Část zákonodárců odmítla pozvání na hradní recepci, Sněmovna se proti prezidentově postupu ohradila

Část zákonodárců, které prezident Miloš Zeman nepozval na nedělní předávání vyznamenání, ale z hradní kanceláře jim přišla alespoň pozvánka na následnou recepci, na Hrad nepůjdou. Mezi nimi exministr zahraničí a doyen Sněmovny Karel Schwarzenberg (TOP 09) či bývalá předsedkyně dolní parlamentní komory Miroslava Němcová (ODS). Poslankyně v otevřeném dopise hlavě státu vytýká, že na oslavu stého výročí nepozval ty, kteří mají výhrady k jeho pojetí prezidentského úřadu.

Proti tomu, že prezidentská kancelář nepozvala všechny politiky, se ohradilo i vedení Poslanecké sněmovny. Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO). V dopise žádá o zjednání nápravy. Podle dostupných informací pozvánku nedostali tři poslanci z 200. Opoziční strany potom plánují vlastní akce k připomínce výročí. ODS navrhla, aby dolní komora přijala slavnostní deklaraci. Pod záštitou poslanců STAN a dalších stran se v pátek ráno ve Sněmovně uskuteční setkání se studenty.

Padlý voják Tomáš Procházka bude mít pohřeb s vojenskými poctami

Štábní praporčík in memoriam Tomáš Procházka bude mít pohřeb s vojenskými poctami. Souhlasila s tím jeho rodina. Český armádní kynolog zemřel v pondělí po útoku uvnitř vojenské základny v afghánské provincii Herát. Procházku ve středu ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) povýšil in memoriam z hodnosti rotný do nejvyšší praporčické hodnosti štábní praporčík. Zároveň mu udělil vysoké resortní vyznamenání Kříž obrany státu.

Vojenský speciál s Procházkovými ostatky přistál v Praze ve středu krátce před půlnocí. Na letištní ploše na něj čekala rodina, představitelé ministerstva obrany a armády, přítomen byl i prezident Miloš Zeman. Na palubě speciálu byli i dva vojáci, kteří byli zraněni v Afghánistánu tento a minulý týden.

Pracovníci cirkusů protestují proti plánu ministerstva zakázat drezuru a vystupování zvířat

Zástupci cirkusů vystoupili proti chystané novele zákona na ochranu zvířat proti týrání. Vadí jim plán ministerstva zemědělství zakázat drezuru a vystupování zvířat v manéžích. Žádají odbornou, společenskou i politickou diskusi k tomuto záměru. Podle provozovatelů úřad návrh oznámil bez empirické studie, výzkumu či sběru dat v terénu. Cirkusy předem žádné indicie o chystané novele zákona na ochranu zvířat proti týrání neměly, uvedli zástupci na tiskové konferenci v Cirkusu Humberto v pražské Krči.

MZe v pátek uvedlo, že navrhuje úplný zákaz drezury a vystupování zvířat. Obsahuje ho novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, která prošla meziresortním připomínkovým řízením. V úterý úřad informoval, že založí pracovní skupinu, která má o podmínkách zákazu rozhodnout. Resort vyřizuje 300 stran připomínek k zákonu. V pracovní skupině by měli být například zástupci ministerstev zemědělství a životního prostředí, Ústřední komise pro ochranu zvířat, Státní veterinární správy, vybraných chovatelských svazů a cirkusů.

Se zrušením střídání času souhlasí podle průzkumu sedm z deseti Čechů

Se zrušením střídání času souhlasí sedm z deseti obyvatel České republiky, vyplývá z aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK. Letní čas by chtělo celoročně zachovat 44 procent dotázaných, pro zimní čas je 24 procent. Přechod na letní či zimní čas nevyhovuje dvěma třetinám lidí. Ukončit povinné střídání času navrhla Evropská komise. Pro letní, nebo zimní čas by se měl rozhodnout každý členský stát samostatně.

Letní čas se na zimní změní o nadcházejícím víkendu. V noci na neděli se ve 03:00 hodinky posunou o hodinu zpět, a noc se tak o hodinu prodlouží. Opačným způsobem na letní se čas mění vždy koncem března.

Prodejci: Hitem letošních Vánoc budou interaktivní hračky

Mezi letošními vánočními hity pro děti budou podle obchodníků interaktivní hračky, lego, drony či elektrické skateboardy a koloběžky. Stejně jako každoročně také řada dětí dostane pod stromeček mobilní telefon, herní konzoli či jinou elektroniku. V Praze začal veletrh hraček a her For Toys.

Trend interaktivních hraček se už promítl do nabídky plyšáků a panenek pro nejmenší, které mají celou řadu zábavních i vzdělávacích funkcí. "Obecně sledujeme mezi rodiči přesun k interaktivním hračkám, které mají edukativní charakter a pozitivně ovlivňují vývoj dětí. Právě tento typ hraček bude letos patřit mezi hodně populární," uvedla Alexandra Čermáková ze srovnávače cen Heureka.cz. Zároveň zůstávají u rodičů oblíbené také jednoduché hračky jako stavebnice nebo kostky, které rozvíjejí dětské dovednosti a zejména podporují jejich jemnou motoriku. České domácnosti letos utratí za hračky před Vánocemi přes 3,1 miliardy korun, což je o 100 milionů více než loni.

Začíná mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

V Jihlavě začíná 22. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Nabídne divákům 327 filmů, takřka 150 z nich ve světové, evropské nebo mezinárodní premiéře. Snímky se budou promítat v osmi sálech včetně dvou v Horáckém divadle. Festival potrvá do 30. října.

V úvodu festivalu uvidí diváci premiéru českého snímku Máme na víc od Robina Kvapila a Radima Procházky, který zachycuje štáb Michala Horáčka v prezidentské předvolební kampani. V jedné z 11 soutěžních sekcí nazvané Česká radost bude 13 snímků včetně dokumentu Iluze, ve kterém Kateřina Turečková přibližuje politickou situaci v současném Maďarsku. Porotkyní této sekce bude Charlotte Kotíková, pravnučka prezidenta Tomáš Garrigua Masaryka. Festival připravil program také pro děti a spolupracoval na něm s Oblastní galerií Vysočina, kde bude i dětský koutek, výtvarné dílny, divadelní představení nebo promítání dětských filmů. Festival je největší přehlídkou dokumentárních filmů ve střední a východní Evropě a loni jej navštívilo asi 4500 akreditovaných diváků.

Na výroční mince s portréty zakladatelů státu se tvoří fronty

Velký zájem vyvolala mezi lidmi minisérie dvacetikorun s portréty Masaryka, Štefánika nebo Beneše. Mince vydala Česká národní banka jako připomínku stoletého výročí založení Československa. Lidé si je můžou osobně vyměnit ve všech pobočkách banky. Často se na ně tvoří dlouhé fronty. Třeba v Praze ve čtvrtek lidé čekali i přes dvě hodiny.

Banka bude dvacetikoruny nabízet do té doby, než od každé mince vymění 200 tisíc kusů. Každý zájemce dostane maximálně tři mince od jednoho vzoru.

Plíšková je po výhře nad Kvitovou v semifinále Turnaje mistryň

Tenistka Karolína Plíšková porazila na Turnaji mistryň Petru Kvitovou a postoupila do semifinále. Kvitová naopak po prohře 3:6, 4:6 v Singapuru vypadla. Soupeřka Plíškové v semifinále bude známa až v pátek.

Šestadvacetiletá Plíšková je na Turnaji mistryň potřetí za sebou a stejně jako loni postoupila do semifinále.

Počasí v pátek

Oblačno až polojasno. Večer v Čechách přibývání oblačnosti od západu. Zejména na severu a severovýchodě ojediněle slabý déšť nebo mrholení. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C.