Ekonomové v nadcházejících letech čekají ekonomický útlum

ČR i celý svět se nachází na vrcholu ekonomického cyklu a v nadcházejících letech se dá čekat ekonomický útlum. Tentokrát zřejmě nebudou problémy pramenit v USA, ale pravděpodobně v Evropě nebo v rozvíjejících se ekonomikách. Na šestém ročníku Vyšehradského fóra 2018 se na tom shodli čeští ekonomové. Světová ekonomika má za sebou bezprecedentně dlouhé desetileté období růstu. Ten ale doprovází rekordní růst zadluženosti, která loni dosáhla 169 bilionů dolarů, což je 236 procent celosvětového HDP. V ČR je podle údajů Banky pro mezinárodní platby tento poměr 132 procent. Nejvíce roste zadlužování domácností, a to průměrným tempem 13,4 procenta ročně. Fyzické osoby si půjčují hlavně na bydlení, dodal ekonom společnosti Colosseum Štěpán Pírko.

Vysoká poptávka vede podle ekonoma BH Securities Štěpána Křečka k růstu cen komodit, což zvyšuje inflaci. To po letech velmi nízkých úroků vede k růstu úrokových sazeb v USA, Mexiku, Velké Británii, Indii, Kanadě, Norsku nebo Rusku. "Inflace spolu s růstem úroků bude znamenat neschopnost splácet dluhy. To v konečném důsledku může vést ke kolapsu systému s nedozírnými následky, nebo k velmi drahé záchraně předlužených ekonomik za peníze daňových poplatníků," dodal.

Generální ředitel Finanční správy Janeček podle médií končí

Generální ředitel Finanční správy Martin Janeček podle médií ještě letos skončí ve funkci. Server Blesk Zprávy uvedl, že skončit by měl začátkem listopadu. Podle informací serveru Lidovky.cz by Janečka měla ke konci roku nahradit jeho dosavadní zástupkyně Tatjana Richterová. Janeček čelil kritice kvůli vyměřování takzvaných zajišťovacích příkazů a postupu některých svých podřízených, kteří z důvodu kontroly elektronické evidence tržeb zjišťovali od novomanželů podrobnosti o svatebních hostinách.

Tisk: Syřan, jenž držel rukojmí v Kolíně n. R., žádal o azyl v ČR

Syřan, který v pondělí zranil na nádraží v Kolíně nad Rýnem dvě ženy, podal v roce 2015 žádost o azyl v Česku. S odkazem na své zdroje z vyšetřování o tom informoval místní list Kölner Stadt-Anzeiger (KSA). Nyní pětapadesátiletý muž podle novin krátce po podání žádosti o azyl odešel z Česka do Německa. Německé úřady následně promeškaly lhůtu, ve které mohly Syřana na základě unijních pravidel vrátit Česku. Syřan, který utrpěl při zásahu policie střelné zranění hlavy, je podle dnešního prohlášení generální prokuratury nadále v kómatu. Kdy a jestli vůbec jej budou moci policisté vyslechnout, není jasné.

Svaz pojišťoven: Stejný růst nákladů nebude další roky možný

Stejné tempo růstu nákladů veřejného zdravotního pojištění, jako je plánované v roce 2019, nebude podle Svazu zdravotních pojišťoven dál možné. V příštích letech se podle jeho prezidenta Ladislava Friedricha buď zvýší platba státu, nebo se omezí nárok na péči. Je třeba také zvážit koncentraci nemocniční péče, řekl na tiskové konferenci svazu. V něm je sdruženo šest ze sedmi zdravotních pojišťoven, společně se starají asi o 40 procent obyvatel. Přestože náklady pojišťoven na péči porostou v příštím roce o 8,6 procenta, nepodařilo se podle Friedricha navýšit její objem.

Do zdravotnictví putuje asi 7,3 procenta HDP. Letos je to asi 300 miliard korun. V Německu je to 11,3 procenta, ve Švédsku a Francii 11 procent. Nejméně vydává Lotyšsko, a to 5,7 procenta. Kolem roku 2060 by se mohl podíl zdravotnických výdajů v ČR dostat podle analýzy na 20 procent HDP. Jedním z důvodů je stárnutí společnosti. Česko tak bude patřit mezi deset zemí EU, kde se výdaje budou zvyšovat nejrychleji.

Výstava Československé století ukazuje Evropě zrod obou národů

Okolnosti vzniku Československa a jeho klíčové osobnosti prezentuje výstava České a slovenské století, kterou v prostorách Evropské komise zahájili premiéři Česka a Slovenska Andrej Babiš a Peter Pellegrini. Multimediální expozice u příležitosti stého výročí vzniku československého státu představuje nejen význam jeho zakladatelů či velkých postav jeho kultury, ale i vynálezy a nápady, které země dala světu. Diváci se například mohou seznámit s tím, jak vzniklo slovo robot či kdo vymyslel verzatilku.

"Je to jako když pár, který se rozvedl, slaví svatbu," komentoval Pellegrini skutečnost, že oba národy, jejichž společný stát přestal existovat uplynutím 31. prosince 1992, prezentují Evropě svou minulost pod společným logem výstavy.

Štěpánek se rozloučil v přítomnosti Djokoviče i Agassiho

Velkolepou exhibicí za účasti Srba Novaka Djokoviče a překvapení večera Andreho Agassiho se tenista Radek Štěpánek rozloučil s kariérou. Se současnými i bývalými hráči Štěpánek bavil vyprodanou pražskou O2 arenu a prostřednictvím předtočených zdravic se dočkal i gratulací od dalších slavných tenisových osobností Ivana Lendla, Rogera Federera a Rafaela Nadala. Štěpáněk poděkoval mnoha lidem za pomoc, třeba kouči Petru Kordovi nebo profesoru Pavlu Kolářovi. Přišly také české sportovní legendy, fotbalový brankář Petr Čech, hokejista Jaromír Jágr a fotbalista Pavel Nedvěd.

Jako poslední dorazil "oslavenec" Štěpánek a v prvním utkání roztleskali publikum ve čtyřhře v páru s Paesem proti Djokovičovi s Haasem. Zápas na jeden set nabídl parádičky při výměnách na síti. V poslední dvouhře kariéry se Štěpánek střetl s letošním vítězem Wimbledonu i US Open Djokovičem. Nejdříve od modelky Terezy Maxové převzal skleněnou korunu se lvem a pak si poradil s aktuálním vítězem osmnácti zápasů v řadě Djokovičem 7:6. Srb měl dva mečboly v tie-breaku, ale džentlmensky umožnil soupeři obrat. "Tenhle muž tady si zaslouží tuhle poctu, protože je skvělý člověk," řekl Djokovič.

Počasí

Oblačno až polojasno, na severu ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty 14 až 18 °C, na jižní Moravě až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C.