Prezidenti ČR a SR si na Vítkově připomněli 100. výročí republiky

Čeští a slovenští politici, včetně prezidentů a premiérů obou zemí, zástupci armády a veteráni si u Národního památníku v Praze na Vítkově připomněli 100. výročí vzniku samostatného Československa. Po společném příchodu hlavy českého státu Miloše Zemana a slovenského prezidenta Andreje Kisky zazněly česká a slovenská hymna. Politici pak k památníku položili věnce. Pietní akt zahájil jako obvykle chorál Ktož sú boží bojovníci, za jehož zvuku vojáci přinesli historické armádní prapory. Minutou ticha také uctili památku všech vojáků padlých v boji za svobodu a nezávilost. Vojáci vystřelili za zvuku trubky několik čestných salv.

V Praze probíhá největší vojenská přehlídka v novodobé historii země

Prezident Miloš Zeman zahájil vojenskou přehlídku ke 100. výročí založení Československa. Po Evropské třídě v Praze pochoduje víc než 2100 lidí a projedou stovky kusů techniky. Zapojení letecké techniky bylo kvůli oblačnému a deštivému počasí omezeno, přelétla jen dvě stíhací letadla Gripen a některé vrtulníky. Spolu s prezidentem přehlídce přihlíží asi 1500 hostů včetně zahraničních.

Před začátkem přehlídky náčelník generálního štábu Aleš Opata zkontroloval vojáky nastoupené k přehlídce a podal hlášení Zemanovi. Po státní hymně Zeman uvedl, že česká armáda je nyní armádou svobodného státu, která plní své mezinárodní závazky bojem proti "největšímu nepříteli lidstva" terorismu. Před tím připomněl, že od vzniku Československa byla také armádou, která chtěla bojovat a nebylo jí to umožněno, a armádou satelitního státu. Na čestné tribuně je přítomen premiér Andrej Babiš, slovenský premiér Peter Pellegrini či americký ministr obrany James Mattis. Spolu s vojáky a jejich lehkou i těžkou technikou projíždějí po Evropské třídě také stroje hasičů, policistů, celní správy, záchranných sborů a strážníků.

Česko podle Klause oslavy nevyužilo k reflexi své nynější situace

Oslavy 100. výročí založení Československa podle bývalého prezidenta Václava Klause Česko málo využilo k reflexi své současné situace, své pozice uvnitř Evropské unie. V televizi Prima přitom přirovnával unii k Rakousku-Uhersku a v nadsázce se ptal, zda svátek není labutí písní české státnosti. Poukázal na to, že na víkendové oslavy nepřijeli představitelé Bruselu, ale hlavy nejsilnějších států. Návštěvu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německé kancléřky Angely Merkelové označil za jejich sebeprezentaci.

Na otevření Národního muzea se navzdory počasí stála fronta

Dav lidí čekal navzdory chladnému a deštivému počasí na znovuotevření hlavní budovy Národního muzea v Praze po více než třech letech oprav. Historická budova muzea na Václavském náměstí byla zatím otevřena částečně u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa. Do konce roku bude vstup do muzea zdarma. Až mezi únorem a březnem 2019 by měly být pro veřejnost otevřeny všechny prostory muzea. Budova dominující centru hlavního města byla opravována přes tři roky, ale uzavřena byla mnohem déle. I proto se dnes, ačkoli hustě pršelo, zcela zaplnily před otevřením muzea schody u hlavního vchodu.

Přestože čas otevření byl 10:00, již v 07:30 čekalo v dešti prvních pět lidí. První z nich, Michal Piják přijel z Nymburka a vstával kvůli tomu v 06:00. ČTK řekl, že deštivé počasí ho neodradilo, na otevření muzea se těšil. Lidé zatím v Národním muzeu uvidí část interiérů a dvě velké výstavy. První mapuje klíčové okamžiky 20. století, druhá představuje 200 nejvzácnějších exponátů muzea a připomene 200. výročí založení instituce.

Slavnostním parním vlakem odjelo do Lužné 800 cestujících

Slavnostním parním vlakem s názvem Pocta první republice odjelo z pražského hlavního nádraží 800 cestujících. Přes nádraží Praha-Smíchov, Beroun, Křivoklát a Rakovník jede vlak do Lužné u Rakovníka. Soupravu o 13 vagonech táhne parní lokomotiva přezdívaná Šlechtična. "Je v tom kus symboliky. Přesně před 100 lety se odtud v dopoledních hodinách telegrafem dostala do ostatních koutů země zpráva o tom, že vznikla samostatná republika. Tehdy to bylo nádraží Františka Josefa I.," uvedla před začátkem jízdy středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Dlouho před odjezdem se nástupiště začalo plnit cestujícími, někteří z nich přišli v dobových kostýmech. Zvědavce a fotografy neodradilo ani deštivé počasí.

Na dejvickém nádraží je až do 18. listopadu legionářský vlak

Na dejvickém nádraží si mohu lidé do 18. listopadu prohlédnout repliku vlaku, kterým se přepravovali českoslovenští legionáři v Rusku za první světové války a po jejím skončení. Ve vagonech takzvaného Legiovlaku čeká na návštěvníky věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a fotografie dokumentující historii československých zahraničních vojsk. Praha je 35. zastávkou Legiovlaku při jeho letošním putování po městech České republiky.

Projekt, který zastřešuje Československá obec legionářská, má za cíl představit veřejnosti život a boj československých vojáků v Rusku. Legiovlak tvoří 13 zrekonstruovaných vagonů, kterými se v letech 1918 až 1920 přepravily desetitisíce československých vojáků po Transsibiřské magistrále napříč Ruskem. Vlak jim sloužil jako pojízdná kasárna. Do konce letošního roku má Legiovlak naplánované ještě dvě zastávky. Koncem listopadu si jej budou moci prohlédnout lidé v Rakovníku a následně v Radnici na Rokycansku.

Němci vyhlášená provincie Deutschböhmen měla krátkého trvání

Den po vyhlášení samostatného československého státu, 29. října 1918, se němečtí poslanci z Čech usnesli vydělit ze severního a západního pohraničí provincii Deutschböhmen s centrem v Liberci. Hodlali ji začlenit jako autonomní jednotku do uvažovaného Německého Rakouska, které bylo formálně ustaveno 21. října 1918. Podobné útvary vyhlásili zástupci německého obyvatelstva i na jižní Moravě, v jižních Čechách a na severní Moravě a části Slezska. Nová čs. vláda se však s odtržením tradičních území Českého království nehodlala smířit a po nasazení vojska je záhy ovládla.

Likvidace Deutschböhmen začala obsazením Mostu koncem listopadu. Již 16. prosince byl obsazen Liberec a do konce prosince podléhalo pražské vládě celé historické území českých zemí. Příslušnost vzbouřených pohraničních oblastí k Československu potvrdila v roce 1919 saint-germainská mírová smlouva.

Cenu na Desingbloku získalo 'brambůrkové' křeslo

Jako nejlepší kolekci nábytku letošního Designbloku pořadatelé vyhlásili Chips chair od Lucie Koldové. Lehká křesílka, jež vyrábí firma Ton, mají tvar bramborového lupínku a využívají technologii ručního ohýbání dřeva, kterou v Bystřici pod Hostýnem používají už od 60. let 19. století. Lucie Koldová patří k nejúspěšnějším současným českým designérům, je také známou návrhářkou skla a věnuje se jeho propagaci ve světě. Křeslo Chips se poprvé představilo na letošním veletrhu designu a nábytku Salone del Mobile v Miláně.

Jubilejní 20. ročník mezinárodního festivalu designu a módy Designblok potrvá v Průmyslovém paláci ještě do 29. října. Nabízí tvorbu 343 designérů, módních návrhářů a designérů šperku.

Ekologického oskara letos získal dům ze slámy v Dobřejovicích

Ekologického oskara letos získal vlastnoručně postavený pasivní dům ze slámy v Dobřejovicích u Prahy. Stavba využívá dešťovou vodu, fotovoltaiku a vytápění dřevem, obyvatelé slaměného domu tak ročně ušetří až 40 procent pitné vody. Výsledky soutěže Energy Globe ČR oznámili její organizátoři. Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 220 firem, obcí, škol, staveb a jednotlivců. "O vítězích jednotlivých kategorií rozhodovala široká veřejnost prostřednictvím online hlasování. Celkem poslali lidé projektům 21.000 hlasů," uvedla Vladimíra Glaserová ze společnosti E.ON, která soutěž organizuje. Vítězný pasivní dům ze slámy zvítězil také v kategorii Stavba. Jeho autor Jan Chvátal budoval svůj rodinný dům zcela sám tři roky.

Sport

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková nezakončily sezonu titulem z Turnaje mistryň. Světové jedničky prohrály ve finále v Singapuru s maďarsko-francouzským párem Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová 4:6 a 5:7. Babosová převzala trofej Martiny Navrátilové podruhé za sebou, loni zvítězila s Andreou Sestini Hlaváčkovou. Přes prohru ukončily letošní vítězky Roland Garros a Wimbledonu Siniaková a Krejčíková rok na prvním místě žebříčku čtyřhry WTA, což dokázaly jako první Češky po 26 letech.

Čeští házenkáři vyhráli v druhém utkání kvalifikace mistrovství Evropy na půdě Bosny a Hercegoviny 25:20 a udělali důležitý krok k postupu na šampionát v roce 2020. Reprezentanti navázali na středeční úvodní domácí vítězství nad Finskem a se čtyřmi body vedou čtyřčlennou kvalifikační skupinu. Bosna a Bělorusko ztrácejí dva body.

Jakub Kornfeil skončil devátý v kategorii Moto3 ve Velké ceně Austrálie. Karel Abraham vybojoval v MotoGP jedenácté místo, což je jeho nejlepší výsledek v sezoně. Odstoupení už jistého mistra světa Marca Márqueze, jemuž při nárazu poškodil stroj Johann Zarco, využil k triumfu jeho španělský krajan Maverick Viňales.

Počasí

Zataženo, na většině území déšť nebo mrholení, na horách na severu a severovýchodě srážky vydatnější. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C, na Moravě 7 až 12 °C, v 1000 m na horách kolem 1 °C.

Na Šumavě spadly v noci teploty až tři stupně pod nulu, a sněžilo. Na nejvyšších vrcholech bylo přes deset cm sněhu, na vrchu Plechý až 13 cm.