Při útoku v Afghánistánu zemřel český voják, dva jsou zranění

Při útoku na vozidlo české armády na základně Šindánd v afghánské provincii Herát zemřel český voják. Další dva vojáci byli zraněni, jsou mimo ohrožení života. Česká armáda to uvedla na svém webu. Podle Severoatlantické aliance na spojence zaútočil afghánský voják, bližší podrobnosti nebyly zveřejněny. Zemřel rotný T. P., ročník 1976. "Vojákům byla na místě poskytnuta první pomoc a následně byli letecky transportováni do vojenské nemocnice na základně Bagrám," uvedla armáda. Rodiny vojáků byly informovány, mají k dispozici vojenské psychology.

Ke zranění pěti českých vojáků došlo v Afghánistánu i minulý týden. Jeden z nich byl zraněn vážně. Těžce zraněný muž byl v Afghánistánu dvakrát operován, do České republiky by měl být převezen na konci tohoto týdne. Atentátníci tehdy zaútočili v okolí základny Bagrám automobilem naloženým výbušninami na obrněný vůz českých vojáků. Na začátku srpna pak zahynuli v Afghánistánu při sebevražedném útoku tři čeští vojáci. Trojice zemřela během ranní pěší hlídky nedaleko základny v Bagrámu, když se v jejich blízkosti odpálil sebevražedný útočník.

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce s ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO) probrat opatření, která by mohla zabránit útokům na české vojáky v Afghánistánu. Předseda vlády i další politici vyjádřili soustrast rodině padlého vojáka. Metnar napsal, že prožívá nejtěžší období kariéry. Armáda podle něj pro rodiny i zraněné vojáky udělá maximum možného a potřebného. Nesmírně hrdý je na české vojáky, kteří v Afghánistánu bojují proti terorismu, ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Napsal to na twitteru.

Kancléřka Merkelová přijede na oslavy 100. výročí Československa

Německá kancléřka Angela Merkelová přijede v pátek do Prahy, kde bude jednat s českým premiérem Andrejem Babišem. Uvedl to v Berlíně mluvčí spolkové vlády Steffen Seibert. Informaci následně potvrdila mluvčí české vlády Petra Doležalová. Setkání se uskuteční při příležitosti oslav 100. výročí založení Československa. K výročí se Babiš setká v Praze také s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Schůzka s Merkelovou je naplánovaná na páteční odpoledne do Kramářovy vily.

Připomenout výročí vzniku Československa přijedou v příštích dnech do Česka také další zahraniční státníci. Prahu o slavnostním víkendu navštíví slovenský prezident Andrej Kiska a americký ministr obrany James Mattis. Kiska spolu se Zemanem si v neděli ráno připomenou výročí na pražském Vítkově. Mattis se v neděli zúčastní v Praze slavnostní vojenské přehlídky v Evropské ulici.

Rozdíl ve výdělcích žen a mužů se ve veřejném sektoru prohlubuje

Státu se nedaří zmenšovat ve veřejném sektoru propast mezi výdělky žen a mužů. Rozdíly se naopak ještě prohlubují. Hrubé měsíční platy rostou v průměru v posledních letech rychleji mužům než ženám. Zatímco před čtyřmi lety ženy ve veřejných službách vydělávaly v průměru o 16 procent méně než muži, letos v prvním pololetí to bylo o 18 procent. Vyplývá to z údajů informačního systému ministerstva práce o průměrném výdělku. Průměrný mužský plat činil letos v prvním pololetí 38.794 korun, žena měla o 6866 korun méně.

Podle odborníků na problematiku rovnosti přestože mají ženy stejně vysoké vzdělání jako muži, pracují v hůř odměňovaných oborech jako školství či sociální služby a na nižších pozicích.

Představitelé ANO a ČSSD se neshodli na existenčním minimu

Představitelé ANO a ČSSD se neshodli v otázce zvýšení životního a existenčního minima, které navrhuje od ledna ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) po schůzce ČTK a České televizi řekla, že proti se staví ministerstvo financí. Jeho šéfka Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že návrh v důsledku zvedá podporu v nezaměstnanosti, což Česko nyní nepotřebuje.

Minimum se zvedlo naposledy v lednu 2012. Pro samotného dospělého činí 3410 korun, pro děti a další dospělé v rodině je nižší. Částka se využívá při stanovení dávek. Maláčová dříve řekla, že minimum by se mohlo zvýšit na 3800 korun. Existenční minimum by se pak upravilo z 2200 na 2450 korun. Představuje to růst asi o 11,4 procenta. Maláčová řekla, že lidé, kteří pracovat nemohou, si od státu podporu za několik let, kdy se částky nezvyšovaly, zaslouží. Vláda Andreje Babiše (ANO) v programovém prohlášení se zvýšením minima nepočítá. Kritizovaly ji za to odbory.

ČT: Zeman vyznamená bývalého tenistu Radka Štěpánka

Prezident Miloš Zeman letos u příležitosti 28. října vyznamená bývalého tenisového reprezentanta Radka Štěpánka, který mimo jiné dvakrát vyhrál Davisův pohár. S odvoláním na prezidentova kancléře Vratislava Mynáře to uvedla Česká televize. Štěpánek se tenisu věnoval profesionálně od roku 1996. Vyhrál pět turnajů ATP ve dvouhře a 18 ve čtyřhře. Davis Cup získal v letech 2012 a 2013. Velký bojovník a vyznavač stylu servis-volej získal předloni bronzovou medaili ve čtyřhře na olympiádě v Riu de Janeiro. Loni v listopadu ohlásil konec kariéry. Velkolepou rozlučku s ní uspořádal devětatřicetiletý sportovec minulý týden v Praze.

Češi a Slováci se sešli na mši v kryptě katedrály ve Štrasburku

Několik desítek lidí včetně českých a slovenských europoslanců a Čechů a Slováků žijících ve Štrasburku a okolí se sešlo v kryptě místní katedrály na mši připomínající vznik společného státu před 100 lety. Europoslankyně Michaela Šojdrová přiznala, že rozdělení společného státu na začátku 90. let ji mrzelo, současný stav vzájemných vztahů ji ale prý naplňuje optimismem. "Ukazuje se, že každý stát má trochu jiný vývoj, ale pozitivní je, že v rámci EU dobře spolupracujeme," řekla ČTK. Kněz Holík označil za nejvzácnější odkaz první čs. republiky otevřenost vůči druhým. Uzavírání se před ostatními naopak podle něj přispělo k největším neúspěchům společného státu.

Cenu Franze Kafky dostal básník a překladatel Ivan Wernisch

Cenu Franze Kafky v Praze dostal český básník Ivan Wernisch. V Brožíkově síni Staroměstské radnice ji za něj převzal jeho přítel Jan Placák. Pětasedmdesátiletý básník, spisovatel, novinář a překladatel Ivan Wernisch je pátým Čechem, který jedinou mezinárodní literární cenu udílenou v Česku obdržel. Letošní rozhodnutí bylo podle porotkyně Marianne Gruberové jednomyslné. Cenu uděluje kafkovská společnost od roku 2001. Jejím posláním je ocenění výjimečné literární tvorby současného autora.

Počasí - úterý

Oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 9 až 13 °C, na severu a severovýchodě kolem 9 °C, v 1000 m na horách 4 °C.