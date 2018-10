Útok v Afgánistánu nemířil cíleně na české vojáky, zraněný bude převezen do Česka

Voják, těžce zraněný při útoku v Afgánistánu, bude převezen do péče lékařů v Česku. Informoval o tom ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Podle něj to bude možné, jakmile to vojákův zdravotní stav dovolí. Podle náčelníka Generálního štábu Armády ČR Aleše Opaty je voják už po druhé operaci a jeho stav je stabilizovaný. Opata dodal, že útok v Afghánistánu nemířil přímo na české vojáky, ale na kolonu koaličních vozidel.

Útok proběhl ve středu základny Bagrám, padesát kilometrů severně od Kábulu. Obrněný vůz českých vojáků se převrátil poté, co někdo odpálil blízké civilní vozidlo naložené výbušninami. Další zranění jsou mimo ohrožení života. Útok podle Opaty nepovede k omezení činnosti české jednotky, jako tomu bylo po srpnovém útoku, při němž zahynuli tři vojáci. "Jednotka bude dál plnit svůj operační úkol," řekl Opata. Metnar zdůraznil, že Česko zůstává součástí mezinárodní koalice v Afghánistánu a čeští vojáci tam budou dál plnit koaliční úkoly.

Drahoš a Hilšer se připojí k senátorskému klubu Starostů a nezávislých

Bývalí kandidáti na prezidenta a nově zvolení senátoři Marek Hilšer a Jiří Drahoš vstoupí do senátorského klubu Starostů a nezávislých. Oznámili to na společném vystoupení v Senátu. Dodali, že by chtěli spolupracovat i s dalšími stranickými kluby, napříč spektrem. Senátorský klub STAN se tak může stát nejsilnější skupinou v horní komoře.

Početnost klubů bude mít vliv na to, který z nich bude nominovat kandidáta na předsedu Senátu. Podle zvyklostí má toto právo nejsilnější senátorský klub.Klub STAN se rozrostl v souvislosti s Drahošovým a Hilšerovým oznámením na 18 členů. Frakce ODS má nyní členů 16 a KDU-ČSL a nezávislí členů 15. Vedou se však jednání i s dalšími nezařazenými senátory, k nimž patří nově zvolení Jitka Chalánková, Ladislav Faktor a Pavel Fischer. Výrazněji tak může posílit i klub občanských demokratů.

Babiš představil Billu Gatesovi svůj plán na pomoc v Sýrii

Český premiér Andrej Babiš se v Bruselu sešel s americkým miliardářem a filantropem Billem Gatesem, spoluzakladatelem společnosti Microsoft, který pokračuje v cestě po Evropě. Gates se při příležitosti summitu Evropské unie setkal s několika premiéry členských zemí a také se členy Evropské komise. Babiš s Gatesem mluvil o humanitárních projektech nebo výdajích na chod evropských institucí a pozval jej na návštěvu Prahy.

"Jeho charitativní projekty jsou skvělé," poznamenal po jednání Babiš, kterého Gates seznámil například se svým angažmá v boji proti dětské obrně v Africe. Český premiér hovořil o plánu na pomoc obětem syrské války přímo v Sýrii, o konkrétní spolupráci s Gatesem, jehož nadace se soustředí především na zlepšování základních životních podmínek v afrických zemích, však řeč nebyla.

Francouzský prezident Macron přijede na návštěvu České republiky a Slovenska

Francouzský prezident Emmanuel Macron navštíví 27. října Českou republiku, kam přicestuje ze Slovenska. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na Elysejský palác. V Praze se hlava francouzského státu setká s českým prezidentem Milošem Zemanen a premiérem Andrejem Babišem. Den předtím bude Macron v Bratislavě obdobně jednat se svým protějškem Andrejem Kiskou a premiérem Peterem Pellerinim.

Macron do Prahy přicestuje o víkendu, kdy vyvrcholí oslavy 100. výročí vzniku Československa. V sobotu 27. října se v Praze například bude slavnostně po opravě otevírat historická budova Národního muzea, kde bude zároveň zahájena Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava. Babiš na ni pozval řadu státníků, seznam potvrzených jmen úřad české vlády ale zatím nezveřejnil. Česká armáda již dříve uvedla, že v neděli 28. října se slavnostní přehlídky zúčastní americký ministr obrany James Mattis a piety na Vítkově Kiska.

Péči o některé onkologické pacienty převezmou praktičtí lékaři

Praktičtí lékaři se budou moct od příštího roku starat o pacienty po úspěšné léčbě rakoviny. Dohodlo se na tom Sdružení praktických lékařů a Česká onkologická společnost. Do péče praktika by pacienti měli přecházet na základě doporučení onkologa a po vzájemné dohodě. S rakovinou nebo po její ukončené léčbě žije v Česku kolem půl milionu lidí.

V současné době péče o pacienty, kteří jsou takzvaně v remisi, tedy v období bez příznaků, zabírá podle předsedkyně České onkologické společnosti Jany Prausové asi dvě třetiny kapacity onkologických ambulancí. Pacientů, kteří rakovinu přežijí, je díky stále lepší léčbě víc a dožívají se vyššího věku. Dodala, že onkologové se nechtějí pacientů zbavovat, bude záležet na jejich přání. Praktičtí lékaři projdou školením a dostanou od onkologů přesné instrukce, jak u pacientů postupovat a co sledovat. Podobně by se praktici měli v budoucnu starat i o lehčí diabetiky.

Svaz pojišťoven: Stejný růst nákladů nebude další roky možný

Stejné tempo růstu nákladů veřejného zdravotního pojištění jako je plánované v roce 2019 nebude podle Svazu zdravotních pojišťoven dál možné. V příštích letech se podle jeho prezidenta Ladislava Friedricha buď zvýší platba státu, nebo se omezí nárok na péči. Je třeba také zvážit koncentraci nemocniční péče, řekl na tiskové konferenci svazu. Ve svazu je sdruženo šest ze sedmi zdravotních pojišťoven, společně se starají asi o 40 procent obyvatel.

V letošním roce svazové pojišťovny hospodařily asi s 121 miliardami korun, plánují vytvořit asi dvě miliardy korun rezerv. "V roce 2019 už zůstatek rezerv neporoste nebo jen zcela zanedbatelně," dodal Friedrich s tím, že čerpat z nich ale pojišťovny neplánují. "Rozpouštění rezerv bude na místě jen v případě velmi prudkého poklesu ekonomiky," dodal. Tempo růstu nebude podle něj možné udržet také proto, že stále více obyvatel se dostává do seniorského věku a do systému vstupují další nové moderní technologie a léky. Spolu s růstem minimální a průměrné mzdy také roste tlak na růst odměn zdravotníků.

Většina v Evropě dostupného pervitinu pochází podle Němců z Česka

Většina v Evropě dostupného crystalu (pervitinu) pochází z České republiky, konstatuje výroční zpráva zmocněnkyně německé vlády pro drogovou problematiku Marlene Mortlerové. Problémem je podle ní droga především v příhraničních regionech spolkové republiky, o celoněmecký problém nejde.

Mortlerová, která svou zprávu představila v Berlíně, na dotaz ČTK uvedla, že crystal je i nadále ve větším množství konzumován a zachytáván ve spolkových zemích nedaleko Česka, jako jsou Sasko, Bavorsko nebo Durynsko a Sasko-Anhaltsko. Na západě Německa je konzumace této drogy několikanásobně nižší. Loni německá policie zaznamenala 2127 deliktů souvisejících s obchodováním s crystalem.

Velký knižní čtvrtek 2018 přináší 15 novinek

Podzimní Velký knižní čtvrtek nabízí tradičních 15 novinek napříč žánry, v nabídce nechybí krimi, populárně-naučná i historická literatura, knižní rozhovor, biografie nebo knížky s leteckou tématikou.

Na akci se mimo jiné poprvé představí válečný reportér a zpravodaj České televize na Blízkém východě Jakub Szántó. V knize Za oponou války přibližuje své osobní zážitky. Čtvrtý díl série humoristických románů o "poslední aristokratce" nabídne v knize Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka Evžen Boček. Vojenský historik Milan Jenčík v publikaci Zdivočelé Sudety přináší nejen popis bouřlivého roku 1938, ale nově se dívá i na související poválečné dozvuky. Publikace Vzduch je naše moře, jejímiž autory jsou Václav Šorel, Michael Kocián a Petr Kolmann, mapuje komiksovou formou osudy lidí, kteří se zasloužili o rozvoj letectví.

Počasí v pátek

Oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty 14 až 18 °C, na jižní Moravě až 20 °C.