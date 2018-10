Vondráček debatu o své cestě do Ruska vítá

Předseda Sněmovny Radek Vondráček(ANO)uvedl, že bude rád za sněmovní debatu o své cestě do Ruska. Některé výtky, zejména ze strany Pirátů, kteří chtějí debatu o Vondráčkově cestě do Ruska zařadit na nejbližší schůzi dolní komory, ho urážejí, řekl. Vondráček byl v Rusku v čele delegace zdravotnického výboru a jednal i s politiky, kteří figurují na sankčním seznamu Evropské unie a Spojených států.

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) cestu skupiny poslanců do Ruska hájí a delegaci ve vysílání České televize pochválil. "Celá iniciativa vznikla kvůli stížnosti českých občanů, že nemají adekvátní zdravotní péči v Rusku," řekl v neděli v České televizi Babiš. Předseda vlády zdůraznil, že Česko stojí za tím, že ruská okupace ukrajinského Krymu je nepřijatelná a že unijní sankce platí. S Ruskem je ale podle Babiše nutné komunikovat.

Skupina senátorů navrhuje Ústavnímu soudu zrušit část zákona o urychlení výstavby

Skupina senátorů navrhla Ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o urychlení výstavby. Informovala o tom senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL. Letos schválená novala u důležitých staveb zjednodušila průběh povolování. Podle skupiny 18 senátorů by měli ústavní soudci ale zvážit, jestli to nezasahuje do práv vlastníků nebo není v rozporu s ústavním pořádkem. Vadí jim taky, že autoři zákona vybrali stavby bez objektivních kritérií.

Na seznamu vybraných staveb jsou některé dálnice, silnice první třídy, železnice, metro nebo třeba Pražský okruh. Novela taky rozfázovala vyvlastňovací proces na samotné vyvlastnění a na pozdější poskytnutí náhrady.

Česká republika podporuje vznik unijního prohlášení ke Chášukdžího smrti

Česká diplomacie věnuje soustředěnou pozornost odhalením v případu vraždy novináře Džamála Chášukdžího. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na twitteru uvedl, že Evropská unie musí reagovat jasně a jedním hlasem. Mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová ČTK sdělila, že platí prohlášení unijních zemí, které resort sdílí. Petříček pravděpodobně ve středu přijme velvyslance Saúdské Arábie a bude s ním probírat i toto téma, dodala Lagronová.

Petříček už v sobotu na twitteru uvedl, že diplomacie věnuje odhalením v Chášukdžího případu soustředěnou pozornost. "Na toto musí EU reagovat jasně a jedním hlasem. Plně podporujeme společné prohlášení osmadvaceti členských států," uvedl čerstvě jmenovaný ministr. Šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová označila Chášukdžího smrt za "krajně pobuřující". Evropská unie podle ní "trvá na zevrubném, důvěryhodném a transparentním vyšetřování, které odhalí všechny okolnosti novinářovy smrti. EU žádá, aby se pachatelé ze svého činu plně zodpovídali".

Bartošek bude kandidovat na předsedu KDU-ČSL

Současný místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek se bude na březnovém sjezdu ucházet o funkci předsedy lidovců. Kandidaturu zvažuje i první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka, na rozhodnutí je ale podle něj ještě čas. Zlínský hejtman a senátor Jiří Čunek se o kandidatuře rozhodne v únoru.

Nynější předseda lidovců Pavel Bělobrádek nedávno oznámil, že už nebude funkci, kterou zastává od roku 2010, obhajovat o jménech svých nástupců ale spekulovat nechtěl.

NKÚ: Průmyslové zóny za státní peníze se staví na zelené louce, místo plánovaných brownfieldů

Stát dostatečně nevyhodnotil podporu průmyslových zón. Upozorňuje na to Nejvyšší kontrolní úřad. Česko v letech 1998 až 2017 sice na výstavbu zón dalo přes 12 miliard korun, ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura CzechInvest ale spolehlivě nezjistily, co peníze přinesly - třeba kolik díky nim vzniklo pracovních míst a kolik peněz společnosti proinvestovaly.

Nejasné podle kontrolorů taky je, jestli se podpora vrací do státního rozpočtu. Průmyslové zóny se taky nedaří stavět na takzvaných brownfieldech, jak byl původní záměr. Ze 102 průmyslových zón, jejichž vznik za posledních 20 let finančně podpořil stát, jich ale 98 vzniklo na zelené louce. Podle odhadů státní agentury CzechInvest z loňska je v Česku asi 11.000 brownfieldů. Ministerstvo průmyslu se podle svého mluvčího Milana Řepky ke kontrole vyjádří, až její výsledky dostane oficiální cestou.

Zraněného vojáka z Afghánistánu speciál přepraví koncem týdne

Zdravotní stav českého vojáka zraněného minulý týden při útoku v Afghánistánu umožní na konci týdne jeho převoz do České republiky. ČTK to řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Poletí pro něj armádní speciál.

Atentátník zaútočil na kolonu koaličních vozidel minulý týden ve středu civilním automobilem naplněným podomácku vyrobenou výbušninou. Zraněno bylo pět českých vojáků, jeden z nich vážně. Další vyvázl z incidentu bez zranění. Těžce zraněný byl v Afghánistánu dvakrát operován. Podle vedení armády mu hrozí kvůli poraněnému obratli nehybnost končetin.

Policie obvinila tři lidi kvůli utonutí dvou chlapců na Lhotě

Policie obvinila z usmrcení z nedbalosti tři lidi v souvislosti se srpnovým utonutím dvou vietnamských chlapců na koupališti Lhota u Prahy. V případě odsouzení jim hrozí rok až šest let za mřížemi, řekla ČTK policejní mluvčí Markéta Johnová. Mluvčí nechtěla specifikovat, zda jsou obvinění zaměstnanci koupaliště nebo návštěvníci, kteří na koupališti v osudnou dobu byli.

Chlapci se na koupališti utopili 2. srpna. Ve vodě je našli asi po dvou hodinách od nahlášení potápěči. Záchranáři již chlapcům nedokázali pomoci, resuscitace byla neúspěšná.

Ministerstvo kultury udělilo státní ceny

Státní cenu za překlad obdržela za celoživotní dílo Helena Stachová, která se věnuje překladům polské literatury. Cenu ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla obdržel Jan Schmid, za přínos v oblasti hudby skladatel Luboš Sluka, v oblasti výtvarného umění Jana a Jiří Ševčíkovi, v oblasti architektury Růžena Žertová a v oblasti kinematografie a audiovize Hynek Bočan.

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) neudělil jednu z Cen ministerstva kultury za přínos kinematografii a audiovizi režiséru Evaldu Schormovi in memoriam. Nepřála si to jeho rodina, protože nesouhlasí s vládou podporovanou komunisty. Státní cenu za literaturu si odmítl převzít její laureát Jiří Hájíček s odůvodněním, že akce je podle něj zpolitizovaná.

V Česku začíná Týden pro inkluzi

V různých městech po celé České republice začíná 6. ročník akce Týden pro inkluzi. Letos se zaměří na vzájemnou podporu a spolupráci mezi spolužáky i vztahy ve třídě. Do akce, kterou vyhlašuje společnost Rytmus - od klienta k občanovi spolu s pedagogickými fakultami, se zapojí 60 škol, organizací či institucí. Kampaň potrvá do neděle.

Letošní ročník akce nabídne například víkendový program na hradě Seeberg, odborné konference a workshopy, pracovní snídani s poslanci na téma inkluze, různé projektové dny na školách, přednášky a semináře pro studenty pedagogiky nebo fotbalový turnaj.

Počasí v úterý

Oblačno až zataženo a ojediněle mlhy. Odpoledne a večer od severu na většině území občasný déšť, na severních horách trvalý a v polohách nad 1200 m přechodně srážky sněhové.

V úterý odpoledne zasáhne celou republiku silný vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti ojediněle 90 kilometrů v hodině, na horách až 110 kilometrů za hodinu. Nejsilnější poryvy čekají meteorologové v noci, během středy bude vítr pozvolna slábnout.