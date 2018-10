LN: Vojáci zabili spolupachatele útoku na tři Čechy v Afghánistánu

České speciální síly zabily v Afghánistánu jednoho z organizátorů srpnového útoku, při němž zahynuli tři čeští vojáci, a dalšího zajaly. Napsaly to Lidové noviny (LN), kterým informaci o odvetě potvrdily tři na sobě nezávislé zdroje. Podle jednoho z nich se to stalo před delší dobou při poměrně rozsáhlé operaci. Vedení ministerstva obrany a armády ani jejich tisková oddělení nechtějí informace komentovat. Podle deníku Češi vypátrali teroristy, kteří u přípravy útoku asistovali, na základě zpravodajských informací od aliančních spojenců. Na pachatele poté zaútočila 601. skupina speciálních sil generála Moravce z Prostějova.

Na hlídku složenou z vojáků české, americké a afghánské armády sebevražedný atentátník zaútočil v neděli 5. srpna. Odpálil se v blízkosti šesti vojáků, kteří měli za úkol zajistit místo pro další úkoly. Tři Češi, Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek, zemřeli. Vážně zraněni byli dva Afghánci a Američan. Na místě jim pomáhali čeští zdravotníci a vojáci, kteří v době výbuchu ještě byli v obrněných vozidlech. Krátce po události armáda uvedla, že podle jejího zjištění nebyl sebevražedný atentátník sám a útok byl připraven.

Babiš: Prodloužení přechodného období pro Brity je dobrý nápad

Případné prodloužení přechodného období po odchodu Británie z EU je dobrý nápad, který by umožnil lépe vyjednat podobu budoucích vztahů sedmadvacítky s Londýnem. Novinářům to řekl český premiér Andrej Babiš během cesty na bruselský summit EU, jehož hlavním tématem bude právě současný stav brexitových rozhovorů. Dodal, že příští týden se v Londýně sejde s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Evropská komise podle úterní zprávy německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung nabízí Británii ve vyjednávání ústupek ve formě prodloužení přechodného období, po které země zůstane na unijním jednotném trhu a v celní unii, o jeden rok do prosince 2021. Firmám i občanům by přechodné období mělo dát právní jistotu a čas připravit se na nadcházející změny. Během této doby by se na Británii mělo vztahovat stejné právo jako dnes, Brusel by měl na Londýn navíc nadále pohlížet jako na člena z hlediska mezinárodních smluv EU včetně obchodních. Britové by tak ještě nemohli samostatně uzavírat vlastní obchodní smlouvy.

Hamáček v sobotu požádá širší vedení ČSSD o důvěru

Předseda ČSSD Jan Hamáček na sobotním jednání ústředního výkonného výboru strany požádá o důvěru na dobu do březnového sjezdu. Bez takového kroku nelze dál pokračovat, řekl na tiskové konferenci po jednání vlády. Hamáček svou žádostí bude reagovat na výsledek komunálních a senátních voleb, ve kterých sociální demokracie neuspěla. V úterý se Hamáček zúčastnil jednání stranické platformy Zachraňme ČSSD, kde podle něj byla místy vyhrocená debata. Někteří členové platformy vyzývali k obměně vládního zastoupení sociální demokracie, která má v koaličním kabinetu s hnutím ANO pět ministrů. Ministři podle části platformy nenaplňují potenciál, který straně účast v kabinetu dává. Hamáček takový požadavek odmítl, podle něj není rekonstrukce vlády tři měsíce po jejím jmenování na pořadu dne.

Policie přijme 1000 policistů na základní službu i extremismus

Policie přijme 1000 nových příslušníků, kteří v České republice chybí, schválila vláda. Přes 600 jich má jít na základní službu, zhruba 150 na boj s kyberkriminalitou, terorismem, extremismem nebo finanční kriminalitou. Opatření má podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) zajistit, že Česko zůstane šestou nejbezpečnější zemí na světě. Policejní sbor má přibližně 40.000 lidí. Ministerstvo financí bude podle Hamáčka peníze na platy nový policistů uvolňovat postupně podle toho, jak budou nastupovat do služby.

ČR si v konkurenceschopnosti mírně polepšila, ale stále zaostává

Česká republika skončila letos na žebříčku konkurenceschopnosti zemí, který každoročně sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF), na 29. příčce z 140 hodnocených států. Od letošního roku je žebříček sestavován podle nové metodiky. V posledních několika letech bylo Česko na 31. místě. Konkurenceschopnost ČR letos opět sráží špatná infrastruktura, nedostatek kvalifikované pracovní síly, stav institucí a zaostávání v informačních technologiích. V porovnání s prvními 15 zeměmi EU zaostává Česko s výjimkou makroekonomické stability ve všech dalších jedenácti ukazatelích. "Vlak nejlepších nám ujíždí. Situace se oproti loňsku v zásadě nezměnila," uvedl Pavel Kafka, prezident České manažerské asociace, která se na sběru dat pro studii podílí. Ve střední Evropě si ČR vede nejlépe, následují ji sedmatřicáté Polsko, jedenačtyřicáté Slovensko a osmačtyřicáté Maďarsko.

Podle zprávy ztrácí ČR například v oblasti optického připojení k internetu, které je považováno za technologii budoucnosti. Slábne aktivita v oblasti informačních technologií, což naznačuje i klesající podíl vývozů high-tech výrobků, jako jsou letecké a kosmické produkty, počítačové zařízení, elektronika a telekomunikace. V porovnání s EU zaostává ČR ve výdajích veřejného sektoru na výzkum a vývoj. Nejvyšší hodnocení obdržely Spojené státy, Singapur a Německo.

Zeman přijal desítku zástupců čínských firem včetně šéfa CITIC

Prezident Miloš Zeman přijal desítku zástupců čínských společností. Bez dalších podrobností o tom v tiskové zprávě informoval mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Mezi hosty bylo několik zástupců firmy CITIC Group včetně předsedy představenstva Čchang Čen-minga. Obří čínská firma CITIC Group přebírá vládu nad společností CEFC Europe, která dosud v Česku zaštiťovala většinu čínských obchodních aktivit. Zástupci čínských společností jsou v Česku u příležitosti čínského investičního fóra, kterého se od úterý na Pražském hradě účastní přes 700 hostů ze 14 zemí. Jeho program zahrnuje panelové diskuse politiků, ekonomů a šéfů firem. Zeman, který se začátkem listopadu chystá na svou čtvrtou návštěvu Číny ve funkci prezidenta, byl hostem úterního galavečera.

Na dopravní stavby půjde 86,3 miliardy korun, schválila vláda

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), ze kterého jsou financovány zejména stavby a opravy silnic a železnic, se příští rok zvýší na 86,3 miliardy korun. Je to zhruba o 14 miliard Kč více než v letošním roce. Vyplývá to z materiálu, který schválila vláda. Stát do rozpočtu SFDI vloží ze státního rozpočtu 65,5 miliardy korun, o dalších 20,8 miliardy fond posílí z evropských fondů. Většina peněz by podle ministerského dokumentu měla financovat už rozestavěné projekty.

Stát v minulých letech poskytoval krajům mimořádné dotace z vládních nebo ministerských úspor či nepotřebných zdrojů. V posledních čtyřech letech takto kraje dostaly od státu zhruba 15 miliard korun. Ministerstvo proto chce vytvořit systém, který by zajistil financování silnic druhé a třetí třídy ve výši čtyř miliard korun ročně.

Průměrná sazba hypoték v září mírně stoupla na 2,57 procenta

Průměrná úroková sazba hypoték v září stoupla na 2,57 procenta ze srpnových 2,53 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Na minimu byla sazba předloni v prosinci, a to na 1,77 procenta. Obava z regulace hypotečních úvěrů, která začala platit od letošního října, přivábila do bank 9153 klientů, což je nejvíce od prosince 2017. Lidé sjednali úvěry za 20,8 miliardy korun. Je to o dvě miliardy korun více než v srpnu a o 3,7 miliardy korun více než loni v září. Objemy jsou nejvyšší od června 2017. Jak uvedl hlavní analytik Fincentra Josef Rajdl, lidé se obávali, že poté, co začne platit zpřísnění poskytování hypoték, které doporučuje ČNB, na hypotéku už nedosáhnou. Od října platí, že dluh žadatele nesmí překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu a současně by zájemce o hypotéku měl na splátku dluhu vynakládat maximálně 45 procent měsíčního čistého příjmu. Podle ČNB lze v určitých případech tyto hodnoty překročit, ale takových úvěrů nesmí být více než pět procent.

"Přes navyšování základní úrokové sazby ČNB se banky snažily na zvyšování svých sazeb netlačit a poskytnout co možná nejvýhodnější podmínky těm klientům, kteří ještě na hypotéky dosáhnou a chtějí využít starých podmínek," souhlasil hypoteční specialista ChytryHonza.cz Daniel Horňák. Obchodní ředitel realitní společnosti Bidli Roman Weiser míní, že říjen bude ještě poměrně silným měsícem, ale pak se již dopad opatření ze strany ČNB začne více projevovat.

Úřady loni řešily zanedbávání, týrání a zneužívání 8929 dětí

Sociální pracovníci a pracovnice řešili loni 8929 případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Je jich tak téměř o pětistovku méně než v předchozím roce. Kvůli špatnému zacházení v minulém roce 198 chlapců a děvčat skončilo v nemocnici, tři děti zemřely. Vyplývá to z výkazů ministerstva práce o ochraně dětí. Tělesné týrání zažilo loni podle statistik 339 chlapců a 296 dívek. Osmi desítkám z nich nebyly ani tři roky. Sociální pracovníci se zabývali také 729 kauzami sexuálního zneužívání. Řešili i dětskou pornografii a prostituci. Prezidentka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová poukazuje na to, že si mnozí lidé stále ještě neuvědomují, že mají oznamovací povinnost a případné ubližování dětem by měli ohlásit policii či státním zástupcům.

Na fyzické tresty v Česku se zaměřila dřívější studie Univerzity Karlovy, na kterou se odvolává i národní strategie prevence násilí na dětech. Výsledky ukázaly, že v roce 2004 nikdy nezažilo nějaký tělesný trest 14 procent českých dětí. U čtvrtiny bitých chlapců a děvčat se pak dalo mluvit o týrání, dostávali tvrdým předmětem a po bití jim zůstávaly stopy. Podle zástupců nadace spíš než uzákonění zákazu by ČR pomohla osvěta.

Aktivistka s trnovou korunou narušila mši ve Svatém Vítu

Aktivistka Aneta Petani narušila mši, kterou v katedrále svatého Víta na Pražském hradě sloužil kardinál Dominik Duka. Vadí jí výroky katolického kněze Petra Piťhy o homosexuálech a jeho výklad Istanbulské úmluvy. Kritizuje také to, že se za Piťhu postavil Duka. Aktivistka s trnovou korunou na hlavě předstoupila před Duku a poklekla v podprsence a kalhotách před oltář. Na těle měla napsáno "Proč jste jim nasadil korunu z trnů?" O několik minut později ji vynesla z katedrály ochranka. "Protest je inspirovaný kapucínským řádem, který používá tělo k vyjádření názoru," řekla ČTK Petani. Mše se účastnil nový ministr zahraničí Tomáš Petříček a řada zahraničních hostů, například polská velvyslankyně v České republice.

Piťha se ve svém dřívějším kázání proti přijetí Istanbulské úmluvy důrazně postavil. Podle něj by v Česku vedla k přijetí "dokonale zvrácených zákonů" proti tradiční rodině. Věřícím mimo jiné řekl, že jejich rodiny za názor, že muž a žena nejsou totéž, budou roztrženy, vezmou jim děti, za jakýkoliv nesouhlas bude deportace do "pracovně výchovných táborů vyhlazovacího charakteru", homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, děti si budou moci zvolit pohlaví a rodiče jim ani nebudou moci dát jméno. Česká ženská lobby (ČŽL) na kněze podala trestní oznámení kvůli šíření poplašné zprávy.

Klíšťovou encefalitidou se meziročně nakazilo o čtvrtinu lidí víc

Klíšťovou encefalitidou se ke konci září nakazilo o čtvrtinu lidí víc než loni. Nahlášeno bylo 540 případů, více je také nemocných s boreliózou. Vyplývá to ze statistika Státního zdravotního ústavu. Podle vedoucího Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislava Maďara zřejmě bude letošní rok nejhorší za posledních deset let. Nejvíc nemocných je hlášeno z Jihočeského kraje, druhý je Jihomoravský kraj a třetí Vysočina. Kvůli teplému počasí jsou nyní klíšťata aktivní, a to zřejmě až do listopadu. Zatímco k přenosu boreliózy dochází po 24 hodinách, k nákaze virem encefalitidy stačí přisátí trvající dvě hodiny.

Česko každoročně mívá spolu s pobaltskými zeměmi jedny z nejvyšších počtů nakažených encefalitidou v Evropě. V letech 2010 a 2011 to byla čtvrtina všech případů v EU. Nakažená klíšťata jsou častá také na Slovensku, v Rakousku, ve Slovinsku, Německu, Polsku a ve Skandinávii.

Mostecké muzeum odhalilo obraz Alegorie bohatství od Muchy

Mostecké muzeum vystavuje velkoformátový obraz Alfonse Muchy Alegorie bohatství. Umělec ho namaloval na zakázku pro bankovní dům v Mostě v roce 1937. Krátce po instalaci byl kvůli politické situaci před zraky veřejnosti ukryt a odhaluje se až nyní. Část obrazu byla vyříznuta ještě za Muchova života. Banka si instalovala dílo sama, a protože bylo příliš velké (240krát 260 centimetrů), tak mu část vyřízli, uvedla kurátorka Jitka Šrejberová. Mucha byl tímto konáním údajně velmi rozezlen. Kam zmizela oddělená část, zatím historici nevědí.

Česká záložna vyhlásila dobrovolnou likvidaci v únoru roku 1939. Po mnichovské dohodě byl obraz sňat ze stěny a uschován. "Z korespondence Muchovy ženy Marie je známo, že ještě k roku 1955 se dílo nacházelo v budově záložny a Muchova žena jednala o jeho záchraně," uvedla kurátorka. V roce 1977, kdy se budova záložny bourala kvůli těžbě uhlí podobně jako celý starý Most, se stalo dílo součástí inventáře muzea a dlouhá léta unikalo pozornosti odborníků. Mucha na obraze zachytil místně typickou klientelu záložny. Akcionáři i klienti byli převážně české národnosti, což obraz zdůrazňuje řadou detailů.

Sport

Čeští fotbalisté prohráli v Charkově s Ukrajinou 0:1 a budou tak ve skupině B1 Ligy národů hrát už jen o druhé místo se Slovenskem. Ukrajina si totiž třetí výhrou zajistila prvenství ve skupině a postup do nejvyšší ligy. Češi tak kromě šance na postup přišli také o možnost získat 1,5 milionu eur (38,8 milionu korun) za prvenství ve skupině, které připadly Ukrajině. V závěrečném duelu ve skupině budou muset v listopadu v Praze bodovat se Slovenskem, aby zabránili sestupu do třetí ligy a udrželi naději na případnou baráž o mistrovství Evropy.

Oštěpař Martin Florian získal bronz na olympijských hrách mládeže a na konto české výpravy v Buenos Aires přidal třináctou medaili. Šestnáctiletý atlet, který ještě nedávno hrál fotbal, si výkonem 76,24 metru vytvořil nový osobní rekord. Florian ozdobil cenným kovem poslední atletickou disciplínu s českým zastoupením na hrách v Argentině. Na bronzovou pozici se posunul v druhé části soutěže, v součtu zůstal za stříbrem domácího Gustava Agustina Osoria o čtyři centimetry. Vyhrál Fin Topias Laine.

Počasí - středa

V Čechách polojasno až jasno, na východě území oblačno až zataženo, místy slabý déšť. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 14 °C.