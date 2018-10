Začínají oficiální akce spojené s výročím založení Československa

V Česku začínají oficiální akce spojené s oslavou stoletého výročí založení Československa. Na Hradčanském náměstí se odehraje slavnostní vojenská přísaha, slavnostně se otevře opravená historická budova Národního muzea. Po poledni projdou sokolové centrem Prahy, prezident Miloš Zeman přijme na Pražském hradě velvyslance. Národní divadlo na večer nachystalo slavnostní provedení Smetanovy opery Libuše. Vznik samostatného státu si dnes lidé budou připomínat také v regionech.

Prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO) se odpoledne se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim zúčastní také otevření historické budovy Národního muzea po rekonstrukci, která trvala tři a půl roku. Návštěvníci budou mít možnost si muzeum prohlédnout od neděle, připraveny jsou pro ně dvě výstavy k výročí vzniku Československa.

Po oba víkendové dny vláda zpřístupní zájemcům Hrzánský palác na Hradčanech a Lichtenštejnský palác na Kampě. Dnes je také otevřená budova Úřadu vlády na nábřeží Edvarda Beneše a lidé se mohou jít podívat také do sídel ministerstev zahraničí, zdravotnictví, školství, spravedlnosti, průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj. Den otevřených dveří má také pražský Obecní dům. Dejvice dnes uvidí generální zkoušku na nedělní vojenskou přehlídku.

Macron: EU se nesmí dělit, úspěšná bude jen jednotná

Evropská unie se nesmí dělit na východ a západ, úspěšná bude jen tehdy, když bude jednotná. Při návštěvě Prahy u příležitosti stého výročí založení Československa to řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Před jednáním s českým premiérem Andrejem Babišem (ANO) také vyzdvihl společný zájem Česka a Francie na vybudování společné evropské obrany. EU podle něj při zajištění bezpečnosti svých občanů nesmí spoléhat na žádnou jinou velmoc.

Macron, který je na první oficiální návštěvě Česka, a Babiš také ocenili dlouhodobou spolupráci mezi oběma státy. Mluvili o jejím prohloubení zejména v digitalizaci nebo vědě a výzkumu. Významná je podle nich i kulturní spolupráce. "Chtěl bych ukázat největší sbírku, kterou tu máme, asi i v Evropě. Je to sbírka, kterou zakoupil první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1923," řekl český premiér. Československý stát zakoupil francouzskou sbírku s díly Clauda Moneta, Augusta Renoira, Paula Cézanna, Paula Gauguina, Vincenta van Gogha, Pabla Picassa či Georgese Braqa pro Národní galerii před 95 lety za tehdejších šest milionů korun. Dnes má hodnotu přibližně 45 miliard korun.

Macron se na Pražském hradě Macron setkal také s prezidentem Milošem Zemanem. Jednali mimo jiné o aktuálním vývoji v EU a situaci na Blízkém východě, uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Francouzská EDF patří podle dřívějších informací mezi šest firem, které se zajímají o výstavbu nových jaderných bloků v Česku. Zeman podle svého mluvčího rovněž podpořil české firmy usilující o státní zakázky ve Francii a požádal o podporu projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe, jehož je příznivcem.

Merkelová: EU už je vícerychlostní, nemůže pořád čekat na všechny

Evropská unie je už nyní vícerychlostní a nemůže pořád čekat, až se do spolupráce zapojí všech 27 členských států. Při své návštěvě Prahy to na tiskové konferenci řekla německá kancléřka Angela Merkelová. Podle ní musí ale pro všechny členy zůstat otevřena možnost účastnit se. Premiér Andrej Babiš (ANO) zdůraznil, že Česko je proevropská země a má velký zájem na tom, aby EU fungovala. Nesouhlasí s rozdělováním na státy V4 a zbytek sedmadvacítky. Merkelová reagovala na Macronovo vyjádření, že by žádný členský stát neměl mít možnost blokovat ostatní, kteří chtějí rozvíjet Evropu.

Podle Babiše není rozdělování sedmadvacítky na země V4 a ostatní správné. Předseda české vlády nesouhlasí s opakováním tvrzení, že visegrádské státy jsou "někde mimo". Zdůraznil, že ČR je proevropsky orientovaná. Babiš dodal, že pokud je kritický k evropskému rozpočtu, neznamená to, že by vystupoval proti společné Evropě. Míní, že by EU měla řešit hlavně třeba otázku Schengenu a co nejdřív by do společného evropského prostoru měla zapojit Chorvatsko a Bulharsko. Babiš chválil ekonomickou spolupráci s německými firmami, které v ČR investovaly nejen do výroby, ale i do vědy a výzkumu. Podle neoficiálních informací se Merkelová večer účastnila oslavy 90. narozenin bývalého předsedy Akademie věd Rudolfa Zahradníka, který ji během jejího studijního pobytu v Praze vyučoval.

Přání ke 100 letům poslala britská královna i afghánský prezident

Blahopřejný dopis k výročí sto let od vzniku samostatného Československa poslala na Pražský hrad i britská královna Alžběta II, afghánský prezident Ašraf Ghaní, italský prezident Sergio Mattarella či generální guvernér Austrálie Peter Cosgrove. Dopisem gratuloval i slovenský prezident Andrej Kiska a španělský král Felipe VI. Spolu s přáním státníci vyjádřili zájem na pokračování dobrých vztahů s Českou republikou. České republice dnes k svátku jménem USA poblahopřál i americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

Český prezident Miloš Zeman již dříve obdržel gratulace k nedělnímu státnímu svátku také od amerického prezidenta Donalda Trumpa, německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera i dalších světových politiků. U příležitosti oslav Prahu navštívili francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová. Slovenský prezident Kiska a premiér Peter Pellegrini se v neděli zúčastní pietního aktu na pražském Vítkově. Kiska uvedl, že nezná jiné dvě země na světě, které by k sobě měly tak blízko jako Slovensko a Česko. Je podle něj nesmírně důležité připomínat si odkaz a hodnoty zakladatelů československého státu, které jsou i dnes často cílem útoků a zpochybňování.

Národní divadlo oslaví republiku Libuší a videomappingem

Slavnostním provedením opery Libuše se dnes k oslavám vzniku Československa připojí Národní divadlo v Praze. Inscenačně nejnáročnější operu Bedřicha Smetany bude přenášet Česká televize. Zároveň ji lidé budou moci živě sledovat na velkoformátovém plátně na náměstí Václava Havla, které k divadlu přiléhá. V neděli se bude na budovu divadla promítat interaktivní videomapping, který formou hry připomene významné události z její historie.

Smetana určil Libuši k provádění při slavnostních příležitostech týkajících se života české společnosti. Poprvé zazněla v Národním divadle 11. června 1881 při jeho otevření. V roli legendární kněžny, která věštila Čechům, se představí hostující sólistka Iveta Jiříková. Postavu Přemysla ze Stadic ztvární Svatopluk Sem. Dirigentem slavnostního představení bude Jaroslav Kyzlink.

V noci na neděli se změní čas, noc bude o hodinu delší

V noci na neděli se změní čas, ve tři hodiny v noci se posunou hodinky zpět na 02:00 a noc se tak o hodinu prodlouží. Zimní čas bude jako každý rok trvat pět měsíců, zpátky na letní se vrátí v neděli 31. března 2019, v zemích Evropské unii možná naposledy povinně. K tomuto datu Evropská komise navrhuje ukončit povinné střídání času. Jako každoročně pocítí v noci změnu času i cestující v mezinárodních nočních spojích, které většinou budou nad ránem hodinu čekat ve stanicích.

Různé občanské iniciativy a petice se řadu let odvolávají na možné negativní dopady střídání času na zdraví. Podle nich nepřináší ani žádné energetické úspory, což bylo původním záměrem zavedení letního času. Lékaři a psychologové se shodují na tom, že na změnu času si zejména starší lidé a děti zvykají asi týden. Horší je to v březnu při změně na letní čas, kdy musí fakticky vstávat o hodinu dřív.

