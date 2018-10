Policejní prezident Tuhý končí ve funkci, bude velvyslancem

Policejní prezident Tomáš Tuhý končí ve funkci, stane se velvyslancem na Slovensku. Vyplývá to z vyjádření ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Podle deníku Právo, který informaci přinesl, skončí Tuhý ve funkci ve středu 31. října. Česká vláda schválila přesun Tuhého na post velvyslance na Slovensku letos v červnu. Podle Hamáčka bude po odchodu Tuhého pověřen řízením policie jeho nynější první náměstek Martin Vondrášek a poté se uskuteční standardní výběrové řízení. Z postu české velvyslankyně na Slovensku odešla letos koncem dubna Livia Klausová, manželka bývalého prezidenta Václava Klause.

Respekt: StB vedla svazek o Trumpovi, jeho rodině i podnikání

Současný americký prezident Donald Trump byl v minulosti předmětem zájmu československé komunistické Státní bezpečnosti (StB). Cílem StB, která vedla svazek ve spolupráci s rozvědkou, bylo zjistit vazby Trumpovy rodiny na vládní a mocenské kruhy ve Spojených státech. StB měla od informátorů k dispozici údaje o Trumpově rodině, podnikatelské činnosti či ambici stát se prezidentem. Uvedl to týdeník Respekt, který informace získal ve spolupráci s britským listem The Guardian. StB podle Respektu zaujal sňatek Trumpa s jeho první ženou, rodačkou z Československa Ivanou Zelníčkovou. Spis s názvem Ivana založila gottwaldovská (zlínská) správa StB rok po jejich svatbě v dubnu 1978 a o rok později předala veškeré informace odboru rozvědky, která se zabývala vysazováním špionů v zahraničí. Na spisu dál pracovali v Gottwaldově.

StB dostávala o Trumpovi informace osobní povahy, například o tom, jaké najal vychovatelky pro svého syna. Hlášení se týkala i rozšiřování jeho podnikatelské činnosti či podpory kandidátů při amerických prezidentských volbách. O prezidentství podle spisu začal uvažovat v roce 1986, kvůli nízkému věku 41 let to však zatím odmítl. Podle historiků oslovených Respektem se nedají nasbírané informace považovat za výbušné. "Dokumenty neprokazují, že by Trump nebo jeho žena s tajnou policií nějak vědomě spolupracovali," uvádí list. Respekt nevylučuje, že spis na Trumpa mohla vést i sovětská KGB.

Výročí 100 let republiky přilákalo na ČT 3,5 milionu lidí

Nedělní speciální vysílání České televize k výročí 100 let od založení samostatné republiky sledovalo přes 3,5 milionu diváků. Z toho 1,3 milionu vidělo na ČT1 a ČT24 předávání státních vyznamenání. Uvedla to Česká televize. Přímý přenos vojenské přehlídky, který byl součástí speciálního vysílání České televize ke 100. výročí založení samostatné republiky, sledovalo na zpravodajském kanálu ČT24 955.000 lidí. Debatu prezidenta Miloše Zemana s premiérem Andrejem Babišem (ANO) si následně nenechalo ujít 738.000 lidí.

Oceněný vědec Petr: Původně jsem myslel, že ze mě bude zootechnik

Profesor Jaroslav Petr původně vědu dělat vůbec nechtěl. Měl představu, že vystuduje zemědělskou univerzitu a bude pracovat jako zootechnik. K biotechnologii a reprodukci hospodářských zvířat, které se věnuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, se dostal v podstatě náhodou. Nyní převzal od premiéra a předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) Andreje Babiše cenu za popularizaci či propagaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. "Za to, že jsem se dostal k vědě, mohu děkovat svému učiteli z prvního ročníku na vysoké škole, profesoru Jílkovi. Vzal si mě do laboratoře, začali jsme spolu bádat, tím mě to chytlo. Ve chvíli, kdy začnete dělat vědu, vytvoříte si těžký návyk a pak už není cesta ven. Měl jsem představu, že vystuduji Vysokou školu zemědělskou, bude ze mě zootechnik a budu velet kravám v kravíně. Nakonec to dopadlo úplně jinak," řekl novinářům poté, co byl oceněn.

Nyní dokončuje knihu o smyslovém vnímání v živočišné říši, jejíž pracovní název je Desatero smyslů. "Máme pět základních smyslů, ale ve skutečnosti jich je mnohem víc, protože třeba zvířata vnímají magnetické pole, mají vnitřní kompas. Možná ho máme taky, ale neuvědomujeme si to. Zvířatům mohou vadit věci, které my ani nevnímáme, nebo obráceně. Nám strašně vadí, že se na nás lidi mačkají v tramvaji, ale jsou zvířata, která tento kontakt vyloženě potřebují a když ho nemají, chřadnou," podotkl.

Na Jihlavsku havaroval autobus z deseti zraněných jsou tři těžce

U Věžnice na Jihlavsku se na křižovatce mezi obcemi srazil linkový autobus společnosti Icom Transport s polským kamionem. V autobuse bylo deset pasažérů a řidič. Záchranáři na místě ošetřili deset lidí, zranění tří z nich byla těžká, řidič autobusu je v kritickém stavu. Na místě zasahovali také hasiči a policisté. Obě vozidla skončila mimo silnici. Autobusspolečnosti Icom Transport se převrátil na bok. Miroslav Bartoška, ředitel autobusové dopravy Icom Transportu řekl, že tři roky starý autobus jel z Brna do Jihlavy. Řídil ho zkušený řidič, který pro společnost pracuje 17 let. "Dopadl nejhůř ze všech zraněných, při odvozu byl v kritickém stavu. Dle našich informací z místa nehody nedal řidič kamionu přednost, vyjížděl z vedlejší silnice," řekl Bartoška. V rámci traumaplánu byly z domova do služby povolány také sestřičky urgentního příjmu a lékaři, kteří sloužili v nemocnici. Další dva těžce zranění byli převezeni do nemocnic v Brně. Kvůli špatnému počasí nemohl vzlétnout záchranářský vrtulník.

Soud s mužem, který napadl Kvitovou, byl odročen

Krajský soud v Brně čtením obžaloby zahájil hlavní líčení s Radimem Žondrou, obviněným z napadení tenistky Petry Kvitové. Žondra podle žalobce Kvitové předloni v prosinci v bytě v Prostějově vážně pořezal levou ruku. Muži za vydírání a přečin porušování domovní svobody hrozí až 12 let vězení, vinu popírá. Podle státního zástupce Ivana Hrazdiry se muž dostal do bytu Kvitové pod falešnou záminkou, že jde provézt revizi kotle. V bytě ji ale napadl a vážně pořezal na ruce. Kvitová se podrobila komplikované operaci šlach všech prstů a několika nervů, k tenisu se dvojnásobná wimbledonská vítězka vrátila po pěti měsících. Od té doby získala šest titulů. "Tohoto skutku jsem se nedopustil, nikdy v životě jsem ji neviděl, kromě televizních přenosů," uvedl ve své výpovědi Žondra. Řekl, že ani neví, kde Kvitová bydlí, v místě jejího bydliště se nenacházel. "O sport se zajímám všeobecně, sleduji i tenis i hru Petry Kvitové, patří jí dík za to, co všechno předvedla," uvedl obžalovaný.

Soud ponechal Radima Žondru ve vazbě. Hlavní líčení bylo odročeno na 8. a 9. ledna.

Česká filharmonie oslavila století Československa v Carnegie Hall

Na počest stého výročí vzniku Československa zavítala Česká filharmonie ke dvěma koncertům do prestižní newyorské síně Carnegie Hall. V sobotu odehrála sedmou symfonii Antonína Dvořáka a jeho violoncellový koncert, v neděli měla na programu druhou symfonii Gustava Mahlera. V rámci amerického turné pak přebere cenu Antonína Dvořáka za mnohaletou práci pro českou kulturu.Filharmonie newyorskými koncerty zahájila americké turné, v jehož rámci zavítá do devíti měst a absolvuje celkem 11 vystoupení.

Lidé si v Praze připomenou české oběti stalinistických represí

U památníku obětem komunismu na pražském Újezdě si dnes v podvečer lidé připomenou památku Čechů popravených v Sovětském svazu. Praha se k akci s názvem Navrácení jmen připojuje podruhé a účastníci setkání při ní přečtou jména lidí, které sovětské úřady nechaly popravit 28. září 1938 v ukrajinském Žytomyru. Osmasedmdesát z nich mělo české kořeny a tajná služba NKVD je označila za příslušníky "české vojensko-povstalecké špionážní organizace".

"Archivní materiály z ukrajinských archivů dokládají, že sovětská bezpečnost důkazy o podvratné činnosti Čechů zfalšovala a fyzickým nátlakem si vynutila doznání obviněných. Rodiny o popravách svých blízkých nic netušily, protože úmrtní listy obětí byly úředně zfalšovány," uvedl před časem historik Jan Dvořák z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Podle odhadů historiků našlo v Sovětském svazu smrt asi 1300 Čechoslováků, režim jich perzekvoval kolem 20.000.

Počasí

Zataženo, místy déšť, od jihovýchodu částečné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C, v západní polovině Čech až večer 12 až 16 °C, v 1000 m na horách večer kolem 12 °C.