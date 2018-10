Sněmovna se přihlásila k odkazu roku 1918, vyzdvihla demokracii

Sněmovna se přihlásila k odkazu 28. října 1918, kdy vznikl samostatný československý stát. Demokratický charakter státu dolní komora pokládá za základní pilíř moderní České republiky, stojí v deklaraci, kterou poslanci přijali k stému výročí československé samostatnosti. Sněmovna také navrhuje, aby toto výročí posloužilo k posílení národní hrdosti a ambicí České republiky patřit mezi nejúspěšnější země světa. Před poslanci promluvili ke státnímu svátku předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) a zástupci všech sněmovních stran. Vyzdvihli ideály první Československé republiky - humanismu, svobody a demokracie, tehdejší představitele v čele s prvním prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem, kteří u zrodu samostatného státu stáli, a připomínali také dějinný vývoj.

Bývalý ministr zahraničí čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg pojal svůj proslov zčásti jako pamětník. Řekl, že je posledním poslancem, který zažil první československou republiku. "Byl to velmi civilizovaný převrat, buďme vděční císaři Karlovi, blahé paměti, který zakázal použití násilí," konstatoval k událostem před 100 lety.

Česko navštíví Merkelová a Macron

Českou republiku dnes navštíví německá kancléřka Angela Merkelová. Do Prahy přijíždí u příležitosti stého výročí založení Československa. Odpoledne ji v Kramářově vile čekají rozhovory s premiérem Andrejem Babišem. Oba politici se na bilaterálním jednání setkali naposledy v září, kdy byl Babiš na návštěvě Berlína. Do samotného výročí vzniku Československa, které připadá na neděli, se Merkelová v Praze nezdrží. V sobotu už se v Istanbulu zúčastní jednání s představiteli Turecka, Ruska a Francie o konfliktu v Sýrii.

Do Prahy přijíždí také francouzský prezident Emmanuel Macron. Čeká ho návštěva obou nástupnických států někdejšího Československa. Před polednem dorazí do Bratislavy, kde bude jednat s prezidentem Andrejem Kiskou a s premiérem Petrem Pellegrinim, v podvečer se přesune do Prahy. Podle agentury AFP bude francouzský prezident při návštěvách obou zemí usilovat o hledání kompromisu v otázce migrantů, která Evropu rozděluje. Podle AFP Macron hledá nové spojence pro své plány na reformy Evropské unie a chce také obnovit vztahy se středoevropskými zeměmi, do nichž francouzští prezidenti příliš často nejezdili. Paříž, Praha a Bratislava se shodují v otázkách, jako je posílení společné evropské obrany nebo zdanění internetových gigantů.

ČR bude požadovat razantnější postoj EU k Saúdské Arábii

Česká republika bude na radě ministrů zahraničí prosazovat, aby se Evropská unie postavila k Rijádu ve věci vraždy novináře Džamála Chášukdžího razantně. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) nevyloučil po jednání sněmovního zahraničního výboru ani debatu o zákazu vývozu zbraní. Stejně jako předseda výboru Lubomír Zaorálek (ČSSD) má dosavadní postoj EU za nejednoznačný. Mezi opatřeními vůči Saúdské Arábii Petříček jmenoval zákaz vstupu na území EU pro některé osoby nebo zmrazení jejich majetků. Podle Zaorálka je prozatímní stanovisko EU nepřesvědčivé. Exministr zahraničí řekl, že je třeba použít nástroje, které má EU k dispozici, protože vraždy na půdě zemí aliance nelze trpět. Petříček uvedl, že Černínský palác nyní formuluje svůj postoj a konzultuje ho s dalšími partnery. Petříček už ve středu oznámil, že v reakci na vraždu stáhne Česko ze svého velvyslanectví v Rijádu jednoho diplomata. O vraždě Chášukdžího chce jednat i ve vládě.

Pigasse prodal Křetínskému 49 procent firmy ovládající Le Monde

Český investor Daniel Křetínský se stal menšinovým akcionářem francouzského deníku Le Monde. Jeden ze spolumajitelů listu, francouzský bankéř Matthieu Pigasse, prodal jeho firmě Czech Media Invest (CMI) 49procentní podíl v holdingu Le Nouveau Monde. Jeho prostřednictvím spoluvlastní skupinu Le Monde, která list vydává. Částka, za niž se obchod uskutečnil, nebyla zveřejněna. Křetínského CMI letos již koupila francouzský týdeník Marianne a dokončuje převzetí podílu v mediální skupině Lagardère Group, která vydává mimo jiné časopis Elle.

Zpráva o možných majetkových změnách v tradičním francouzském deníku vzbudila obavy o jeho nezávislost a budoucnost. Vedení listu oznámilo, že jakékoli změny budou provedeny pouze po dohodě s ostatními akcionáři. Každá ze stran bude mít právo veta. Pigasse na setkání zdůraznil, že Křetínský bude pouze menšinovým akcionářem a nebude mít nad deníkem kontrolu. Mediální odborník Jan Potůček uvedl, že akvizice dává smysl díky dalším aktivitám Křetínského ve Francii a že jde zároveň o určitou prestiž, protože Le Monde je velmi známý titul. Provozovatel odborného serveru o médiích Borovan.cz Aleš Borovan si myslí, že kvůli nutnému souhlasu ostatních akcionářů a zaměstnanců nemá český byznysmen vyhráno.

České dráhy přepravily během deseti měsíců 133,7 milionu cestujících

Vlaky Českých drah (ČD) přepravily během tří čtvrtletí letošního roku 133,7 milionu cestujících, což je zhruba o 2,8 milionu více než za stejné období loni. V září využilo nové slevy pro studenty a důchodce přes šest milionů pasažérů, téměř 40 procent z celkového počtu cestujících v září.

Také konkurenčnímu RegioJetu přibyli letos cestující, převážně díky nově zavedeným spojům mezi Prahou, Brnem a Vídní či Bratislavou. Žlutými vlaky cestovalo do konce září 4,3 milionu lidí, meziročně o 860.000 více, uvedl mluvčí Aleš Ondrůj. Přepravu posílil také další soukromý dopravce Leo Express. Mluvčí společnosti Emil Sedlařík ČTK sdělil, že dopravce během devíti měsíců přepravil svými vlaky více než 1,1 milionu cestujících, což je meziročně o více než čtvrt milionu více.

Pražským primátorem bude Hřib (Piráti), rada bez lídrů koalice

Pražským primátorem bude Zdeněk Hřib (Piráti). Lídři Prahy Sobě Jan Čižinský a Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) v radě města nebudou. Novinářům to řekli zástupci tří koaličních stran. Pospíšil zůstane europoslancem a Čižinský starostou Prahy 7. Oba budou předsedy zastupitelských klubů svých stran. Koalice bude mít v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů. Volby v Praze vyhrála ODS se ziskem necelých 18 procent hlasů, má 14 mandátů. Na druhém místě skončili Piráti, kteří mají 13 zastupitelů, stejný počet jako další Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu. Do zastupitelstva se dostalo ještě ANO s 12 zastupiteli.

Koaliční smlouvu v Ostravě podepsali ANO, Piráti a lidovci. Primátorem bude opět Tomáš Macura (ANO). Koalice má v zastupitelstvu 29 křesel z 55. Podoba magistrátní koalice se tak na poslední chvíli změnila. Původně se na ní dohodli vítězní ANO, lidovci, druhé hnutí Ostravak a ODS.

O víkendu vyvrcholí oslavy výročí vzniku Československa

O víkendu vyvrcholí oslavy stoletého výročí založení Československa, po celé zemi se uskuteční desítky akcí. Připraven je kulturní program s koncerty a na závěr oslav se v Praze chystá velký ohňostroj. Výročí založení Československa přijede do ČR oslavit několik státníků včetně německé kancléřky Angely Merkelové, francouzského prezidenta Emanuela Macrona nebo amerického ministra obrany Jamese Mattise. Kromě nich do Česka ode dneška do neděle zavítají také představitelé Slovenska, Polska nebo Lucemburska. Někteří z nich se zúčastní významných akcí včetně sobotního otevření opravené budovy Národního muzea, piety na pražském Vítkově, vojenské přehlídky nebo předávání ocenění na Pražském hradě. Merkelová se již dnes odpoledne setká s premiérem Andrejem Babišem, hlavních oslav o víkendu se už ale nezúčastní. Dnes večer má v Praze schůzku s Babišem a také prezidentem Milošem Zemanem i Macron. Stejně jako kancléřka také on se ale už v sobotu zúčastní v Istanbulu jednání s představiteli Turecka, Ruska a Německa o válce v Sýrii.

Oficiální akce spojené s oslavou začnou již od sobotního dopoledne, kdy na Hradčanském náměstí přísahu několika set vojáků tentokrát doplní i složení slibu policistů a hasičů. Během dne se uskuteční pochod sokolů centrem Prahy, přijetí velvyslanců Zemanem nebo generální zkouška na nedělní vojenskou přehlídku. Večer Národní divadlo uvede slavnostní provedení Smetanovy opery Libuše, pražská Ypsilonka připravuje speciální představení do Obecního domu, který je se vznikem Československa dějinně spjat. Dejvické divadlo uvede hru Václava Havla Zítra to spustíme o událostech noci z 27. na 28. října 1918.

V neděli se ústavní činitelé či zástupci armády a dalších institucí sejdou u památníku na Vítkově, kde uctí památku padlých vojáků. Zeman poté v poledne jmenuje nové generály a ve 14:00 se uskuteční vojenská přehlídka. Na Evropské třídě se jí zúčastní přes 2000 pochodujících a několik set kusů techniky, přítomno bude asi 1500 hostů. Na přehlídce budou nejen vojáci a jejich technika včetně stíhacích letounů, bitevních vrtulníků, tanků či obrněných transportérů, ale se svými vozidly i hasiči, policisté, záchranáři, celníci a zástupci strážníků. V neděli se mohou lidé poprvé přijít podívat do Národního muzea na Václavském náměstí, které se částečně otevírá po rekonstrukci. Dny otevřených dveří se konají v mnoha státních institucích. Oficiálním zakončením oslav bude udělování ocenění na Pražském hradě v neděli večer. Zeman již avizoval, že udělí nejvyšší vyznamenání Řád bílého lva někdejšímu československému premiérovi Antonínu Švehlovi, ocení také in memoriam třeba velitele protinacistické odbojové organizace Obrana národa Josefa Bílého.

Do Národního muzea dorazí klíčové texty z historie Československa

Do Národního muzea dnes budou převezeny vzácné dokumenty související se vznikem Československa. K nejvýznamnějším patří mnichovská dohoda, od jejíhož podpisu uplynulo letos 80 let. Originální dokumenty budou součástí výstavy, která od neděle částečně otevře historickou budovu muzea po rekonstrukci pro veřejnost. Soubor dokumentů, které sehrály klíčovou roli v dějinách Československa a osudech jeho obyvatel, bude poprvé v historii v České republice vystaven právě u příležitosti 100. výročí vzniku Československa.

Vedle mnichovské dohody to bude vídeňská arbitráž, která na ni navázala a přinutila Československo odstoupit další území Maďarsku. Vystavena bude i deklarace, která definitivně ukončila existenci první Československé republiky a kterou donutil Adolf Hitler po nátlaku podepsat prezidenta Emila Háchu 15. března 1939. Chybět nebude ani originál Pittsburské dohody, jejímž prostřednictvím bylo v roce 1918 schváleno spojení Čechů a Slováků v jednom státě, a československé ratifikace mírových smluv z Versailles, Saint Germain a Trianonu, jež ukončily první světovou válku.

Národní divadlo připomíná tragický osud legionáře Josefa Švece

Přesně na den sto let od sebevraždy legionáře Josefa Švece, která měla vyburcovat jeho jednotku k dalším bojům v Rusku, uvedlo Národní divadlo premiéru inscenace Plukovník Švec. Hru Rudolfa Medka režíroval Jiří Havelka a Národní divadlo ji uvádí ke stému výročí vzniku republiky. Plukovník Švec byl pohřben tři dny po smrti, 28. října 1918, aniž se dozvěděl, že o tisíce kilometrů dál se právě zakládá Československo. Legionář Medek hru napsal deset let po událostech, o nichž vypráví, a zároveň k desátému výročí vzniku Československa. Za dalších deset let byla hra zapomenuta a o další desetiletí později nástup komunismu vymazal z paměti lidí Švece i Medka. První česká scéna nyní počítá s tím, že na hru by měly do divadla chodit ve velké míře školy.

Třetí den výdeje výročních dvacetikorun opět doprovázely fronty

Fronty kvůli výdeji dvacetikorunových mincí s portréty Tomáše Garrigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše ke 100. výročí vzniku Československa pokračovaly i dnes. Před pražskou centrálou České národní banky v ulici Na Příkopě se kolem půl deváté ráno vinula podle zpravodaje ČTK fronta několika stovek lidí. ČNB začala vydávat dvacetikoruny ve středu. Od každé mince vydá banka 200.000 kusů, přičemž lidé si mohou vyměnit na osobu maximálně tři kusy od každého vzoru. Mincemi je přitom možné platit jako běžnými dvacetikorunami. Na aukčním portálu Aukro činila aktuální cena sady tří mincí dnes dopoledne 1550 korun, ve středu jejich prodej začal na zhruba 300 korunách.

Sběratel představil největší auto na klíček z první republiky

Výročí vzniku Československa připomíná i největší a nejdražší známé auto na klíček vyrobené firmou Husch za první republiky. Jeho renovaci dokončil sběratel Michal Widenský z Pardubic. "Vyrobila ho firma Husch, má 33 centimetrů. Má přední reflektory, osvětlený interiér a zadní poznávací značku. Takhle verze mohla stát v roce 1935 kolem 400 československých korun," řekl Widenský. Dělník si přitom v té době vydělal podle historických statistik v průměru jen 27 korun denně, takže by za takovou hračku dal mzdu za 15 pracovních dní. Auto ve žlutočerveném provedení nejspíš nemá konkrétní předlohu. Plechových autíček na klíček firma vyrobila málo, protože byla velmi drahá a mohli si je dovolit jen bohatí lidé. Obyčejná auta, která neměla mechanický pohon, v té době stála kolem deseti korun.

Sport

Fotbalisté Slavie vyhráli ve třetím utkání Evropské ligy na stadionu FC Kodaň 1:0 a přiblížili se postupu. Zápas rozhodl ve 46. minutě premiérovým gólem ve slávistickém dresu útočník Jan Matoušek. Pražané se po druhém vítězství dostali v polovině skupiny C na postupové druhé místo čtyřčlenné tabulky. V dalším utkání slávisté za dva týdny přivítají Kodaň v domácí odvetě v Edenu. Do jarních vyřazovacích bojů postoupí první dva celky ze skupiny.

Fotbalisté Jablonce ve 3. kole Evropské ligy doma remizovali 1:1 s Astanou a do skupiny K si připsali druhý bod. Zůstávají však na posledním místě se ztrátou tří bodů právě na kazašský celek a Dynamo Kyjev, které se dělí o vedení v tabulce.

Český tenis bude mít na Turnaji mistryň ve čtyřhře znovu zastoupení ve finále. V sobotním semifinále se v Singapuru střetnou světové jedničky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková s dvojicí Andrea Sestini Hlaváčková a Barbora Strýcová. Ve čtvrtfinále Sestini Hlaváčková se Strýcovou vyhrály nad slovinsko-španělským párem Andreja Klepačová, María José Martínezová hladce 6:1 a 6:2.

Tenistka Karolína Plíšková zvládla lépe český duel na Turnaji mistryň a postoupila do semifinále. Pro Petru Kvitovou po prohře 3:6 a 4:6 turnaj v Singapuru skončil. S Plíškovou postoupila Ukrajinka Elina Svitolinová, které stačilo proti Dánce Caroline Wozniacké získat set, ale obhájkyni titulu porazila 5:7, 7:5, 6:3 a s třemi výhrami ovládla Bílou skupinu. Soupeřkou Plíškové v boji o finále bude vítězka Červené skupiny.

Počasí - pátek

Oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 11 až 15 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C.