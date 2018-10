Prezident podpořil ve Sněmovně návrh státního rozpočtu

Prezident Miloš Zeman před poslanci podpořil návrh státního rozpočtu. Připojil ale i výhrady - podle něj se v rozpočtu stále plýtvá. Za zbytečné výdaje označil Zeman například náklady na inkluzi nebo podporu obnovitelných zdrojů.

Poslanci projednávají návrh státního rozpočtu v prvním čtení. V něm Sněmovna schvaluje základní parametry hospodářského plánu, tedy zejména příjmy, výdaje a výši schodku. Deficit vláda navrhla 40 miliardový, když předběžný návrh předpokládal schodek o deset miliard korun vyšší. Zeman snížení přičetl "manažerskému umění" ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) i premiéra Andreje Babiše (ANO). Návrh státního rozpočtu zlepší podle Babiše život občanům a pomůže i podnikatelům a živnostníkům. Je to rozpočet, který chce, aby ekonomika zůstala konkurenceschopná, nezaostávala a byla moderní. Opozice naopak zvláště schodek rozpočtu kritizuje a návrh by chtěla vrátit vládě k přepracování.

Prezident Zeman ocenil nedávnou cestu předsedy Sněmovny Vondráčka do Ruska

Prezident Miloš Zeman uvítal nedávnou cestu předsedy Sněmovny do Ruska. Ocenil také to, že se tam Radek Vondráček (ANO )sešel s šéfy parlamentních komor. Oba ruští politici - Vjačeslav Volodin a Valentina Matvijenková - jsou přitom na evropském sankčním seznamu kvůli ruské anexi Krymu. Vondráčka kvůli cestě kritizuje opozice.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se po Vondráčkově cestě do Ruska s předsedou Sněmovny dohodl na lepší koordinaci zahraničních cest. Cílem podle Petříčka je, aby Česká republika mluvila v zahraničí jedním hlasem. Pro poslance by mohlo ministerstvo organizovat briefingy k aktuálním zahraničněpolitickým tématům a pozicím Česka.

Babiše v Londýně čeká rozhovor o brexitu i oslava 100. výročí republiky

Premiér Andrej Babiš odletěl do Londýna. Mimo jiné tam oslaví sté výročí vzniku Československa. Zúčastní se koncertu České filharmonie, která zahraje v královské akademii. Klíčová je ale pro něj schůzka s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Babiš před cestou řekl, že hlavním bodem jednání bude blížící se brexit.

Český ministerský předseda také položí věnec u pomníku hrdinů z bitvy o Británii a na zastupitelském úřadě se setká se zástupci českých občanů dlouhodobě žijících a pracujících ve Spojeném království.

Vláda schválila dvě miliardy Kč na kompenzace za sucho

Za letošní sucho dostanou zemědělci a pěstitelé odškodnění dvě miliardy korun. Návrh schválila vláda. Více než jednu miliardu získá ministerstvo zemědělství nově ze státního rozpočtu, dalších 850 milionů pak má k dispozici z nevyčerpaných peněz. Náhradu škoda začne ministerstvo vyplácet na začátku prosince.

Podle odhadů resortu letošní sucho způsobilo škody ve výši 11 miliard korun. Podle programu schváleného Evropskou unií lze zemědělcům platit kompenzace pouze tehdy, pokud sucho zničí více než 30 procent průměrné roční produkce. Místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin nepovažuje za systémové neustále zemědělcům škody ze sucha kompenzovat. "Za účelnější považuji vyhledávat příčiny změny klimatu a předcházet jim. Lidské konání na ně má bezesporu značný vliv. Je potřeba podporovat programy na zadržování vody v krajině a zastavit úbytek zemědělské půdy," uvedl.

Vláda přidá Klokánkům a podobným zařízením více než 25 milionů

Klokánky a domovy dětí v tísni dostanou mimořádný příspěvek na provoz. Vláda schválila dotaci na letošní rok ve výší 25,5 milionů korun. Informovala o tom ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), která příspěvek navrhovala. Podle ní jsou tato zařízení dlouhodobě podfinancovaná. Ministerstvo teď vyhlásí dotační řízení a provozovatelé budou moct žádat o peníze. Ohroženým dětem můžou podle Maláčové pomáhat i dočasní pěstouni, které chce z přidělené částky také podpořit.

V Česku funguje šest desítek dětských azylových domů včetně 15 Klokánků. Provozovatelé si dlouhodobě stěžují na nedostatek peněz kvůli současnému způsobu financování. Stát dává těmto zařízením na dítě příspěvek 22 800 korun měsíčně. Částka se ale krátí za dobu, kdy dítě v domově nepobývá. Zařízení ale mají pro něj lůžko připravené, i když tam dítě zrovna není.

Most na Vltavské se bude bourat, je podobný Trojské lávce

Most na Vltavské, který je od středeční půlnoci kvůli havarijnímu stavu uzavřen, bude nutné zbourat. ČTK to řekla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Společně s ním TSK zbourá i paralelní most, po kterém vede komunikace Bubenská v opačném směru. Správa komunikací už vybrala firmu, která v následujícím týdnu uzavřený most podepře, aby se mohl otevřít dopravě. Zároveň začne pracovat na projektu zbourání a stavby nových mostů, což nějakou dobu potrvá. Podle Liškové je konstrukce mostů podobná loni zhroucené Trojské lávce a mostu v Janově.

Na zhoršení stavu mostu nad stanicí metra Vltavská v úterý v podvečer upozornila technickou správu společnost, která dělala jeho diagnostiku. TSK poté musela z bezpečnostních důvodů uzavřít část komunikace Bubenská navazující na magistrálu ve směru z centra na Výstaviště, která po mostě vede. Provoz je uzavřen i pod konstrukcí, takže nejedou tramvaje na Vltavské. Provizorní podepření mostu zabere nejméně týden, poté se provoz na mostě i pod ním obnoví.

Kvůli oslavám výročí republiky bude na hodinu a půl uzavřeno Letiště Václava Havla

Letiště Václava Havla v Praze bude v neděli 28. října na 90 minut zavřené pro všechny přílety a odlety. Kvůli vojenské přehlídce na Evropské třídě omezí provoz mezi půl druhou a třetí odpoledne. Oznámil to mluvčí letiště Roman Pacvoň. Přerušení se dotkne asi 24 letů. Kvůli oslavám stého výročí vzniku Československa musejí lidé také počítat s dopravními omezeními v okolí letiště.

Letiště podle Pacvoně s předstihem informovalo všechny letecké společnosti o přerušení provozu a požádalo je o to, aby naplánovaly své lety mimo uzávěru vzdušného prostoru. Cestující by měli v den oslav výročí sledovat internetové stránky svého dopravce nebo Letiště Praha.

Po nočním větru bylo bez proudu 7000 míst, s problémy se potýkala i doprava

Po nočním větru se bez proudu ocitlo téměř 7000 domácností na severovýchodě Čech, kterým dodává elektřinu společnost ČEZ. Bez dodávek energie bylo k ránu i několik stovek odběratelů E.ON. Vyplývá to z informací energetických společností. Hasiči z krajských stanic hlásí v souvislosti s nočním větrem většinou jednotky či desítky výjezdů.

Na několika tratích v Česku, například na Kolínsku, se také kvůli popadaným stromům zastavil provoz. Silný vítr komplikoval dopravu také na pražských přívozech a zastavena byla také lanovka na Sněžku. Na hřebenech hor dosahoval vítr v noci i síly orkánu.

Moravská galerie získala do svých sbírek Masaryka od Velčovského

Moravská galerie v Brně získala do svých sbírek šestimetrovou plastiku v podobě hlavy Tomáše Garrigua Masaryka. Dílo Maxima Velčovského patřilo k nejvýraznějším exponátům výstavy Avant Garde na letošním festivalu Re:publika v Brně. Od čtvrtka zájemci zhlédnou Velčovského sochu v Praze na festivalu Designblok.

Poté se červený Masaryk znovu vrátí do Brna. Na jaře 2019 bude součástí výstavy v Místodržitelském paláci, jež připomene 100 let od založení Masarykovy univerzity, sdělila ČTK mluvčí brněnského muzea umění Michaela Paučo. Moravská galerie zároveň zvažuje trvalé umístění červené plastiky.

Počasí ve čtvrtek

Zataženo až oblačno, místy občasný déšť. Během dne na jihozápadě a jihu ubývání srážek a místy i oblačnosti. Nejvyšší teploty 11 až 15 °C.