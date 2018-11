Babiš bude navrhovat, aby Česko nepodepsalo pakt OSN o migraci

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude navrhovat, aby Česko po vzoru Maďarska a Rakouska nepřistoupilo ke globálnímu paktu Organizace spojených národů (OSN) o migraci. Vláda by o tom měla jednat příští týden. Postoj k paktu chce premiér ještě probrat s představiteli ČSSD. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) sdělil, že připojení k paktu by teď bylo kontraproduktivní. Babiš ve shodě se svým rakouským protějškem Sebastianem Kurzem uvedl, že pakt stírá rozdíly mezi legální a nelegální migrací a jeho ustanovení umožňují rozdílný výklad.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček uvedl, že nebyla přijata řada připomínek z Evropské unie. "A hlavně nebyla uspokojivě vysvětlena řada otázek v oblasti nelegální migrace - ať už se jedná o přístup ke vzdělávání či do sociálního systému," doplnil. Babiš také uvedl, že odmítá přijímat ilegální migranty. Omezení nelegální migrace si slibuje od "Marshallova plánu pro Afriku", odkud uprchlíci do Evropy proudí, tedy od hospodářské pomoci africkým zemím.

Ministr: Istanbulská úmluva žádné změny v českém právu nevyvolá

Istanbulská úmluva o prevenci a potírání násilí vůči ženám, jejíchž dopadů se obává především církev, podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) v podstatě žádné změny v českém právu nevyvolá. Ministr to uvedl ve Sněmovně na dotaz poslance SPD Pavla Jelínka, podle něhož je úmluva Rady Evropy nadbytečná kvůli tomu, že je Česko signatářem úmluvy OSN proti diskriminaci žen. Podle Kněžínka o úmluvě koluje řada mýtů a dezinformací. "Velikonoce nám nikdo nezakáže a žádné koncentrační tábory vznikat nebudou," slíbil Kněžínek.

Reagoval tak mimo jiné na svatováclavské kázání katolického kněze Petra Piťhy, podle něhož úmluva povede k přijetí opatření proti tradiční rodině. Piťha v katedrále svatého Víta věřícím také řekl, že za názor, že muž a žena nejsou totéž, bude hrozit deportace do "pracovně výchovných táborů vyhlazovacího charakteru". Organizace Česká ženská lobby na kněze podala trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy. Úmluvu podle Kněžínka ratifikovalo už 17 členských států EU.

ČR i Slovensko podporují dialog v sporu EU s Maďarskem a Polskem

Česká republika a Slovensko upřednostňují dialog ve věci možného řízení EU vůči Maďarsku a Polsku kvůli údajně vážnému ohrožení hodnot unie či zásad právního státu, shodli se český a slovenský ministr zahraničí Tomáš Petříček a Miroslav Lajčák na společné schůzce v Bratislavě u příležitosti návštěvy šéfa české diplomacie na Slovensku. Z vyjádření Lajčáka také vyplynulo, že slovenská diplomacie na rozdíl od českého premiéra Andreje Babiše podporuje připravovaný globální pakt Organizace spojených národů (OSN) o migraci.

Maláčová: Ženy vydělávají průměrně o 80.000 Kč ročně míň než muži

Ženy v Česku si ročně vydělají v průměru o desetitisíce korun méně než muži. Dopad to má na děti a rodiny, důchody i celou ekonomiku. Novinářům to při příležitosti evropského dne nerovného odměňování, který připadá na 3. listopadu, řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). V soukromém sektoru rozdíl průměrné mzdy podle údajů informačního systému o průměrném výdělku za první pololetí činí asi 96.000 korun za rok, ve veřejné sféře se průměrný roční plat žen a mužů liší o víc než 82.000 korun. Podle Maláčové je spravedlivé odměňování žen a mužů "zásadní ekonomická otázka".

V soukromém sektoru ženy letos v prvním pololetí podle informačního systému o průměrném výdělku vydělávaly v průměru 27.771 korun. Měly tak o 8183 korun měsíčně méně než muži, tedy o 23 procent. Ve veřejném sektoru průměrný mužský plat činil letos 38.794 korun. Žena měla o 6866 korun méně, tedy o 18 procent. Rozdíly se v posledních letech ještě prohlubují. Ze statistik vyplývá, že výdělky mužů rostou rychleji než výdělky žen. V roce 2004 se průměrný plat mužů a žen ve veřejné sféře lišil o 16 procent. Podle odborníků na problematiku rovnosti ženy pracují v hůř odměňovaných oborech jako školství či sociální služby a na nižších pozicích, do vedoucích postů se dostávají obtížně. Často ale i na stejných místech mívají méně než jejich kolegové.

Babiš žádá Evropskou komisi o přezkoumání prodeje ostravské huti

Premiér Andrej Babiš (ANO) poslal komisařce pro hospodářskou soutěž v Evropské komisi Margrethe Vestagerové dopis, v němž na ni naléhá, aby EK při schvalování kupce hutního podniku ArcelorMittal Ostrava (AMO) prozkoumala transakce s emisními povolenkami a investiční plán potenciálního kupce, britské firmy Liberty House. Text dopisu přetiskli odboráři AMO ve svém zpravodaji.

Skupina ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmí Mittala ostravskou huť a několik dalších podniků prodává, protože chce koupit největší evropskou ocelárnu Ilva v Itálii. Podle podmínek EK se musí některých podniků zbavit, aby neměla moc velký podíl na evropském trhu. Novým vlastníkem AMO by měla být Liberty House z globální skupiny GFG (Gupta Family Group) Alliance britského podnikatele s indickými kořeny Sanjeeva Gupty. Odboráři AMO už poslali EK námitky proti této transakci, protože se domnívají, že by huť trvale a nezvratně poškodila. AMO má i s dceřinými společnostmi téměř 7000 zaměstnanců. Znepokojení vyjádřil v dopise i Babiš.

Ze zákona zřejmě zmizí podmínka českého občanství pro notáře

Notáři, kteří by chtěli vykonávat profesi v Česku, zřejmě nebudou muset být výhradně českými občany. Změnu přinese vládní novela notářského řádu, kterou zrychleně už v prvním čtení schválila Sněmovna. Pokud předlohu podpoří také Senát a podepíše prezident, budou moci v tuzemsku pracovat i notáři s občanstvím některého ze států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Ministerstvo spravedlnosti novelou reagovalo na březnový rozsudek Soudního dvora EU. Konstatoval, že podmínka státní příslušnosti požadovaná českou právní úpravou pro přístup k povolání notáře představuje porušení smlouvy o volném pohybu pracovníků. Notáři, kteří budou chtít působit v ČR, ale nadále budou muset mít vystudovanou českou právnickou fakultu, budou muset vykonat notářkou zkoušku v češtině a pro provádění procesních úkonů budou muset ovládat úřední jazyk, tedy český. Soud už dříve rozhodl stejným způsobem vůči podobné praxi v několika jiných zemích unie. Evropské komise už u něj žalovala Belgii, Francii, Lucembursko, Rakousko, Německo, Řecko, Nizozemsko, Lotyšsko nebo Maďarsko.

Lékaři asi budou vědět o všech lécích předepsaných pacientovi

Ošetřující lékaři a lékárníci možná budou mít přehled o všech lécích, které má pacient předepsané. Předpokládá to novela lékového zákona, který v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna navzdory výhradám zejména poslanců ODS. Sdílení údajů mezi poskytovateli zdravotní péče má podle vlády zajistit bezpečnější a kvalitnější předepisování léků. Předlohu nyní posoudí hned tři výbory - zdravotnický, ústavně-právní a petiční. Přístup k datům o předepsaných lécích bude mít podle novely jen ošetřující lékař nebo lékárník, který bude vydávat lék. Pacient by jim ale mohl vstup do databáze o lécích, které užívá, zakázat. "Není to tak, že do lékového záznamu bude mít přístup jakýkoli lékař," hájil vládní návrh ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Do takzvaného lékového záznamu pacienta by měl přístup jen lékař, který mu předepíše aspoň jeden recept a pacient si daný lék také vyzvedne, nebo na základě předložení občanského průkazu. V současnosti má lékař přehled pouze o lécích, které pacientovi sám předepsal.

Důvodová zpráva předlohy vypočítává, že v Česku za deset let stoupl 3,5krát počet hospitalizací v souvislosti s léky, například kvůli chybám v dávkování nebo kvůli nežádoucím účinkům léků. Desetkrát se zvýšil počet případů, které skončily úmrtím pacienta. Mnohé se ale podle odborníků vůbec do evidence případů nedostanou. Data o nežádoucích příhodách v souvislosti s podáváním léků nejsou dosud systematicky sledována.

Mladí Češi mohou do Japonska na pracovní dovolenou

Lidé od 18 do 30 let získali příležitost pobývat až rok v Japonsku s možností vydělávat si tam prací. V platnost vstoupila dohoda o tzv. pracovní dovolené s Japonskem. Stejnou šanci dostávají současně i Japonci v případě delší cesty do České republiky. ČTK o tom informovalo velvyslanectví ČR v Tokiu. Dohoda o vízech k pracovní dovolené umožňuje lidem od 18 do 30 let, kteří prokážou zajištěnou zpáteční cestu, dostatek peněz či čistý trestní rejstřík, vycestovat do Japonska na základě dlouhodobého víza. To současně umožňuje vykonávat na území druhého státu krátkodobá zaměstnání. Mohou tak pokrýt náklady na pobyt či cestování po Japonsku.

Dosud byli japonští občané při vstupu na území České republiky pro pobyt v trvání do tří měsíců osvobozeni od vízové povinnosti, pokud účelem jejich pobytu nebyl výkon výdělečné činnosti. Totéž platilo pro vstup českých občanů na území Japonska. Japonsko se stalo osmou zemí, se kterou se Česko na pracovní dovolené domluvilo. Obdobné smlouvy má Česká republika sjednané s Kanadou, Novým Zélandem, Korejskou republikou, Izraelem či Chile.

Univerzita Karlova poprvé absolventovi odejmula tituly kvůli plagiátorství

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima rozhodl o odejmutí dvou magisterských titulů absolventovi školy kvůli plagiátorství. ČTK o tom dnes informoval mluvčí UK Václav Hájek. Podle něj je to poprvé, kdy škola k odejmutí titulů z důvodu plagiátorství přistoupila. Jde o absolventa Husitské teologické fakulty UK, který na této fakultě vystudoval dva programy. Obě diplomové práce obhájil loni 26. září. Přezkumná komise školy potvrdila, že jde o plagiáty, uvedl Hájek. Zástupci UK podle Hájka zjistili, že diplomové práce vznikaly bez průběžné spolupráce s vedoucím práce. Podle rektora se diplomové práce kontrolovaly v antiplagiátorských programech.

Dostálová: Realitní makléři by mohli být regulováni od půle 2019

Zákon o realitním zprostředkování by mohl být účinný od poloviny příštího roku. V polovině listopadu ho projedná Legislativní rada vlády, na začátku roku by měl jít do Sněmovny. V rozhovoru s ČTK to sdělila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Ve Sněmovně vnímá politickou vůli zákon přijmout. Důležité podle ní je, aby byl zákon vyvážený jak pro větší, tak menší firmy a jednotlivce. Zákon by měl změnit dosavadní volnou živnost na živnost vázanou s požadavky na odbornou kvalifikaci. Makléř bude muset mít vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, ekonomie, financí, marketingu a obchodu nebo stavebnictví. Další možností je vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání s maturitou a tři roky praxe.

Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v ČR ke konci loňského roku 14.602 podnikatelských subjektů, které se hlásily ke zprostředkovatelské činnosti. Po přepočtu na počet obyvatel patří v tomto ohledu Česká republika k absolutní špičce v Evropě. Na jednoho makléře připadá asi 720 obyvatel. Neoficiální odhady počítají dokonce až s 25.000 realitních zprostředkovatelů. V sousedním Německu, které je v tomto žebříčku na posledním místě, je počet obyvatel na makléře desetkrát vyšší.

Svaz neslyšících: V ČR je nedostatek tlumočníků znakového jazyka

V Česku je nedostatek tlumočníků znakového jazyka. Podle odhadu Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR tlumočí do znakového jazyka v současnosti zhruba 90 lidí. Na jednoho tlumočníka tak připadá přibližně 100 neslyšících. ČTK o tom informovala mluvčí svazu Veronika Cézová. Podle ní není v Česku vysoká škola, která by nabízela kompletní studium tlumočení. Chybí také standardizované zkoušky, které by ověřovaly znalosti tlumočníků, uvedla. Podle mluvčí svazu je v Česku asi 10.000 neslyšících. Kromě nich používají znakový jazyk i někteří nedoslýchaví. Většina z takto postižených žije v Praze, kde působí asi 80 procent tlumočníků znakového jazyka.

Lidé vzpomínají na zemřelé, začínají Dušičky

Lidé si připomínají Památku zesnulých. O svátku lidově nazývaném Dušičky lidé vzpomínají na své blízké, navštěvují hroby zemřelých, pokládají na ně květiny a zapalují svíčky jako symbol života. Dušičky jsou spojené také se zvýšeným provozem na silnicích, kdy za volant usedají i "sváteční řidiči". Podle průzkumu agentury IPSOS se o nadcházejícím dušičkovém víkendu chystají na hřbitov téměř čtyři pětiny Čechů. Dopravní policie s týdenním předstihem apelovala na řidiče, aby o Dušičkách dbali na bezpečnost jízdy. Dušičky jsou znát také u obchodníků, u kterých jdou v posledních dnech na odbyt zejména svíčky, dále lucerničky, věnce, hřbitovní vázy a květináče. Tržby rostou také květinářstvím u hřbitovů. Notářské kanceláře pak každoročně na začátku listopadu evidují zvýšený počet zájemců o sepsání závětí.

V anglosaských zemích je oslava památky zesnulých spojena s veselicí s názvem halloween. Halloweenské akce se konají i v Česku, účastní se jich hlavně školní a předškolní děti, nejvíce se ujalo vyřezávání dýní. V Latinské Americe se na Den mrtvých (Día de Muertos) konají průvody masek, v Katalánsku se slaví tento týden Kaštaniáda (Castanyada).

Počasí - pátek

Oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty v Čechách 11 až 15 °C, na Moravě a ve Slezsku 14 až 18 °C, v 1000 m na horách kolem 9 °C.