Kandidátem ODS na předsedu Senátu zůstává Kubera, zatím nejpočetnější klub STAN nesouhlasí

Občanští demokraté stále chtějí na post předsedy horní komory Parlamentu nominovat svého znovuzvoleného senátora Jaroslava Kuberu. Podle místopředsedy ODS Martina Kupky by to platilo v případě, že by se stali nejsilnějším klubem v Senátu. ODS má zatím 16 členů, nejpočetnější je aktuálně frakce Starostů a nezávislých. Ti mají teď 18 členů a podle předsedy hnutí Petra Gazdíka s nominací Kubery do čela Senátu nesouhlasí. „Pan Kubera není jasnou protiváhou Hradu v jeho proruských postojích,“ řekl v televizi Prima. Jaroslava Kuberu by naopak rád viděl v čele Senátu prezident Miloš Zeman.

Počet členů jednotlivých klubů, a tedy i právo nominovat kandidáta na předsedu Senátu, se ještě může změnit. Někteří nově zvolení senátoři se zatím nerozhodli, zda se do nějakého klubu zařadí. Předseda a místopředsedové horní komory se budou volit v polovině listopadu.

Analytici: Elektřina příští rok zdraží o více než deset procent

České domácnosti si podle analytiků v příštím roce připlatí za elektřinu a plyn. Důvodem je růst velkoobchodních cen. Například podle Tomáše Pfeilera ze společnosti Cyrrus elektřina zdraží v průměru asi o deset procent. Ceny nejspíš více zvednou menší dodavatelé, kteří elektřinu odebírají přímo z burzy a často nevyužívají zajištění. Hlavní ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda říká, že plyn podraží o pět až sedm procent.

Mírnějším tempem, ale dlouhodobě rostou taky ceny uhlí. Kvůli kůrovcové kalamitě naopak zlevnily méně kvalitní druhy smrkového dřeva. Cena tvrdého zdravého dřeva se ale stále zvyšuje.

Obce možná získají právo odstranit z ulic odstavená auta

Obcím se možná rozšíří právo odstranit z ulic odstavená auta, která nebudou mít déle než tři měsíce platné osvědčení o technické způsobilosti. Sněmovně to navrhla TOP 09 v rámci novely zákona o silničním provozu. Chce tak vyřešit problém s vozy, které jejich majitelé ponechali na ulici svému osudu. Nedávno přijatá vládní novela silničního zákona umožnila obcím alespoň vniknout do dlouhodobě odstavených vozidel na ulicích bez registračních značek, aby pomocí identifikačního čísla zjistily jejich majitele. Podle některých hlasů ale toto opatření umožní odstranit jen asi desetinu autovraků.

Ředitelství silnic a dálnic plánuje navýšit rozpočet na výkupy pozemků

Silničáři příští rok nejspíš navýší rozpočet na výkupy pozemků. Plánují za ně utratit zhruba 1,2 miliardy korun, letos měli asi 900 milionů. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký. Spory o výkupy brzdí v celém Česku podle jeho odhadů desítky staveb.

Problém vykoupit pozemky mají silničáři například před stavbou obchvatu Mělníka ve Středočeském kraji. Obchvat se skládá ze čtyř částí, hotová je zatím jedna. Vykoupit pozemky museli i úředníci kvůli stavbě severního obchvatu v Prostějově. Ten se začne stavět v polovině roku 2019. Při výkupu u některých parcel museli úředníci přistoupit dokonce k vyvlastnění. Majitele pozemků se totiž nepodařilo dohledat. Projekt má platné stavební povolení.

Problémy s vlastníky nemovitostí před lety zastavily v Českých Budějovicích ​​strategickou stavbu podjezdu pod nákladovým nádražím. Stavba přivaděče z dálničního obchvatu se zdržela o 5 až 6 let. Radnice města se snažila vyhnout výkupům zpracováním nové studie a prodloužením trasy tunelu. Přípravy stavby budou trvat nejméně další rok, tunel za přibližně miliardu korun už ale přitom mohl být přitom letos téměř hotový.

Ministr Kněžínek: Vznik Nejvyšší rady soudnictví není aktuální

Vznik Nejvyšší rady soudnictví​ už řadu let marně očekává Soudcovská unie. Nová instituce by měla reprezentovat celou justici. Podle prezidentky Soudcovské unie Daniely Zemanové by Nejvyšší rada soudnictví​ mohla například pomoci předcházet kriminálním excesům soudců. Radou vybrané uchazeče by jmenoval prezident. Nová instituce by podle návrhu Soudcovské unie mohla se soudci také vyvolat kárné řízení. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek za hnutí ANO ale uvedl, že vytvoření nové instituce není aktuální. Šéf resortu se obává toho, aby se do sebe samospráva soudců takzvaně nezakonzervovala.

Nejsušší oblastí na Moravě bylo letos v létě Blanensko

Na Blanensku bylo letos největší sucho ze všech oblastí Moravy. Vyplývá to z údajů serveru Intersucho. Kromě nedostatku povrchových toků v některých obcích nestačila ani kapacita vodovodů a zásoby vody musely navážet cisterny. Teď se obcím na Blanensku nabízí řešení. Propojit by je mohl celistvý vodovod a síť kanalizace. Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotační programy právě na vybudování vodovodů.

Letošní koncert pro Světlušku vynesl téměř tři miliony korun

Téměř tři miliony korun poslali dárci během benefičního koncertu Světlo pro Světlušku, který pořádala nadace Českého rozhlasu. Koncert se konal v pražském kostele svaté Anny a peníze šlo darovat pomocí SMS zpráv nebo zavoláním do call centra. Peníze budou použité na nákup kompenzačních pomůcek pro nevidomé, na asistenty nebo na výcvik vodících psů.

Šímův obraz se vydražil za víc než 36 milionů

Obraz Josefa Šímy s názvy ML (Vejce, Obraz, Rovnováha, MZ) z roku 1927 byl v neděli vydražen na aukci v Praze za 36,18 milionu korun včetně aukčního poplatku. Zakoupil jej klient na telefonu. Byl tak překonán malířův dosavadní aukční rekord 28,8 milionu korun z podzimu 2016, zároveň jde o nejdražší dílo letošního roku prodané na aukcích v ČR a páté nejdražší v historii. Na aukci společnosti 1. Art Consulting v Topičově salonu se také dražila díla Františka Kupky, Mikuláše Medka, Zdeňka Sýkory nebo Emila Filly.

Karolína Plíšková začala Turnaj mistryň vítězně, Petra Kvitová prohrála

Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do Turnaje mistryň vítězně. V Singapuru porazila Dánku Wozniackou 6:2 a 6:4 i proto, že odvrátila všech deset brejbolů soupeřky. Naopak Petra Kvitová prohrála s Ukrajinkou Svitolinovou dvakrát 3:6. Další zápasy odehrají Češky v úterý.

Krejčíková a Siniaková jsou novými světovými jedničkami v čtyřhře

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vystoupaly poprvé v kariéře na první místo světového žebříčku WTA ve čtyřhře. Vítězky French Open a Wimbledonu se o pozici světové jedničky spolu dělí, v čele pořadí vystřídaly Maďarku Timeu Babosovou. Krejčíková se Siniakovou navázaly na Lucii Šafářovou, jež vedla žebříček čtyřhry pět týdnů v roce 2017. Celkově jsou pátou a šestou Češkou v čele deblového pořadí. V minulosti to dokázaly i Helena Suková, Jana Novotná a naposledy před šesti lety Květa Peschkeová. Martina Navrátilová byla první na světě coby Američanka.

Počasí v pondělí

Skoro jasno až polojasno, na severovýchodě až zataženo nízkou oblačností. Odpoledne přibývání oblačnosti a postupně na většině území déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia.