Úřady práce poskytly od roku 2016 zhruba 1160 dávek na kauci za byt

Úřady práce poskytly od roku 2016 zhruba 1160 mimořádných dávek. Díky nim mohli lidi z ubytoven nebo jiného nestandardního bydlení zaplatit kauci a pronajmout si běžný byt. Téměř 560 dalších žádostí o dávku k získání bytu úředníci zamítli. Vyplývá to z výroční zprávy vládní agentury pro sociální začleňování.

Agentura zahájila svou činnost v březnu 2008. Funguje jako jeden z odborů úřadu vlády. Zaměřuje se na boj s chudobou. Loni spolupracovala se 60 obcemi, městy či mikroregiony, v nichž se nacházelo přes 230 takzvaných vyloučených lokalit.

Čtvrtina českých nemocnic skončila loni ve ztrátě

Čtvrtina českých nemocnic skončila loni ve ztrátě. Celkové náklady 135 zdravotnických zařízení překročily 160 miliard korun. Jejich pohledávky na konci roku byly 14,1 miliardy a závazky 17,7 miliardy korun. Téměř třetinu závazků nemocnice hradily déle než 60 dní po zdanitelném plnění. Vyplývá to ze zprávy Ekonomické výsledky nemocnic 2017, kterou zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky. Od roku 2020 by se podle ministerstva zdravotnictví mohlo financování péče v nemocnicích změnit.

Elektronické náramky odhalily první domácí vězně, kteří porušili pravidla trestu

Kvůli hlídacím náramkům pro domácí vězně by mohl jít do vězení první odsouzený. Zařízení totiž odhalilo, že vědomě porušil pravidla trestu. Jestli půjde za mříže, teď rozhodne soud. Elektronický monitoring funguje asi měsíc a půl. Podle ředitele monitorovacího centra ministerstva spravedlnosti Marka Netočného je systém spolehlivý.

Náramky zatím nosí 73 lidí. Ministerstvo očekává, že díky elektronickému monitoringu budou soudci ukládat častěji alternativní tresty. Probační a mediační služba má v tuto chvíli k dispozici 280 náramků.

Některé lékařské fakulty chystají změny v přijímání studentů

Některé lékařské fakulty v příštím školním roce změní způsob přijímání nových studentů. V souvislosti se záměrem vlády navýšit počet mediků o 15 procent tak chtějí zajistit, aby se na školy dostávali i nadále co nejkvalitnější uchazeči. Fakulty zároveň nyní připravují personální i organizační opatření pro vyšší počet posluchačů. Vyplynulo to z odpovědí zástupců lékařských fakult, které oslovila ČTK. To, zda absolventi medicíny zůstanou v ČR, bude podle nich záviset dál na tom, jaké v Česku budou mít podmínky pro práci.

Strážníci posílili kvůli dušičkám hlídky i o víkendu

Lidé i o víkendu vzpomínají na zesnulé. Na hřbitovy přicházejí zapálit svíčku a položit květiny. Kvůli náporu návštěvníků je v okolí hřbitovů víc strážníků, v řadě měst taky prodloužili otevírací dobu, třeba v Praze do 18 hodin, v Brně většinu hřbitovů uzavřou až v devět večer.

Opravy pražského Barrandovského mostu začnou po roce 2020

Barrandovský most v Praze projde po 30 letech první rozsáhlou rekonstrukcí. Technická správa komunikací s ní chce začít po roce 2020. Pracovat se bude v několika etapách tak, aby byly v každém směru průjezdné vždy dva jízdní pruhy. Barrandovský most čeká kompletní obnova izolace, oprava říms a sanace pláště. Přes most denně projede kolem 140 tisíc aut.

Lanovka na Sněžku bude do začátku prosince kromě víkendů mimo provoz

Kabinová lanovka na Sněžku bude do 7. prosince jezdit jen o víkendech. Lanovka se zastaví kvůli pravidelné podzimní údržbě.Technici budou vždy v týdnu kontrolovat tratě, pohony, jednotlivé kabiny a taky stanice. Rozsáhlejší revizi brzd pak plánují na jaro. Nová kabinová lanovka začala z Pece pod Sněžkou přes Růžovou horu až na Sněžku jezdit v roce 2013. Vystřídala původní dvousedačkovou lanovku z roku 1949.

Cyklobusy v Krkonoších letos svezly rekordních 40 tisíc lidí

Cyklobusy v Krkonoších během léta využilo rekordních 40266 cestujících. Skoro každý desátý pasažér si vezl kolo. Oznámil to Svaz měst a obcí Krkonoše, který cyklobusovou dopravu v Krkonoších koordinuje. Ze statistik přepravených osob je podle Dáši Palátkové ze svazu zřejmé, že návštěvníci i obyvatelé regionu využívají krkonošské cyklobusy jako veřejnou hromadnou dopravu. Cyklobusy jezdily v Krkonoších už patnáctou sezónu.

Karolína Plíšková nebude hrát finále Fed Cupu, nahradila ji Krejčíková

Česká tenisová dvojka Karolína Plíšková kvůli natrženému lýtkovému svalu a obnoveným chronickým problémům se zápěstím nenastoupí ve finále Fed Cupu proti USA. Kapitán Petr Pála do týmu povolal deblistku Barboru Krejčíkovou. Český tým změnu v sestavě oznámil v tiskové zprávě a na sociálních sítích.

Zápas se uskuteční 10. a 11. listopadu ve vyprodané pražské O2 areně. V sestavě jsou dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová, Barbora Strýcová a Kateřina Siniaková, která tvoří s Krejčíkovu aktuálně nejlepší deblový pár světa.

Teplé počasí vydrží v Česku do poloviny listopadu

Až do poloviny listopadu vydrží v Česku teplé počasí. Vyplývá to z měsíční předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Podle něj teploty zůstanou nadprůměrné a budou se pohybovat nad deseti stupni Celsia. Pokračovat dál bude i sucho, pršet by mělo jen minimálně. Ve druhé polovině listopadu se už ale ochladí. To už by přes den teploty neměly překročit 10 stupňů, v noci pak klesnou k nule. Pršet by podle dlouhodobé předpovědi mělo v listopadu jen minimálně.

Počasí v neděli

V neděli bude zataženo nízkou oblačností a mlhavo, na horách a postupně i v nižších polohách až skoro jasno. Teploty až 19 stupňů Celsia.