Předseda ČSSD Jan Hamáček získal důvěru širšího vedení strany

Jan Hamáček bude i nadále předsedou ČSSD, důvěru mu na zasedání v Hradci Králové vyslovila absolutní většina delegátů ústředního výkonného výboru. Stranu povede nejméně do březnového volebního sjezdu. Delegáti také vyzvali k jednotě a kritizovali některé kroky platformy "Zachraňme ČSSD", která požaduje například změny v kabinetu. Kritice čelil především spoluzakladatel platformy, místopředseda ČSSD Jiří Zimola. Širší vedení ČSSD se sešlo poprvé pro neúspěšných senátních a komunálních volbách.

Ústřední výbor KSČM odmítl jednat o mimořádném sjezdu

Ústřední výbor KSČM na sobotním jednání vyslovil zásadní nesouhlas s platformou Restart, jejíž vznik nedávno oznámil kritik současného vedení strany Josef Skála. Novinářům to po jednání výboru řekl předseda strany Vojtěch Filip. Členové výboru podle něj také odmítli jednat o svolání mimořádného sjezdu. Výbor naopak podpořil záměr aktualizovat program strany a připravit k němu dokumenty tak, aby se jimi mohl zabývat sjezd strany na jaře 2020.

Ústřední výbor se sešel, aby zhodnotil výsledky voleb, po kterých Filip čelil výzvám k rezignaci. O návrzích na odvolání předsedy strany ale výbor nerozhodoval, protože neschválil zařazení tohoto bodu na program jednání.

Expertní tým prezidenta podpořil další rozvoj jaderné energetiky

Prezident se svým poradním týmem řešil energetický rozvoj Česka. Jednoznačně podpořili rozvoj jaderných elektráren. Po jednání to uvedl mluvčí prezidnta Jiří Ovčáček. Ve výrobě elektřiny mají mít prostor i tradiční elektrárny, například uhelné. Podle Ovčáčka expertní tým podporuje částečné prolomení těžebních limitů - jako třeba na severu Čech. Jednání v Lánech se účastnila také ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (ANO) nebo generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš. Podle ministryně by o tom, kdo a jak v Česku jaderné bloky dostaví, mělo být jasno do konce roku.

Výdaje na platy zaměstnanců státu se příští rok zvýší na 210 miliard

Zaměstnanců státu by mělo být v příštím roce o 16 tisíc víc než letos. Počítá s tím návrh státního rozpočtu na příští rok. Výdaje na jejich platy by měly vzrůst zhruba o 23 miliard korun. Nejvíc peněz budou dostávat státní zástupci. Naopak nejnižší platy by měli mít zaměstnanci v příspěvkových organizacích na místech mimo státní službu. Průměrný měsíční plat zaměstnance státu by se měl zvýšit na 35 a půl tisíce korun.

Pro velkou část Moravskoslezského kraje dál platí smogová situace

Smogová situace vinou vysokých koncentrací polétavého prachu v ovzduší dál platí pro velkou část Moravskoslezského kraje. Znečištěné ovzduší je především na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku včetně Třince a okolí. Opatření platí do odvolání. V blízké době je také možné vyhlášení smogové regulace, kdy musejí některé průmyslové podniky dodržovat regulační opatření včetně omezení výroby. ČTK o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Podle hodinových koncentrací je situace v regionu většinou špatná. Čtyřiadvacetihodinové koncentrace se pohybují na řadě míst nad hodnotou 100 mikrogramů na metr krychlový. Limit je 50 mikrogramů.

Na řadě míst ČR začalo sázení stromů ke stému výročí republiky, potrvá do 28. října

Obce, školy, spolky i jednotlivci po celém Česku vysazují ke stému výročí vzniku Československa lípy a další stromy. Hromadné sázení takzvaných Stromů svobody začalo v sobotu a potrvá do 28. října, pořádající Nadace Partnerství poté kampaň završí 17. listopadu, kdy chce vysázet více než kilometr dlouhou lipovou alej pod horou Říp.

Stromy svobody byly hromadně vysazovány v letech 1918 a 1919 na počest vzniku republiky, a to téměř v každé obci. Lidé je sázeli i později, například v letech 1928, 1945 či 1968. Nadace Partnerství po stromech od loňského podzimu pátrala, našla jich přes 3000 a rozhodla se navázat na tradici jubilejních stromů celorepublikovou hromadnou výsadbou.

Na poutním místě Svatý Kopeček u Olomouce začala generální oprava

V areálu poutní baziliky na Svatém Kopečku u Olomouce odstartovala jedna z nejrozsáhlejších oprav v její téměř čtyři sta let staré historii. Rekonstrukce národní kulturní památky přijde na více než 100 milionů, hotová má být do konce příštího roku a bude se týkat nejen baziliky, ale také jejího zázemí včetně unikátních Svatých schodů a prodloužení návštěvní trasy.

V Česku přibývá lidí se zánětem srdečního svalu

V Česku roste počet lidí, kteří se léčí se zánětem srdečního svalu. Za posledních deset let se jejich počet zvýšil o 60 procent. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Nejhůře jsou na tom mladší ročníky. Ty postihuje nemoc nejčastěji. Třeba pacientů, kterým není ani dvacet let, přibylo o třetinu. Zánět srdečního svalu může být způsoben virovou nákazou nebo bakterií. V některých případech vzniká také jako autoimunitní onemocnění.

Zánět srdečního svalu se projevuje dušností, únavou i teplotou. U většiny lidí si se zánětem tělo poradí samo, v některých případech ale onemocnění vede k poruchám srdečního rytmu nebo i selhání srdce.

Zamykání Sázavy vodáci letos zrušili, kvůli nedostatku vody

Tradiční rozloučení s řekou Sázavou musejí letos vodáci zrušit. Kvůli extrémnímu suchu je v řece nedostatek vody. Podzimní akce Zamykání Sázavy tak poprvé za 25 let nebude. "Splutí z Týnce nad Sázavou není opravdu možné. Doporučujeme, abyste si okolí Sázavy z Týnce až do Pikovic prošli pěšky, podzim je tam nádherný," radí organizátoři každoročního zamykání Sázavy.

Plíšková k Turnaji mistryň: Věřím, že můžu hrát dobře

Tenistka Karolína Plíšková má za sebou pět náročných týdnů, přesto věří, že je schopna hrát na Turnaji mistryň dobře. Do Singapuru se kvalifikovala na poslední chvíli a v neděli začne v Bílé skupině, v které je i s krajankou Petrou Kvitovou, zápasem proti obhájkyni titulu Caroline Wozniacké z Dánska. Aby se potřetí za sebou kvalifikovala na vrchol sezony pro osm nejlepších hráček roku, musela Plíšková po US Open přidávat turnaje. Vedle povinných Wu-chanu a Pekingu tak získala titul v Tokiu, ale musela i do čínského Tchien-ťinu a do Moskvy.

Počasí v neděli

Oblačno až zataženo, na západě místy až polojasno. Ojediněle mrholení, v severovýchodní polovině území místy občasný déšť nebo přeháňky. Na horách srážky smíšené nebo sněhové. Teploty 10 až 14 stupňů Celsia.